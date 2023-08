Lindner in Kiew, Verfolgung der Kirche in der Ukraine: Die Ereignisse des 14. August

Ukraine

Hier übersetze ich die Zusammenfassung der Ereignisse in und um die Ukraine des 14. August, wie sie in der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht wurde.

Die russische Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht fast jeden Abend eine Zusammenfassung der Ereignisse des Tages in und um die Ukraine. Ich versuche, möglichst jede Zusammenfassung zu übersetzen, auch wenn ich nicht garantieren kann, dass ich das jeden Tag leisten kann, zumal die Zusammenfassung mal am frühen Abend, mal spät in der Nacht erscheint.

Hier übersetze ich die Zusammenfassung des 14. August.

Beginn der Übersetzung:

US-Tranche für Kiew und Einbruch ins Kiewer Höhlenkloster: Die Lage rund um die Ukraine

Die USA haben der Ukraine eine neue Tranche von Waffen und militärischer Ausrüstung im Wert von 200 Millionen Dollar zur Verfügung gestellt, teilte US-Außenminister Anthony Blinken mit. Das neue Hilfspaket umfasst Raketen für Patriot-Flugabwehrraketensysteme und Geschosse für HIMARS-Mehrfachraketen-Systeme.

Vertreter der schismatischen Orthodoxen Kirche der Ukraine (PCU) brachen die Türen der Residenz des Metropoliten Onuphrius der kanonischen Ukrainischen Orthodoxen Kirche (UOC) im Kiewer Höhlenkloster auf und nahmen Möbel mit. Vier Stunden später verließen die Schismatiker das Gebäude, woraufhin es wieder versiegelt wurde.

Die TASS hat die wichtigsten Informationen über die Ereignisse rund um die Ukraine zusammengetragen.

Verlauf der Operation

Das russische Militär hat in den vergangenen 24 Stunden sechs Angriffe und Gegenangriffe der ukrainischen Streitkräfte bei Kupjansk erfolgreich abgewehrt, sagte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums Generalleutnant Igor Konaschenkow. Bei Saporoschschje wehrten die russischen Streitkräfte zwei feindliche Angriffe ab und vernichteten eine ukrainische Aufklärungsgruppe, fügte er hinzu.

In der Nacht zum 14. August führten die russischen Streitkräfte einen Gruppenangriff mit seegestützten Präzisionswaffen mit großer Reichweite auf die Produktions- und Lagerstätten der unbemannten Boote der ukrainischen Streitkräfte durch, wobei alle Ziele getroffen wurden, so Konaschenkow. Die operativ-taktische und militärische Luftfahrt, die Raketentruppen und die Artillerie der Truppengruppen der russischen Streitkräfte trafen in 152 Gebieten Personal und militärische Ausrüstung des Gegners. Insbesondere wurde eine Batterie S-300-Flugabwehrraketensysteme in der Nähe des Dorfes Zelenyi Gai in der Region Nikolajew getroffen. Darüber hinaus meldete das russische Verteidigungsministerium erstmals die Zerstörung eines spanischen Alakran-Mörsers mit Eigenantrieb im Kampfgebiet.

In allen Abschnitten beliefen sich die ukrainischen Verluste im Laufe des Tages auf insgesamt mehr als 600 Kämpfer, stellte Konaschenkow fest.

Neue Tranche

Die USA haben der Ukraine eine neue Tranche von Waffen und militärischer Ausrüstung im Wert von 200 Millionen Dollar zugewiesen, teilte US-Außenminister Anthony Blinken mit. Es handelt sich um die erste Waffenzuweisung aus dem 6,2-Milliarden-Dollar-Paket des Bundeshaushalts für das Haushaltsjahr 2023, das zuvor für die Unterstützung Kiews bereitgestellt worden war, von dem das Pentagon vor kurzem feststellte, dass es als nicht ausgegeben war.

Ein Sprecher des Außenministeriums erklärte, die neue Waffentranche umfasse unter anderem Raketen für Patriot-Luftabwehrsysteme, Geschosse für HIMARS-Mehrfachraketenwerfer, TOW- und Javelin-Panzerabwehrraketensysteme, 37 Zugmaschinen, 155-mm- und 105-mm-Artilleriegranaten, 120-mm-Panzergranaten, mehr als 12 Millionen Schuss Kleinwaffenmunition und Granaten, Ersatzteile und Zubehör.

Das Monument „Mutter Heimat“

Arbeiter haben die Anbringung des ukrainischen Dreizacks auf dem Schild des Monuments „Mutter Heimat“ in Kiew anstelle des demontierten UdSSR-Emblems abgeschlossen. Wie der amtierende ukrainische Minister für Kultur und Informationspolitik, Rostislav Karandejew, bereits erklärte, sollte die Anbringung des Dreizacks bis zum Unabhängigkeitstag, der am 24. August begangen wird, abgeschlossen sein. Das Wappen der UdSSR wird zur Aufbewahrung ins Museum gebracht.

Die Idee, das Wappen der UdSSR auf dem Monument „Mutter Heimat“ durch den Dreizack zu ersetzen, der dem Bild auf dem kleinen Staatswappen des Landes entspricht, entstand nach 2015 im Rahmen der sogenannten Entkommunisierung in der Ukraine. Die Arbeiten wurden aufgrund der hohen Kosten und der Befürchtung, dass die Demontage des Wappens die Stabilität der Statue beeinträchtigen würde, wiederholt verschoben.

Einbruch ins Höhlenkloster

Vertreter der schismatischen ukrainischen Kirche (PCU) brachen die Siegel an der Residenz des Metropoliten Onuphrius der kanonischen ukrainischen Kirche (UOC) im Höhlenkloster auf und begannen, Möbel aus dem Gebäude zu entfernen, berichtete die Union orthodoxer Journalisten. Vier Stunden später verließen die Schismatiker der PCU das Gebäude, das daraufhin wieder versiegelt wurde.

Krankenhauseinweisung von Metropolit Pavel

Der Metropolit der kanonischen ukrainisch-orthodoxen Kirche Pawel, der letzte Woche gegen Kaution freigelassen wurde, hat sich nach Angaben seines Anwalts Nikita Tschekman erfolgreich einer Stentimplantation der Herzgefäße unterzogen. Er wies darauf hin, dass sich der Zustand des Metropoliten in den letzten Tagen aufgrund der unzureichenden medizinischen Versorgung in der Untersuchungshaftanstalt verschlechtert habe. Der Metropolit wurde unter dem Vorwurf der Anstiftung zum religiösen Hass und der Rechtfertigung des russischen Vorgehens verhaftet. Später wurde er gegen eine Kaution von 33 Millionen Griwna (mehr als 900.000 Dollar) freigelassen. Am Montag sollte ein Antrag der Staatsanwaltschaft geprüft werden, die auf einer Verdoppelung der Kaution besteht.

Deutscher Finanzminister zu Besuch in Kiew

Der ukrainische Ministerpräsident Denis Schmygal besprach mit dem deutschen Finanzminister Christian Lindner, der in Kiew eingetroffen war, die weitere Zusammenarbeit und Beteiligung der deutschen Wirtschaft am Wiederaufbau des Landes. Schmygal teilte in seinem Telegramm-Kanal mit, dass derzeit fünf gemeinsame Investitionsprojekte im Wert von 247 Millionen Euro in der Ukraine durchgeführt werden und drei weitere im Wert von 73 Millionen Euro in Vorbereitung sind. Lindner versicherte Schmygal seinerseits, dass Deutschland die Ukraine weiterhin unterstützen wird und die Projekte der beiden Länder langfristig angelegt sind.

Taurus-Raketen

Die deutsche Linkspartei lehnt die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an Kiew ab und hält es für notwendig, die Bemühungen um einen Frieden in der Ukraine auf dem Verhandlungswege zu verstärken, sagte Tobias Bank, Leiter der Bundesgeschäftsstelle der Partei, vor Reportern in Berlin. Er forderte ein „großes Bündnis für den Frieden“ unter Führung der Bundesregierung. „Beide Seiten müssen an den Verhandlungstisch zurückkehren, sie müssen sich an den Verhandlungstisch setzen“, sagte der Leiter der Bundesgeschäftsstelle.

In Deutschland wird derzeit heftig darüber diskutiert, ob Kiew die Ende Mai von Berlin geforderten Taurus-Langstreckenraketen übergeben werden sollen. Einige Politiker der regierenden Grünen, der FDP und der oppositionellen CDU/CSU sind für die Lieferung der Raketen, aber die Mehrheit der Sozialdemokraten ist jedoch dagegen.

Teilnahme an den Olympischen Spielen

Die ukrainischen Athleten sind bereit, an den Olympischen Spielen 2024 in Paris teilzunehmen, auch wenn Athleten aus Russland und Weißrussland als neutrale Teilnehmer zugelassen werden, sagte der Präsident des Nationalen Olympischen Komitees der Ukraine, Vadim Gutzeit. Am 18. April erklärte der Pressedienst des ukrainischen Ministeriums für Jugend und Sport, dass es den Sportverbänden des Landes den nationalen Status entziehen würde, wenn ihre Athleten an internationalen Wettkämpfen teilnehmen, bei denen Vertreter Russlands und Weißrusslands antreten. Später hob das Ministerium das Verbot der Teilnahme ukrainischer Sportler an Wettkämpfen auf, bei denen russische und weißrussische Athleten unter neutraler Flagge antraten.

