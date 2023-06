Kein vereinfachter NATO-Beitritt der Ukraine: Die Ereignisse des Wochenendes

Ukraine

Hier übersetze ich die Zusammenfassung der Ereignisse in und um die Ukraine des Wochenendes, wie sie in der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht wurde.

Die russische Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht fast jeden Abend eine Zusammenfassung der Ereignisse des Tages in und um die Ukraine. Ich versuche, möglichst jede Zusammenfassung zu übersetzen, auch wenn ich nicht garantieren kann, dass ich das jeden Tag leisten kann, zumal die Zusammenfassung mal am frühen Abend, mal spät in der Nacht erscheint.

Hier übersetze ich die Zusammenfassung des Wochenendes.

Beginn der Übersetzung:

Afrikas Friedensplan und der Verbleib von Saluzhny: Die Entwicklungen rund um die Ukraine

Eine Delegation aus sieben afrikanischen Ländern hat dem russischen Präsidenten Wladimir Putin am Samstag ihre 10-Punkte-Friedensinitiative für eine Lösung in der Ukraine vorgestellt. Dem russischen Staatschef zufolge ist Moskau zu einem Dialog mit allen bereit, die einen auf den Grundsätzen der Gerechtigkeit beruhenden Frieden wollen. Nach dem Treffen mit den afrikanischen Staats- und Regierungschefs sagte der Sprecher des russischen Präsidenten, dass ein sehr großer Teil der afrikanischen Friedensinitiative realisierbar sei und diskutiert werden könne.

Darüber hinaus wurde am Samstag die Position von US-Präsident Joe Biden bekannt, der nicht glaubt, dass die Ukraine der NATO auf vereinfachte Weise beitreten kann und dass sie alle Standardbedingungen für die Aufnahme in das Bündnis erfüllen muss.

Laut Peskow ist die Aufgabe der russischen Militäroperation zur Entmilitarisierung der Ukraine de facto weitgehend umgesetzt worden. Darüber hinaus erklärte das russische Verteidigungsministerium, dass die russischen Streitkräfte eines der Entscheidungszentren mit Präzisionswaffen beschossen hätten. Und Putin hält es für möglich, dass sich der Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, Valery Saluzhny, nun möglicherweise außerhalb seines Landes befindet.

Die TASS hat die wichtigsten Entwicklungen der letzten zwei Tage rund um die Ukraine zusammengestellt.

Verlauf der Operation

Generalleutnant Igor Konaschenkow, der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, sagte am Samstag, dass das russische Militär am 16. Juni einen Hochpräzisionsangriff mit luft- und seegestützen Waffen gegen eines der Entscheidungszentren der ukrainischen Streitkräfte geführt habe. Nach Angaben des Ministeriums setzten die ukrainischen Streitkräfte ihre Offensivversuche südlich von Donezk, bei Saporoschschje und Donezk fort; alle Angriffe wurden zurückgeschlagen.

Nach Berichten des russischen Verteidigungsministeriums beliefen sich die Verluste Kiews südlich von Donezk und bei Saporoschschje in zwei Tagen auf etwa 615 Menschen, auf etwa 100 bei Kupjansk und über 120 bei Krasnoliman. Im Abschnitt Donezk hat die Ukraine nach Angaben des Ministeriums etwa 550 Menschen verloren, bei Cherson 70.

Das russische Militär traf zwei P-18-Radarstationen in der DNR und in der Region Cherson sowie ein US-amerikanisches AN/TPQ-50-Batterieabwehrradar in der Nähe des Dorfes Maximilianowka, schoss einen Mi-24-Hubschrauber in der Nähe von Kramatorsk ab und zerstörte während eines ukrainischen Angriffs auch zwei Bradley-Panzerfahrzeuge. Die Luftabwehrkräfte fingen im Laufe des Tages acht HIMARS- und Uragan-Raketen sowie einen Langstrecken-Marschflugkörper vom Typ Storm Shadow ab und zerstörten 34 ukrainische Drohnen.

Afrikas Friedensplan

Eine Delegation aus sieben afrikanischen Ländern, darunter die Präsidenten Sambias, der Komoren, des Senegals und Südafrikas, der Premierminister Ägyptens sowie Vertreter der Republik Kongo und Ugandas, besuchte am 16. Juni Kiew zu Gesprächen mit dem ukrainischen Präsidenten Selensky. Am folgenden Tag wurde die Delegation in St. Petersburg von Putin empfangen.

Im Namen der Delegation erläuterte der südafrikanische Präsident Cyril Ramaposa dem russischen Präsidenten den Plan mit zehn Prinzipien, die die Grundlage für einen Friedensprozess in der Ukraine bilden könnten. Dazu gehören die Deeskalation des Konflikts auf beiden Seiten, diplomatische Verhandlungen, die Gewährleistung der Souveränität der Staaten im Einklang mit der UN-Charta, der Austausch von Gefangenen, der Wiederaufbau nach dem Krieg, Sicherheitsgarantien für alle, der Transport von Getreide und Düngemitteln durch beide Länder, eine engere Zusammenarbeit mit afrikanischen Ländern, und so weiter.

Die Reaktion Moskaus

Während des Treffens betonte Putin, dass „Russland sich nie geweigert hat zu verhandeln“ und dass es auch unter den gegenwärtigen Umständen offen für konstruktive Vorschläge sei.

Im Anschluss an die Diskussion über die afrikanische Friedensinitiative erklärte der russische Außenminister Sergej Lawrow, der ebenfalls an dem Treffen teilnahm, dass der Plan noch nicht zu Papier gebracht worden sei, dass aber die afrikanischen Führer Verständnis für die „wahren, zugrundeliegenden Ursachen der Ereignisse“ gezeigt und verstanden hätten, dass es notwendig sei, die Situation durch die Entwicklung spezifischer, konkreter Maßnahmen zu lösen, um diese Ursachen anzugehen.

Der Pressesprecher des russischen Präsidenten wies darauf hin, dass die afrikanische Initiative in vielerlei Hinsicht realisierbar sei und die Russische Föderation bereit sei, darüber zu diskutieren, die ukrainische Seite jedoch nicht.

Der südafrikanische Präsident Cyril Ramaposa erklärte später, die Diskussion über die Ukraine-Krise werde auf dem Russland-Afrika-Gipfel fortgesetzt.

Das gezeigte Dokument

Während der Gespräche mit den afrikanischen Staats- und Regierungschefs zeigte der russische Präsident ihnen den Vertragsentwurf mit der Ukraine, der auch von Kiew paraphiert worden war und der im März 2022 in Istanbul ausgearbeitet wurde.

In der Kopfzeile des von Putin gezeigten Dokuments hieß es, es handele sich um einen Entwurf mit Stand vom 15. April 2022. In Artikel 1 Absatz 1 heißt es: „Die Ukraine verpflichtet sich, ihre ständige Neutralität zu wahren, die in der Verfassung der Ukraine verkündet und verankert wird“. Im nächsten Absatz heißt es, dass Garantiestaaten den Status der Ukraine als dauerhaft neutraler Staat anerkennen, respektieren und garantieren und sich außerdem verpflichten, die Einhaltung dieses Status auf internationaler Ebene zu gewährleisten.

Die Liste der Garantiestaaten ist in der Präambel des Vertrages aufgeführt, darunter Großbritannien, China, Russland, die USA und Frankreich.

Dem russischen Staatschef zufolge habe die Kiewer Führung, nachdem die russischen Truppen gemäß den Vereinbarungen aus Kiew abgezogen worden waren, „wie es ihre Strippenzieher gewöhnlich tun, alles in den Mülleimer der Geschichte geworfen“.

Nichtumsetzung des Getreideabkommens

Putin bezeichnete es bei dem Treffen mit Mitgliedern der afrikanischen Mission als Betrugs seitens des Westens, dass die Nahrungsmittel im Rahmen des Getreideabkommens nicht an bedürftige Länder in Afrika gehen. Im Rahmen des Getreideabkommens wurden bereits 31,7 Millionen Tonnen landwirtschaftlicher Erzeugnisse aus ukrainischen Häfen exportiert, aber nur 3,1 Prozent dieser Menge gingen an Entwicklungsländer.

Laut Peskow wird die russische Seite rechtzeitig eine Entscheidung über das Getreideabkommen bekannt geben, dessen für Russland geltende Bestimmungen nicht umgesetzt werden.

Der Aufenthaltsort von Saluzhny

In einem Gespräch mit Militärkorrespondenten hielt Putin es Anfang der Woche für möglich, dass sich der Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, Valery Saluzhny, möglicherweise im Ausland aufhält. Ausschnitte aus der Sendung „Moskau. Kreml. Putin“ mit diesem Teil der Erklärung wurden am Sonntag von dem Journalisten Pavel Sarubin in seinem Telegram-Kanal veröffentlicht.

Im Mai haben Medien berichtet, dass Saluzhny schwer verwundet sei. Das ukrainische Verteidigungsministerium dementierte dies, aber Saluzhny ist lange nicht mehr öffentlich aufgetreten und weigerte sich wegen der „angespannten operativen Lage“ in der Ukraine an einer Sitzung des NATO-Ausschusses auf Ebene der Generalstabschefs teilzunehmen, „selbst in Form einer Videokonferenz“.

Keine vereinfachte Aufnahme der Ukraine in die NATO

US-Präsident Joe Biden verneinte die Frage, ob er der Ukraine den Beitritt zur NATO erleichtern werde, und wies darauf hin, dass Kiew die obligatorischen Standards für einen Beitritt zum Bündnis erfüllen müsse. Er fügte hinzu, es sei viel getan worden, damit die Ukraine „ihre Aktionen militärisch koordinieren“ könne.

Zuvor hatte Axios Quellen zitiert, wonach NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg Anfang der Woche in Washington angedeutet habe, Biden erkenne an, dass die Ukraine Fortschritte auf dem Weg zum Beitritt zum Bündnis gemacht habe und es im Gegensatz zu anderen osteuropäischen Ländern, die dem Block in der Vergangenheit beigetreten sind, keine Notwendigkeit für eine stufenweise Umsetzung des Aktionsplans zur NATO-Mitgliedschaft gebe.

Erfüllung der Ziele der Militäroperation

Die Aufgabe der Entmilitarisierung der Ukraine sei de facto weitgehend erfüllt, da Kiew immer weniger eigene Waffen einsetze, sagte der Sprecher des russischen Präsidenten. Er wies jedoch darauf hin, dass die Militäroperation jetzt „als faktischer Krieg zwischen Moskau und dem kollektiven Westen“ weitergehe, so der Kreml-Sprecher. Das Eingreifen der NATO in den Konflikt in der Ukraine verkompliziere die Situation, aber die Russische Föderation werde die Militäroperation fortsetzen und ihre Ziele erreichen, betonte er.

Die Situation nach dem Bruch des Staudamms

Die aktive Phase der Überschwemmungen in der Region Cherson, die durch den Bruch des Kachowka-Staudamms aufgrund eines Angriffs der ukrainischen Truppen verursacht wurden, ist vorüber, und es kann festgestellt werden, dass die Region mit den Folgen fertig wird, sagte der amtierende Gouverneur der Region, Wladimir Saldo, am Sonntag.

Infolge der Überschwemmungen aufgrund des Notfalls im Wasserkraftwerk Kachowka wurden insgesamt 103 Menschen in Krankenhäuser eingeliefert, und die Zahl der Opfer ist auf 29 gestiegen.

Ende der Übersetzung

In meinem neuen Buch „„Putins Plan – Mit Europa und den USA endet die Welt nicht – Wie das westliche System gerade selbst zerstört ““ gehe ich der der Frage, worum es in dem Endkampf der Systeme - den wir gerade erleben - wirklich geht. Wir erleben nichts weniger als den Kampf zweier Systeme, in dem Vladimir Putin der Welt eine Alternative zum neoliberalen Globalismus anbietet. Wurden die Bürger im Westen gefragt, ob sie all das wollen, ob sie zu Gunsten des neoliberalen Globalismus auf ihren Wohlstand und ihre Freiheiten verzichten wollen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich hier direkt über den J.K. Fischer Verlag bestellbar.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen