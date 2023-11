Ukraine

Hier übersetze ich die Zusammenfassung der Ereignisse in und um die Ukraine des 29. November, wie sie in der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht wurde.

Die russische Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht fast jeden Abend eine Zusammenfassung der Ereignisse des Tages in und um die Ukraine. Ich versuche, möglichst jede Zusammenfassung zu übersetzen, auch wenn ich nicht garantieren kann, dass ich das jeden Tag leisten kann, zumal die Zusammenfassung mal am frühen Abend, mal spät in der Nacht erscheint.

Hier übersetze ich die Zusammenfassung des 29. November.

Beginn der Übersetzung:

Kiew ohne tödliche Waffen der NATO, ein Geschenk der EU an Putin: Die Lage rund um die Ukraine

Die NATO und die Ukraine haben ein Kooperationsprogramm für das Jahr 2024 verabschiedet, so der Generalsekretär der Allianz, Jens Stoltenberg. Er erklärte auch, dass man sich auf lange und schwierige Kämpfe vorbereiten müsse, um „die Russen zurückzudrängen“. Gleichzeitig beinhaltet das Programm nicht die Lieferung von tödlichen Waffen an Kiew, sagte der ungarische Außenminister Peter Szijjarto.

Der EU-Gipfel zur Ukraine im Dezember könnte ein großes Weihnachtsgeschenk für den russischen Präsidenten Wladimir Putin sein, so dänische Medien, die auf die mangelnde Einigkeit der EU-Mitglieder in der Frage der Unterstützung der Ukraine hinweisen.

Die TASS hat die Ereignisse rund um die Ukraine zusammengetragen.

Verlauf der Operation

Wie das russische Verteidigungsministerium mitteilte, haben Einheiten der russischen Streitkräfte das Dorf Artjomowskoje in der DNR befreit.

In den vergangenen 24 Stunden schlugen die russischen Streitkräfte drei Angriffe von Angriffsgruppen der ukrainischen Streitkräfte bei Donezk, zwei Angriffe bei Krasnoliman, einen Angriff südlich von Donezk und einen Angriff bei Kupjansk zurück. Insgesamt hat die Ukraine im Laufe des Tages bis zu 620 Kämpfer verloren.

Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums zerstörten die russische operativ-taktische und militärische Luftwaffe, Drohnen, Raketentruppen und Artillerie der Truppengruppen der russischen Streitkräfte im Laufe des Tages in 107 Gebieten Personal und Ausrüstung. Zu den getroffenen Zielen gehörten eine Montagehalle für die Herstellung von Radarsystemen, Treibstoffdepots und Lagerhäuser für Flugzeuge.

Programm der Zusammenarbeit

Die NATO und die Ukraine haben ein Kooperationsprogramm für das kommende Jahr verabschiedet, das unter anderem die Energiesicherheit und die Ausbildung der ukrainischen Streitkräfte umfasst, so der Generalsekretär der Allianz nach dem Treffen des Ukraine-NATO-Rates auf Außenministerebene. Die Parteien erörterten die Veränderungen, die Kiew vornehmen sollte, um sich dem Bündnis anzunähern, einschließlich der „Reform des militärischen Beschaffungssystems und der Reform der Nachrichtendienste“.

Stoltenberg sagte, die Ukraine und die NATO müssten sich auf lange und schwierige Kämpfe vorbereiten, um „die Russen zurückzudrängen“, und forderte gleichzeitig dazu auf, „Russland nicht zu unterschätzen“. Er betonte auch, dass die NATO-Mitgliedsstaaten keinen Druck auf Kiew ausübten, um Friedensgespräche mit Moskau aufzunehmen, und stellte fest, dass militärische Unterstützung Kiews der Weg zum Frieden sei. Der NATO-Generalsekretär vertrat die Ansicht, dass der russische Präsident Wladimir Putin nicht an Verhandlungen über die Ukraine interessiert sei.

Das Kooperationsprogramm zwischen der NATO und der Ukraine für das Jahr 2024 sieht keine Lieferung von tödlichen Waffen an Kiew vor, betonte der ungarische Außenminister.

Die Ukraine wird nicht in die NATO aufgenommen

Die NATO-Länder seien sich einig, dass die Ukraine 2024 nicht in die Allianz aufgenommen werde, sagte Sijjarto. Das hat US-Außenminister Anthony Blinken indirekt bestätigt, der sagte, die Ukraine werde der NATO beitreten, wenn alle Länder des Bündnisses zustimmen und alle Bedingungen erfüllt sind.

Nichts bemerkt

Der US-Außenminister sagte, er habe bei dem Treffen der NATO-Außenminister keine Ermüdungserscheinungen bei der Unterstützung der Ukraine bemerkt, sondern eine „starke Bereitschaft“ gesehen, der Ukraine weiterhin zu helfen. Laut Blinken wollen die NATO-Staaten Kiew alles zur Verfügung stellen, was es braucht, um „seine Gebiete zurückzugewinnen“. Die Allianz wolle damit demonstrieren, dass der Einsatz militärischer Gewalt zur Ausweitung der Grenzen eines Staates unzulässig sei.

Der Plan von Saluzhny

Der Chef der ukrainischen Streitkräfte Valery Saluzhny habe einen Aktionsplan entwickelt, der aber selbst mit Unterstützung der westlichen Partner nur schwer umzusetzen sei, sagte ein NATO-General in Brüssel. „Saluzhny hat nicht behauptet, dass er keinen Plan hat. Denn er hat einen Plan“, sagte der General. Gleichzeitig räumte er ein, dass Saluzhny die Lage richtig eingeschätzt habe und dass die ukrainischen Truppen „nicht schnell genug vorankämen“.

Fast alle Forderungen

Die Chefin der EU-Kommission, Ursula von der Leyen, hat erklärt, die Ukraine habe fast alle Anforderungen für die Aufnahme von EU-Beitrittsgesprächen erfüllt. Wie die europäische Ausgabe von Politico berichtet, nannte sie die ukrainischen Reformen „sehr beeindruckend“.

Die EU-Kommissionschefin widersprach auch der Behauptung, der Westen sei der Ukraine überdrüssig, so das Portal. Sie betonte, dass die EU Kiew nach wie vor unterstütze, die Verantwortung dafür aber bei den Regierungschefs liege.

Die üblichen Anschuldigungen

Die Ukraine beschuldigt Russland buchstäblich für alles, so dass die Anschuldigungen, die Ehefrau des ukrainischen Geheimdienstchefs Kirill Budanow vergiftet zu haben, als normal bezeichnet werden können, sagte Dmitri Peskow, der Sprecher des russischen Präsidenten, mit Blick auf die Aussagen aus Kiew.

„Die Ukraine gibt Russland für alles die Schuld. Meiner Meinung nach gibt die Ukraine Russland sogar für ihre Existenz die Schuld. Das ist ein üblicher Vorwurf“, sagte der Kreml-Sprecher.

Ein Geschenk für Putin

Der EU-Gipfel zur Ukraine im Dezember könnte ein großes Weihnachtsgeschenk für den russischen Präsidenten sein, so ein analytischer Artikel, der auf der Website von Danmarks Radio veröffentlicht wurde. Dem Autor des Artikels zufolge ist es unwahrscheinlich, dass die EU-Vertreter auf dem bevorstehenden Gipfel „einen formellen Schritt unternehmen und Beitrittsgespräche mit der Ukraine aufnehmen“.

Stattdessen könnte sich der Gipfel „in ein großes europäisches Weihnachtsgeschenk für Präsident Putin und die Machthaber im Kreml verwandeln“, denn „es gibt eine wachsende Gruppe von politischen Führern in EU-Kreisen, die daran zweifeln, dass die Ukraine den Krieg gewinnen kann“ und für die die Interessen ihrer eigenen Länder wichtiger sind als die Unterstützung der Ukraine. Als Beispiele werden Österreich, Ungarn, die Slowakei und Polen angeführt.

Ende der Übersetzung

In meinem neuen Buch „Das Ukraine Kartell – Das Doppelspiel um einen Krieg und die Millionen-Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Biden“ enthülle ich sachlich und neutral, basierend auf Hunderten von Quellen, bisher verschwiegene Fakten und Beweise über die millionenschweren Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Joe Biden in der Ukraine. Angesichts der aktuellen Ereignisse stellt sich die Frage: Ist eine kleine Gruppe gieriger Geschäftemacher möglicherweise bereit, uns für ihren persönlichen Profit an den Rand eines Dritten Weltkriegs zu bringen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich direkt hier über den Verlag bestellbar.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen