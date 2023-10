Internes ARD-Papier legt die Sprachregelung für den Krieg in Palästina fest

Deutsche Medien

Die Nachdenkseiten haben ein internes ARD-Papier veröffentlicht, in dem Sprachregelungen für den Krieg im Nahen Osten festgelegt werden. Dabei zeigen sich einige sehr interessante Details über die Arbeit der ARD. Und es zeigt sich, dass die ARD-Mitarbeiter nur wenig Sachkenntnis haben.

Die Nachdenkseiten haben am 27. Oktober ein internes 47-seitiges Papier der ARD mit dem Titel „Glossar Berichterstattung Nahostkonflikt. Zur internen Nutzung. Stand 18.10.2023“ veröffentlicht, das den ARD-Journalisten nahelegt, welche Begriffe sie in ihrer Berichterstattung über den Nahostkonflikt verwenden sollen, und welche nicht. Außerdem zeigt das Papier, wie die ARD die Richtung der Berichterstattung vorgibt und vorplant, auf welche „Quellen“ sich die ARD stützt und dass die ARD-Mitarbeiter bei einigen Themen falsch informiert sind. Sie verbreiten Unwahrheiten und wissen es offenbar in einigen Fällen nicht besser, was ein bemerkenswertes Licht auf den selbsternannten „Qualitätsjournalismus“ der mit Milliarden finanzierten deutschen Staatsmedien wirft.

Wer den Ton bei der ARD vorgibt

Dass die ARD keineswegs objektiv berichtet, zeigt sich gleich am Anfang des ARD-Papiers, denn es beginnt mit „Informationen zu speziellen Quellen, die keine Nachrichtenmedien sind“, die die ARD aber offensichtlich ganz wichtig findet und ausführlich zitiert. Diese „speziellen Quellen“ sind der „Report Antisemitism“ (RIAS), die ausgesprochen fragwürdige Amadeu Antonio Stiftung, die sogar das Denunziationsportal Psiram als Quelle empfiehlt, und die Seite „Belltower News“, wobei die ARD ihren Mitarbeitern, die das Papier lesen und umsetzen sollen, nicht mitteilt, dass Belltower News die „Nachrichtenseite“ der Amadeu Antonio Stiftung ist. Das zeigt, welche Macht die von einer ehemaligen Stasi-IM geleitete und von der Bundesregierung mit Millionen finanzierte Amadeu Antonio Stiftung in Deutschland hat, wenn sie bei der Nachrichtenredaktion der ARD so prominent als Quelle vertreten ist.

Was bei der ARD vollkommen fehlt, ist „die andere Seite“. In dem ganzen Papier geht es einseitig pro-israelisch zu und auch die am Ende des Papiers genannten „Experten“ sind direkt oder indirekt von westlichen Regierungen bezahlte Figuren, deren „Analysen“ durch pro-amerikanische und pro-israelische Aussagen glänzen. Die für eine objektive Berichterstattung nötige Sicht auf beide Seiten in einem Konflikt fehlt in dem ARD-Papier komplett.

Vorgegebene Sprachregelungen

Dass die deutschen Medien beim Krieg im Nahen Osten der deutschen Regierungsmeinung folgen, ist offensichtlich. Kritiker der deutschen Medien weisen immer wieder darauf hin, dass die deutschen Medien Sprachregelungen festlegen, die den Leser oder Zuschauer unterbewusst beeinflussen sollen. Staaten, die die Bundesregierung mag, haben „Regierungen“ und „Präsidenten“, Staaten die Bundesregierung nicht mag, haben „Regime“ und „Herrscher“, „Autokraten“ oder „Diktatoren“. Das ist allgemein bekannt, aber natürlich geht das Wording noch viel weiter.

In diesem konkreten Fall steht in dem Papier gleich zu Beginn unter Berufung auf das Wording der tagesschau diese durch Fettdruck hervorgehobene Anweisung:

„Wir sprechen weiterhin von „Angriff/en aus Gaza auf Israel“ oder „Terrorangriff/e auf Israel“. Es kann aber auch „Krieg gegen Israel“ verwendet werden.“

Und einen Absatz später wird noch präzisiert:

„Bitte passt auch auf wie wir das Wort „Angriff“ genau verwenden: In dieser Situation sind es „Gegenangriffe von Israel auf Gaza“. Es ist verkürzt zu sagen oder schreiben „Angriffe auf Israel und Gaza“.““

Dass der Terrorangriff der Hamas den Beginn der aktuellen Eskalation markiert hat, bestreitet niemand. Aber es ist faszinierend, dass die ARD am 18, Oktober, also elf Tage nach dem Angriff der Hamas, darauf gedrängt hat, den Fokus der Zuschauer von dem brutalen Vorgehen der israelischen Armee abzulenken, denn dass es Angriffe auf Gaza gibt, darf demnach nicht gesondert erwähnt werden, sondern es sollen entweder israelische „Gegenangriffe“ sein, oder es sollen Israel und Gaza erwähnt werden.

„„Hamas-Kämpfer“ bitte vermeiden!“

Der Begriff „Hamas-Kämpfer“ soll bei der ARD vermieden werden, das steht ebenfalls in Fettdruck hervorgehoben in dem Papier. Als Begründung wird angeführt:

„Wie bereits von der Chefredaktion festgelegt, sollten wir nicht euphemistisch von Hamas-„Kämpfern“, sondern von Terroristen schreiben und sprechen. Als Synonyme bieten sich „militante Islamisten“, „militante Palästinenser“. „Terrormiliz“ oder ähnliches an.“

Auch hier wird deutlich, dass es der ARD nicht um Berichterstattung geht, sondern um Meinungsmache, denn für die Hamas-Kämpfer dürfen keine neutralen Begriffe genutzt werden, sondern ausschließlich negativ besetzte Begriffe.

Desinformation bei der ARD auch intern

Ich führe immer wieder Diskussionen darüber, ob die Journalisten der westlichen Medien wissen, dass sie oft Unwahrheiten und Propaganda verbreiten, oder ob sie das, was sie erzählen, wirklich glauben. Offenbar ist es so, dass viele das, was sie verbreiten, auch glauben, wie der nächste Satz aus dem ARD-Papier zeigt:

„Die antisemitische Hamas wird international weitgehend als terroristische Organisation eingestuft.“

Das ist glatt gelogen, denn von „weitgehend“ kann keine Rede sein. Lediglich die EU und zehn der 193 Mitgliedsstaaten der UNO haben die Hamas als Terrororganisation eingestuft. Diese zehn Staaten sind Ägypten, Australien, Deutschland, Israel, Japan, Jordanien, Kanada, Österreich, Großbritannien und die USA. 182 Staaten der Welt haben die Hamas nicht als Terrororganisation eingestuft, allerdings haben einige wenige Staaten den militanten Arm der Hamas als Terrororganisation eingestuft.

Wie kommt man bei der ARD auf die Idee, zu behaupten, die Hamas sei „international weitgehend als terroristische Organisation eingestuft“ worden?

Es geht mir hier nicht darum, die Hamas zu verteidigen, es geht nur um die Frage einer korrekten Berichterstattung. Aber wie soll der deutsche Staatssender ARD die Deutschen korrekt informieren, wenn er in seinen internen Papieren bereits Desinformation verbreitet?

Israelische Propaganda bei der ARD

Der darauf folgende Absatz ist ebenfalls bemerkenswert:

„Auch unterscheidet die Hamas – im Gegensatz zur israelischen Armee – in ihren Aktionen nicht zwischen militärischen Zielen und Zivilisten. Erklärtes Ziel der Hamas ist vielmehr die „Vernichtung Israels“. Dazu bedient sie sich terroristischer Mittel, etwa durch das Verüben von Anschlägen, wahllosen Raketenbeschuss und ähnliches“

Dass die Hamas die Vernichtung Israels als Ziel ausgerufen hat, ist wahr und kann nicht toleriert werden. Aber das ändert nichts daran, dass die ARD ihre Mitarbeiter auf israelische Propaganda und nicht auf objektive Berichterstattung einschwört, wenn sie behauptet, die israelische Armee mache bei ihren Angriffen einen Unterschied zwischen militärischen und zivilen Zielen im Gazastreifen. Die Blockade des Gazastreifens und der wahllose Beschuss von Wohngebieten in Gaza, und die Tatsache, dass fast die Hälfte der Opfer auf Seiten der Palästinenser Kinder sind, sprechen eine deutliche Sprache.

Überraschenderweise hat sogar der Spiegel bereits berichtet, dass die israelische Armee wenig Hemmungen hat, auf Zivilisten zu schießen. Beim Spiegel klang das betont neutral, aber immerhin hat er es am Ende eines Artikels mal erwähnt. Das klang so:

„Zugleich mehren sich die Hinweise, dass die Opferzahlen dieses Krieges jene aus früheren Militäroperationen im Gazastreifen bei Weitem übersteigen – dabei haben auch frühere Kriege schon immenses Leid verursacht. Israels Armee betont, dass die Hamas Zivilisten als Schutzschilde missbrauche. Unabhängige Untersuchungen haben der Armee jedoch schon bei früheren Kriegen mangelnde Rücksicht auf die Zivilbevölkerung vorgeworfen. „

Zugegeben, der Spiegel-Artikel ist acht Tage nach dem Datum des ARD-Papiers erschienen, aber dass Israel mit ungeheurer Brutalität vorgeht, war schon in den ersten Tagen des Krieges offensichtlich. Aber die ARD verschließt davor die Augen. Und das nicht nur in ihrer Berichterstattung, sondern sogar intern.

Man will die Wahrheit, zu der der Terrorangriff der Hamas genauso gehört, wie die Terrorangriffe Israels auf Gaza, bei der ARD nicht sehen, sondern plappert die israelische Propaganda nach. Dass man bei der ARD dennoch weiß, was in Gaza passiert, zeigt sich an anderer Stelle in den ARD-Papier:

„Die israelische Armee fliegt als Reaktion Angriffe im Gaza-Streifen. Ziele waren in der Vergangenheit stets militärische Einrichtungen der Hamas. Oft sterben dabei viele Zivilisten – die Hamas nutzt diese oft als menschliche Schutzschilde. Dennoch sollten wir stets klarmachen, dass es sich in der Regel um Angriffe auf militärische Ziele handelt“

Die ARD will die israelischen Angriffe auf Zivilisten bewusst schön reden und gibt dazu sogar Anweisungen heraus, wie von den brutalen Angriffen Israels abgelenkt werden soll.

Dass es immer schwieriger wird, von den Meldungen über das brutale Vorgehen Israels abzulenken, war den ARD-Leuten klar, als sie das Papier am 18. Oktober geschrieben haben. Daher wurden die Journalisten der ARD schon im Vorwege darauf eingeschworen, wie sie in den kommenden Tagen von Israels brutalem Vorgehen ablenken sollten:

„Mit der mutmaßlichen harten Reaktion der israelischen Armee wird sich in den kommenden Tagen der Fokus und damit auch unsere Berichterstattung auf den Gazastreifen und das Leid der dortigen Bevölkerung verschieben. Wir sollten dabei aber nicht ausblenden, dass die Hamas den aktuellen Konflikt begonnen hat.“

Man wusste bei der ARD sehr genau, wie hart Israel vorgeht, und hat die eigenen Leute bereits im Vorwegen instruiert, wie sie davon ablenken sollen. Die pro-israelische Linie ist der ARD offenbar heilig, auch wenn Israel Kriegsverbrechen begeht.

Ich muss noch einmal darauf hinweisen, dass es mir nicht um Verharmlosung der Hamas-Angriffe geht. Mir geht es darum, die Dinge beim Namen zu nennen, anstatt medial einseitig eine Kriegspartei zu unterstützen. Hinzu kommt, das wird in dem ARD-Papier nicht erwähnt, dass Israel seit Jahrzehnten gegen das Völkerrecht und gegen diverse Resolutionen der UNO verstößt. Als die (militärisch) stärkere Konfliktpartei hätte Israel längst für einen dauerhaften Frieden sorgen können, indem es einen lebensfähigen Palästinenser-Staat anerkennt.

Stattdessen hat Israel die Palästinenser-Gebiete mit israelischen Siedlungen in Fleckenteppiche verwandelt, was den Palästinensern die wirtschaftliche Lebensgrundlage entzieht und einer der wichtigsten Gründe dafür ist, dass in der Region kein Frieden einkehrt.

Jeder Konflikt hat eine Vorgeschichte und eigentlich ist es die Aufgabe der ARD, umfassend zu informieren, wozu auch die Vorgeschichte gehört. Aber in dem Glossar der ARD geht es nicht um Information der Zuschauer, sondern um einseitige Parteinahme.

Schade, dass solche internen Papiere nur selten bekannt werden, denn sie zeigen, wie die deutschen Medien tatsächlich arbeiten.

