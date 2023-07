Getreideabkommen und Waffenmangel: Die Ereignisse des 19. Juli

Ukraine

Hier übersetze ich die Zusammenfassung der Ereignisse in und um die Ukraine des 19. Juli, wie sie in der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht wurde.

Die russische Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht fast jeden Abend eine Zusammenfassung der Ereignisse des Tages in und um die Ukraine. Ich versuche, möglichst jede Zusammenfassung zu übersetzen, auch wenn ich nicht garantieren kann, dass ich das jeden Tag leisten kann, zumal die Zusammenfassung mal am frühen Abend, mal spät in der Nacht erscheint.

Hier übersetze ich die Zusammenfassung des 19. Juli.

Beginn der Übersetzung:

Das Ergebnis des Getreideabkommens und Einschränkungen für Schiffe im Schwarzen Meer: Die Lage rund um die Ukraine

Russland wird alle Schiffe, die durch das Schwarze Meer zu ukrainischen Häfen fahren, als Träger militärischer Ladung betrachten, nachdem es sich aus dem Getreideabkommen zurückgezogen hat. Das teilte das russische Verteidigungsministerium mit und wies darauf hin, dass eine Reihe von Gebieten im nordwestlichen und südöstlichen Teil der internationalen Gewässer des Schwarzen Meeres vorübergehend als gefährlich für die Schifffahrt eingestuft worden seien. Die ukrainische Regierung erklärte, sie werde eine neue Schifffahrtsroute für Getreideexporte ausarbeiten.

Moskau ist nur dann bereit, zu dem Getreideabkommen zurückzukehren, wenn die zuvor vereinbarten Bedingungen für seine Beteiligung an dem Abkommen erfüllt werden. Die Fortführung des Abkommens in seiner jetzigen Form, so der russische Präsident Wladimir Putin, „hat jeden Sinn verloren“.

Die USA haben die Bereitstellung eines weiteren Militärhilfepakets in Höhe von 1,3 Milliarden Dollar für Kiew angekündigt, da die Ukraine unzufrieden ist, dass sie nicht genügend Luftabwehrsysteme und Kampfjets erhält. Ukrainische Soldaten vergleichen die Lieferung von Panzern und gepanzerten Fahrzeugen ohne Luftabwehrsysteme und Flugzeuge mit einem „Fahrrad ohne Pedale“.

Die TASS hat einen Überblick über die Ereignisse in der und um die Ukraine zusammengestellt.

Verlauf der Operation

Russische Truppen haben 25 feindliche Angriffe bei Donezk erfolgreich abgewehrt und ein Munitionsdepot der 110. mechanisierten Brigade der ukrainischen Streitkräfte in der Nähe von Awdejewka in der DNR zerstört, sagte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums Generalleutnant Igor Konaschenkow.

Mehr als 730 feindliche Kämpfer seien im Laufe des Tages vernichtet worden, ebenso wie eine beträchtliche Menge an militärischem Gerät, darunter Panzer und gepanzerte Fahrzeuge, sagte er weiter. In den Regionen Dnjepropetrowsk und Saporoschschje zerstörten russische Truppen sieben ukrainische Munitionsdepots.

Die russischen Streitkräfte führten einen Gruppenangriff mit Hochpräzisionswaffen auf Einrichtungen der ukrainischen Militärindustrie, Treibstoffinfrastruktur und Munitionsdepots in der Nähe von Odessa sowie auf den Luftwaffenstützpunkt Kanatowo durch, so Konaschenkow.

Die ukrainische Seite räumte ein, dass in der vergangenen Nacht in Odessa eine Industrieanlage und Hafeninfrastruktur sowie „zwei Lagerhäuser an verschiedenen Orten“ beschädigt wurden. Der ukrainische Präsident Wladimir Selensky wies das Militär an, den Schutz der Hafeninfrastruktur zu verstärken. Er wies auch darauf hin, dass zusätzliche SAMP-T- oder Patriot-Luftabwehrsysteme zum Schutz von Odessa benötigt werden.

Das Schicksal des Getreideabkommens

„Die Fortführung des Getreideabkommens in seiner bisherigen Form hat jeden Sinn verloren“, sagte der russische Präsident.

Ihm zufolge bereicherten sich an dem Abkommen „große US-amerikanische und europäische Unternehmen, die Getreide aus der Ukraine exportierten und weiterverkauften“, während es für die russischen Landwirte aufgrund der Abschläge für russisches Getreide auf den Weltmärkten und des Anstiegs der Frachtkosten für Seeschiffe zu „direkten Verlusten und Schäden“ führte. Gleichzeitig ist Moskau „nicht gegen das Getreideabkommen als solches“ und „wird die Möglichkeit einer Rückkehr zu diesem Abkommen in Betracht ziehen“, allerdings nur, wenn alle zuvor vereinbarten Bedingungen für seine Teilnahme erfüllt sind.

Das Büro des UN-Generalsekretärs erklärte, man bemühe sich weiterhin um die Erfüllung der Verpflichtungen im Rahmen des Getreideabkommens. Gleichzeitig wies Stephane Dujarric, der Sprecher des UN-Generalsekretärs, darauf hin, dass die UN „keine Kontrolle über die nationalen Bankenregulierungssysteme, SWIFT und den Schifffahrts- und Versicherungsmarkt“ habe. Er sagte: „Vieles von dem, was zur Umsetzung des Abkommens getan werden muss, liegt in den Händen anderer und hängt von deren gutem Willen ab.“

Eine andere Route

Russland wird aufgrund der Aufkündigung des Getreideabkommens alle Schiffe, die ukrainische Häfen im Schwarzen Meer anlaufen, ab dem 20. Juli, 00:00 Uhr Moskauer Zeit, als Träger militärischer Ladungen betrachten, warnte das russische Verteidigungsministerium. Das Ministerium erklärte, dass die Flaggenstaaten solcher Schiffe als an dem Ukraine-Konflikt auf Seiten Kiews beteiligt angesehen werden. Darüber hinaus erklärte das Verteidigungsministerium, dass eine Reihe von Gebieten im nordwestlichen und südöstlichen Teil der internationalen Gewässer des Schwarzen Meeres vorübergehend als gefährlich für die Schifffahrt eingestuft worden seien.

Laut einem Schreiben des ersten stellvertretenden Ministers für kommunale Entwicklung, Territorien und Infrastruktur der Ukraine, Vasily Schkurakow, an die Internationale Seeschifffahrtsorganisation der Vereinten Nationen wird die Ukraine mit der Arbeit an einer neuen temporären Schifffahrtsroute für den sicheren Export von Getreide beginnen. Dem Dokument zufolge hat die Kiewer Regierung „beschlossen, eine vorübergehende Seeroute einzurichten“, die zu den rumänischen Hoheitsgewässern und seiner ausschließlichen maritimen Wirtschaftszone führen würde.

Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock erklärte, dass „die Route durch das Schwarze Meer kaum zu ersetzen ist“, und schlug „See-, Eisenbahn- und Straßenrouten der EU-Solidarität“ vor.

Europa gegen Getreide

Die mittel- und osteuropäischen Länder haben angekündigt, dass sie die EU um eine Verlängerung des Einfuhrverbots für ukrainisches Getreide und andere landwirtschaftliche Erzeugnisse nach dem 15. September bitten wollen. Polen wird seine Grenzen nicht für Getreide aus der Ukraine öffnen und das Einfuhrverbot nach dem 15. September einseitig verlängern, wenn die EU-Kommission dies nicht tut. Das erklärte der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki nach einem Treffen mit Vertretern der Landwirtschaftsministerien Bulgariens, Ungarns, Polens, Rumäniens und der Slowakei. „Wir werden den polnischen Agrarsektor entschlossen verteidigen“, sagte er.

Militärische Hilfe

Die US-Regierung stellt der Ukraine ein weiteres Militärhilfepaket im Wert von 1,3 Milliarden Dollar zur Verfügung, teilte das Pentagon in einer Erklärung mit. Das Paket umfasst Munition für NASAMS-Luftabwehrsysteme, Phoenix Ghost-Kamikaze-Drohnen, Switchblade-Sperrmunition, Minenräum- und Drohnenabwehrsysteme sowie verschiedene Munition.

Das Wall Street Journal berichtete, dass die westlichen Länder Kiew nicht genügend Luftabwehrsysteme und Kampfjets zur Verfügung gestellt haben. Die Zeitung zitierte Jury Ulschin, den Kommandeur einer ukrainischen Einheit, die in der Nähe von Artjomowsk kämpft, der darauf hinwies, dass die westlichen Länder „einen schweren Fehler“ begangen hätten, indem sie der Ukraine Panzer und gepanzerte Fahrzeuge lieferten, Kiew aber keine Luftabwehrsysteme und Flugzeuge zum Schutz der Ausrüstung zur Verfügung stellten. „Das ist so, als würde man ein Fahrrad ohne Pedale liefern“, sagte er.

Der ukrainische Verteidigungsminister Alexej Resnikow räumte ein, dass das Land nicht über die nötige Infrastruktur verfügt, um US-Kampfjets vom Typ F-16 aufzunehmen. Er versprach, die Fähigkeiten der ukrainischen Flugplätze zu bewerten und die entsprechende Infrastruktur zu schaffen, woraufhin „die Partner eine Entscheidung“ über die Lieferung von Flugzeugen treffen werden. Resnikow stellte fest, dass die Ukraine die Kampfjets voraussichtlich im nächsten Jahr erhalten wird.

Der Leiter der russischen Delegation bei den Wiener Gesprächen über militärische Sicherheit und Rüstungskontrolle, Konstantin Gawrilow, erklärte, Russland werde die mögliche Lieferung von atomwaffentauglichen F-16-Kampfflugzeugen an die Ukraine als eine nukleare Bedrohung durch den Westen betrachten.

Ende der Übersetzung

In meinem neuen Buch „„Putins Plan – Mit Europa und den USA endet die Welt nicht – Wie das westliche System gerade selbst zerstört ““ gehe ich der der Frage, worum es in dem Endkampf der Systeme - den wir gerade erleben - wirklich geht. Wir erleben nichts weniger als den Kampf zweier Systeme, in dem Vladimir Putin der Welt eine Alternative zum neoliberalen Globalismus anbietet. Wurden die Bürger im Westen gefragt, ob sie all das wollen, ob sie zu Gunsten des neoliberalen Globalismus auf ihren Wohlstand und ihre Freiheiten verzichten wollen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich hier direkt über den J.K. Fischer Verlag bestellbar.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen