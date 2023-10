Ukraine

Hier übersetze ich die Zusammenfassung der Ereignisse in und um die Ukraine des 16. Oktober, wie sie in der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht wurde.

Die russische Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht fast jeden Abend eine Zusammenfassung der Ereignisse des Tages in und um die Ukraine. Ich versuche, möglichst jede Zusammenfassung zu übersetzen, auch wenn ich nicht garantieren kann, dass ich das jeden Tag leisten kann, zumal die Zusammenfassung mal am frühen Abend, mal spät in der Nacht erscheint.

Hier übersetze ich die Zusammenfassung des 16. Oktober.

Beginn der Übersetzung:

Die Ukraine erleidet Verluste, Kiew wartet auf Geldspritzen aus dem Westen: Die Entwicklungen rund um die Ukraine

Russland ist nicht gegen eine friedliche Beendigung des Konflikts in der Ukraine und ist zu Verhandlungen bereit, aber Kiew ist nicht bereit zu verhandeln, sagte der russische Präsident Wladimir Putin in einem Interview mit der China Media Corporation.

Kiew rechnet damit, im nächsten Jahr mehr als 46 Milliarden Dollar von westlichen Geldgebern zu erhalten, sagte der Abgeordnete der Werchowna Rada, Jaroslaw Zheleznyak. Gleichzeitig sind fast drei Viertel der Ukrainer davon überzeugt, dass die USA Kiew ohne jegliche Vorbedingungen finanzielle Unterstützung gewähren sollten.

Die TASS hat die wichtigsten Informationen über die Ereignisse rund um die Ukraine zusammengestellt.

Verlauf der Operation

Russische Truppen haben zehn Angriffe von ukrainischen Angriffsgruppen bei Donezk und Kupjansk abgewehrt, zwei Angriffe wurden bei Krasnoliman abgewehrt, ein Angriff wurde bei Saporoschje abgewehrt.

Mehr als zehn gepanzerte Fahrzeuge, darunter fünf Panzer und Artillerie, auch aus Polen und den USA, sowie zwei MiG-29-Jagdflugzeuge und ein Su-25-Angriffsflugzeug wurden zerstört.

Der Gegner hat etwa 800 getötete und verwundete Soldaten verloren.

Die Verluste der Ukraine sind achtmal höher als die Russlands, stellte Putin fest. Der russische Verteidigungsministerium Sergej Schoigu erklärte bei einem Treffen mit dem Präsidenten, die Ukraine habe seit Beginn der „Gegenoffensive“ „Hunderte von Panzern, mehr als tausend, anderthalb tausend gepanzerte Fahrzeuge“ verloren.

Die Lage in der Zone der Militäroperation sehe „stabil und zuversichtlich aus“ und die russischen Streitkräfte hätten ihre taktische Position verbessert, fügte Schoigu hinzu.

Angriffe auf russische Regionen

Seit Februar letzten Jahres wurden nach Angaben des russischen Untersuchungskomitees in der russischen Grenzregion sieben Kinder getötet und etwa 40 verletzt.

Bei ukrainischen Drohnenangriffen wurden am Wochenende fünf Häuser in Kursk beschädigt, sagte der Bürgermeister der Stadt, Igor Kutsak.

Die ukrainische Luftwaffe feuerte etwa 100 verschiedene Arten von Munition ab und griff die Region Belgorod mit Drohnen an. Eine Stromleitung im Bezirk Krasnojaruzhsky und die Verglasung eines Balkons in einem Wohnhaus in Belgorod wurden beschädigt, sagte Gouverneur Wjatscheslaw Gladkow.

Möglichkeit von Verhandlungen

Russland ist nicht gegen eine friedliche Beendigung des Konflikts in der Ukraine, aber es ist Kiew, das die Vereinbarungen von Istanbul „in den Ofen geworfen hat“ und nicht verhandlungsbereit ist, so der russische Präsident.

Russland sei zu Verhandlungen bereit, „auch mit den Vorschlägen der chinesischen Freunde“: Chinas Vorschläge seien „durchaus realistisch“ und „könnten die Grundlage für Friedensvereinbarung sein“, so Putin.

Für Russland sei „der bündnisfreie Charakter der Ukraine extrem wichtig“.

Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) sprach sich für baldige Verhandlungen aus. Seiner Meinung nach wird Kiew territoriale Zugeständnisse machen müssen.

„Leben oder Tod“ der OSZE

Der nordmazedonische OSZE-Vorsitz betrachtet die ukrainische Frage als vorrangig, erklärte der Außenminister des Landes Bujar Osmani, als er nach Kiew reiste. Die OSZE könne Kiew Unterstützung bieten, sagte er.

Die OSZE erwartet einen „langsamen Tod“, wenn Russland die Mitgliedschaft in der Organisation behält, sagte der ukrainische Außenminister Dmitri Kuleba. Die „schwierige, sehr schmerzhafte“ Situation könne durch „ein neues Leben ohne“ Russland gelöst werden, so der ukrainische Minister.

Finanzieller Appetit

US-Investitionen in den ukrainischen Energiesektor seien von besonderem Interesse, sagte der ukrainische Präsident Wladimir Selensky bei einem Treffen mit der Sondergesandten des US-Präsidenten, Penny Pritzker.

Mit der Abgesandten aus Washington erörterte Selensky auch „die Frage der Nutzung eingefrorener russischer Vermögenswerte als wichtige Geldquelle für den Wiederaufbau der Ukraine“.

Der ukrainische Haushaltsentwurf sieht 46,2 Milliarden Dollar an ausländischer Unterstützung vor (früher waren es 42,9 Milliarden Dollar), sagte der Abgeordnete der Werchowna Rada, Jaroslaw Zheleznyak. Kiew rechnet mit 28 Milliarden Dollar aus den USA, mit zehn Milliarden Dollar aus der EU, mit sechs Milliarden Dollar vom IWF und mit 2,2 Milliarden Dollar von der IBRD.

Die Unterstützung der USA sollte nicht an Bedingungen geknüpft sein, meinen 71 Prozent der vom ukrainischen Rasumkow-Zentrum befragten Personen. 16,1 Prozent der Befragten sind anderer Meinung, 12,5 Prozent hatten Schwierigkeiten, die Frage zu beantworten.

Die Zahl der Ukrainer, die glauben, dass der Westen Kiew überdrüssig wird und seine Unterstützung reduziert, hat sich im Laufe des Jahres von 15 Prozent auf 30 Prozent verdoppelt, sagen die Daten des Kiewer Internationalen Instituts für Soziologie.

Einreise von Ukrainern

Seit dem 16. Oktober gilt für Ukrainer, die aus Drittländern einreisen, ein besonderes Einreiseverfahren über den Kontrollpunkt Ludonka in der Region Pskow und den Moskauer Flughafen Scheremetjewo.

Die Regeln gelten für alle ukrainischen Staatsbürger ab 14 Jahren und für Ukrainer unter 14 Jahren in Begleitung eines Erziehungsberechtigten. Sie gelten nicht für Jugendliche, die allein oder in Begleitung eines russischen Vormunds einreisen.

Die Regeln der Einreise aus dem Gebiet der DNR, LNR, Saporoschje und Cherson bleiben unverändert.

Flucht vor der Wehrpflicht

Ukrainische Grenzschützer haben seit Februar 2022 mehr als 280 organisierte Gruppen identifiziert, die Ukrainern im wehrpflichtigen Alter helfen, das Land zu verlassen, so das ukrainische Innenministerium.

Die Polizei hat einen Mitarbeiter des Einberufungsbüros in Iwano-Frankiwsk wegen fiktiver Eintragung von Spielern des Vereins Prykarpattya angeklagt. Ihm drohen bis zu 12 Jahre Gefängnis.

Ende der Übersetzung

In meinem neuen Buch „Das Ukraine Kartell – Das Doppelspiel um einen Krieg und die Millionen-Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Biden“ enthülle ich sachlich und neutral, basierend auf Hunderten von Quellen, bisher verschwiegene Fakten und Beweise über die millionenschweren Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Joe Biden in der Ukraine. Angesichts der aktuellen Ereignisse stellt sich die Frage: Ist eine kleine Gruppe gieriger Geschäftemacher möglicherweise bereit, uns für ihren persönlichen Profit an den Rand eines Dritten Weltkriegs zu bringen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich direkt hier über den Verlag bestellbar.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen