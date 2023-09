Kiew verklagt EU-Staaten und sucht Geld: Die Ereignisse des 18. September

Ukraine

Hier übersetze ich die Zusammenfassung der Ereignisse in und um die Ukraine des 18. September, wie sie in der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht wurde.

Die russische Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht fast jeden Abend eine Zusammenfassung der Ereignisse des Tages in und um die Ukraine. Ich versuche, möglichst jede Zusammenfassung zu übersetzen, auch wenn ich nicht garantieren kann, dass ich das jeden Tag leisten kann, zumal die Zusammenfassung mal am frühen Abend, mal spät in der Nacht erscheint.

Hier übersetze ich die Zusammenfassung des 18. September.

Beginn der Übersetzung:

Selensky schließt Zugeständnisse aus, die EU bereitet neue Sanktionen gegen Russland vor: Die Ereignisse rund um die Ukraine

Wie das russische Verteidigungsministerium mitteilte, haben russische Truppen im Rahmen der Militäroperation mit Präzisionswaffen mit großer Reichweite Lagerstätten für Storm Shadow-Marschflugkörper und Munition mit abgereichertem Uran getroffen.

Der ukrainische Präsident Wladimir Selensky lehnte die Möglichkeit ab, im Gegenzug für eine Beendigung des laufenden Konflikts Gebiete abzutreten. Zugleich räumte er ein, dass die Gegenoffensive der ukrainischen Streitkräfte „nicht sehr schnell“ sei.

Die EU könnte bereits in der ersten Oktoberhälfte das 12. Sanktionspaket gegen Russland vorlegen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg.

Die ukrainische Regierung hat sechs stellvertretende Verteidigungsminister und den Staatssekretär entlassen, so der Vertreter der Regierung in der Werchowna Rada Taras Melnitschuk.

Die TASS hat die wichtigsten Informationen über die Ereignisse rund um die Ukraine zusammengestellt.

Verlauf der Operation

Russische Truppen haben in der Nacht mit luftgestützten Langstrecken-Präzisionswaffen und Angriffsdrohnen Lagerstätten von Storm Shadow-Marschflugkörpern, Munition mit abgereichertem Uran sowie funktechnische Aufklärungs- und Ausbildungszentren für ukrainische Sabotagegruppen angegriffen, teilte das russische Verteidigungsministerium mit. „Das Ziel des Angriffs wurde erreicht, alle Objekte wurden getroffen“, fügte das Ministerium hinzu.

In den vergangenen 24 Stunden haben die russischen Truppen sechs ukrainische Angriffe bei Donezk und Krasnoliman erfolgreich zurückgeschlagen und weiterhin feindliche Stellungen bei Saporoschje, Kupjansk, Cherson und südlich von Donezk angegriffen. Die ukrainischen Verluste überstiegen 640 Soldaten. Mehr als 10 gepanzerte Fahrzeuge wurden zerstört, ebenso wie verschiedene feindliche Artilleriewaffen, darunter Systeme und Selbstfahrlafetten aus Polen und den USA.

Der Sprecher des ukrainischen Luftwaffenkommandos, Jurij Ignat, erklärte, die Ukraine sei in der vergangenen Nacht mit einer „noch nie dagewesenen Anzahl“ russischer Flugzeuge im Luftraum konfrontiert gewesen. „Heute waren, untypisch für die Nacht, mehrere Dutzend Flugzeuge im Luftraum. <…> Die Aktivität der Luftwaffe war hoch“, sagte er im Fernsehsender Rada.

Selensky gegen Zugeständnisse

Der ukrainische Präsident hat erklärt, dass der Konflikt in der Ukraine nicht durch die Abtretung einiger Gebiete beendet werden kann. „Nein, das ist unser Territorium“, sagte er in einem Interview mit dem US-Sender CBC.

Selensky räumte ein, dass sich die ukrainischen Streitkräfte in einer schwierigen Lage befinden und dass das Tempo der von Kiew verkündeten Gegenoffensive unbedeutend ist. „Es ist eine schwierige Situation. Ich werde ganz ehrlich zu Ihnen sein <…>. [Die Gegenoffensive] ist nicht sehr schnell“, sagte er.

Dabei erklärte der ukrainische Präsident, dass die Gegenoffensive auch bei ungünstigen Wetterbedingungen fortgesetzt werde. „Wir müssen <…> vorankommen. <…> Vergessen Sie das Wetter und dergleichen“, sagte er.

Neue EU-Sanktionen

Die EU ist bereit, mit Beratungen über das 12. Sanktionspaket gegen Russland zu beginnen, das bereits in der ersten Oktoberhälfte vorgelegt werden könnte, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Quellen. Demnach könnte das neue Sanktionspaket ein Verbot von Diamantenimporten aus Russland beinhalten. Darüber hinaus fordern einige EU-Länder Beschränkungen für den russischen Nuklearsektor, russisches Flüssiggas und den IT-Sektor.

Das einheitliche staatliche Sanktionsregister hat seine Arbeit gemäß dem von der Werchowna Rada im Juli verabschiedeten Gesetz aufgenommen, teilte der Staatliche Eigentumsfonds der Ukraine mit. Nach Angaben des Pressedienstes enthält das Register bereits Informationen über 136 sanktionierte Vermögenswerte und in naher Zukunft werden Informationen über weitere 500 Vermögenswerte hinzukommen. Daten über „beschlagnahmtes Vermögen von Russen und Kollaborateuren“ werden auf einer speziellen Website veröffentlicht und es wird erwartet, dass private Investoren beschlagnahmtes Eigentum über das staatliche Beschaffungssystem Prozorro kaufen oder mieten können.

Ukrainisches Getreide

Kiew beginnt wegen der Verlängerung des Einfuhrverbots für ukrainisches Getreide nach dem 15. September mit der Einreichung einer Klage bei der Welthandelsorganisation (WTO) gegen Ungarn, Polen und die Slowakei, so der stellvertretende ukrainische Wirtschaftsminister Taras Katschka gegenüber der europäischen Ausgabe der Zeitung Politico. Ihm zufolge wird Kiew gezwungen sein, auf die Maßnahmen Warschaus zu reagieren und ein Einfuhrverbot für Gemüse und Obst aus Polen zu verhängen. Der Beamte bezeichnete auch das Vorgehen Ungarns, das das Handelsembargo auf 25 ukrainische Agrarerzeugnisse, darunter auch Fleisch, ausgeweitet hat, als „politische Erklärung“ zur Blockade des Handels mit der Ukraine und als „Ignoranz gegenüber Brüssel“.

Ungarn, Polen und die Slowakei haben als Reaktion auf die Drohungen Kiews, sich bei der WTO zu beschweren, beschlossen, sich nicht mehr an der Arbeit der Koordinierungsplattform der EU-Kommission zu den Problemen der ukrainischen Getreidelieferungen zu beteiligen, berichtete die Polnische Presseagentur (PPA) unter Berufung auf EU-Quellen.

Die landwirtschaftlichen Erzeuger in Bulgarien, deren Regierung beschlossen hat, das Einfuhrverbot für ukrainisches Getreide nicht zu verlängern, haben mit Massenprotesten begonnen: Schwere Maschinen – Traktoren, Mähdrescher und andere Fahrzeuge – fuhren auf die Straßen des Landes und blockierten den Straßenverkehr an 47 Orten in verschiedenen Teilen des Landes für mindestens eine Stunde. Die Demonstranten fordern ein Verbot der Ausfuhr von Agrarerzeugnissen aus der Ukraine und versprechen, so lange Kundgebungen abzuhalten, bis ihre Forderungen erfüllt sind.

Waffen für Kiew

Die US-Regierung diskutiert noch immer über die mögliche Lieferung von taktischen ballistischen ATACMS-Raketen an die Ukraine, sagte John Kirby, Koordinator für strategische Kommunikation beim Nationalen Sicherheitsrat des Weißen Hauses. Ihm zufolge drängt US-Präsident Joe Biden „auf eine ressortübergreifende Zusammenarbeit, damit das Verteidigungs- und das Außenministerium im Rahmen der Diskussionen im Nationalen Sicherheitsrat die Möglichkeit der Lieferung von ATACMS in Betracht ziehen.“

Gleichzeitig behauptete Kirby, dass Washington „die Ukraine nicht dazu drängt oder ermutigt, Angriffe innerhalb Russlands zu starten“. „Wir haben deutlich gemacht, dass wir nicht wollen, dass von den USA gelieferte Waffen für Angriffe auf russisches Territorium eingesetzt werden“, sagte der Beamte. Er fügte hinzu, dass der ukrainische Präsident als Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte die „endgültige Entscheidung“ darüber treffe, wo ein Angriff erfolgen solle.

Geld für den Krieg

Kirill Budanow, der Leiter des ukrainischen Militärgeheimdienstes, hat die Befürchtung geäußert, dass eine Verlängerung der Kämpfe nicht nur die ukrainischen, sondern auch die westlichen Ressourcen aufzehren könnte, von denen Kiew völlig abhängig sei.

„Es ist noch völlig ungewiss, wie lange der Westen in der Lage sein wird, uns mit ausreichenden Ressourcen zu versorgen“, erklärte er gegenüber The Economist.

Die Ukraine sei „von ausländischen Playern abhängig“, während Russland „größtenteils auf sich selbst angewiesen“ sei, so Budanow, und er erklärte, die westlichen Partner hätten bisher keinen Grund, Kiew die Unterstützung zu verweigern: „Die Lager in den westlichen Ländern sind nicht völlig leer. Es spielt keine Rolle, was irgendjemand sagt. Wir als Geheimdienst sehen das ganz deutlich.“

Kiew versucht, durch den Verkauf ukrainischer Staatsanleihen und die Unterstützung von Finanzvermittlern zusätzliches Geld für die Fortsetzung der Kämpfe zu beschaffen, berichtet das Wall Street Journal. Dem Blatt zufolge verkauft Kiew Kriegsanleihen an Unternehmen und Privatpersonen und strukturiert Schulden auf Kosten anderer Länder um.

Entlassungen im Verteidigungsministerium

Die ukrainische Regierung hat sechs stellvertretende Verteidigungsminister und den Staatssekretär des Ministeriums entlassen, teilte der Vertreter der Regierung dem Parlament mit. Ihm zufolge wurden die stellvertretenden Minister Wladimir Gavrilow, Vitaly Deinega, Anna Malyar, Rostislaw Samlinsky, Denis Scharapow und Andrej Schevtschenko entlassen. Auch der Staatssekretär im Verteidigungsministerium, Konstantin Vaschchenko, wurde entlassen. Derzeit hat nur der Erste Stellvertretende Minister Alexander Pawljuk seinen Posten behalten.

Die Entlassung der Beamten folgte auf den Rücktritt von Verteidigungsminister Alexej Resnikow, der im Zuge eines Korruptionsskandals durch Rustem Umerow ersetzt wurde.

Laut dem ukrainischen Abgeordneten Alexej Gontscharenko fällt die Entlassung der stellvertretenden Verteidigungsminister mit dem bevorstehenden Besuch von Selensky in den USA zusammen. „Nach dem Motto: Es gab Korruption. Wir bekämpfen sie. Wir entlassen sie. Wir wechseln sie aus“, schrieb der Abgeordnete in seinem Telegramm-Kanal.

Ende der Übersetzung

