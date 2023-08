Greifen die ECOWAS-Staaten Niger an?

Drohender Flächenbrand

Das Ultimatum der ECOWS-Staaten, das recht offen von Frankreich unterstützt wird, Niger anzugreifen, wenn die Putschisten den gestürzten Präsidenten nicht wieder einsetzen, ist abgelaufen. Sollte es zu dem Angriff kommen, droht in Westafrika ein Flächenbrand.

Am 5. August habe ich in einem Artikel erklärt, worum es in Niger wirklich geht. Sollte Niger tatsächlich die Kontrolle über seine eigenen Bodenschätze -•vor allem das Uran – übernehmen, sie also den französischen Konzernen entreißen, droht dem Westen ein echtes Problem. Schon jetzt ist der Westen von Uran und vor allem für Atomkraftwerke aufbereitetes Uran, weitgehend von Russland abhängig. Sollte Niger seine Uranvorräte unter die eigene Kontrolle nehmen und auch noch mit Russland eine Kooperation eingehen, um sein Uran vielleicht sogar selbst zu verarbeiten, wird es nicht nur für Frankreich, sondern sogar für die USA gefährlich, wenn Russland sich entschließen sollte, das zu tun, was der Westen Russland bisher unberechtigter Weise vorwirft: Energieträger als politisches Druckmittel zu verwenden.

Daher bleiben Frankreich und den USA kaum Alternativen dazu, die Putschisten in Niger von der Macht zu vertreiben. Bisher ist nicht die Rede davon, dass sie sich an einer Invasion der ECOWAS-Staaten beteiligen würden, was unter anderem auch daran liegen dürfte, dass sie recht kleine Militärkontingente in Niger haben, die im Falle einer Konfrontation mit dem Niger kaum wirksam geschützt werden könnten. Frankreich hat erklärt, die militärische Zusammenarbeit mit Niger einzustellen, seine Truppen aber im Einvernehmen mit der rechtmäßigen Regierung in Niger zu belassen, eine Antwort der neuen Machthaber in Niger steht noch aus.

Frankreich stellt sich offen auf die Seite des gestürzten Präsidenten und hat die Rebellen in Niger aufgefordert, die Drohung einer militärischen Invasion durch die ECOWAS „ernst zu nehmen“. Außerdem erklärte der französische Verteidigungsminister, er halte Ultimatum der ECOWAS an die Rebellen in Niger für unterstützenswert.

Da Mali und Burkina Faso, wo bereits patriotische und anti-französische Regierungen die Macht übernommen haben, die die französischen Truppen und sogar französische Medien und NGOs aus ihren Ländern geworfen haben, erklärt haben, sie würden eine Intervention der ECOWAS in Niger als Kriegserklärung gegen sich selbst betrachten, droht in Westafrika ein Flächenbrand.

Vier mögliche Szenarien

RT-DE hat einen interessanten Artikel eines russischen Analysten übersetzt, der vier mögliche Szenarien für den drohenden Konflikt beschreibt:

1 Ein rasch beigelegter begrenzter Konflikt

Nigeria besiegt rasch die neuen Machthaber in Niger und ihre Verbündeten aus Burkina Faso und Mali, mit oder ohne französisch-US-amerikanische Luft- und Spezialeinheiten oder Luft und Bodenunterstützung aus dem Tschad, während Burkina Faso und Mali davon unberührt bleiben. Die jeweiligen vom Militär geführten Übergangsregierungen beider Staaten würden derweil im Amt bleiben.

2 Ein erweiterter Konflikt

Mit direkter Unterstützung Frankreichs und/oder der USA und möglicherweise mit einem gewissen Maß an Unterstützung aus dem Tschad führt Nigeria eine Invasionstruppe der ECOWAS an, mit der die vom Militär geführten Übergangsregierungen von Burkina Faso, Mali und Nigeria abgesetzt werden, wodurch die verlorene Einflusssphäre Frankreichs in Westafrika wiederhergestellt wird.

3 Ein begrenzter Konflikt, der sich in die Länge zieht

Niger wird zu einem Stellvertreterkonflikt des neuen Kalten Krieges, da die von der NATO unterstützte und von Nigeria angeführte Invasion der ECOWAS die in diesem Land herrschende Militärregierung nicht stürzen kann, aufgrund des heftigen Widerstands der von Russland unterstützten Streitkräfte aus Burkina Faso und Mali, was dazu führt, dass beide Seiten den Tschad als Königsmacher um ein Eingreifen bitten.

4 Ein erweiterter Konflikt, der sich in die Länge zieht

Die oben genannten Parteien bleiben dieselben, ebenso wie die Pattsituation und der neutrale Status des Tschad, aber der Umfang des Konflikts weitet sich auf die De-facto-Föderation zwischen Mali und Burkina Faso aus, was Ägypten ermutigen könnte, im Sudan einzugreifen, und Ruanda, dasselbe im Kongo zu tun, was letztlich einen afrikaweiten Konflikt auslösen würde.

Das Fazit des russischen Analysten ist pessimistisch:

„Die jüngsten Ereignisse wecken nicht die Zuversicht, dass ein größerer Krieg in Westafrika abgewendet werden kann, weshalb sich jeder darauf einstellen sollte, dass irgendwann in diesem Monat dort ein Krieg ausbricht. Wenn die von der NATO unterstützte und von Nigeria geführte ECOWAS die neu gebildete Sahel-Koalition aus Burkina Faso, Mali und Niger – wobei sich Guinea möglicherweise in gewisser Weise anschließen könnte – nicht umgehend besiegt, könnte Russland voraussichtlich letztgenannte Sahel-Koalition konkret unterstützen und damit führend in einem weiteren Stellvertreterkonflikt im neuen Kalten Krieg sein, in dem der Tschad der Königsmacher sein könnte.“

Algeriens Rolle

Hinzu kommt, dass es für den Westen im Falle eines längeren Konfliktes nicht einfach wird, der ECOWAS zu helfen. Libyen und vor allem Algerien könnten sich auf die Seite der Putschisten stellen. Vor allem bei Algerien, das kein einfaches Verhältnis zu seiner ehemaligen Kolonialmacht Frankreich und ein für hiesige Verhältnisse gutes Militär hat, könnte ein Problem darstellen, wenn es den westlichen Ländern beispielsweise den Überflug über sein Land verbietet.

Vor einigen Tagen wurde gemeldet, dass der algerische Generalstabschef in Moskau eingetroffen sei, um sich mit Russlands Verteidigungsminister zu treffen. Hinzu kommt, dass der algerische Präsident erst im Juni Sankt Petersburg besucht hatte, um dort am Internationalen Wirtschaftsforum teilzunehmen, wobei er sich auch mit dem russischen Präsidenten Putin getroffen hat, um ein Abkommen über eine verstärkte strategische Partnerschaft abzuschließen. Der algerische Premierminister hingegen war anlässlich des zweiten Russland-Afrika-Gipfels dort zu Besuch.

Erwähnenswert ist, dass Russland seit Jahrzehnten Algeriens wichtigster Militärpartner ist und diese Beziehung auch stabil blieb, obwohl Moskau den größten Teil Afrikas bis vor wenigen Jahren vernachlässigt hat. Trotzdem stammen ganze 73 Prozent der algerischen Militärimporte von 2018 bis 2022 aus Russland, was die Enge der militärischen Beziehungen beider Länder bezeugt.

Daher verfügt Algerien, wie schon erwähnt, über eines der größten, am besten ausgerüsteten und modernsten Militärkontingente in ganz Afrika und gilt als eines der mächtigsten Länder des Kontinents. Daher ist der jüngste Besuch seines Generalstabschefs in Russland im aktuellen regionalen Kontext keine Nebensächlichkeit, da er darauf hindeutet, dass Algerien beabsichtigt, sich mit Russland über einen drohenden größeren Konflikt abzustimmen, der nach Ablauf des Ultimatums der ECOWAS ausbrechen könnte.

Dass Niger laut Medienberichten bereits um Unterstützung der kampferfahrenen Wagner-Gruppe gebeten hat, dürfte im Westen ebenfalls nicht für Jubel sorgen.

Droht ein Krieg?

Die Meldungen sind derzeit widersprüchlich. So hat das Parlament von Nigeria beispielsweise eine Resolution gegen ein militärisches Eingreifen in Niger verabschiedet. Ohne Nigeria dürfte die Drohung der ECOWAS aber nur heiße Luft sein.

Das Wall Street Journal berichtete am Sonntag unter Berufung auf einen hochrangigen Militäroffizier eines ECOWAS-Mitgliedslandes, die ECOWAS sei noch nicht ausreichend darauf vorbereitet, militärische Gewalt gegen Rebellen in Niger einzusetzen.

All das ändert jedoch nichts an der eingangs gemachten Feststellung, dass Frankreich und die USA es sich kaum erlauben können, die Putschisten in Niger an der Macht zu belassen. Daher ist ein Krieg vielleicht nicht in den nächsten Tagen, aber durchaus in den nächsten Wochen zu erwarten, wenn es nicht gelingt, die Rebellen mit Hilfe von Sanktionen oder anderen Methoden von der Macht zu entfernen.

Die Stimmung in Afrika ist für die Putschisten

Das Problem, das auch die ECOWAS-Staaten haben, ist die öffentliche Meinung in Afrika. RT-DE berichtete zum Beispiel über eine UNO-Studie:

„Ein auf Recherche basierender UN-Bericht im vergangenen Monat teilte mit, dass viele junge Afrikaner die Putschserie auf dem Kontinent unterstützen. In dem Bericht heißt es, dass „paradoxerweise“ die Unterstützung der Bevölkerung für die jüngsten Militärputsche in Afrika „symptomatisch für eine neue Welle demokratischer Bestrebungen ist, die sich auf dem gesamten Kontinent ausbreitet“, da die überwältigend junge Bevölkerung von den bestehenden wirtschaftlichen und politischen Systemen frustriert sei und auf schnellere Veränderungen dränge, als sie durch Wahlen erreicht werden können.“

Das ist das Problem des Westens: Die Kolonialherrschaft wurde nur formal abgeschafft, faktisch beuten die alten Kolonialmächte, also in Westafrika vor allem Frankreich, ihre ehemaligen Kolonien noch genauso gnadenlos aus, wie zu Kolonialzeiten. Dazu stützen sie sich auf korrupte afrikanische Eliten, was beispielsweise dazu führt, dass das eigentlich steinreiche Land Niger fast das ärmste Land der Welt ist, in dem 80 Prozent der Menschen keinen Strom haben, während nigrisches Uran etwa ein Drittel zur französischen Stromerzeugung beiträgt.

Die jungen Afrikaner haben diese Verhältnisse gründlich satt, weshalb Militärregierungen, die mit harter Hand gegen Frankreich vorgehen, siehe Mali und Burkina Faso, in Westafrika auf viel Sympathie stoßen.

Sogar der Spiegel hat das in einem sehr langen Artikel mit der Überschrift „Umsturz in Niger – In Afrikas Putschgürtel wächst die Wut auf Frankreich“ grundsätzlich eingestanden, auch wenn der Spiegel natürlich trotzdem die westlichen Narrative befeuert hat, es gehe dort um Demokratie oder die Bekämpfung des Islamismus. Der Spiegel-Leser mag diesen Unsinn glauben, die Afrikaner jedoch kaum, denn der Islamismus ist erst dadurch in die Region gekommen, dass der Westen Libyen zerstört und sich dazu islamistischer Kräfte aus Syrien bedient hat.

Hinzu kommt, dass Frankreich seine Truppenpräsenz in den Ländern vor allem mit dem Kampf gegen den Islamismus begründet, in diesem Kampf jedoch seit zehn Jahren keine nennenswerten Fortschritte macht. Da verwundert es nicht, dass man in den afrikanischen Ländern immer mehr auf Wagner setzt, denn Russland hat in Syrien bewiesen, dass es wirksam gegen Islamisten vorgehen kann und den IS innerhalb kürzester Zeit militärisch besiegt.

Und das ist auch das Problem der ECOWAS-Staaten, schließlich müssen deren Regierungen auch fürchten, dass sie morgen weggeputscht werden, wenn sie sich gegen die in der Region populären Putschisten stellen.

In meinem neuen Buch „Das Ukraine Kartell – Das Doppelspiel um einen Krieg und die Millionen-Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Biden“ enthülle ich sachlich und neutral, basierend auf Hunderten von Quellen, bisher verschwiegene Fakten und Beweise über die millionenschweren Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Joe Biden in der Ukraine. Angesichts der aktuellen Ereignisse stellt sich die Frage: Ist eine kleine Gruppe gieriger Geschäftemacher möglicherweise bereit, uns für ihren persönlichen Profit an den Rand eines Dritten Weltkriegs zu bringen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich direkt hier über den Verlag bestellbar.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen