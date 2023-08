Heute um 20.00 Uhr hat das Interview über mein neues Buch Premiere bei NuoViso

"Fernsehabend" Teil 2

Heute Abend gibt es zwei interessante Sendungen, zuerst kommt um 19.30 Anti-Spiegel-TV, anschließend kommt bei NuoViso ein Interview mit mir über mein neues Buch "Das Ukraine-Kartell".

Sofort im Anschluss an Anti-Spiegel-TV hat bei NuoViso ein Interview, das Robert Stein mit mir über mein neues Buch „Das Ukraine-Kartell“ geführt hat, Premiere. Für Premium-Abonnenten von NuoViso ist das Interview schon jetzt verfügbar. Hier ist der Link zum Interview.

Über das Buch

„Das Ukraine-Kartell“ erzählt die wahre Geschichte einer Welt, in der Intrigen, Machtmissbrauch und verdeckte Machenschaften nicht die Ausnahme, sondern die Regel sind. Sie erfahren, dass viele internationale Skandale der letzten Jahre – der Maidan in der Ukraine, Skandale um angebliche russische Wahleinmischungen, das Amtsenthebungsverfahren gegen Trump und andere – keine isolierten Ereignisse waren, sondern zusammenhängen. In all diesen Skandalen tauchen immer wieder die gleichen Personen auf.

„Das Ukraine-Kartell“ enthüllt sachlich und neutral, basierend auf Hunderten von Quellen, bisher verschwiegene Fakten und Beweise über die millionenschweren Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Joe Biden in der Ukraine. Vieles von dem, was derzeit in den USA (aber kaum in deutschen Medien) über die Vorwürfe gegen US-Präsident Joe Biden und seinen Sohn Hunter bekannt wird, ist in dem Buch zu finden, denn das Meiste davon war längst bekannt, wurde aber „unter dem Teppich“ gehalten.

Angesichts der aktuellen Ereignisse stellt sich die Frage: Ist eine kleine Gruppe gieriger Geschäftemacher möglicherweise bereit, uns für ihren persönlichen Profit an den Rand eines Dritten Weltkriegs zu bringen?

Da ich Russisch und Englisch fließend beherrsche und Ukrainisch zumindest verstehe, konnte in dem Buch Informationen verarbeiten, die für die meisten Menschen verschlossen waren.

Meine ersten „Testleser“ haben das Buch als „unglaubliche Reise durch die dunklen Korridore der Macht“ bezeichnet, denn es erzählt die Geschichte von Verstrickungen zwischen politischem Einfluss, wirtschaftlichen Interessen und globalen Konflikten. Da es den Ereignissen chronologisch folgt, liest es sich, so die „Testleser“, wie ein politischer Thriller.

„Das Ukraine-Kartell“ richtet sich an Leser, die sich für politische Enthüllungen und investigativen Journalismus interessieren und bereit sind, erschütternden Tatsachen ins Auge zu sehen. Ich habe es auf der Grundlage akribischer Recherchen geschrieben, die ich in jahrelanger Arbeit zu dem Thema zusammengetragen und über die ich teilweise hier auf dem Anti-Spiegel seit Jahren berichtet habe.

Nun habe ich das, was ich in den Jahren zusammengetragen habe, als Buch veröffentlicht und das Buch gibt mit unzähligen, überprüfbaren Fakten Einblicke in ein korruptes Syndikat und seine bisher Machenschaften, über die selbst in den USA noch niemand so detailliert berichtet hat.

Aber das Buch ist kein Thriller, all das ist wirklich passiert…

Hier geht’s zur Seite für die Vorbestellung.

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich direkt hier über den Verlag bestellbar.



