Ukraine

Hier übersetze ich die Zusammenfassung der Ereignisse in und um die Ukraine des Wochenendes, wie sie in der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht wurde.

Die russische Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht fast jeden Abend eine Zusammenfassung der Ereignisse des Tages in und um die Ukraine. Ich versuche, möglichst jede Zusammenfassung zu übersetzen, auch wenn ich nicht garantieren kann, dass ich das jeden Tag leisten kann, zumal die Zusammenfassung mal am frühen Abend, mal spät in der Nacht erscheint.

Hier übersetze ich die Zusammenfassung des Wochenendes.

Beginn der Übersetzung:

Kiew ohne Strom, ukrainischer Drohnenangriff, Zweifel in Deutschland: Die Ereignisse rund um die Ukraine

Die Streitkräfte der Ukraine haben am Sonntagmorgen einen massiven Drohnenangriff auf russisches Territorium unternommen. Das russische Verteidigungsministerium meldete die Zerstörung aller feindlichen Drohnen.

Nach Berichten über Explosionen in der Nacht auf Samstag kam es in Kiew zu Stromausfällen.

Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock erklärte, die deutsche Regierung habe ihre Unterstützung für die Ukraine ausgeweitet, während die populäre Oppositionspolitikerin und Bundestagsabgeordnete Sarah Wagenknecht dazu aufrief, die Waffenlieferungen an Kiew einzustellen.

Die TASS hat die wichtigsten Informationen über die Ereignisse rund um die Ukraine zusammengetragen.

Verlauf der Operation

Nach Schätzungen des russischen Verteidigungsministeriums hat die Ukraine innerhalb von zwei Tagen etwa 1.100 Männer und 47 Ausrüstungsgegenstände verloren.

Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums erlitt Kiew die größten Verluste mit mehr als 490 Soldaten bei Donezk und etwa 230 weitere Soldaten südlich von Donezk.

In der Nähe der Ortschaft Serebrjanka in der DNR wurden zwei Kommando- und Beobachtungsposten von Einheiten der 67. ukrainischen mechanisierten Brigade und der 100. territorialen Verteidigungsbrigade getroffen. Bei Gegenbeschuss wurden unter anderem eine polnische Panzerartillerieeinheit des Typs Krab und eine US-amerikanische Panzerartillerieeinheit des Typs M109 Paladin getroffen.

Die Luftabwehr schoss im Laufe des Tages fünf Flugzeuge der ukrainischen Luftwaffe ab: zwei Su-27 und drei MiG-29.

Unterbrechung der Stromversorgung

Am Samstagmorgen waren rund 200 Gebäude im Zentrum von Kiew ohne Strom, nachdem in der Nacht Explosionen gemeldet worden waren. Am Morgen berichteten Augenzeugen gegenüber der TASS von Explosionen in den zentralen Bezirken der Stadt und auf der Seite des Flughafens Zhulyany sowie von Stromausfällen im Stadtzentrum.

Für Kiew, die Region Kiew und eine Reihe anderer Regionen der Ukraine wurde für etwa sechs Stunden Luftalarm ausgerufen.

Am Samstagmorgen arbeitete die U-Bahn-Station „Lesnaya“ nicht. Medienberichten zufolge waren Stromausfälle der Grund.

Ukrenergo meldete Schäden an den Hauptfreileitungen und Verteilungsleitungen in den zentralen Regionen des Landes. Der Vorstandsvorsitzende von Yasno (Teil der Energieholding DTEK), Sergej Kovalenko, meldete seinerseits Notabschaltungen und Stromabschaltungen in über 16.000 Gebäuden. Die Bewohner der Hauptstadt und der Region Kiew werden dringend gebeten, Strom zu sparen.

Drohnenangriff

Das russische Verteidigungsministerium hat die Abwehr eines massiven Angriffs ukrainischer Drohnen gemeldet. „Ein Versuch des Kiewer Regimes, einen Terrorangriff mit flugzeugähnlichen Drohnen gegen Einrichtungen auf dem Territorium der Russischen Föderation durchzuführen, wurde heute Nacht vereitelt“, teilte das Ministerium mit.

Die Luftabwehr arbeitete über den Regionen Moskau, Tula, Brjansk, Smolensk und Kaluga. Insgesamt wurden 24 Drohnen zerstört.

Eine der abgeschossenen Drohnen stürzte in einen Wohnblock in Tula. Dabei erlitt einer der Bewohner des Gebäudes eine leichte Schnittverletzung und wurde behandelt.

Auszeichnung für einen Journalisten

Boris Maksudow, Korrespondent des Fernsehsenders Rossija-24, der an den Verletzungen starb, die er bei einem ukrainischen Drohnenangriff in der Region Saporoschje erlitten hatte, ist posthum mit dem Tapferkeitsorden ausgezeichnet worden. Der entsprechende Erlass des russischen Präsidenten Wladimir Putin wurde auf dem offiziellen Portal für Rechtsinformationen veröffentlicht.

Die Abschiedszeremonie für Maksudow fand im Fernsehzentrum in der Schabolowka-Straße in Moskau statt.

Geld für Kiew

Die Schweiz wird der Ukraine mehr als 100 Millionen Euro zur Verfügung stellen. Laut dem Schweizer Bundespräsidenten Alain Berset werden diese Mittel zur Minenräumung verwendet. „Wir geben der humanitären Minenräumung Vorrang, denn sie hat direkte Auswirkungen auf die Verbesserung der Ernährungssicherheit“, sagte er.

Litauen beabsichtigt, der Ukraine weitere zwei Millionen Euro zur Verfügung zu stellen, um die Versorgung mit Getreide sicherzustellen, kündigte die Regierungschefin der baltischen Republik, Ingrida Shimonite, an. „Wir werden bereit sein, die Transitkapazitäten unserer Häfen für ukrainische Exporte zu erhöhen. Das wird eine weitere Möglichkeit schaffen, einen Korridor durch die Ostsee für den Export ukrainischer Produkte“, sagte Shimonite.

Unterschiedliche Meinungen in Deutschland

Die Ukraine wird die EU in absehbarer Zeit stärken, so die Aussage der deutschen Außenministerin. „Der Beitritt der Ukraine zur EU ist in unserem geopolitischen Interesse. <…> Deshalb werden wir unsere Unterstützung für die Ukraine nicht nur fortsetzen, sondern auch ausbauen“, sagte Baerbock.

Deutschland ist nach den USA der zweitgrößte Waffenlieferant der Ukraine. Die gesamte deutsche Hilfe für die Ukraine – humanitär, finanziell und militärisch – beläuft sich auf über 25 Milliarden Euro.

„Die Menschen in der Ukraine brauchen keine Waffen, sondern Frieden, und dafür brauchen wir Verhandlungen“, sagte die Bundestagsabgeordnete Sarah Wagenknecht, die gerade dabei ist, ihre eigene Partei zu gründen, auf einer Kundgebung in Berlin. Rund 5.000 Menschen versammelten sich am Brandenburger Tor zu der Kundgebung unter dem Motto „Nein zu Kriegen – Aufrüstungswahnsinn stoppen – eine friedliche und gerechte Zukunft gestalten“.

Ende der Übersetzung

