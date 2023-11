Humanitäre Kampfpausen und Angriffe auf US-Stützpunkte im Nahen Osten

Palästinensisch-israelischer Konflikt

Hier übersetze ich die Zusammenfassung der Ereignisse des 9. November rund um den Krieg im Nahen Osten, wie sie in der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht wurde.

Die russische Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht fast jeden Abend eine Zusammenfassung der Ereignisse des Tages rund um den Krieg im Nahen Osten. Ich versuche, möglichst jede Zusammenfassung zu übersetzen, auch wenn ich nicht garantieren kann, dass ich das jeden Tag leisten kann, zumal die Zusammenfassung mal am frühen Abend, mal spät in der Nacht erscheint.

Hier übersetze ich die Zusammenfassung des 9. November.

Beginn der Übersetzung:

Humanitäre Pausen in Gaza inmitten eskalierender Zusammenstöße: Der Konflikt in Palästina

Israel wird jeden Tag vierstündige humanitäre Pausen in mehreren Gebieten des Gazastreifens einlegen. Dieser Prozess werde am Donnerstag, den 9. November, beginnen, teilte das Weiße Haus mit. Gleichzeitig konnte die US-Regierung nicht sagen, wie lange die täglichen Pausen eingehalten werden.

Zuvor hatte die New York Times unter Berufung auf Quellen berichtet, dass die radikale palästinensische Bewegung Hamas über die mögliche Freilassung von Geiseln im Austausch für eine humanitäre Waffenruhe diskutiere.

Die russische Seite arbeitet unterdessen weiter daran, den Prozess der Evakuierung von Bürgern aus der Konfliktzone einzuleiten.

Die TASS hat die wichtigsten Informationen über die Eskalation im Nahen Osten zusammengetragen.

Kampfhandlungen

Das israelische Militär meldete die Einnahme der befestigten Hamas-Stellung „Outpost-17“ im westlichen Teil von Jebaliya im Norden der Enklave, einen Überfall auf ein „Militärquartier“ der Hamas im Zentrum von Gaza-Stadt, bei dem mindestens 50 Radikale getötet wurden, und die Liquidierung des Kommandeurs einer Panzerabwehrraketen-Einheit der zentralen Hamas-Brigade in Gaza aus der Luft.

Die Hamas reklamierte einen Raketenangriff auf den israelischen Militärstützpunkt Raim. Auch in den an den Gazastreifen angrenzenden Gebieten Israels, in der südlichen Stadt Aschdod und in den nördlichen Gebieten wurden Luftschutzsirenen ausgelöst, die vor einem Raketenangriff warnten.

In der Nähe der Stadt Dschenin im Westjordanland kam es zu heftigen Zusammenstößen zwischen palästinensischen Kräften und dem israelischen Militär. Nach Angaben der palästinensischen Nachrichtenagentur WAFA versperrten die israelischen Streitkräfte während der Razzia den Zugang zur Stadt für medizinische Teams, die zur Behandlung der Verwundeten dorthin gekommen waren. Bei dem israelischen Angriff auf das Flüchtlingslager Jenin wurden mindestens 9 Menschen getötet und 15 weitere verletzt.

Das israelische Militär verzeichnete einen weiteren Mörserangriff aus dem Libanon, wo die schiitische Hisbollah-Partei operiert. Als Reaktion darauf beschossen die israelischen Streitkräfte das Gebiet, von dem aus der Angriff gestartet wurde. Darüber hinaus stellte die Armee fest, dass bewaffnete Radikale vor einiger Zeit mehrere Panzerabwehrraketen abgefeuert und das Feuer auf einen israelischen Militärposten in der Nähe der Ortschaft Metula eröffnet hatten. Das israelische Militär antwortete mit Panzern und Artillerie.

Erklärungen der Konfliktparteien

Die Hamas rief die Länder der islamischen Welt auf, die Öllieferungen an Israel einzustellen. Nach Ansicht der Bewegung könnte das dazu beitragen, die Zahl der Toten im Gazastreifen zu verringern. Das Mitglied des Hamas-Politbüros, Abu Marzouk, vertrat ebenfalls die Ansicht, dass „der Krieg vollständig von den USA gesteuert wird“, und fügte hinzu, dass das Ziel der Hamas nach wie vor die Errichtung „eines unabhängigen Staates mit Jerusalem als Hauptstadt“ sei.

Nach Ansicht des palästinensischen Ministerpräsidenten Mohammed Shtayyeh führt Israel nicht mehr nur Krieg gegen die islamistische Hamas-Bewegung, sondern gegen das gesamte palästinensische Volk. Stündlich würden sechs Kinder und vier Frauen getötet, sagte er.

Die israelischen Streitkräfte, denen wahllose Angriffe vorgeworfen werden, veröffentlichten einen Mitschnitt eines angeblich abgehörten Telefongesprächs, in dem ein Hamas-Terrorist zugibt, Krankenwagen zu benutzen, um sich im Gazastreifen zu bewegen. Die israelische Armee behauptete auch, dass die Nutzung von Krankenwagen und Krankenhäusern durch die Militanten für militärische Operationen in der palästinensischen Enklave durch Vernehmungsprotokolle von Hamas-Aktivisten belegt sei.

Hilfe für den Gazastreifen

Die Zahl der im Gazastreifen eingetroffenen Lkw-Ladungen mit humanitärer Hilfe hat 750 überschritten. Es gab jedoch Erklärungen über die Notwendigkeit, die Lieferungen zu erhöhen. So hat beispielsweise Zypern sein Territorium für den weiteren Transport humanitärer Hilfe auf dem Seeweg angeboten. Der Generalkommissar des UN-Hilfswerks für Palästina-Flüchtlinge im Nahen Osten forderte die Öffnung aller Kontrollpunkte an der Grenze zur palästinensischen Enklave.

Die Türkei wird krebskranke Kinder aus dem Gazastreifen zur Behandlung aufnehmen.

Evakuierung von Russen aus dem Konfliktgebiet

Moskau ist schockiert über die Äußerungen des israelischen Botschafters in Moskau, Alexander Ben Zvi, dass es zwei Wochen dauern könnte, um sich auf die Evakuierung von Russen aus dem Gazastreifen zu einigen, sagte die Sprecherin des russischen Außenministeriums Maria Sacharowa. Ihr zufolge versichert Israel seine Bereitschaft, den Prozess der Evakuierung russischer Bürger aus dem Gazastreifen freizugeben, aber die russische Seite hört diese Versprechen bereits seit vier Tagen.

Internationale Reaktionen

Die US-Regierung ist bestrebt, die Finanzierung der radikalen palästinensischen Bewegung Hamas zu beenden und beabsichtigt, gegen sie die gleichen Maßnahmen zu ergreifen wie gegen die Terrorgruppen Islamischer Staat und Al-Qaida , so die stellvertretende US-Außenministerin für Nahostfragen Barbara Leaf.

Unterdessen prüft die Türkei die Möglichkeit, beim Internationalen Strafgerichtshof zu beantragen, dass Israel wegen seiner Aktionen im Gazastreifen zum Kriegsverbrecher erklärt wird, wie die Zeitung Yeni Şafak berichtete. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan warf den westlichen Ländern Heuchelei und Doppelmoral im palästinensisch-israelischen Konflikt vor und bekräftigte die Bereitschaft des Landes, als Garant für eine Lösung aufzutreten.

Der iranische Präsident Ebrahim Raisi vertrat die Ansicht, dass die US-Regierung an den Verbrechen Israels mitschuldig sei.

Angriffe auf US-Stützpunkte im Nahen Osten

Die US-Streitkräfte griffen eine Einrichtung in Syrien an, die angeblich vom Korps der Islamischen Revolutionsgarden, einer Eliteeinheiten der iranischen Streitkräfte und mit ihm verbundenen Gruppen genutzt wird. Nach Angaben von US-Verteidigungsminister Lloyd Austin wurde die Entscheidung für den Angriff von US-Präsident Joe Biden getroffen, um zu zeigen, dass die USA ihre Interessen im Nahen Osten verteidigen. Nach Angaben von Agence France-Presse wurden bei dem Angriff 10 Menschen getötet.

Nach dem US-Angriff auf die Anlage in den östlichen Stadtteilen von Deir ez-Zor kam es zu Kämpfen in der Nähe des Euphrat. Syrische Regierungstruppen und unterstützende lokale Stammesmilizen eröffneten das Feuer auf feindliche Stellungen. Dabei kamen großkalibrige Maschinengewehre, Mörser und Artilleriegeschütze zum Einsatz. Zeitgleich mit den Kämpfen in Deir ez-Zor griffen Einheiten der schiitischen Bewegung „Islamischer Widerstand des Irak“ US-Stützpunkte in der Nähe des Koniko-Gasfeldes und des al-Omar-Ölfeldes an, mehr als 20 Raketen wurden abgefeuert. Eine Drohne griff auch eine US-Basis auf dem Militärflugplatz Harir im Nordirak an.

Nach Angaben des Pentagons wurden seit dem 17. Oktober bereits mehr als 40 Angriffe auf US-Basen und -Truppen im Nahen Osten verübt.

Ende der Übersetzung

