Kiew übt für radioaktiven Notfall, Borrell will EU-Hilfen verdoppeln: Die Ereignisse des 29. Juni

Ukraine

Hier übersetze ich die Zusammenfassung der Ereignisse in und um die Ukraine des 29. Juni, wie sie in der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht wurde.

Die russische Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht fast jeden Abend eine Zusammenfassung der Ereignisse des Tages in und um die Ukraine. Ich versuche, möglichst jede Zusammenfassung zu übersetzen, auch wenn ich nicht garantieren kann, dass ich das jeden Tag leisten kann, zumal die Zusammenfassung mal am frühen Abend, mal spät in der Nacht erscheint.

Hier übersetze ich die Zusammenfassung des 29. Juni.

Beginn der Übersetzung:

Der Westen bereitet sich auf einen langen Konflikt vor und verspricht Kiew einen Verteidigungsfonds: Die Lage rund um die Ukraine

Generalleutnant Igor Konaschenkow, der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, erklärte am Donnerstag, dass bei einem Angriff am 27. Juni auf einen vorübergehenden Aufmarschort der ukrainischen Truppen in Kramatorsk zwei Generäle und bis zu 50 Offiziere der ukrainischen Streitkräfte sowie bis zu 20 Söldner und Berater getötet wurden.

Die westlichen Länder drängen darauf, sich auf einen langwierigen Konflikt in der Ukraine einzustellen und versprechen Kiew volle Unterstützung.

Die TASS hat die wichtigsten Informationen über die Ereignisse in der und um die Ukraine zusammengestellt.

Verlauf der Operation

Die ukrainischen Streitkräfte versuchen weiterhin, eine Offensive bei Donezk, Krasnoliman und Süd-Donezk durchzuführen, so ein offizieller Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums. Die operative und militärische Luftfahrt, die Raketentruppen und die Artillerie von Truppengruppen der russischen Streitkräfte haben im Laufe des Tages 85 ukrainische Artillerieeinheiten in Feuerstellungen, Personal und militärische Ausrüstung in 102 Gebieten getroffen.

Zwei Generäle und bis zu 50 Offiziere der Ukraine sowie etwa zwanzig Söldner und Berater wurden am 27. Juni bei dem Angriff auf den vorübergehenden Aufmarschpunkt der ukrainischen Truppen in Kramatorsk vernichtet, so Konaschenkow weiter. Er wies darauf hin, dass diese Soldaten an einer Stabsbesprechung teilgenommen hätten.

Insgesamt hätten die russischen Streitkräfte in den vergangenen 24 Stunden bis zu 795 feindliche Kämpfer vernichtet, sagte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums.

Der Konflikt wird lange andauern

Die EU sollte davon ausgehen, dass der Konflikt in der Ukraine noch lange andauern wird und sollte ihren derzeitigen Kurs der militärischen, finanziellen und humanitären Unterstützung Kiews fortsetzen, sagte Bundeskanzler Olaf Scholz.

EU-Chef-Diplomat Josep Borrell meinte seinerseits, dass „die Ukraine weiter kämpfen muss“. „Die militärische Hilfe für die Ukraine sollte langfristig angelegt sein. Wir müssen der Ukraine während des Krieges und nach dem Krieg helfen. Der Europäische Friedensfonds sollte wahrscheinlich zum Verteidigungsfonds der Ukraine werden“, fügte er hinzu.

Borrell betonte auch, dass die EU-Länder beabsichtigen, die Hilfe für Kiew nach den jüngsten Ereignissen in Russland zu verdoppeln, obwohl „sie keine Ahnung haben, was passiert ist und wer dahinter steckt“. „Alle Geheimdienste der EU analysieren jetzt die Folgen der Meuterei“, sagte er.

Der mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnete amerikanische Publizist Seymour Hersh vertrat in einem am Donnerstag veröffentlichten Artikel die Ansicht, dass die Gegenoffensive der Ukraine bei ihrem derzeitigen Tempo 117 Jahre brauchen könnte, um das während der Krise verlorene Gebiet vollständig zurückzugewinnen. Hersh zitiert einen sachkundigen Beamten und stellt fest, dass die Gegenoffensive Kiews kaum Fortschritte macht und die Ukraine nur 2,5 Quadratkilometer einnehmen konnte.

Westliche Hilfe

Internationale Partner haben der Ukraine seit Februar 2022 rund 170 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt, so das ukrainische Ministerium für die Wiedereingliederung der nicht-kontrollierten Gebiete unter Berufung auf Zahlen des Kieler Instituts für Weltwirtschaft. Dieser Betrag umfasst die militärische, finanzielle und humanitäre Hilfe ausländischer Regierungen sowie internationaler Finanzorganisationen. Laut dem Ukraine Support Tracker sind 40 Länder sowie europäische Institutionen, der IWF und die Weltbank zu Gebern für die Ukraine geworden.

So hat die EU fast 62 Milliarden Euro und die USA 71 Milliarden Euro bereitgestellt. Auf der Liste der Geberländer stehen auch Großbritannien, Kanada, Australien, Neuseeland, China, Japan, Norwegen, Südkorea, die Schweiz, Taiwan, die Türkei und Indien. Von ihnen hat die Ukraine zusätzliche 23 Milliarden Euro erhalten, weitere 13 Milliarden Euro wurden von internationalen Finanzinstitutionen bereitgestellt.

„Die Hälfte der bereitgestellten Mittel ist Finanzhilfe, weitere 40 Prozent sind Militärhilfe und der Rest ist humanitäre Unterstützung“, so das Ministerium. „Die größte Militärhilfe erhielt die Ukraine von den Vereinigten Staaten – mehr als 43 Milliarden Euro.“

Erwartungen an den NATO-Gipfel

Die ukrainische Regierung geht davon aus, dass die Beschlüsse des NATO-Gipfels, der am 11. und 12. Juli in Vilnius stattfinden wird, das Gegenteil des Budapester Memorandums sein werden, sagte der Sekretär des ukrainischen Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates Alexej Danilow. Das Dokument wurde am 5. Dezember 1994 von den Staats- und Regierungschefs der Ukraine, Russlands, Großbritanniens und der USA unterzeichnet, wonach Kiew sein Atomwaffenarsenal aufgibt und Russland, die USA und Großbritannien die Sicherheit des Landes garantieren. Danilow zufolge kann es ohne eine Lösung der ukrainischen Sicherheitsfragen keine Stabilität in der Welt geben.

Die estnische Ministerpräsidentin Kaja Kallas bezeichnete die Mitgliedschaft der Ukraine in der NATO als die wichtigste und dringendste Aufgabe, während der Beitritt des Landes zur EU zweitrangig sei. Die Präsenz der Ukraine im Nordatlantischen Bündnis ist ihrer Meinung nach sowohl für das Land als auch für Europa wichtig. „Denn in diesem Fall gäbe es keine Kriege mehr und es würde zum wirtschaftlichen Wohlstand des gesamten Kontinents beitragen“, so die Politikerin.

Die Ukraine sollte in die NATO aufgenommen werden, ohne dass sie unbedingt ihren Aktionsplan für die Mitgliedschaft erfüllen muss, sagte der britische Verteidigungsminister Ben Wallace. Gleichzeitig räumte er ein, dass es unwahrscheinlich sei, dass diese Frage auf dem Gipfel des Bündnisses in Vilnius gelöst werden könne. Der Ständige Vertreter Großbritanniens bei der NATO, David Currie, erklärte seinerseits, es sei nicht beabsichtigt, auf dem bevorstehenden Gipfel die Übergabe von F-16-Kampfjets an die Ukraine zu verkünden.

Infrastruktur-Provokationen

Von der Ukraine drohen Infrastruktur-Provokationen, sagte der Pressesprecher des russischen Präsidenten Dmitri Peskow. Er bezeichnete diese Bedrohung als konstant und wies darauf hin, dass „die Sabotage der Infrastruktur im Wasserkraftwerk Kachowska dies mit voller Wucht gezeigt hat“. Auf die Frage, ob Moskau angesichts der von Kiew angekündigten Übungen für einen Notfall im Kernkraftwerk Saporoschschja die Gefahr von Provokationen sieht, erinnerte Peskow daran, dass „Vertreter der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEO) vor kurzem dorthin gekommen sind, sie sind dort“. „Sie haben sich ein Bild von der Lage gemacht und die Anstrengungen festgehalten, die unternommen werden, um die Sicherheit und den stabilen Betrieb des Kraftwerks zu gewährleisten. Dies war eine Anerkennung durch die IAEO“, betonte Peskow.

Ende der Übersetzung

In meinem neuen Buch „„Putins Plan – Mit Europa und den USA endet die Welt nicht – Wie das westliche System gerade selbst zerstört ““ gehe ich der der Frage, worum es in dem Endkampf der Systeme - den wir gerade erleben - wirklich geht. Wir erleben nichts weniger als den Kampf zweier Systeme, in dem Vladimir Putin der Welt eine Alternative zum neoliberalen Globalismus anbietet. Wurden die Bürger im Westen gefragt, ob sie all das wollen, ob sie zu Gunsten des neoliberalen Globalismus auf ihren Wohlstand und ihre Freiheiten verzichten wollen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich hier direkt über den J.K. Fischer Verlag bestellbar.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen