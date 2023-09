Mal was anderes: Ein Interview mit mir über Privates

Filmtipp

Ich habe einer Freundin ein Interview gegeben, in dem es zur Abwechslung auch mal privat zugegangen ist. Ich hatte dabei eine Menge Spass, vielleicht gefällt es Ihnen ja auch.

Mascha Janssen, eine inzwischen gute Freundin von mir, baut ihren Videokanal auf, in dem sie aus Russland berichtet. Dabei hat sie sich ein Format ausgedacht, in dem sie ein ausführliches Interview führt, bei dem sie und der Gast sich im Laufe des Abends fünf „freche Fragen“ stellen. Als sie mich dazu eingeladen hat, fand ich die Idee lustig, mal ein nicht so „bierernstes“ Interview zu geben – zumal sie dazu auch Bier angeboten hat. Das Ergebnis war ein Gespräch, an dem ich viel Spaß hatte, weshalb ich es hier gerne verlinke.

„Auf Augenhöhe“ Podcast Folge 2: Thomas Röper

Dieses Video auf YouTube ansehen

In meinem neuen Buch „Das Ukraine Kartell – Das Doppelspiel um einen Krieg und die Millionen-Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Biden“ enthülle ich sachlich und neutral, basierend auf Hunderten von Quellen, bisher verschwiegene Fakten und Beweise über die millionenschweren Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Joe Biden in der Ukraine. Angesichts der aktuellen Ereignisse stellt sich die Frage: Ist eine kleine Gruppe gieriger Geschäftemacher möglicherweise bereit, uns für ihren persönlichen Profit an den Rand eines Dritten Weltkriegs zu bringen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich direkt hier über den Verlag bestellbar.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen