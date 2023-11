Ukraine

Hier übersetze ich die Zusammenfassung der Ereignisse in und um die Ukraine des 30. November, wie sie in der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht wurde.

Die russische Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht fast jeden Abend eine Zusammenfassung der Ereignisse des Tages in und um die Ukraine. Ich versuche, möglichst jede Zusammenfassung zu übersetzen, auch wenn ich nicht garantieren kann, dass ich das jeden Tag leisten kann, zumal die Zusammenfassung mal am frühen Abend, mal spät in der Nacht erscheint.

Hier übersetze ich die Zusammenfassung des 30. November.

Beginn der Übersetzung:

Kiews Zweifel an der NATO, die EU verspricht erneut eine Million Granaten: Die Ereignisse rund um die Ukraine

Der ukrainische Präsident Wladimir Selensky hat Zweifel daran geäußert, dass sein Land jemals NATO-Mitglied wird.

Die Chefin der EU-Kommission Ursula von der Leyen versicherte, dass die EU im Jahr 2024 auf jeden Fall in der Lage sein wird, eine Million Granaten zu produzieren und nach Kiew zu liefern.

Vertreter aller Fraktionen der Werchowna Rada unterzeichneten ein gemeinsames Dokument, in dem sie sich gegen die Abhaltung von Präsidentschafts- und Parlamentswahlen im Land vor dem Ende der Feindseligkeiten aussprechen.

Die TASS hat die wichtigsten Ereignisse rund um die Ukraine zusammengestellt.

Verlauf der Operation

Russische Truppen haben in den vergangenen 24 Stunden sechs Angriffe der ukrainischen Streitkräfte bei Saporoschje, Krasnoliman und Kupjansk abgewehrt und haben weiterhin feindliche Stellungen bei Donezk, Cherson und südlich von Donezk angegriffen, teilte das russische Verteidigungsministerium mit.

Die ukrainischen Gesamtverluste beliefen sich auf etwa 750 Soldaten.

Sieben ukrainische gepanzerte Fahrzeuge, darunter ein Panzer, sowie drei feindliche Radarstationen wurden zerstört.

Provokative Zusammenarbeit

Moskau sei nicht erfreut über den provokativen Charakter eines weiteren Kooperationsprogramms zwischen der NATO und der Ukraine, sagte Dmitri Peskow, der Sprecher des russischen Präsidenten.

„Es ist ganz klar, dass die NATO ihre Zusammenarbeit mit der Ukraine fortsetzen wird. Ja, das ist es, was uns nicht gefällt und was wir als NATO-Aktionen betrachten, die in Bezug auf unsere Sicherheitsbedenken ziemlich provokativ sind“, sagte er und fügte hinzu, dass es in dem Programm selbst „keine Innovationen“ gebe.

Die Ukraine und die NATO

Selensky äußerte Zweifel daran, dass die Ukraine jemals Mitglied der NATO wird.

„Wie es sein wird, wissen wir nicht genau <…> Niemand wird es Ihnen genau sagen. Und ob wir in der NATO sein werden oder nicht. Wir wollen es, aber…“, sagte er bei einem Treffen mit Studenten während seiner Reise nach Nikolajew.

Gleichzeitig bekräftigte Selensky erneut, dass sich Kiew auf die NATO-Standards zubewege und alles tun müsse, um die „nationale Sicherheit auf höchstem Niveau“ zu gewährleisten.

Eine Million Granaten

„Die EU wird unbedingt in der Lage sein, im nächsten Jahr eine Million Granaten zu produzieren“, sagte die EU-Chefin auf einer Sitzung der Europäischen Verteidigungsagentur. Ihr zufolge sind die Probleme Kiews auf dem Schlachtfeld „keine These gegen weitere Hilfe, sondern eine Bestätigung für die Notwendigkeit weiterer Hilfe für die Ukraine“.

Zuvor hatte der Vorsitzende des Europäischen Rates, Charles Michel, erklärt, dass der Plan der EU, von Februar 2023 bis Februar 2024 eine Million Granaten an die Ukraine zu liefern, nicht erfüllt werden kann, sondern „noch einige Monate dauern wird“.

Der europäische militärisch-industrielle Komplex sollte nicht die Waffen in Drittländern aufstocken, sondern „diese Waffen in die Ukraine schicken, die dort jetzt eingesetzt werden“, sagte EU-Chefdiplomat Josep Borrell bei dem Treffen.

Ungarn ist dagegen

Budapest werde weder den Beitritt der Ukraine zur EU noch Änderungen am EU-Haushalt unterstützen, um die Finanzhilfe für Kiew zu erhöhen, sagte der Leiter des Büros des ungarischen Ministerpräsidenten, Gergay Guillas.

Ihm zufolge erfüllt die Ukraine nicht die Kriterien für eine EU-Mitgliedschaft und hat die Rechte der ungarischen Minderheit in den Unterkarpaten noch immer nicht wiederhergestellt. Was die von der EU-Kommission vorbereiteten Änderungen des Unionshaushalts für die nächsten vier Jahre betrifft, so sind das laut Budapest „schlechte Zahlen“.

Über die Folgen

Der ukrainische Präsident fürchtet die negativen Folgen der Herabsetzung des Höchstalters für die Wehrpflicht für Männer von 27 auf 25 Jahre und verzögert seit Juni die Unterzeichnung des entsprechenden Gesetzes, das bereits vom Parlament des Landes verabschiedet wurde, berichtet Bloomberg. Nach Angaben der Agentur ignoriert Selensky „den Druck des Militärs“, das die Unterzeichnung des Gesetzes fordert.

Die Agentur stellt fest, dass die Verzögerung die ukrainischen Militärkommandeure beunruhigt, die schätzen, dass das Gesetz die Einberufung von etwa 140.000 zusätzlichen Ukrainern an die Front ermöglichen wird. Die Herabsetzung der Altersgrenze für Wehrpflichtige ermöglicht die Mobilisierung von Bürgern im Alter von 25 bis 27 Jahren, während jetzt Männer über 27 Jahren mobilisiert werden können.

Laut dem Sekretär des Ausschusses für nationale Sicherheit, Verteidigung und Nachrichtendienste der Werchowna Rada, Roman Kostenko, hätte das Dokument bereits in Kraft treten sollen, denn das Parlament habe es voll unterstützt. Insidern zufolge hat der Staatschef stattdessen in der vergangenen Woche die obersten Militärkommandeure des Landes um einen klareren Plan gebeten, wie die neuen Rekruten verteilt werden sollen und wie die Rotation derjenigen zu organisieren ist, die bereits seit 21 Monaten auf dem Schlachtfeld sind.

Abgeordnete gegen die Wahlen

Vertreter aller Fraktionen der Werchowna Rada, einschließlich der präsidentenfreundlichen Partei Diener des Volkes, haben eine Erklärung unterzeichnet, in der sie es für unmöglich halten, vor dem Ende der Feindseligkeiten und innerhalb von sechs Monaten nach der Aufhebung des Kriegsrechts Parlaments- oder Präsidentschaftswahlen abzuhalten, berichtet das ukrainische Portal Strana.

Proteste der Spediteure

Die ukrainischen Importe werden aufgrund der Blockade der Grenze durch polnische Spediteure im November um etwa 20 Prozent gegenüber Oktober zurückgehen, sagte der stellvertretende ukrainische Wirtschaftsminister Taras Katschka gegenüber Reuters. Dies „könnte das Wirtschaftswachstum um ein Prozent beeinträchtigen“, sagte er.

Ab dem 1. Dezember wird sich der slowakische Verband der Straßentransporteure der Aktion anschließen und den Transport von Lastwagen mit Handelsgütern durch den Kontrollpunkt Vyšne-Nemecke an der Grenze zur Ukraine blockieren, berichtete der slowakische Rundfunk. Den Informationen zufolge wollen die Aktivisten nicht mehr als vier Lastwagen mit kommerzieller Ladung über die Grenze lassen, während der Verkehr von Lastwagen mit humanitärer und militärischer Hilfe für die Ukraine nicht eingeschränkt wird.

Ende der Übersetzung

