Ukraine

Hier übersetze ich die Zusammenfassung der Ereignisse in und um die Ukraine des Wochenendes, wie sie in der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht wurde.

Die russische Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht fast jeden Abend eine Zusammenfassung der Ereignisse des Tages in und um die Ukraine. Ich versuche, möglichst jede Zusammenfassung zu übersetzen, auch wenn ich nicht garantieren kann, dass ich das jeden Tag leisten kann, zumal die Zusammenfassung mal am frühen Abend, mal spät in der Nacht erscheint.

Hier übersetze ich die Zusammenfassung des Wochenendes.

Beginn der Übersetzung:

Kiew bereitet neue Operationen vor und ukrainische Drohnenangriffe: Die Ereignisse rund um die Ukraine

Die so genannte Gegenoffensive Kiews ist „völlig gescheitert“, aber die Ukraine bereitet in bestimmten Gebieten neue Offensivoperationen vor, so der russische Präsident Wladimir Putin.

Die russischen Truppen befänden sich in aktiver Verteidigung und verbesserten ihre Position entlang der gesamten Kontaktlinie, sagte er.

Außerdem wurde am Samstag der Autoverkehr auf der Krimbrücke vollständig wiederhergestellt und in der Nacht zum Sonntag versuchte Kiew, russische Regionen mit 27 Drohnen auf einmal anzugreifen.

Die TASS hat die wichtigsten Ereignisse rund um die Ukraine der letzten zwei Tage zusammengetragen.

Putins Erklärungen

Die so genannte ukrainische Gegenoffensive ist nicht ins Stocken geraten, sie ist „völlig gescheitert“, sagte der russische Staatschef in einem Interview mit der Sendung „Moskau. Kreml. Putin.“ Er stellte fest, dass „die gegnerische Seite in einigen Gebieten neue aktive Offensivoperationen vorbereitet“, auf die die Russische Föderation „entsprechend“ reagiere.

Die russischen Truppen führen jetzt eine „aktive Verteidigung“ entlang der gesamten Kontaktlinie durch und verbessern ihre Position fast überall, auch in den Abschnitten Kupjansk, Awdejewka und Saporoschje, sagte Putin.

Er wies in dem Interview auch darauf hin, dass sich ein möglicher heißer Konflikt zwischen Russland und dem Westen nicht auf den Rahmen der Militäroperation beschränken würde, „dass wird ein ganz anderer Krieg.“

Verlauf der Operation

Die ukrainischen Streitkräfte haben nach Schätzungen des russischen Verteidigungsministeriums in zwei Tagen etwa 1.550 Mann und 80 Stück Technik verloren, wie das russische Verteidigungsministerium mitteilte. Nach dessen Angaben erlitt Kiew die größten Verluste – fast 600 Personen – bei Donezk, während es bei Saporoschje etwa 90 Militärangehörige verlor.

Das Verteidigungsministerium meldete insbesondere Kämpfe in der Region Charkow, in der Nähe von Artjomowsk (ukrainischer Name Bachmut) in der Volksrepublik Donezk, im Gebiet von Ugledar sowie die Abwehr von Angriffen in der Nähe der Siedlungen Verbowoje und Rabotino.

Darüber hinaus teilte das Ministerium mit, dass es die Kommunikationszentrale einer funktechnischen Einheit auf dem Flugplatz Dnipro in der Region Dnjeprpetrowsk und den Gefechtsstand der 66. mechanisierten Brigade der Ukraine in der Region Charkow zerstört habe.

Versuchte Drohnenangriffe

Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums wurden am Samstagmorgen zwei ukrainische Drohnen über dem Schwarzen Meer vor der Küste der Region Krasnodar abgeschossen. Der Bürgermeister von Sotschi, Alexej Kopaigorodski, versicherte, dass der Flughafen und „alle Systeme“ der Stadt normal funktionierten.

Am Sonntagabend erklärte das Verteidigungsministerium, die Ukraine habe versucht, russisches Territorium mit 27 Drohnen gleichzeitig anzugreifen. Alle wurden abgefangen, der größte Teil davon – 18 Geräte – über der Region Kursk.

Darüber hinaus meldete das Ministerium am Samstag und Sonntag die Zerstörung von Drohnen über der Region Belgorod. Zwei von ihnen wurden im Anflug auf Belgorod abgeschossen, wie der Gouverneur der Region Wjatscheslaw Gladkow mitteilte.

Krim-Brücke vollständig wiederhergestellt

Die Krim-Brücke wurde vollständig wiederhergestellt und der Autoverkehr wurde auf allen vier Fahrspuren 18 Tage früher als geplant wieder aufgenommen, sagte der stellvertretende russische Ministerpräsident Marat Tschusnullin am Samstag.

Die Brücke war in der Nacht des 17. Juli durch einen ukrainischen Drohnenangriff beschädigt worden. Bei dem Angriff wurden zwei Menschen getötet, ein Kind verletzt und die Straße beschädigt. Ein Teil des Verkehrsflusses zur Krim wurde über den Landkorridor durch die neuen Regionen umgeleitet.

Ende der Übersetzung

In meinem neuen Buch „Das Ukraine Kartell – Das Doppelspiel um einen Krieg und die Millionen-Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Biden“ enthülle ich sachlich und neutral, basierend auf Hunderten von Quellen, bisher verschwiegene Fakten und Beweise über die millionenschweren Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Joe Biden in der Ukraine. Angesichts der aktuellen Ereignisse stellt sich die Frage: Ist eine kleine Gruppe gieriger Geschäftemacher möglicherweise bereit, uns für ihren persönlichen Profit an den Rand eines Dritten Weltkriegs zu bringen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich direkt hier über den Verlag bestellbar.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen