Katastrophale ukrainische Verluste und Uranmunition für Kiew: Die Ereignisse des 13. Juni

Ukraine

Hier übersetze ich die Zusammenfassung der Ereignisse in und um die Ukraine des 13. Juni, wie sie in der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht wurde.

Die russische Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht fast jeden Abend eine Zusammenfassung der Ereignisse des Tages in und um die Ukraine. Ich versuche, möglichst jede Zusammenfassung zu übersetzen, auch wenn ich nicht garantieren kann, dass ich das jeden Tag leisten kann, zumal die Zusammenfassung mal am frühen Abend, mal spät in der Nacht erscheint.

Hier übersetze ich die Zusammenfassung des 13. Juni.

Beginn der Übersetzung:

Katastrophale Verluste für die Ukraine und Uranmunition für Kiew: Die Entwicklungen rund um die Ukraine

Die ukrainischen Streitkräfte sind bei ihrer Gegenoffensive nicht vorangekommen und haben katastrophale Verluste erlitten, die zehnmal höher sind als die der russischen Truppen, erklärte der russische Präsident Wladimir Putin bei einem Treffen mit Kriegsreportern. Es bestehe keine Notwendigkeit für eine neue Mobilisierung und die Verhängung des Kriegsrechts in ganz Russland. Putin schloss auch die Möglichkeit nicht aus, eine „Sanitäre Zone“ auf ukrainischem Gebiet einzurichten, um die ukrainischen Streitkräfte daran zu hindern, russische Regionen zu beschießen.

Die Regierung von US-Präsident Joe Biden ist bereit, die Lieferung von Geschossen mit abgereichertem Uran an die Ukraine zu genehmigen, berichtet das Wall Street Journal. Russland behalte sich das Recht vor, die gleiche Munition zu verwenden, warnte der russische Staatschef.

Die TASS hat die wichtigsten Entwicklungen rund um die Ukraine zusammengestellt.

Verlauf der Operation

Die russischen Luft- und Raumfahrtkräfte haben in der Nacht zum 13. Juni präzisionsgelenkte Langstreckenangriffe auf Orte, an denen sich ukrainische Reserven konzentrierten, sowie auf ein Depot mit Munition und Waffen ausländischer Herkunft durchgeführt. Alle bezeichneten Ziele wurden getroffen, sagte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums Generalleutnant Igor Konaschenkow.

Ihm zufolge versuchten ukrainische Einheiten in den vergangenen 24 Stunden weiterhin, Offensivaktionen südlich von Donezk sowie in der Nähe von Artjomowsk (ukrainischer Name: Bachmut) durchzuführen. Alle Angriffe wurden abgewehrt, die feindlichen Verluste beliefen sich auf über 620 Personen, 6 Panzer und etwa 30 gepanzerte Fahrzeuge wurden zerstört. In anderen Abschnitten wurden über 120 Angehörige der ukrainischen Streitkräfte, mehrere gepanzerte Fahrzeuge und verschiedene Artilleriewaffen zerstört.

Putin über die Verluste in der Militäroperation

Die ukrainischen Streitkräfte führen seit dem 4. Juni eine „groß angelegte Offensive“ durch, aber „der Feind hatte in keinem der Sektoren Erfolg“, während er Verluste erlitt, die als „katastrophal“ bezeichnet werden können, so der russische Präsident. Bei den russischen Streitkräften betrügen die Verluste ein Zehntel, fügte er hinzu.

Als „noch gravierender“ bezeichnete Putin die Verluste an gepanzerten Fahrzeugen, die die ukrainischen Streitkräfte erlitten haben. Ihm zufolge haben die ukrainischen Streitkräfte während der Gegenoffensive „über 160 Panzer und über 360 gepanzerte Fahrzeuge verschiedener Typen verloren“, und „das ist nur das, was wir sehen können.“ Nach Schätzungen des Präsidenten haben die ukrainischen Streitkräfte bereits 25 bis 30 Prozent der vom Westen gelieferten Ausrüstung verloren. Die russischen Streitkräfte haben 54 Panzer verloren, „einige von ihnen können repariert werden“.

„Sanitäre Zone“

Das weitere Vorgehen Russlands in der Militäroperation werde von der Situation nach dem Ende der ukrainischen Gegenoffensive abhängen, so der Staatschef. Seiner Ansicht nach „gibt es keinen Sinn“ und keine Notwendigkeit, das Kriegsrecht im ganzen Land einzuführen, aber „wir müssen an einigen Fragen gründlicher arbeiten“.

In Bezug auf den Beschuss russischer Regionen durch die ukrainischen Streitkräfte schloss Putin die Möglichkeit nicht aus, „eine Art Sanitäre Zone auf dem Territorium der Ukraine zu schaffen, die so weit entfernt ist, dass es unmöglich wäre, unser Territorium zu erreichen“. Er wies darauf hin, dass Russland weiterhin ausgewählte Ziele in der Ukraine angreifen werde, anstatt auf zivile Objekte und Wohngebiete zu schießen, „wie diese Idioten es tun“.

Wehrpflichtige, Mobilisierte und Vertragssoldaten

Der russische Staatschef versicherte, dass derzeit keine Notwendigkeit für eine zusätzliche Mobilisierung bestehe. Er sagte, dass das Gesetz kein konkretes Datum für die Rotation der mobilisierten Soldaten vorsehe, und dass die Situation nach Entwicklung der Lage der Militäroperation beurteilt werden müsse.

Putin erinnerte daran, dass keine Wehrpflichtigen in die Sondereinsatzzone geschickt werden, aber dass sie in den Grenzregionen Dienst tun.

Der Präsident betonte, dass die Kämpfer der Freiwilligenverbände Verträge mit dem russischen Verteidigungsministerium abschließen sollten, da nur so gewährleistet werden könne, dass sie die gleichen sozialen Garantien wie die Vertragssoldaten erhalten.

Das russische Verteidigungsministerium teilte mit, dass drei Brigaden und vier separate Abteilungen eines Freiwilligen-Sturmtrupps Verträge unterzeichnet haben, die die Tätigkeit der Freiwilligeneinheiten in dem Gebiet festlegen.

Zerstörung des Wasserkraftwerks Kachowka

Russland war „definitiv nicht daran interessiert“, das Wasserkraftwerk Kachowka zu zerstören, da sein Einsturz schwerwiegende Folgen für die unter russischer Kontrolle stehenden Gebiete habe, sagte Putin. Er machte die ukrainische Seite für den Einsturz des Staudamms des Wasserkraftwerks verantwortlich, die dies „beabsichtigt“ habe.

Der Präsident versprach, dass den Opfern der Überschwemmung „in Übereinstimmung mit den russischen Gesetzen und Normen“ geholfen werde.

Nach Angaben der Behörden der Region Cherson hat sich die Zahl der Todesopfer durch den Einsturz des Wasserkraftwerks Kachowka auf 17 erhöht. 21.400 Häuser stehen weiterhin unter Wasser.

Getreideabkommen

Der Präsident schloss nicht aus, dass sich Russland aus dem Getreideabkommen zurückziehen könnte. Er erinnerte daran, dass Moskau dem Abkommen zugestimmt hat, um den ärmsten Ländern zu helfen und die Aufhebung der Sanktionen gegen den russischen Agrarsektor zu erreichen. „Wir sind wieder einmal betrogen worden“, erklärte Putin.

Außerdem nutze die Ukraine die Korridore des Getreideabkommens ständig, um Seedrohnen zu starten, die russische Schiffe angreifen, sagte der Staatschef. „Deshalb denken wir jetzt darüber nach, aus diesem so genannten Getreideabkommen auszusteigen“, sagte er. Putin fügte hinzu, Russland sei bereit, seine landwirtschaftlichen Erzeugnisse kostenlos an die ärmsten Länder zu liefern.

Waffen für Kiew

Die USA haben beschlossen, der Ukraine ein neues Paket mit Waffen und militärischer Ausrüstung im Wert von 325 Millionen Dollar zu liefern, wie US-Außenminister Anthony Blinken mitteilte. Ihm zufolge wird das 40. Paket von Militärgütern für Kiew „kritische“ Luftverteidigungsausrüstung, zusätzliche Munition für HIMARS-Mehrfachraketen, Artilleriegranaten, Panzerabwehrsysteme und gepanzerte Fahrzeuge umfassen.

Die US-Regierung ist bereit, die Lieferung von Geschossen mit abgereichertem Uran für Abrams-Panzer an die Ukraine zu genehmigen, berichtet das Wall Street Journal. Nach einer Reihe von Debatten über die Art der Munition, mit der die USA die Panzer in der Ukraine ausrüsten wollen, hat sich das Weiße Haus nach Angaben des Journals bereit erklärt, die Lieferung der Granaten zu genehmigen. Ein hochrangiger Beamter sagte, es gebe keine Hindernisse für die Genehmigung der Lieferung dieser Art von Munition.

Der Westen habe einen Mangel an Munition und sei daher bereit, Kiew mit Geschossen aus abgereichertem Uran zu beliefern, so der russische Präsident. Ihm zufolge „haben wir eine Menge solcher Munition“, aber bisher hat Russland es nicht für nötig gehalten, sie einzusetzen. Sollten die ukrainischen Streitkräfte sie jedoch einsetzen, „behalten wir uns auch das Recht vor, dieselbe Munition zu verwenden“, warnte Putin.

Luftschutzbunker in Kiew

Die Kiewer Behörden werden 300 Millionen Griwna (ca. 8 Millionen Dollar) für den Kauf von bis zu 250 modularen Betonschutzräumen bereitstellen, sagte Bürgermeister Vitaly Klitschko. Ihm zufolge müssen die Behörden der Stadt zusammen mit den Leitern der Bezirksverwaltungen und Vertretern des Katastrophenministeriums „die Anzahl der für die Stadt benötigten modularen Bodenschutzräume und die Orte, an denen sie installiert werden sollen, festlegen.“

Die Militärverwaltung der Stadt Kiew hat vorgeschlagen, eine strafrechtliche Haftung für den mangelhaften Zustand von Zivilschutzbunkern einzuführen, sagte der Chef der Militärverwaltung der Stadt Kiew Sergej Popko nach einer Inspektion von Bunkern. Mehr als ein Drittel der Bunker sei unzureichend, während nur ein Sechstel der Bunker ohne Beanstandungen allen Anforderungen entspreche.

Konflikt um das Höhlenkloster

Ein Gericht in der Ukraine hat eine Klage der kanonischen ukrainisch-orthodoxen Kirche (UOC) gegen die staatliche Museumsreserve des Kiewer Höhlenklosters abgewiesen, um Hindernisse für die Mönche bei der Durchführung von Gottesdiensten zu beseitigen, so der ukrainische Kulturminister Aleksander Tkatschenko.

Ihm zufolge fand die Anhörung in der Sache am 13. Juni vor dem Kiewer Wirtschaftsgericht statt. Laut Tkatschenko haben Vertreter der UOC nicht an der Anhörung teilgenommen und einen Antrag auf Vertagung der Anhörung gestellt, der vom Gericht als unbegründet zurückgewiesen wurde.

Der Minister wies auch darauf hin, dass die UOC dem Kulturministerium noch immer nicht die Schlüssel zu allen 79 Liegenschaften des Staatsbesitzes des Kiewer Höhlenklosters übergeben hat.

Ende der Übersetzung

