Neuer Angriffsversuch auf Moskau und die Forderung zur Lieferung von ATACMS an Kiew: Die Entwicklungen rund um die Ukraine

Die Ukraine hätte den Konflikt mit Russland „mit weniger Gebietsverlust“ als jetzt vermeiden können, wenn sie sich für das Abkommen entschieden hätte. Diese Meinung äußerte der ehemalige US-Präsident Donald Trump in einem Interview mit dem Fernsehsender NBC.

Am Samstag und Sonntag wurden der russische Raketenangriff auf eine Panzerfabrik in Charkiw und ein weiterer Versuch Kiews, Moskau mit Drohnen anzugreifen, bekannt. Außerdem wurden Gespräche eines Vertreters des Weißen Hauses mit dem chinesischen Außenminister Wang Yi vor dessen Besuch in Russland und die Bitte von Republikaner, Langstreckenraketen an die Ukraine zu liefern, bekannt.

Fortschritt der Operation

Wie das russische Verteidigungsministerium am Samstag mitteilte, haben die russischen Streitkräfte vom 9. bis 16. September 11 Angriffe mit Präzisionswaffen mit großer Reichweite aus der Luft und vom Meer aus sowie mit Drohnen auf Hafeninfrastruktur der Ukraine, auf Orte zur Produktion und Lagerung von Waffen, Munition und Treibstoff sowie auf ukrainische Militärstützpunkte durchgeführt. Nach Angaben des Ministeriums wurde der Nachschub westlicher Waffen und der Nachschub für Gruppen, die bei Donezk und Saporoschje operieren, unterbrochen und „ein großes Arsenal an Munition“ zerstört.

Nach Angaben des Ministeriums verlor die ukrainische Seite bei einem Luftangriff auf den Flugplatz Dolgintsevo bei Kryvy Rog am 11. September zwei MiG-29-Jäger und drei Su-25-Angriffsflugzeuge. Außerdem wurde am 13. September ein ukrainischer Mi-8-Hubschrauber in der Nähe von Krasniliman abgeschossen.

Insgesamt verlor Kiew zwischen dem 9. und 16. September in den sechs Abschnitten von Kupjansk bis Cherson nach Schätzungen des russischen Verteidigungsministeriums 4.700 Menschen und 305 Stück Ausrüstung. Das russische Militär hat in dieser Woche 270 Luft- und 12 Seedrohnen abgefangen, so das Ministerium in einer Erklärung.

Am Sonntag meldete das Ministerium neue Verluste der ukrainischen Streitkräfte: Im Laufe des Tages beliefen sie sich nach russischen Angaben auf etwa 625 Personen und fast 40 Stück Ausrüstung, darunter ein US-amerikanischer Bradley Schützenpanzer und vier selbstfahrende Artilleriegeschütze aus westlicher Produktion. Darüber hinaus berichtete das Verteidigungsministerium von einem Raketenangriff auf die Werkstätten der Panzerfabrik in Charkow.

Drohnenangriffe

Zwei ukrainische Drohnen haben in der Nacht zum Sonntag versucht, Moskau anzugreifen, wie der Bürgermeister der Hauptstadt, Sergej Sobjanin, mitteilte. Die Geräte wurden in den Bezirken Istrinskij und Ramenskij des Moskauer Gebiets abgeschossen, es gab keine Verletzten oder Schäden bei dem Vorfall.

Darüber hinaus griff Kiew erfolglos mehrere andere Regionen an: Am Samstagabend wurden zwei Drohnen über den Regionen Kaluga und Twer abgeschossen, am Sonntag sechs Drohnen über der Küste der Krim und eine über der Region Woronesch.

ATACMS-Lieferungen

Vier republikanische Senatoren haben US-Präsident Joe Biden in einem Brief aufgefordert, unverzüglich taktische ballistische ATACMS-Raketen mit einer Reichweite von bis zu 300 Kilometern an die Ukraine zu liefern. Das Schreiben wurde von Lindsey Graham (aus South Carolina), Tom Cotton (aus Arkansas), Roger Wicker (aus Mississippi) und Susan Collins (aus Maine) unterzeichnet.

Kiew werde bald ATACMS erhalten, sagte Oleg Nikolenko, der Sprecher des ukrainischen Außenministeriums, in einem Interview mit der italienischen Zeitung Corriere della sera. Einer Quelle des Portals Axios zufolge hat die Regierung Biden jedoch nicht vor, die Lieferung dieser Raketen während des bevorstehenden Besuchs des ukrainischen Präsidenten Wladimir Selensky in den USA anzukündigen.

Die ukrainische Regierung hat die USA wiederholt gebeten, ihr ATACMS-Raketen zu liefern. Am Freitag zitierte The Wall Street Journal Quellen, wonach das Weiße Haus diese Möglichkeit in diesem Herbst in Betracht ziehe.

Ukrainisches Getreide

Die stellvertretende Ministerpräsidentin für europäische und euro-atlantische Integration der Ukraine, Olga Stefanischina, räumte ein, dass Kiew nicht mit einer derart harten Rhetorik Warschaus in Bezug auf ukrainische Getreidelieferungen gerechnet habe. Ihr Land habe von seinem Nachbarn und traditionellen Konkurrenten auf dem Getreidemarkt unter den Bedingungen der Feindseligkeiten ein anderes Verhalten erwartet, sagte sie.

Am Freitagabend kündigte Polen ein einseitiges Einfuhrverbot für ukrainisches Getreide an, nachdem die EU-Kommission beschlossen hatte, das Embargo für eine Reihe von Agrarprodukten aus der Ukraine nicht zu verlängern. Ungarn und die Slowakei verhängten das Verbot ebenfalls, während Bulgarien und Rumänien, die im Frühjahr zu den Gegnern ukrainischer Agrarexporte gehörten, von diesem Schritt absahen.

Wang Yi und Sullivan treffen sich

Wie das Weiße Haus mitteilte, trafen sich der chinesische Außenminister Wang Yi und Jake Sullivan, der Nationale Sicherheitsberater des US-Präsidenten, am 16. und 17. September zu Gesprächen auf Malta. Sie erörterten die bilateralen Beziehungen, die Situation um Taiwan und die Entwicklungen in der Ukraine.

Wang Yi wird am 18. September zu Gesprächen mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow in Moskau erwartet.

Trumps Meinung

Die Ukraine hätte den Konflikt mit Russland vermeiden und dabei weniger Territorium verlieren können, als sie bereits verloren hat, sagte Trump. „Es hätte ein Abkommen geschlossen werden können, und niemand wäre gestorben“, sagte er in einem Interview mit NBC.

Nach Ansicht des ehemaligen US-Präsidenten hätte ein solches Abkommen es Kiew erlaubt, das Land zu erhalten.

Der Tod des ehemaligen Verwaltungschefs der Region Cherson

In der Ukraine ist Gennady Laguta gestorben, der bis Juli 2022 das Amt des Leiters des von Kiew kontrollierten Teils der Region Cherson innehatte. Nach der Version des ukrainischen Portals „Strana“, ist die Rede von Selbstmord.

Wie „Strana“ schreibt, machten viele Menschen den ehemaligen Beamten für die Übergabe eines Teils der Region Cherson unter russische Kontrolle verantwortlich. Er wurde wegen des Vergehens nicht offiziell angeklagt.

Ende der Übersetzung

