"Italienisches Guantanamo"

Italien hat mit Albanien einen Vertrag ausgehandelt, nach dem Italien Flüchtlinge in Lager in Albanien schicken darf.

Italien hat letzte Woche einen Vertrag mit Albanien geschlossen und will 40.000 Migranten in zwei Zentren in Albanien unterbringen. Darüber hat das russische Fernsehen berichtet und ich habe den russischen Bericht übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Guantanamo auf Italienisch

Bundeskanzler Olaf Scholz kündigte an, den Ländern und Kommunen 18 Milliarden Euro zur Lösung der Migrationsprobleme zur Verfügung zu stellen. Italien, das nicht auf Hilfe von der EU warten wollte, entschied sich für einen sehr originellen Weg, das Migrationsproblem zu lösen. Es hat mit Albanien vereinbart, dort Auffanglager für Flüchtlinge zu bauen und illegale Einwanderer dorthin zu verlegen. Italien wird Albanien dafür bezahlen. Das ist billiger. Darüber berichtet unsere Italienkorrespondentin.

Was an den Wänden des Migrantenzentrums auf Lampedusa geschrieben steht, weiß jeder Flüchtling, der seine Reise durch die Sahara-Wüsten beginnt und in Sfax in Tunesien ein Boot besteigt: „Um Punkt 19:30 Uhr werden unter den Mauern des Bahnhofs in Rom warmes Abendessen und Frühstückstüten verteilt“.

Diese Menschen stehen nicht in der offiziellen Statistik derer, die nach Italien gekommen sind. Sie sind Geistermigranten. Nachdem sie sich an der Polizei und den Kontrollen vorbeigeschlichen haben, machen sie sich so gut es geht auf den Weg nach Rom. Aber niemand will nach Italien, alle wollen nach Frankreich oder Deutschland. Freiwillige Mitarbeiter des Baobab-Zentrums helfen ihnen, in einen Bus nach Genua zu steigen. Trotz des schlechten Wetters kommen immer noch Boote über das kabbelige Meer.

Die Migranten sind der Fluch Italiens. Sie sind ein Thema, das jede italienische Regierung, ob links oder rechts, zu Fall bringen kann, wenn sie es nicht löst. Im Jahr 2018 ging es auf die altmodische Art, aber sehr effektiv, mit Geld. Im Fernsehen wurde stolz ein Video aus dem Palazzo Chigi gezeigt, in dem der italienische Ministerpräsident dem Ministerpräsidenten der libyschen Regierung der nationalen Einheit die Hand reichte, woraufhin im Mittelmeer völlige Ruhe einkehrte. Der Grund dafür war, dass Italiens Geheimdienste Ahmad Dabbashi, genannt Onkel, der die Häfen und libyschen Clans kontrollierte, fünf Millionen Euro übergeben haben.

Die Migranten fanden sich dann natürlich zu Hunderttausenden hinter Stacheldraht wieder, in alten Waggons, in vollgestopften Eisencontainern, ohne Toiletten, ohne Essen. Es gab Folter und Gewalt. Das war Sklaverei in Konzentrationslagern, wie es von denen beschrieben wurden, die überlebt und es nach Europa geschafft haben.

Das Meer zu blockieren, hat auch nicht funktioniert. Im Jahr 2019 versuchte Innenminister Salvini, die Häfen zu schließen. Das geschah nach dem gescheiterten Versuch, Italien zu einem Modell der Gastfreundschaft zu machen, indem Fünf-Sterne-Hotels in Sizilien und Sardinien in Flüchtlingszentren umgewandelt wurden. Die Migranten wurden zu einem lukrativen und stabilen Geschäft, denn der Staat zahlte 33 Euro pro Person. In Ermangelung von Touristen waren die Bungalows und Junior-Suiten überfüllt.

Ich habe damals den Eigentümer eines solchen Hotels gefragt, ob ihm Touristen oder Migranten lieber seien, und er sagte: „Es ist absurd, aber ich werde weiterhin mit Migranten arbeiten. Und es geht nicht um Auslastung und finanzielle Sicherheit. Ich habe meine Prioritäten geändert. Früher habe ich an die Rettung des Familienunternehmens gedacht, jetzt denke ich an sie.“

Das Scheitern von Giorgia Meloni hat ganz Europa beobachtet, denn noch nie hat jemand so absurd mit Afrika verhandelt. Sie flog mehrmals nach Tunesien, unterzeichnete ein Abkommen und zitierte siegreiche Presseerklärungen. Doch Präsident Said hat nie das von Italien und der EU versprochene Geld nie gesehen und öffnete die Häfen. Die Belagerung von Lampedusa wurde fortgesetzt, täglich kamen 2.000 Menschen.

Die raue See hat Melonis Regierung vorübergehend gerettet, weil die EU-Länder sich weigern, die Migranten gleichmäßig aufzuteilen, was auf dem Gipfel in Granada seinen Höhepunkt fand, als der ungarische Ministerpräsident erklärte, dass sein Land so eine „Vergewaltigung“ nicht mitmachen und kein Flüchtlingsabkommen unterzeichnen werde. Die Hilfe kam von dort, wo man sie nicht erwartet hatte: Nach einer unerwarteten Pressekonferenz der Ministerpräsidenten aus Italien und Albanien unterzeichneten die Länder einen Fünfjahresvertrag.

Die Lösung des Problems à la Meloni ist etwas Neues. Auffischen ja, Retten im Mittelmeer ja, aber kein Fuß an den Küsten Italiens. Die Migranten werden in Massen über die Adria nach Albanien gebracht, das keineswegs das Europa ist, in das sie wollen. Die Opposition hat dieser raffinierten Idee, den albanischen Lagern, bereits einen Namen gegeben: „Guantanamo auf Italienisch“.

Als Details und erste Zahlen auftauchten, wurde klar, dass es sich um eine günstige „Förderung“ für Albanien handelt. Migranten in Massen zu einem günstigen Preis, 16,5 Millionen Rim müssen sofort nach Unterzeichnung des Vertrags überführt werden, weitere 100 Millionen werden in Form einer Garantie vorgehalten. Die Abrechnung für die geleistete Arbeit – Aufnahme, Transfer und Unterbringung der Migranten in zwei großen Zentren – erfolgt zweimal im Jahr.

Albanien war die ganze Woche über in den Schlagzeilen: Das ist eine Chance für das Land, seine Einstellung zu sich selbst zu ändern, denn viele Jahre lang war Albanien ein Lieferant von Migranten, und oft waren es Menschen mit einem „schlechten Ruf“, denn die Albaner waren Drogen- und Waffenschmuggler. Jetzt hat sich alles geändert: Albanien ist das Land, das Europa retten wird.

Die Details werden gerade ausgearbeitet, weil Italien selbst noch nicht weiß, wie es diesen Deal rechtlich handhaben soll. Rom möchte, dass die Migrantenzentren in Albanien unter italienischer Gerichtsbarkeit stehen. Das bedeutet, dass Albanien im Notfall für nichts verantwortlich ist. Brüssel hat eine Pause eingelegt, weil es nicht weiß, was es tun soll: Es möchte sehr gerne „nein“ sagen, kann aber nichts im Gegenzug anbieten, denn alle Versuche, sich auf eine Aufteilung der Migranten zu einigen, werden von Ungarn und Polen blockiert.

„Es gibt Zweifel an der Rechtmäßigkeit dieses Abkommens und an der Einhaltung der europäischen Menschenrechtsnormen. Wenn die italienische Verfassung verletzt wird, wird das italienische Gericht einschreiten. Wenn es um die Nichteinhaltung europäischen Rechts geht, die EU-Kommission“, sagt der Journalist Gianpiero Gramaglia.

Dieses italienische Beispiel könnte ansteckend werden. Deutschland, wo die Regierung diese Woche die Kommunen beruhigt hat, schaut sich ebenfalls außerhalb der EU um, wohin es die Migranten schicken kann, die es sich nicht mehr leisten kann. Die Länderchefs sind empört über die hohen Beträge von 500 Euro pro Person, wegen denen alle nach Deutschland wollen. Bargeld soll durch Karten ersetzt werden, vielleicht wird das Land dadurch unattraktiver, denn die Atempause auf dem Mittelmeer ist nur vorübergehend. Und es ist nicht nur der Sturm.

Freiwillige Mitarbeiter des Baobab-Zentrums haben letzte Woche Tunesien besucht, um zu sehen, wohin die Boote verschwunden sind. In diesem Sommer kamen 90 Prozent der Migranten aus Sfax. Heute ist es kein einziger mehr. Sobald Tunesien seine Häfen öffnet, könnte die Situation jederzeit explodieren.

„Tunesien ist im Moment leider für Migranten geschlossen. Nach den Äußerungen von Präsident Said im Februar über ethnische Säuberungen und nach der Abschiebungswelle von Migranten zurück in die Wüste wurden die Flüchtlinge einfach aus Sfax hinausgedrängt. Sie leben verstreut in den Außenbezirken der Stadt auf Feldern und verlassenen Bauernhöfen. Wir sprechen von mindestens 10.000 Menschen“, sagte ein Freiwilliger.

Wenn Meloni Brüssel überzeugt, könnte sie Glück haben und eines ihrer wichtigsten Wahlversprechen erfüllen. Sie hat viele Probleme, mit dem Haushalt, mit ihren Mitstreitern, ihrem Privatleben. Meloni macht eine schwere Zeit durch, vor kurzem musste sie ihre Scheidung bekannt geben. Direkt auf Twitter. Die erste weibliche Premierministerin des Landes braucht dringend diesen Deal und generell positive Schwingungen.

Ende der Übersetzung

In meinem neuen Buch „Das Ukraine Kartell – Das Doppelspiel um einen Krieg und die Millionen-Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Biden“ enthülle ich sachlich und neutral, basierend auf Hunderten von Quellen, bisher verschwiegene Fakten und Beweise über die millionenschweren Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Joe Biden in der Ukraine. Angesichts der aktuellen Ereignisse stellt sich die Frage: Ist eine kleine Gruppe gieriger Geschäftemacher möglicherweise bereit, uns für ihren persönlichen Profit an den Rand eines Dritten Weltkriegs zu bringen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich direkt hier über den Verlag bestellbar.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen