Ukraine

Hier übersetze ich die Zusammenfassung der Ereignisse in und um die Ukraine der letzten Tage, wie sie in der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht wurde.

Die russische Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht fast jeden Abend eine Zusammenfassung der Ereignisse des Tages in und um die Ukraine. Ich versuche, möglichst jede Zusammenfassung zu übersetzen, auch wenn ich nicht garantieren kann, dass ich das jeden Tag leisten kann, zumal die Zusammenfassung mal am frühen Abend, mal spät in der Nacht erscheint.

Hier übersetze ich die Zusammenfassung der letzten Tage.

Beginn der Übersetzung:

Getroffene ukrainische Panzer, Terroranschläge und die Verlegung von Weihnachten: Die Ereignisse rund um die Ukraine

Wie Generalleutnant Igor Konaschenkow, der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, mitteilte, hat die Gesamtzahl der seit Beginn der russischen Militäroperation zerstörten Panzer und anderen gepanzerten Fahrzeuge der ukrainischen Streitkräfte 11.000 überschritten.

Am Freitag versuchten die ukrainischen Streitkräfte, Raketenangriffe auf die Region Rostow zu starten, das Wrack einer der abgeschossenen Raketen fiel in das Zentrum von Taganrog, es gab Opfer und Zerstörungen. Außerdem gab es einen versuchten Drohnenangriff auf Moskau.

Darüber hinaus hat die EU ihre Sanktionen gegen Russland verlängert und die USA bereiten die erste Lieferung von Abrams-Panzern nach Kiew vor.

Außerdem unterzeichnete der ukrainische Präsident Wladimir Selensky ein Gesetz zur Verlegung des orthodoxen Weihnachtsfestes auf den 25. Dezember.

Die TASS hat die wichtigsten Informationen über die Ereignisse rund um die Ukraine zusammengestellt.

Verlauf der Operation

Das ukrainische Militär hat in den vergangenen 24 Stunden seine Offensivversuche bei Donezk, Krasnoliman und südlich von Donezk fortgesetzt, wobei alle feindlichen Angriffe erfolgreich abgewehrt wurden, sagte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums Generalleutnant Igor Konaschenkow. Bei den Kämpfen in diesen drei Abschnitten verlor die Ukraine etwa 530 Soldaten, fünf Panzer, darunter drei deutsche Leopard- und zwei französische AMX-Radpanzer, 26 Schützenpanzer und andere gepanzerte Fahrzeuge sowie verschiedene Artilleriewaffen.

Bei Kupjansk sicherten die russischen Truppen während der Offensive günstige Stellungen westlich des Dorfes Kusemowka (LNR). Bei Svatovsk betrug der Vorstoß in die Tiefe der gegnerischen Verteidigung 1,5 Kilometer und eine Reihe von ukrainischen Stützpunkten wurde erobert.

Terrorangriffe

Russische Luftabwehrkräfte haben am Freitagmorgen einen Angriffsversuch Kiews auf Ziele in der Region Moskau vereitelt, wobei es weder Opfer noch Schäden gab, wie das russische Verteidigungsministerium mitteilte.

Die Ukraine hatte mit einer umgebauten S-200-Flugabwehrrakete Wohngebiete in Taganrog angegriffen. Die Rakete wurde abgefangen und ihre Trümmer fielen auf das Gebiet der Stadt, so das russische Verteidigungsministerium. Das Epizentrum der Explosion lag auf dem Gelände des Taganroger Kunstmuseums, wo eine Wand und ein Dach zerstört wurden. Mehrere andere Gebäude wurden beschädigt, darunter das Café im Tschechow-Garten. Nach Angaben des Gouverneurs der Region Rostow, Wassili Golubew, wurden 12 Personen in Krankenhäuser gebracht, neun von ihnen wurden stationär behandelt.

Später erklärte das russische Verteidigungsministerium, die Ukraine habe einen zweiten Angriffsversuch mit einer umgebauten S-200-Flugabwehrrakete unternommen. Die Rakete wurde von der russischen Luftabwehr in der Nähe der Stadt Asow abgefangen, ihr Wrack „fiel in ein verlassenes Gebiet“, es gab keine Verletzten oder Schäden.

Verweigerung von Verhandlungen

Die USA und die NATO weigern sich, mit Russland über die Frage der Gewährleistung gleicher Sicherheit für alle Länder zu verhandeln, und der ukrainische Präsident hat die Unmöglichkeit von Verhandlungen mit Russland gesetzlich verankert, sagte der russische Präsident Wladimir Putin auf der Plenarsitzung des zweiten Russland-Afrika-Gipfels. Er betonte, dass Russland die Friedensinitiativen der afrikanischen Länder zur Lösung der Krise in der Ukraine respektiere und sie sorgfältig prüfe.

Dmitri Peskow, der Sprecher des russischen Präsidenten wies auch darauf hin, dass es keine Veränderungen auf der Verhandlungsschiene gebe. Er wies darauf hin, dass Kiew in der derzeitigen „ziemlich schwierigen Situation“ selbst „immer noch jede Möglichkeit eines Dialogs ablehnt“.

Die Dauer und der Zeitpunkt des Endes des Konflikts in der Ukraine hänge nur von den USA und der EU ab, die die ukrainische Armee mit ihrem eigenen Geld unterhalten, sagte der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban in einer Sendung des Radiosenders Kossuth. Ihm zufolge ist die ungarische Regierung der Ansicht, dass der einzige Ausweg in einer friedlichen Beilegung des Konflikts durch einen sofortigen Waffenstillstand und die Aufnahme von Verhandlungen besteht.

Probleme mit dem Getreideabkommen

Moskau werde weiterhin einen verantwortungsvollen Ansatz bei der Lieferung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen verfolgen und auch weiterhin Getreide und andere Produkte an bedürftige Länder spenden, sagte Putin als Antwort auf die von einigen Teilnehmern des Russland-Afrika-Gipfels geäußerten Bedenken hinsichtlich der Beendigung des Getreideabkommens. Nach Angaben des russischen Staatschefs werden im Jahr 2022 11,5 Millionen Tonnen Getreide aus Russland in afrikanische Länder geliefert, fast 10 Millionen Tonnen davon allein in den ersten sechs Monaten dieses Jahres. Und das trotz der „illegalen Sanktionen gegen russische Exporte, die die Versorgung mit russischen Lebensmitteln ernsthaft behindern und die Transportlogistik, Versicherungen und Bankzahlungen erschweren“, betonte Putin.

Die ukrainische Seite sollte Verständnis für die Position Polens aufbringen, das sich nach der Kündigung des Getreideabkommens weigerte, seine Grenzen für ukrainisches Getreide zu öffnen und nur den Transitverkehr zuließ, sagte der Vorsitzende der polnischen Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit, Vizepremierminister Jaroslaw Kaczynski, im polnischen Rundfunk. Er sagte, wenn die EU-Kommission ihre Entscheidung über das Embargo für Getreidelieferungen aus der Ukraine nicht verlängere, müsse Polen „eine individuelle Entscheidung treffen“. „Aber ich denke, dass auch andere Länder an der Ostflanke eine solche Entscheidung treffen werden, das heißt, sie werden die Blockade einfach fortsetzen“, sagte Kaczynski.

Neue EU-Sanktionen

Die EU hat ihre Sanktionen gegen Russland wegen des Konflikts in der Ukraine ausgeweitet und sieben Personen und fünf russische Organisationen auf die schwarze Liste gesetzt. Dazu gehören das Institut für Russisch im Ausland, die autonome gemeinnützige Organisation „Dialog“, die Nachrichtenagentur Inforos, die Agentur für soziale Projektion, GK Struktura LLC sowie deren Gründer und Manager. Die EU verhängte außerdem Sanktionen gegen die mutmaßlichen GRU-Offiziere Sergej Pantelejew und Denis Tjurin.

Allen auf der schwarzen Liste stehenden Personen ist die Einreise in die EU untersagt und ihre in der Union gefundenen Vermögenswerte werden eingefroren.

Waffen für Kiew

Deutschland hat der Ukraine in der vergangenen Woche sechs Gepard-Flugabwehrsysteme und über 15.000 Stück Munition für sie, 13 Vector-Aufklärungsdrohnen sowie über 2.500 Rauchgranaten des Kalibers 155 mm geliefert. Das geht aus der aktualisierten Liste der Militärhilfen hervor, die die Bundesregierung an Kiew geleistet hat oder in Zukunft zu leisten gedenkt. Darüber hinaus hat die BRD der Ukraine zehn Doppelketten-Geländefahrzeuge vom Typ Bandvagn 206, fünf Grenzschutzfahrzeuge, 20 Aufklärungsdrohnen vom Typ RQ-35 Heidrun und acht Krankenwagen zur Verfügung gestellt.

Die US-Regierung plant, dass mehrere US-Panzer vom Typ Abrams im September in der Ukraine eintreffen werden, berichtete die US-Zeitung Politico. Den Quellen zufolge wird die erste Lieferung sechs bis acht Panzer umfassen, während die USA insgesamt 31 Panzer nach Kiew überführen wollen. Die älteren M1A1-Panzer werden voraussichtlich im August nach Deutschland verschifft, wo sie vor der Übergabe an die Ukraine modernisiert werden.

Verlegung von Weihnachten

Der ukrainische Präsident Wladimir Selensky unterzeichnete ein Gesetz, mit dem das Weihnachtsfest im Land vom 7. Januar auf den 25. Dezember verschoben wurde. Außerdem unterzeichnete er ein Dekret zur Änderung der Daten mehrerer religiöser Feiertage, um sie an den neujulianischen Kalender anzupassen.

Insbesondere wurde der Tag der ukrainischen Schrift und Sprache vom 9. November auf den 27. Oktober verlegt; der Tag der ukrainischen Kosaken wurde vom 14. Oktober auf den 1. Oktober verlegt; der Tag der ukrainischen Staatlichkeit und der „Tag der Taufe der Kiewer Rus – Ukraine“ wurde vom 28. Juli auf den 15. Juli verlegt; der Tag des Verteidigers der Ukraine wurde in Tag der Verteidiger und Verteidigerinnen der Ukraine umbenannt und seine Feierlichkeiten wurden vom 14. Oktober auf den 1. Oktober verlegt.

Ende der Übersetzung

