Kiew weiß, dass das Ende naht

Die Meldungen der letzten Tage zeigen, dass die westliche Unterstützung für die Ukraine stark zurückgeht und dass der Westen Kiew fallen lassen dürfte. Das versteht man auch in Kiew und bereitet sich auf eine russische Offensive vor, der man aber nichts mehr entgegenzusetzen hat.

Die Meldungen der letzten Tage lesen sich aus Sicht der Kiewer Führung wie ein einziger Albtraum. Die Ukraine kann nicht mehr genug frische Rekruten einberufen, um die Verluste auszugleichen, die westliche Waffenhilfe ist rückläufig und sogar die finanziellen Zusagen aus dem Westen werden gerade zusammengestrichen. Die Regierung in Kiew, die natürlich weiß, dass sie ohne die westliche Unterstützung dem Untergang geweiht ist, dürfte am Rande einer Panik stehen.

Am 23. Oktober gab es aus der Ukraine Meldungen über einen „einen ernsten Personalmangel“ bei der kämpfenden Truppe, den auch die inzwischen verschärften Regeln der Mobilmachung, nach der nun auch Alte und Behinderte zum Dienst an der Waffe eingezogen werden können, nicht behoben haben. Da es zuvor schon Meldungen über Munitionsknappheit gegeben hat, kann man sich vorstellen, wie verzweifelt die Lage der ukrainischen Soldaten sein muss. Von der ukrainischen Gegenoffensive ist inzwischen keine Rede mehr, stattdessen hört man, dass die russische Armee an mehreren Stellen vorrückt.

In Kiew scheint man davon auszugehen, dass die russische Armee vorrücken wird, denn aus einigen frontnahen ukrainischen Regionen gibt es bereits Meldungen, dass Kinder zwangsweise evakuiert werden, was darauf hindeutet, dass Kiew einen russischen Vormarsch erwartet. Mehr noch, am Wochenende wurde sogar gemeldet, dass die Ukraine bereits Verteidigungsanlagen um Kiew herum baut, was darauf hindeutet, dass man ein massives russisches Vorrücken erwartet.

Auch bei der westlichen Finanzhilfe sieht es für Kiew traurig aus. In den USA wächst der Widerstand im Parlament gegen weitere Zahlungen an Kiew und in Kiew wurde mitgeteilt, dass die EU 2024 wahrscheinlich nur die Hälfte der versprochenen Gelder überweisen wird. Statt der versprochenen 18 Milliarden erwartet Kiew derzeit, dass die EU 2024 nur neun Milliarden überweisen wird. Außerdem waren die EU-Außenminister wieder nicht in der Lage, weitere 500 Millionen Euro für Waffenlieferungen an die Ukraine freizugeben.

Dass der ungarische Außenminister nach dem Treffen der EU-Außenminister erklärt hat, seine europäischen Kollegen hätten über eine „Müdigkeit vom Konflikt in der Ukraine“ gesprochen, ist nicht überraschend, schließlich war Ungarn von Anfang an ein Gegner der Ukraine-Hilfen. Aber der ungarische Außenminister dürfte die Wahrheit gesagt haben, denn auch in der europäischen Presse spielt die Ukraine plötzlich praktisch keine Rolle mehr.

Das wurde auf der Pressekonferenz des EU-Chefdiplomaten Borrell beim Treffen der EU-Außenminister besonders offensichtlich, denn kein Journalist hat mehr Fragen zur Ukraine gestellt, weshalb Borrell selbst die Ukraine einige Male ansprechen musste, damit sie überhaupt Erwähnung fand.

Vermutlich werden die nächsten Wochen sehr interessant, denn es ist zu erwarten, dass Kiew entweder in Moskau um Gespräche bitten muss, oder dass sich eine wirkliche militärische Niederlage der Ukraine abzeichnet. Auf den Westen kann Kiew offensichtlich nicht mehr bauen.

