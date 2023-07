Heute 19.30 Uhr: Endlich die zweite Ausgabe von Anti-Spiegel-TV

Anstatt "Tatort"

Nachdem es wegen meiner Reise in den Donbass zwei Wochen lang keine Sendung gab, kommt am Sonntag endlich die zweite Folge von Anti-Spiegel-TV!

Das Feedback nach der ersten Sendung von Anti-Spiegel-TV war ausgesprochen positiv, was mich sehr gefreut hat. Leider musste Anti-Spiegel-TV, das eigentlich jeden Sonntag ausgestrahlt werden soll, danach zwei Wochen ausfallen, weil ich im Donbass gewesen bin.

Von nun an wird es Anti-Spiegel-TV aber tatsächlich wöchentlich geben, denn wir sollten es nun schaffen, auch mal eine Sendung „vorzuproduzieren“, wenn ich mal wieder auf Reisen gehe. Daher ist es nun soweit und am Sonntag im 19.30 Uhr erscheint die neue Folge.

Dominik Reichert und ich haben uns in der Sendung auf zwei Themen konzentriert, wobei eines davon natürlich meine letzte Reise in den Donbass war. Mehr will ich noch nicht verraten.

Wie ich in meinem Artikel über die Vorgeschichte von Anti-Spiegel-TV geschrieben habe, produziere ich die Sendung in eigener Verantwortung und RT-DE kauft die Erstausstrahlungsrechte bei mir. Daher wird die Sendung ab Sonntag 19.30 Uhr unter folgenden Links zu finden sein:

RT DE-Webseite, aus der EU nur mit VPN: https://de.rt.com/LiveTV/

RT DE-TV-Livestream auf Odysee, aus der EU auch mit VPN: https://odysee.com/@RTDE:e/livetv:e

Diese Seite funktioniert aus der EU (noch) ohne VPN: https://smotriti.ru/live/rtde/

Am Montag werde ich die Sendung für alle, die sie verpasst haben, hier ebenfalls hochladen.

