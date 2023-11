„Jede Demokratie ist die Diktatur des Kapitals“

Kommentar

Ich will hier eine für manche Leser provokative These diskutieren, die ich in einem interessanten Artikel gefunden habe. Diese, in der Überschrift verkürzt zitierte These lautet: "Jede Demokratie ist die Diktatur der herrschenden kapitalistischen Klasse, ob es einen gefällt oder nicht"

Den Satz „Jede Demokratie ist die Diktatur der herrschenden kapitalistischen Klasse, ob es einen gefällt oder nicht“ habe ich in einem russischen Artikel gefunden, in dem es um die Hintergründe des Gazakrieges geht. Ich bin auf den Artikel in meinem heutigen Artikel mit der Überschrift „Öl, Gas und der Kampf gegen Russland – Die wahren Gründe für den Krieg in Gaza“ eingegangen.

In der Einleitung hat der Autor einige Thesen als Vorbemerkung zum Gazakrieg aufgestellt. In einer davon war diese These quasi nebenbei enthalten. Sie lautete:

„Der israelische Präsident und der Führer der Hamas (die Bewegung ist 2007 rechtmäßig an die Macht gekommen, ob es einem gefällt oder nicht) vertreten nicht die Position ihrer Völker. Sie bringen die Position der Eliten zum Ausdruck, auf denen ihre Macht ruht. So funktioniert der Kapitalismus (jede Demokratie ist die Diktatur der herrschenden kapitalistischen Klasse, ob es einem gefällt oder nicht).“

Ich fand den Satz sehr einprägsam und vor allem treffend. Schon die ältesten Formen der Demokratie, auf die sich die heutigen „westlichen Demokratien“ gerne berufen, waren in erster Linie darauf angelegt, die Reichen (heute würde man „Kapital“ sagen) und ihre Macht zu schützen. Im alten Athen war das Wahlrecht stark eingeschränkt und in der römischen Republik war es so ausgestaltet, dass die Stimmen der Reichsten weit mehr zählten als die Stimmen des Plebs, also des Volkes.

Schon diese frühen Demokratien waren darauf ausgerichtet, den Reichtum der Reichsten zu schützen und ihnen die eigentliche politische Macht zu geben. Die Wünsche und Bedürfnisse der Armen wurden nur soweit berücksichtigt, dass diese nicht revoltierten.

Das ist heute kaum anders, denn in den USA, die sich als Hort der Demokratie verkaufen, kann nur der politische Ämter bekleiden, der sich den Wahlkampf von den Reichsten (vom Kapital, den Konzernen, der Wirtschaft, nennen Sie es, wie Sie wollen) bezahlen lässt. Das nennt sich Wahlkampfspenden und natürlich kommen die „edlen Spender“ nach der Wahl und fordern bei Bedarf Gegenleistungen ein.

Das gleiche gilt für den Lobbyismus, der ebenfalls von den Reichsten (vom Kapital, den Konzernen, der Wirtschaft, nennen Sie es, wie Sie wollen) betrieben wird und der nichts anderes ist, als legalisierte Korruption, wenn Politikern nach ihrer politischen Karriere gut dotierte Posten bei den Lobbyisten winken. Dass Lobbyismus legalisierte Korruption ist, ist nicht übertrieben, denn es gibt zum Beispiel in Deutschland extra einen eigenen Paragrafen für Abgeordnete, mit dem die Bestechung von Abgeordneten legalisiert wurde.

Dass das nichts mit Demokratie, also der Herrschaft des Volkes, zu tun hat, ist nicht meine „kranke Verschwörungstheorie.“ Das hat 2014 eine große Studie von zwei Professoren sehr berühmter US-Universitäten herausgearbeitet. Sie haben anhand unzähliger Meinungsumfragen geprüft, ob das, was in Washington in Gesetze geschrieben wird, auch das ist, was die Mehrheit der US-Bürger möchte.

Die Übereinstimmung zwischen dem, was die US-Bürger mehrheitlich wollten und dem, was in Washington als Gesetze beschlossen wurde, betrug laut der Studie 0 (in Worten Null) Prozent. Die USA sind der Studie zufolge keine Demokratie, sondern eine Oligarchie, in der einige wenige sehr reiche und mächtige Menschen entscheiden, was getan wird. Aber für die breite Masse wird die Illusion einer Demokratie erschaffen.

Ich habe mich dem Thema in meinem Buch „Abhängig beschäftigt“ ausführlich gewidmet, weshalb mir (und den meisten Lesern des Anti-Spiegel) das nicht neu ist. Ich schreibe diesen Artikel nur, weil ich den oben genannten Satz „Jede Demokratie ist die Diktatur der herrschenden kapitalistischen Klasse“ so treffend formuliert finde.

Dass das für jede Demokratie gilt, liegt daran, dass Demokratie immer mit Kapitalismus einher geht, auch wenn es diesen Begriff im Altertum noch gar nicht gab. Aber schon damals wurde der Begriff des Oligarchen geprägt, denn in einem solchen System werden zwangsläufig einige wenige irgendwann so reich, dass sie die Politik ihrer Stadt oder ihres Staates entscheidend beeinflussen können. Formell mag von einer Demokratie die Rede sein, aber de facto bestimmen irgendwann die Reichsten, wohin die Reise geht.

Dieser Artikel soll aber kein Plädoyer gegen die Idee einer echten Demokratie oder für Sozialismus (oder was auch immer) sein. Es geht mir viel mehr darum, ein grundlegendes Problem aufzuzeigen: Demokratie ist in der Realität nur ein schönes Wort, denn es kann im Kapitalismus keine Demokratie geben, denn sobald es Kapitalismus gibt, hat das Kapital die Macht.

Ich habe diesem Problem in meinem Buch „Abhängig beschäftigt“ ein eigenes Kapitel gewidmet, das ich hier als Leseprobe zeige.

Beginn der Leseprobe

Gedankenspiel: Demokratischer Kapitalismus?

Im Mainstream ist es Konsens, dass ein demokratischer Sozialismus etwas Unrealistisches ist. Als Argument wird angeführt, dass der von der Sowjetunion geprägte Sozialismus alles andere als demokratisch war, was niemand bestreitet. Und daher, so das Credo, ist ein demokratischer Sozialismus eben unmöglich.

Das will ich erst einmal so stehen lassen, denn ich will hier kein Plädoyer für den Sozialismus halten. Ich will die Frage umgekehrt stellen: Ist ein demokratischer Kapitalismus eigentlich möglich?

In diesem Buch haben wir gesehen, dass die westlichen Demokratien nicht wirklich demokratisch sind. Es gibt zwar Wahlen, aber erstens wird kontrolliert, dass kein „Querkopf“ eine Chance auf eine wichtige Position hat und zweitens können die Wähler nicht über Themen entscheiden, sondern nur darüber, wer für sie die Entscheidungen trifft. Und diese Entscheidungen entsprechen anschließend meist nicht dem, was die Wähler wollen oder wofür sie „ihren“ Kandidaten gewählt haben.

Unter Demokratie verstehe zumindest ich etwas anderes.

Der Kapitalismus ist mit Demokratie im Grunde sogar unvereinbar, denn der Kapitalismus will per Definition weniger Regulierung, also weniger Einfluss des Staates. Und weniger Einfluss des Staates bedeutet automatisch weniger Einfluss der Bürger, also der Wähler. Was aber ist das für eine Demokratie, in der der Einfluss der Wähler zurückgedrängt wird?

Die westlichen Demokratien, die ihre Wurzeln in den anglo-amerikanischen Ursprüngen haben, sind von Anfang an auf den Schutz von Macht, Einfluss und Vermögen der Reichen und Mächtigen ausgelegt gewesen. Ob sie damals noch Guts- oder Plantagenbesitzer hießen, oder heute Konzerne heißen, das Prinzip hat sich nicht verändert. Deren Interessen werden um jeden Preis – auch zum Schaden der Bürger, also der Wähler – geschützt.

Ein demokratischer Kapitalismus ist also mindestens genauso unmöglich, wie ein demokratischer Sozialismus. Beide sind als Demokratien gescheitert. Der Sozialismus sowjetischer Prägung war nie demokratisch und der Kapitalismus anglo-amerikanischer Prägung war es auch nie, er hat es den Menschen jedoch wesentlich geschickter vorgespielt und tut das bis heute.

Aber was tun, wenn keines der beiden Wirtschaftssysteme mit der Demokratie kompatibel ist?

Darüber müsste man eigentlich ein eigenes Buch schreiben, denn man müsste ein Wirtschaftssystem entwickeln, das die Stärken beider Systeme vereint und ihre Schwächen eliminiert. Und noch schwieriger dabei: In diesem Wirtschaftssystem dürften keine Kräfte entstehen können, die dann – wie im Kapitalismus – am Ende alle Entscheidungen auch gegen den demokratischen Willen der Menschen treffen können. Auf der anderen Seite dürfte es aber auch kein politisches System sein, in dem sich die politische Führung so weit von den Menschen entfernt und abschottet, wie im Sozialismus. Wobei, das erleben wir derzeit ja auch im Kapitalismus der westlichen Demokratien.

Die Aufgabe, ein funktionierendes Wirtschaftssystem zu entwickeln, das auch eine demokratische politische Führung garantiert, klingt fast wie die Quadratur des Kreises.

Hinzu kommt, dass ein solches System eine Presse braucht, die völlig unabhängig ist von den mächtigen Kräften sowohl in der Politik als auch in der Wirtschaft. Im Sozialismus war die Presse ein Propaganda-Instrument der Regierungen, im Kapitalismus ist sie ein Propaganda-Instrument der Reichen und Mächtigen. Beides ist schlecht und hat nichts mit freier Presse zu tun.

In diesem Buch wage ich mich nicht an die Lösung dieser Herkules-Aufgabe, ich will nur Denkanstöße dazu geben.

Das wirtschaftliche System sollte in meinen Augen ein marktwirtschaftliches sein, denn eine staatliche Planwirtschaft neigt zu Verkrustungen und wird zu unflexibel, um auf unerwartete Ereignisse zu reagieren. Hier sind die Kräfte des Marktes, also von Angebot und Nachfrage, in meinen Augen effektiver und unverzichtbar.

Aber es müsste um jeden Preis verhindert werden, dass große Player marktbeherrschend werden. Aber wie will man verhindern, dass ein Player zum Beispiel mehr als 20 Prozent Marktanteil bekommt?

Das ist noch schwieriger als man denkt, denn es ist im Kapitalismus üblich, dass ein Investor Anteile an mehreren Firmen einer Branche hält und auch wenn keine der Firmen eine marktbeherrschende Stellung hat, können am Ende die verschiedenen von einem Eigentümer gehaltenen Firmen diese marktbeherrschende Stellung haben. Man müsste also zum Beispiel verbieten, dass einzelne oder mehrere miteinander verbundene Investoren still und heimlich über mehrere Firmen doch den Markt beherrschen können.

In der Praxis ist das wohl schwer bis unmöglich umzusetzen. Was will man denn tun, wenn eine Firma tatsächlich so gut, innovativ und erfolgreich ist, dass ihr Marktanteil über die erlaubte Grenze hinauswächst? Sie zwangsweise zerschlagen? Das ist auch keine befriedigende Lösung.

Beim politischen System ist die Sache etwas einfacher als bei der Frage des Wirtschaftssystems. Natürlich braucht es Wahlen und natürlich braucht es wohl auch Parteien und Volksvertreter. Aber es bräuchte ein Korrektiv in Form von Volksentscheiden, bei denen das Volk der Regierung zu jedem beliebigen Thema Vorschriften machen und getroffene Entscheidungen und Gesetze widerrufen kann. Oder sogar die Regierung anweisen kann, Gesetze zu erlassen, die die Regierung gar nicht erlassen möchte.

Für Parteien und Abgeordnete müsste ein striktes Verbot herrschen, Spenden und Zuwendung Dritter anzunehmen. Die Parteien müssten sich aus den Mitgliedsbeiträgen finanzieren, wobei der Staat zum Beispiel einen Zuschuss für jedes Parteimitglied zahlen könnte, um die Finanzierung der Parteien zu sichern. Das würde Einfluss von außen, also die im Westen heute als Lobbyismus bezeichnete Korruption, weitgehend verhindern.

Auch ein solches System wäre nicht perfekt, aber gäbe wenigstens einen Hebel, den die Wähler nutzen können, wenn die von ihnen gewählten und bezahlten Volksvertreter mal wieder vergessen, wer sie gewählt hat und wessen Willen sie umsetzen sollen.

Bei der Presse wäre es komplizierter. Um Medien zu gründen braucht man Geld. Außerdem leben Medien in erster Linie von Werbung, was sie sehr anfällig dafür macht, von den Reichen (also ihren Werbekunden) abhängig zu werden.

Der Staat als Eigentümer der Medien ist aber auch keine Lösung, denn dann hätten wir wieder staatlich kontrollierte Medien, die die Regierung für ihre Zwecke nutzen kann. Man bräuchte also einen anderen Trick, um die Medien von allzu einseitiger Propaganda abzuhalten.

Die Lösung wäre Transparenz. Jede Zeitung, jeder Fernseh- und Radiosender und jedes Onlinemedium ab einer bestimmten Größe müssten folgende Informationen in großen Buchstaben ganzseitig bereitstellen: Wer ist der Eigentümer? Welche Branchen oder Firmen sind die größten Werbekunden?

Darüber hinaus müsste über jedem Artikel und vor jedem Beitrag im Fernsehen deutlich genannt werden, wer der Autor ist und von wem er in den letzten 24 Monaten wie viel zusätzliches Geld neben seinem Gehalt bekommen hat.

Dann könnten Journalisten gerne weiterhin in Beiräten von Stiftungen sitzen oder für Reden vor Think Tanks fünfstellige Honorare einstreichen. Aber jeder Leser und Zuschauer würde das zu Beginn eines Artikels oder Fernsehbeitrages sehen. Und wenn dann ein Journalist, so wie es heute üblich ist, von einer Organisation gut bezahlt wird und sie dann in den höchsten Tönen lobt, würde jeder Zuschauer und Leser das sofort bemerken.

Einem solchen Journalisten würde das passieren, was er verdient hat: Er würde schnell jegliche Glaubwürdigkeit verlieren.

Sicherlich ist auch das kein perfektes System, aber es würde zumindest die Transparenz schaffen, die es heute in den westlichen Medien nicht gibt.

Wie gesagt, hier wollte ich keine Lösung für die Quadratur des Kreises anbieten. Ich wollte nur die Probleme aufzeigen, vor denen man steht, wenn man ein tatsächlich demokratisches wirtschaftliches und politisches System entwickeln möchte. Und das war nur ein sehr oberflächlicher Abriss der Probleme, vor denen man dabei stehen würde. Aber das hindert uns alle ja nicht daran, über die Frage einmal nachzudenken.

Und ich wollte aufzeigen, dass ein demokratischer Kapitalismus genauso unrealistisch (oder realistisch) ist, wie ein demokratischer Sozialismus. Das Problem in den beiden Systemen, also dem Sozialismus sowjetischer Prägung und dem Kapitalismus anglo-amerikanischer Prägung, ist nämlich das gleiche: Die Macht hat sich in sehr weniger Händen konzentriert und das kann per se nie demokratisch sein.

Es müsste also ein System entwickelt werden, das eine solche Machtkonzentration in wenigen Händen unmöglich macht. Und es müssten Regularien eingesetzt werden, die verhindern, dass sich diese Machtkonzentration schleichend und mit der Zeit doch wieder bildet.

Ich habe dazu keine fertige Lösung zur Hand, ich benenne nur die Probleme, vor denen man dabei zwangsläufig steht.

Und ehrlich gesagt habe ich die Befürchtung, dass es unmöglich ist, so ein System zu schaffen. Davon träumen die Menschen so lange, wie es die menschliche Zivilisation gibt. Aber alle Versuche, ein solches System zu erschaffen, sind gescheitert.

Schon die vielgerühmte griechische Demokratie war keine Demokratie, denn stimmberechtigt waren nur die, die auch Besitz hatten. Schon damals war es ein System der Reichen, bei dem der Großteil der Menschen von der Teilnahme an Entscheidungsprozessen ausgeschlossen war.

Gleiches galt für die römische Republik, sie war genauso organisiert oder hatte später ein Wahlrecht, bei den die Reichen pro Person ein Vielfaches der Stimmen des Plebs (des Volkes) hatten, sodass die zwar abstimmen durften, ihre Stimmen aber in der Praxis nie einen Einfluss auf die getroffenen Entscheidungen hatte.

Auch die mittelalterlichen Republiken hatten das Problem, dass sie von den Patriziern, also den damaligen Oligarchen beherrscht wurden.

In der Menschheitsgeschichte gab es immer nur Scheindemokratien, in denen die wenigen Reichen geherrscht haben, oder es gab Diktaturen von Adligen oder späte Diktatoren, die entweder ohne Rücksicht auf andere geherrscht haben, oder auch wieder von ihren Geldgebern wie zum Beispiel den Fuggern, abhängig waren.

Trotzdem gab es natürlich in der Geschichte Herrscher, die durchaus Idealismus mitgebracht und versucht haben, nach dem Willen des Volkes zu entscheiden. Oder nach dem, was sie für den Willen des Volkes gehalten haben.

Aber jeder Versuch, ein wirklich demokratisches System einzuführen, ist bisher gescheitert.

Die Frage ist, ob uns das irgendwann gelingt, oder ob es in der Natur des Menschen liegt, dass am Ende einige wenige über die breite Masse herrschen.

Was wir aber alle tun können, ist die Finger in die Wunde zu legen und so lange in ihr zu bohren, bis sich etwas zum Besseren ändert. Auch wenn es vielleicht kein funktionierendes demokratisches System gibt, müssen wir doch dafür kämpfen, dass eine demokratische Mehrheit die Entscheidungen trifft und nicht eine kleine Gruppe von Leuten, denen es nur um den eigenen Vorteil geht.

Das ist in unseren Tagen viel schwerer als zum Beispiel im Mittelalter. Damals war der Herrscher für alle sichtbar und der Volkszorn richtete sich bei Bedarf gegen ihn. Heute sind die Machthaber verborgen und lassen Politiker die Entscheidungen verkünden. Und sollte der Volkszorn sich tatsächlich einmal gegen die getroffenen Entscheidungen richten, würde er die falschen treffen, denn die eigentlichen Entscheider wären davon unberührt.

Wie sagte Horst Seehofer mal in einem Moment der Ehrlichkeit über das heutige politische System in Deutschland:

„Diejenigen, die entscheiden, sind nicht gewählt und diejenigen, die gewählt werden, haben nichts zu entscheiden.“

Das war ehrlich und sollte uns allen Ansporn sein, daran etwas zu ändern.

Ende der Leseprobe

