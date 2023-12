In der Nacht gab es die heftigsten Luftangriffe seit mindestens einem Jahr

Ukraine

In der Nacht gab es in der Ukraine die wahrscheinlich heftigsten Luftangriffe seit einem Jahr.

In der Nacht auf Freitag gab es in der Ukraine die heftigsten Luftangriffe seit einem Jahr, wenn nicht seit Beginn der Konfliktes. Die russische Nachrichtenagentur TASS hat zusammengestellt, was bisher darüber bekannt ist und ich habe die TASS-Meldung übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Was über die Serie von Explosionen in der Ukraine bekannt ist

Am Freitag kam es in Kiew und anderen Städten der Ukraine zu einer Reihe von Explosionen. Die Behörden meldeten Schäden an mehreren Einrichtungen, Stromausfälle und Verkehrsbehinderungen in einigen Regionen.

Das russische Verteidigungsministerium hat sich bisher nicht zu den Informationen geäußert. Die TASS hat die wichtigsten Informationen zusammengetragen.

Erste Berichte

Am Donnerstag wurde um kurz vor 23:00 Uhr Moskauer Zeit (21.00 Uhr deutscher Zeit) in den Regionen Sumy und Charkow Luftalarm ausgerufen. Innerhalb einer Stunde wurde er auf die Regionen Nikolajew, Odessa und Tschernigow ausgedehnt.

Die ersten Explosionen wurden nach Mitternacht in Odessa und Tschernomorsk registriert, sie waren auch in anderen Ortschaften der Region Odessa zu hören, berichtete Strana.

Gegen 01:00 Uhr Moskauer Zeit (23.00 Uhr deutscher Zeit) wurde in den Regionen Dnjeprpetrowsk, Kiew und Kirowograd sowie in Kiew selbst Luftalarm ausgerufen, um 02:00 Uhr Moskauer Zeit (0.00 Uhr deutscher Zeit) in den Regionen Winniza, Schytomyr und Tscherkassy, eine Stunde später in den Regionen Riwne, Charkow, Chmelnizki und Tschernowzy.

Nach 04:00 Uhr Moskauer Zeit (2.00 Uhr deutscher Zeit) wurde der Alarm auf die westukrainischen Regionen Volyn, Lwow und Ternopil ausgeweitet.

In einigen Regionen wurde nach der Aufhebung erneut Luftalarm ausgerufen. Nach 08:00 Uhr Moskauer Zeit (6.00 Uhr deutscher Zeit) wurde für das gesamte Gebiet der Ukraine der Luftalarm ausgerufen, der mehr als zwei Stunden lang in Kraft war.

Kiew

In Kiew wurden nach 08:00 Uhr Moskauer Zeit (6.00 Uhr deutscher Zeit) Explosionen registriert, sagte der Bürgermeister der ukrainischen Hauptstadt Vitaliy Klitschko. Nach 09:00 Uhr Moskauer Zeit (7.00 Uhr deutscher Zeit) sprachen die Behörden von einer neuen Serie von Explosionen.

Augenzeugen berichteten der TASS, dass Rauchsäulen aufstiegen, insbesondere in den Bezirken Solomensky und Shevchenkovsky, und dass Explosionen in der Nähe der Rüstungsfabrik „Artem“ zu hören waren.

Später meldeten die Behörden brennende Lagerhäuser in den Bezirken Podilskyi und Shevchenkivskyi. Nach ihren Angaben erreichte die Brandfläche im ersten Fall 3.000 Quadratmeter.

Nach Angaben von Klitschko fiel eine der zentralen Metrostationen in Kiew, die Lukjaniwska, aus. Später nahm die Metro den Betrieb wieder auf.

Lwow und Charkow

In Lwow kam es zu mehreren Explosionsserien – sie wurden nach 05:00 Uhr Moskauer Zeit (3.00 Uhr deutscher Zeit), gegen 05:30 Uhr Moskauer Zeit (3.30 Uhr deutscher Zeit), nach 09:00 Uhr Moskauer Zeit (7.00 Uhr deutscher Zeit) und 10:00 Uhr Moskauer Zeit (8.00 Uhr deutscher Zeit) gemeldet. Der Bürgermeister der Stadt, Andrej Sadovoy, sprach von einem „Brand auf einem Objekt der kritischen Infrastruktur“.

In Charkow ereigneten sich die ersten beiden starken Explosionen gegen 06:00 Uhr Moskauer Zeit (8.00 Uhr deutscher Zeit), berichtete die Nachrichtenagentur Ukrinform. Der Bürgermeister von Charkow, Igor Terechow, berichtete von einer neuen Serie von Explosionen nach 08:00 Uhr Moskauer Zeit (6.00 Uhr deutscher Zeit) und nach 09:00 Uhr Moskauer Zeit (7.00 Uhr deutscher Zeit).

Terechow berichtete von Stromausfällen im Verkehrswesen und Schäden an einer Produktionsanlage.

Andere Städte

Nach Angaben der ukrainischen Zeitungen „Zerkalo Nedeli“ und „Public News“ wurden im Laufe des Vormittags Explosionen in Tscherkassy, Dnjepropetrowsk, Saporoschje, Odessa sowie in den Regionen Poltawa, Ternopil und Chmelnizkij registriert.

In Odessa und Saporoschje meldeten die Behörden eine zweite und dritte Welle von Explosionen.

Dnjepropetrowsk wurde, wie „Strana“ schrieb, der Bus-, Oberleitungsbus- und Straßenbahnverkehr auf einigen Strecken eingestellt.

In den Regionen Dnjepropetrowsk, Kiew, Odessa und Charkow gab es Stromausfälle, berichtete das ukrainische Energieministerium.

