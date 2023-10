Kommentare und gelöschte User

In eigener Sache

Der Israel-Konflikt führt zu Kommentaren, die einfach nur menschenverachtend sind. Ich habe einige, auch langjährige, Kommentatoren gelöscht.

Ich bin schockiert über das, was ich teilweise in den Kommentaren sehe. Da gibt es User, die ich bisher für intelligente Menschen gehalten habe, die für die Auslöschung der Palästinenser trommeln oder ähnliches. Kurz und knapp: Wer hier zu Völkermord oder Mord an Zivilisten (egal, ob Israelis, Palästinenser, Ukrainer etc.) aufruft, soll den Anti-Spiegel nicht mehr lesen! Und wird gelöscht.

Wir können zu allen Themen unterschiedlicher Meinung sein, aber es sollte doch allgemeingültige Regeln geben. Ich werde User, die hier so etwas schreiben, ab sofort sehr rigoros und ohne Vorwarnung löschen.

In meinem neuen Buch „Das Ukraine Kartell – Das Doppelspiel um einen Krieg und die Millionen-Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Biden“ enthülle ich sachlich und neutral, basierend auf Hunderten von Quellen, bisher verschwiegene Fakten und Beweise über die millionenschweren Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Joe Biden in der Ukraine. Angesichts der aktuellen Ereignisse stellt sich die Frage: Ist eine kleine Gruppe gieriger Geschäftemacher möglicherweise bereit, uns für ihren persönlichen Profit an den Rand eines Dritten Weltkriegs zu bringen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich direkt hier über den Verlag bestellbar.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen