Mein neues Buch ist jetzt im Handel

"Das Ukraine-Kartell"

Mein neues Buch „Das Ukraine-Kartell“ ist nun im Handel, ich werde hier in den nächsten Tagen eine Serie mit Leseproben veröffentlichen.

Mein neues Buch „Das Ukraine-Kartell“ war eine Herzensangelegenheit für mich, weil ich das Buch schon lange schreiben wollte. Darin zeige ich auf, welche korrupten Geschäfte der Biden-Clan in der Ukraine gemacht hat und wie die krummen Geschäfte der Bidens die US- und die Weltpolitik beeinflusst haben. In dem Buch zeige ich, wie alle US-Skandale der letzten Jahre (die angebliche russische Wahleinmischung 2016, Amtsenthebungsverfahren gegen Trump, die Einmischung des FBI und der Internetkonzerne in die US-Wahlen 2020, etc.) miteinander zusammenhängen.

Da ich die Geschichte in dem Buch chronologisch durchgehe, haben die Mitarbeiter des Verlages, die das Buch schon gelesen haben, einhellig gesagt, es lese sich wie in Thriller. Das einzige Problem ist, dass alles, was ich in dem Buch geschrieben habe, wahr ist, wie die aktuellen Enthüllungen in den USA bestätigen.

Da das Buch schon einige tausend Mal bestellt wurde, rate ich jedem, der an dem Buch interessiert ist, schnell zu bestellen, bevor die erste Auflage vergriffen ist. Hier ist der Link zur Buchbestellung und ab morgen gibt es hier die ersten Leseproben aus dem Buch.

In meinem neuen Buch „„Putins Plan – Mit Europa und den USA endet die Welt nicht – Wie das westliche System gerade selbst zerstört ““ gehe ich der der Frage, worum es in dem Endkampf der Systeme - den wir gerade erleben - wirklich geht. Wir erleben nichts weniger als den Kampf zweier Systeme, in dem Vladimir Putin der Welt eine Alternative zum neoliberalen Globalismus anbietet. Wurden die Bürger im Westen gefragt, ob sie all das wollen, ob sie zu Gunsten des neoliberalen Globalismus auf ihren Wohlstand und ihre Freiheiten verzichten wollen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich hier direkt über den J.K. Fischer Verlag bestellbar.



