Hier übersetze ich die Zusammenfassung der Ereignisse in und um die Ukraine des 1. August, wie sie in der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht wurde.

Die russische Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht fast jeden Abend eine Zusammenfassung der Ereignisse des Tages in und um die Ukraine. Ich versuche, möglichst jede Zusammenfassung zu übersetzen, auch wenn ich nicht garantieren kann, dass ich das jeden Tag leisten kann, zumal die Zusammenfassung mal am frühen Abend, mal spät in der Nacht erscheint.

Hier übersetze ich die Zusammenfassung des 1. August.

Beginn der Übersetzung:

Angriff auf zivile Schiffe und Kiews Plan für den Fall von Selenskys Tod: Die Ereignisse rund um die Ukraine

Die ukrainische Regierung hat in der Nacht zum Dienstag versucht, Moskau mit Drohnen anzugreifen und zivile russische Schiffe im Schwarzen Meer mit unbemannten Booten anzugreifen, wie das russische Verteidigungsministerium mitteilte. Die Versuche waren erfolglos und alle für die Angriffe verwendeten Fahrzeuge wurden zerstört.

Kiew hat einen Plan zur Machtübergabe im Falle des Todes von Präsident Wladimir Selensky erarbeitet, berichtet Politico. Demnach könnte die tatsächliche Macht an eine Gruppe von Personen übertragen werden, zu der die engsten Vertrauten des Staatschefs gehören.

Der erste stellvertretende Verteidigungsminister der Ukraine, Generalleutnant Alexander Pawljuk, hat das wachsende Problem der Umgehung der Mobilmachung zu den Streitkräften eingeräumt.

Die TASS hat das Wichtigste über die Ereignisse rund um die Ukraine zusammengestellt.

Verlauf der Operation

In den vergangenen 24 Stunden haben die Streitkräfte der Ukraine versucht, in fünf Abschnitten anzugreifen: Donezk, Saporoschschje, Krasnoliman, Kupjansk und südlich von Donezk. Alle Angriffe wurden erfolgreich abgewehrt. Das teilte Generalleutnant Igor Konaschenkow, der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, mit.

Die Gesamtverluste des Gegners beliefen sich auf über 720 Personen. Drei Panzer, 12 Schützenpanzer, darunter Bradley-Schützenpanzer aus den USA und andere gepanzerte Fahrzeuge, sowie verschiedene Artilleriewaffen der Ukraine wurden zerstört.

Bei Kupjansk, so Konaschenkow, setzten die Angriffskommandos der westlichen Gruppierung der russischen Truppen ihre Offensive fort und nahmen günstigere Positionen in der Nähe des Dorfes Kusemowka (LNR) ein.

Neue Angriffe

Kiew hat versucht, Einrichtungen in Moskau und der Region Moskau mit Drohnen anzugreifen. Zwei Drohnen wurden in den Bezirken Odintsovo und Narofominsk durch Luftabwehr zerstört, eine weitere wurde durch elektronische Kampfführung ausgeschaltet und stürzte auf dem Gelände eines Komplexes von Geschäftsgebäuden des Business-Centers Moscow City ab, teilte das russische Verteidigungsministerium mit.

Nach Angaben des Moskauer Bürgermeisters Sergej Sobjanin wurde die Fassade eines der Türme in Höhe des 21. Stockwerks beschädigt. Die Verglasung wurde auf 150 Quadratmetern zerstört. Es gibt keine Angaben über Verletzte. Die tragenden Strukturen des 50-stöckigen Hochhauses „IQ-Quartal“ wurden nach Angaben der Rettungsdienste nicht beschädigt.

Kiew versuchte auch, russische zivile Transportschiffe auf dem Weg zum Bosporus im südwestlichen Teil des Schwarzen Meeres mit drei unbemannten Booten anzugreifen. Die Schiffe der russischen Marine, die die Transporte eskortierten, entdeckten und zerstörten diese Boote rechtzeitig, so Konaschenkow.

Kiew hat die Angriffe bestritten. „Die Ukraine hat keine zivilen Schiffe und auch keine anderen zivilen Schiffe angegriffen und wird das auch nicht tun“, sagte Michail Podoljak, ein Berater des ukrainischen Präsidenten, gegenüber Reuters.

Gleichzeitig forderte die EU Russland auf, die Drohnenangriffe in Moskau nicht zur Eskalation der Kämpfe in der Ukraine zu nutzen, sagte die außenpolitische Sprecherin der EU, Nabila Massrali. Sie sagte, die EU habe „keine unabhängigen Informationen über die Einzelheiten dieses Vorfalls oder die Herkunft der Drohnen“.

Laut John Kirby, dem Koordinator für strategische Kommunikation im Nationalen Sicherheitsrat des Weißen Hauses, entscheiden die Ukrainer „selbst, worauf sie zielen und wie sie ihre militärischen Fähigkeiten einsetzen“, die USA „ermutigen sicherlich nicht zu Angriffen innerhalb Russlands“ und „ermöglichen“ sie auch nicht.

Transitpreise erhöht

Die Ukraine hat die Tarife für den Öltransport über die Druschba-Ölpipeline durch ihr Hoheitsgebiet ab dem 1. August um 23,5 Prozent erhöht. Das ist die zweite Erhöhung des Transitpreises in diesem Sommer.

Mit Beginn dieses Monats wird der Tarif für die Durchleitung durch den ukrainischen Abschnitt der Pipeline in Richtung Slowakei und Ungarn um 4 Euro auf 21 Euro pro Tonne angehoben.

Geld für Kiew

Im Juli habe Kiew 5,3 Milliarden Dollar an Zuschüssen und Darlehen von den westlichen Partnern erhalten, sagte der Abgeordnete der Werchowna Rada Jaroslaw Zhelesnjak. Ihm zufolge erhielt Kiew 1,67 Milliarden Dollar von der EU, 1,5 Milliarden Dollar von Japan und der Weltbank und 1,25 Milliarden Dollar von den USA.

Im Juni erhielt der ukrainische Haushalt 3 Milliarden Dollar aus dem Westen.

Plan für den Fall des Todes von Selensky

Die ukrainischen Behörden haben einen Plan ausgearbeitet, um die Machtübergabe im Falle von Selenskys Tod zu sichern, berichtete Politico unter Berufung auf ukrainische Beamte.

Nach der ukrainischen Verfassung müsse im Falle einer Amtsunfähigkeit des Präsidenten der Parlamentspräsident Ruslan Stefantschuk seine Aufgaben wahrnehmen, so das Portal. Da er jedoch keine große Autorität genießt, wird davon ausgegangen, dass diese Funktionen von einer Gruppe einflussreicher Politiker wahrgenommen werden, darunter der Leiter des Präsidialamtes, Andrej Jermak, Außenminister Dmitri Kuleba, Verteidigungsminister Alexej Resnikow und dem Chef der Streitkräfte Valery Saluzhny.

Dem Portal zufolge könnte Selenskys Tod die westlichen Verbündeten Kiews beeinflussen, die „von seinem Charisma fasziniert“ waren und ihn als „Symbol des Kampfes“ betrachten. Das Portal glaubt, dass der Westen den Druck auf Kiew zur Aufnahme von Verhandlungen erhöhen könnte.

Botschafter in London

Der ukrainische Verteidigungsminister Resnikow, könnte entlassen und anschließend zum Botschafter in Großbritannien ernannt werden, so der Abgeordnete der Werchowna Rada Alexej Gontscharenko.

Ihm zufolge erwägt das Präsidialamt seit langem die Entlassung des derzeitigen Verteidigungsministers und hat bereits erfahren, wie seine Ernennung zum Botschafter in London wahrgenommen werden wird. „Resnikow selbst ist einem Rücktritt als Minister nicht abgeneigt“, so der Abgeordnete weiter.

Probleme mit den Einberufungen

Die Administratoren von zwei Telegram-Kanälen in der Region Tscherkassy wurden zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt, weil sie Informationen über Orte veröffentlicht hatten, an denen mobile Gruppen von Mitarbeitern der Rekrutierungsrentren Einberufungsbefehle aushändigen, berichtet das Portal Strana.

Darüber hinaus wurde der Militärkommandant der Region Dnjeprpetrowsk wegen des Verdachts der illegalen Bereicherung festgenommen, so der Pressedienst des ukrainischen Innenministeriums. Nach Angaben des Ministeriums hat er während des Kriegsrechts Eigentum im Wert von 350.000 Dollar für seine Verwandten erworben und registrieren lassen. Dem Oberst drohen nach dem Paragrafen über illegale Bereicherung bis zu 10 Jahre Gefängnis.

Der erste stellvertretende ukrainische Verteidigungsminister Alexander Pawljuk räumte in einer Sendung des Fernsehsenders Rada ein, dass das Problem der Umgehung der Mobilmachen für die Streitkräfte zunehme.

Ende der Übersetzung

