Ukraine

Der ukrainische Oligarch Igor Kolomoisky, der Selensky an die Macht gebracht hat, wurde wegen Korruption angeklagt. Selensky isoliert sich damit in der Ukraine weiter und setzt ganz auf die Unterstützung der US-Regierung.

Selensky wurde vor allem dank der Unterstützung des ukrainischen Oligarchen Igor Kolomoisky ukrainischer Präsident, denn sowohl seine beliebten Comedy-Shows als auch die Fernsehserie, in der er einen gerechten ukrainischen Präsidenten gespielt hat, sind in dem Fernsehsender von Kolomoisky ausgestrahlt worden. Ohne die tatkräftige Unterstützung von Kolomoisky hätte Selensky weder das Image eines gerechten Präsidenten schaffen können, noch hätte er die mediale Basis gehabt, um im ukrainischen Wahlkampf eine Rolle zu spielen.

Selensky hatte nie eine politische Hausmacht in der Ukraine, denn seine extra gegründete Partei ist ein Kunstprodukt, das sich ebenfalls auf Gelder von Oligarchen gestützt hat.

Allerdings musste Selensky recht schnell mit Kolomoisky brechen, da dieser Selensky nicht aus Nächstenliebe ins Amt geschoben hat, sondern weil er eine Erstattung für seine unter Präsident Poroschenko verstaatlichte Bank haben wollte. Es ging um Milliarden.

Aber das wollten die USA nicht und daher hat der IWF jede Entschädigung für Kolomoisky nicht nur abgelehnt, sondern zur Bedingung für weitere Finanzhilfen gemacht, dass das ukrainische Parlament ein „Anti-Kolomoisky-Gesetz“ verabschiedet, das jede Entschädigung an den Oligarchen ausschließt.

Da Selensky darauf eingehen musste, dürfte das Verhältnis zwischen Selensky und Kolomoisky schon schweren Schaden genommen haben.

Nun dürfte das Verhältnis zerstört sein, denn Selensky hat Kolomoisky verhaften lassen. Der ukrainische Geheimdienst SBU, der dem Präsidenten untersteht, hat Anklagen gegen Kolomoisky erhoben und vielleicht muss er sogar in Untersuchungshaft. Selensky, das muss man festhalten, hat in der Ukraine keinerlei mächtige Unterstützer mehr, dafür aber immer mehr Feinde. An der Macht kann Selensky sich nur dank der US-Regierung halten. Ob es allerdings intelligent von Selensky ist, sich auf die USA zu verlassen, die schon einige ihrer „Verbündeten“ fallen gelassen haben, wenn es politische Vorteile brachte, bleibt abzuwarten.

Am Samstagabend wurde gemeldet, dass Kolomoisky für zwei Monate in Untersuchungshaft muss, die Kaution wurde auf über 13 Millionen Dollar festgesetzt. Nach ersten Informationen will Kolomoisky die Kaution nicht zahlen, sondern juristisch gegen die Untersuchungshaft vorgehen,

Die russische Nachrichtenagentur TASS hat über die Ereignisse berichtet und ich übersetze den TASS-Artikel.

Beginn der Übersetzung:

Kutschmas ehemaliger Berater bringt die neue Anklage gegen Kolomoisky mit Selenskys USA-Reise in Verbindung

Oleg Soskin zufolge muss der ukrainische Präsident dem US-Regierungschef Joe Biden zeigen, dass er die Korruption bekämpft

Die Anklageerhebung gegen den Geschäftsmann Igor Kolomoisky steht im Zusammenhang mit den Versuchen des ukrainischen Präsidenten Wladimir Selensky, vor seinem Besuch in den USA den Anschein zu erwecken, die Korruption zu bekämpfen. Diese Meinung vertrat der ehemalige Berater des ehemaligen ukrainischen Präsidenten Leonid Kutschma, Oleg Soskin.

„Jetzt reist Selensky in die USA, er muss [US-Präsident Joe] Biden und allen anderen zeigen, dass er die Korruption und die Oligarchie bekämpft. Und sie haben beschlossen, Kolomoisky zur Vogelscheuche zu machen, einer Vogelscheuche, die von allen Seiten beraubt wird“, sagte er in einem Video, das auf seinem YouTube-Kanal veröffentlicht wurde.

Ihm zufolge zeigt diese Situation die tiefste Undankbarkeit von Selensky, denn es war Kolomoisky, der „diesen drittklassigen Komiker aus der Provinz, den niemand brauchte, genommen, gewaschen <…> und ihn schließlich zum Präsidenten gemacht hat.“ „Das ist in vielerlei Hinsicht eine sehr lehrreiche Geschichte“, schloss Soskin.

Am Samstagmorgen erhob der SBU Anklage gegen Kolmoisky wegen Betrugs und Legalisierung von mit kriminellen Mitteln erworbenem Eigentum. Nach Angaben ukrainischer Medien geschah das in der Villa des Geschäftsmannes im Dorf Nikolskoje in der Region Dnjeprpetrowsk. Eine Quelle aus dem Umfeld von Kolomoisky brachte die Situation in einem Kommentar gegenüber dem ukrainischen Portal Strana auch mit der Vorbereitung des Besuchs von Selensky in den USA im September in Verbindung. Bereits am Abend begann das Schewtschenkiwskyj-Bezirksgericht in Kiew mit einer Anhörung zu Kolomoiskys Untersuchungshaft. Nach Angaben ukrainischer Medien erschien der Geschäftsmann vor dem Gericht, war aber dagegen, dass die Sitzung von Journalisten gefilmt wurde. Das Gericht gab dem entsprechenden Antrag seiner Anwälte statt und die Anhörung wurde fortgesetzt.

Korruption in der Ukraine

Nach Ansicht von Beobachtern, Experten und ukrainischen Medien sind die Maßnahmen der ukrainischen Behörden, die als „Korruptionsbekämpfung“ dargestellt werden, nur demonstrative Aktionen, hinter denen sich die Umverteilung von Einflusssphären und Geldströmen verbirgt, während die Korruption selbst in fast allen Bereichen weiter gedeiht. Selensky hat wiederholt massenhaft Säuberungen und Personalentscheidungen gegen Beamte verkündet, die der Korruption beschuldigt wurden, aber im Land werden immer neue Betrugsfälle aufgedeckt, auch mit humanitärer Hilfe aus dem Westen.

Nach mehreren großen Skandalen, unter anderem im Verteidigungsministerium, kündigte Selensky am 27. August an, er werde in der Rada einen Gesetzentwurf einbringen, der Korruption während des Kriegsrechts mit Hochverrat gleichsetzt. Diese Initiative löste nicht nur in der Ukraine, sondern auch bei den westlichen Partnern Kiews, die die Korruptionsbekämpfung stets als eine der wichtigsten Voraussetzungen für die Zusammenarbeit bezeichnet haben, gemischte Reaktionen aus. Experten weisen darauf hin, dass die von Selensky geplante Verlagerung der Korruptionsermittlungen vom NABU auf den SBU, der dem Präsidialamt gegenüber sehr „loyal“ ist, es seinem Team, das mehr als einmal in derartige Skandale verwickelt war, ermöglichen wird, „wen auch immer es will“ aus der Verantwortung zu ziehen und Gegner öffentlich zu verurteilen.

Ende der Übersetzung

In meinem neuen Buch „Das Ukraine Kartell – Das Doppelspiel um einen Krieg und die Millionen-Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Biden“ enthülle ich sachlich und neutral, basierend auf Hunderten von Quellen, bisher verschwiegene Fakten und Beweise über die millionenschweren Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Joe Biden in der Ukraine. Angesichts der aktuellen Ereignisse stellt sich die Frage: Ist eine kleine Gruppe gieriger Geschäftemacher möglicherweise bereit, uns für ihren persönlichen Profit an den Rand eines Dritten Weltkriegs zu bringen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich direkt hier über den Verlag bestellbar.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen