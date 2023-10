Israel, Ukraine, Taiwan – wem wollen die USA helfen?

USA

Dass der Krieg in Israel auch ein Problem für die US-Hilfen für Kiew ist, war am Sonntag ein Thema in russischen Fernsehen.

Ich übersetze den Korrespondentenbericht aus den USA, der sonntags im wöchentlichen Nachrichtenrückblick des russischen Fernsehens ausgestrahlt wird, traditionell, weil er einen anderen Blick auf die politische Situation in der USA wirft, als deutsche Medien. So war es auch diese Woche wieder.

Beginn der Übersetzung:

Innerer Konflikt und äußere Gefahr: Den Amerikaner ist nicht zum Lachen zumute

Generell gilt: Amerikanisches Geld fließt dorthin, worüber die amerikanische Presse schreibt. Und umgekehrt schreibt die amerikanische Presse über das, wohin das amerikanische Geld fließt. Die amerikanische Militärinvasion im Irak wurde finanziert und man schrieb über den Irak. Jetzt fließt kein amerikanisches Geld mehr in den Irak und es wird nicht mehr über den Irak geschrieben, es gibt keinen Irak mehr. Genauso ist es zum Beispiel mit Afghanistan. Afghanistan wurde aufgegeben und vergessen, es gibt kein Afghanistan mehr. Weder fließt Geld dorthin, noch schreibt die amerikanische Presse darüber.

Vor dem Angriff auf Israel am 7. Oktober widmete sich die amerikanische Presse der Ukraine. Dorthin floss das Geld, viel Geld. Aber wie sieht es danach aus? Die Nachrichtenagentur RIA Novosti hat die zehn wichtigsten amerikanischen Medien untersucht. Sie hat die Zahl der Erwähnungen der Ukraine in den zwei Wochen vor und nach dem 7. Oktober gezählt, im Zeitraum vom 25. September bis zum 7. Oktober und vom 7. Oktober bis zum 18. Oktober. Es ergibt sich ein interessantes und deutliches Bild: In den zwei Wochen vor dem Angriff auf Israel wurde die Ukraine in der amerikanischen Premiumpresse fast 1.200 Mal erwähnt, aber danach ging die Zahl der Berichte über die Ukraine um mehr als die Hälfte zurück.

Und vergleicht man die Ukraine mit der Erwähnung des palästinensisch-israelischen Konflikts in den zwei Wochen nach dem 7. Oktober, so ergibt sich folgendes Verhältnis: Die Ukraine wurde 578 Mal erwähnt, Palästina und Israel fast 8.000 Mal. Die Ukraine macht in diesem Verhältnis, wie wir sehen, knapp Ein Vierzehntel aus. Sie wurde von den Titelseiten „weggewaschen“, das Thema ist verschwunden. So sind die amerikanischen Medien.

RIA Novosti hat auch das Bild in der britischen Presse berechnet. Wir wollen Sie nicht mit den genauen Zahlen langweilen, aber das Bild ist dasselbe. Das bedeutet, dass die Angelsachsen ihre Prioritäten ändern. Darüber kann man wahrscheinlich streiten, aber so sind die messbaren Größenordnungen.

Aus den USA berichtet unser Korrespondent.

Biden beantwortet Fragen der Journalisten aus der Ferne und auf der Flucht. Der Präsident flüchtet über das Wochenende in seine Villa an der Küste. Nach der Stimmung im Weißen Haus zu urteilen, wird er den Kopf in den Sand stecken.

Fox News-Moderator Jesse Waters sagte dazu: „Die Verflechtung der Krisen ist ein grandioses Problem. Es besteht eine historische Gefahr. Washington befürchtet, dass sich die Kriege ausbreiten könnten. Das sagen hochrangige US-Beamte. Sie sagen, dass diese Woche im Weißen Haus die schwierigste und beängstigendste seit dem Amtsantritt von Präsident Biden war.“

Das Weiße Haus ist sogar eine Zeit lang errötet, entweder vor Erschöpfung oder aus Verlegenheit wurde es rot angestrahlt. Präsident Biden wandte sich vom Oval Office aus an die Nation. Anlass war der Konflikt im Nahen Osten, aber auch dabei sang er sein altes ukrainisches Lied: „Der Erfolg Israels und der Ukraine ist entscheidend für die nationale Sicherheit Amerikas. Wenn wir Putins Appetit auf Macht und Kontrolle über die Ukraine nicht stoppen, wird er sich nicht auf die Ukraine beschränken. Um es ganz offen zu sagen: Wir wollen keine amerikanischen Truppen, die in Russland oder gegen Russland kämpfen. Wenn wir uns zurückziehen und Putin erlauben, die Unabhängigkeit der Ukraine zu zerstören, werden künftige Aggressoren auf der ganzen Welt mutiger und versuchen, dasselbe zu tun. Die Gefahr von Konflikten und Chaos könnte sich auf andere Teile der Welt ausbreiten: den Nahen Osten und den Indopazifik.“

Biden fordert vom Kongress sofortiges Handeln. Aber für das gelähmte Regierungsgremium ist es schwierig und sogar unmöglich, zu handeln, denn es hat keinen Sprecher. Wegen der Ukraine ist das Unterhaus nun schon die dritte Woche ohne Sprecher. Neue Kandidaten können vor allem wegen des Streits um die Hilfe für Kiew nicht gewählt werden. Aber Hilfe braucht sie so dringend wie Luft zum Atmen.

Die letzten Reserven werden ausgegraben, räumt das Weiße Haus ein, wie Jake Sullivan, der Nationale Sicherheitsberater des US-Präsidenten, sagte: „Die bisher bewilligten Mittel sind fast erschöpft und wir brauchen Maßnahmen des Kongresses, um sicherzustellen, dass die Ukraine weiterhin ihre Bedürfnisse auf dem Schlachtfeld befriedigen und ihre angegriffene Bevölkerung schützen kann.“

Um es ihnen unmöglich zu machen, Nein zu sagen, und um sicher zu gehen, dass das Paket genehmigt wird, hat die Regierung Biden alle Bedürftigen in ein Paket gesteckt und bittet den Kongress um 100 Milliarden Dollar. Davon sind sieben Milliarden für Taiwan, 14 Milliarden für Israel und 60 Milliarden für die Ukraine.

Auf Fox News heißt es: „Ich will nichts über die Ukraine hören, wie sie Israel abzocken und das Geld an die Ukraine geben, was genau das ist, was Biden getan hat. Ich möchte, dass Amerika am Ende des Tages respektiert wird! Die Welt schaut auf Biden und erkennt, dass wir keine Macht haben. Vor ihm hat man keine Angst.“

Nun, das kann man sehen, wie man will. Auf diesen Aufnahmen aus der Airforce One steht hinter ihm ein sehr verängstigter Blinken. Der Präsident ist auf dem Flug von Israel in die USA und spricht ohne Souffleure und Stichwortzettel mit Journalisten. Also völlig ohne Absicherung. Und er geriet ins Stocken. Biden sprach von etwas anderem und blieb auch noch stecken.

„Bei fast jeder Schießerei, bei der es eine große Zahl von Opfern gab, habe ich mit ihnen gesprochen“, antwortete er auf die Frage nach einem Treffen mit Amerikanern, die den Angriff der Hamas-Kämpfer überlebt hatten. Auch die Antwort auf die Frage nach dem Einschlag einer Rakete in das Krankenhaus in Gaza war merkwürdig: „Ich glaube nicht, dass die Hamas das absichtlich getan hat. Es ist die alte Regel: Man muss lernen, genau zu schießen.“

Was für ein Friedensstifter Biden doch ist. 56 Prozent der Amerikaner sind unzufrieden damit, wie der Präsident mit der Nahostkrise umgeht. „Schande über Biden!“, skandieren Tausende von pro-palästinensischen Demonstranten, die regelmäßig zum Weißen Haus ziehen, um zu demonstrieren.

„Warum wollen Sie nicht, dass die Israelis gegen die Terroristen vorgehen?“, wird eine Demonstrantin gefragt.

„Wie viele Morde wollt Ihr noch? Tausend, zweitausend, dreitausend?! Wie viele Palästinenser mehr würden Sie glücklich machen, wenn sie sterben würden? Wäre es für Sie in Ordnung, wenn alle Einwohner von Gaza verschwinden würden?“, war die Antwort.

Das ist keine durchschnittliche amerikanische Frau, die sich hier empört, sondern eine demokratische Kongressabgeordnete. Viele in der Partei des Präsidenten haben eine pro-palästinensische Gesinnung.

„Ich sage meinem Präsidenten: Ich werde das nicht vergessen. Viele Menschen werden das nicht vergessen. Das ist keine Drohung, nein. Das Weiße Haus denkt, wir machen Witze, dass wir einen Rückzieher machen und alles beim Alten bleibt. Nein“, sagte die Kongressabgeordnete Rashida Talib.

Sie ist eine weitere Kongressabgeordnete, die ethnische Palästinenserin ist. Wegen israelfeindlicher Reden werden ihre Kollegen ihr den Zugang zu geheimen Briefings verwehren und eine öffentliche Rüge veranlassen. Oder sie könnten sie sogar canceln – so ist die Kultur in den USA.

Studenten im ganzen Land unterstützen Palästina und beschuldigen Israel wegen der Gräueltaten. In Harvard unterzeichneten 30 Studentenorganisationen einen Brief, in dem sie Israel für den Angriff verantwortlich machten. Jetzt sehen sich die Demonstranten mit Gegenreaktionen konfrontiert, denn Führungskräfte führender Unternehmen haben angekündigt, ihre pro-palästinensische Haltung nicht zu tolerieren und versprechen, keine Studenten einzustellen, die den Brief unterzeichnet haben.

In Amerika gibt auch es Menschen, die zwischen zwei Stühlen stehen. Das sind Politiker, die sich nicht in fremde Probleme einmischen, sondern sich um ihr eigenes Land kümmern wollen. Sie werden mit einem Wort bezeichnet, das in den modernen USA fast zu einem Schimpfwort geworden ist: „Isolationisten“. Die sind wie weiße Krähen, sie werden sofort inhaftiert oder „gecancelt“.

„Isolationist ist jetzt ein Synonym für Rassist. Das ist so ein neues Etikett, damit man den Mund hält. Es wird benutzt, um eine sachliche Debatte zu unterdrücken. Das ist die höchste Form des Antiamerikanismus“, sagte der republikanische Präsidentschaftskandidat Vivek Ramaswamy im Gespräch mit Tucker Carson.

„Ich habe noch niemanden sagen hören: ‚Wissen Sie, ich mag Israel lieber als die Hamas, aber letztendlich bin ich für Amerika.‘ Mir scheint das wäre eine natürliche Position für Amerikaner“, antwortete der Journalist Tucker Carlson.

„Diese Position ist die moralische Pflicht eines amerikanischen Führers. Wenn Sie einem der Verbündeten Amerikas sagen, dass Sie ihn bedingungslos und unmissverständlich unterstützen, ohne Rücksicht auf die eigenen nationalen Interessen, klingt das für jemanden in Israel, der sich diese Erklärungen anhört, unglaubwürdig. Das ist eine eklatante Täuschung“, sagt Ramaswamy.

„Wir sprechen über die Ukraine“, antwortete Carlson und lachte.

„Ja, das tun wir. Wir können klarere rote Linien ziehen, wenn wir ehrlich zu der Tatsache stehen, dass die amerikanische Führung im nationalen Interesse der USA handeln muss. Und ich denke, die Tatsache, dass so ein Gespräch als kontrovers angesehen wird, zeigt, wie sehr unser außenpolitisches Establishment sich irrt.“

Natürlich fiel es genau mit Bidens Ankunft in Israel zusammen, dass die Hamas zwei weibliche amerikanische Geiseln freiließ. Dutzende von US-Bürgern sind noch immer in Gefangenschaft und die Regierung kennt die genaue Zahl nicht. Auch weiß sie nicht, wie sie alle gerettet werden können.

„Wenn meine Kinder in Gaza als Geiseln gehalten würden, würde ich wollen, dass Sie die Navy SEALs schicken. Wie läuft die Diskussion im Weißen Haus über Rettungsaktionen für US-Geiseln?“, fragte CNN-Moderator Jake Tapper den Nationalen Sicherheitsberater.

„Der Präsident war sehr deutlich: Seine höchste Priorität ist es, die Amerikaner, die von der Hamas als Geiseln gehalten werden, sicher nach Hause zu bringen“, antwortete Jake Sullivan.

„Die Israelis bombardieren den Gazastreifen in die Hölle. Es sieht nicht so aus, als hätte die Rettung der Geiseln im Moment irgendeine Priorität“, erwiderte Jake Tapper.

Das US-Außenministerium verbreitet reihenweise Pressemitteilungen über die Evakuierung von Tausenden von Landsleuten aus dem Konfliktgebiet, man chartere Flugzeuge und Kreuzfahrtschiffe für sie. Sie verschweigen allerdings, dass alle Geretteten vor dem Einstieg ein Papier mit der Verpflichtung unterschreiben müssen, dass der gerettete Amerikaner dem US-Haushalt innerhalb eines Monats alle Kosten, die mit der Evakuierung verbunden sind, erstatten muss. Wenn er nicht zahlt, werden Zinsen fällig.

Das Pentagon verlegt Flugzeugträger und Zerstörer, Kampfflugzeuge und Bomber in die Region. Die Zahl der amerikanischen Truppen in der Region beläuft sich derzeit auf etwa 15.000 Soldaten, ohne die Stützpunkte in den Nachbarländern mitzuzählen. Der Oberbefehlshaber der USA erklärte, die USA seien in der Lage, ihre Verbündeten sowohl in Europa als auch im Nahen Osten zu verteidigen.

Tucker Carlson ist skeptisch: „Es ist leicht vorstellbar, dass mehrere andere Länder in den Konflikt zwischen Israel und der Hamas eingreifen: Russland, Iran, die Türkei, China, die Golfstaaten. Nicht alle von ihnen werden sich auf unsere Seite stellen. Das amerikanische Militär ist schwächer als vor 50 Jahren, nach Vietnam. Es ist erschöpft von den sinnlosen Konflikten im Irak und in Afghanistan. Niemand will in unser Militär eintreten. Und die Regierung, die es unterhält, ist bankrott, der Oberbefehlshaber ist ein alter Mann. Jetzt ist nicht die Zeit für einen Weltkrieg – wir werden ihn verlieren.“

Die zweite Front könnte ein innerer Konflikt sein, warnten Regierungsbeamte anonym. Die Konflikte innerhalb der USA selbst sind unübersehbar. Der ewige Konflikt zwischen Weißen und Schwarzen ist durch die Politik verwässert worden. BLM setzt sich für Palästina ein. Außerdem machen Homosexuelle Druck auf Heterosexuelle, Linke sind gegen Rechte. Trumpisten, von denen es zig Millionen gibt, wurden zu Terroristen erklärt, nachdem sie am 6. Januar das Capitol gestürmt hatten. Am 18. Oktober hat sich das alles fast wiederholt. Tausende von Juden, die für Palästina sind, forderten einen Waffenstillstand, stürmten ein Gebäude des Kongresses und legten es lahm.

Liberale Demonstranten wurden, im Gegensatz zu Trumpisten, nicht ins Gefängnis geworfen. Der Sohn des ehemaligen Präsidenten schrieb in sozialen Medien über die Doppelmoral. Trump Senior hat seinen wichtigsten Konkurrenten im Präsidentschaftsrennen ununterbrochen und überall kritisiert: „In seiner Rede im Oval Office hofft Biden verzweifelt, dass die Amerikaner vergessen werden, dass Biden selbst für diese Katastrophen verantwortlich ist. Europa und der Nahe Osten gehen wegen der gescheiterten Präsidentschaft des korrupten Joe Biden in Flammen auf. Seine Autorität ist untergraben und unsere Feinde und Verbündeten betrachten ihn als eine erbärmliche Lachnummer.“

Nur den einfachen Amerikaner ist nicht zum Lachen zumute. Das US-Außenministerium hat zum ersten Mal alle Landsleute gewarnt: Egal, in welchem Land sie sich aufhalten, es ist ein Risiko, sie könnten Opfer von Terroranschlägen oder Überfällen werden. Warum es jetzt gefährlich geworden ist, US-Bürger zu sein, hat Washington nicht erklärt.

Ende der Übersetzung

In meinem neuen Buch „Das Ukraine Kartell – Das Doppelspiel um einen Krieg und die Millionen-Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Biden“ enthülle ich sachlich und neutral, basierend auf Hunderten von Quellen, bisher verschwiegene Fakten und Beweise über die millionenschweren Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Joe Biden in der Ukraine. Angesichts der aktuellen Ereignisse stellt sich die Frage: Ist eine kleine Gruppe gieriger Geschäftemacher möglicherweise bereit, uns für ihren persönlichen Profit an den Rand eines Dritten Weltkriegs zu bringen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich direkt hier über den Verlag bestellbar.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen