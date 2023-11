Meine Pläne für den Anti-Spiegel in 2024

In eigener Sache

Ich habe schon mal angedeutet, dass ich Ideen habe, wie ich den Anti-Spiegel im nächsten Jahr weiterentwickeln möchte. Hier werde ich ein wenig darüber erzählen.

Mein Leben hat sich seit Februar 2022, also seit Beginn der Militäroperation sehr verändert. Davor habe ich „gemütlich“ in meiner Küche gesessen, Artikel geschrieben und alle zwei Wochen mit Robert Stein Tacheles aufgezeichnet. Ich habe damals zwar auch schon ohne Wochenenden gearbeitet und jeden Tag Artikel veröffentlicht, aber da meine Arbeit mein Hobby ist, war das für mich kein Stress, sondern Spaß.

Seit ich ab März 2022 öfter in den Donbass gefahren bin, hat sich mein Leben sehr verändert. Damals bin ich zufällig an einem Ort gewesen, an dem auch Kamerateams russischer Fernsehsender waren und die fanden es furchtbar spannend, einen Deutschen, der auch noch Russisch spricht, im Donbass zu sehen und zu interviewen. Sie haben mich alle interviewt und am nächsten Tag war ich fast allen russischen Fernsehnachrichten.

Danach kamen Anfragen von russischen Fernsehsendern, in politischen Talkshows aufzutreten oder für Reportagen Interviews zu geben. All das fand ich wahnsinnig interessant, denn wer möchte nicht mal beim Fernsehen hinter die Kulissen schauen? Aber dadurch wuchs mein Arbeitspensum, denn die Reisen in den Donbass oder nach Moskau kosten Zeit, die mir natürlich an anderer Stelle fehlt.

Inzwischen habe ich auch noch Anti-Spiegel-TV, ich habe den Newsticker auf dem Anti-Spiegel eingeführt, um auch auf aktuelle Meldungen zu zeigen, die ich interessant und wissenswert finde und von denen viele untergehen würden, weil ich nicht über jede Meldung einen eigenen Artikel schreiben kann. Und da Banküberweisungen aus Deutschland nach Russland inzwischen unmöglich sind, habe ich auch noch eine russische Seite eröffnet, auf der viele Übersetzungen meiner deutschen Artikel veröffentliche.

Für die russische Seite habe ich eine Übersetzerin engagiert, ansonsten mache ich alles andere immer noch im „Ein-Mann-Betrieb“. Damit stoße ich natürlich langsam an die Grenzen meiner Möglichkeiten, denn der Tag hat nun einmal nur 24 Stunden.

Da ich aber all das, was ich tue, gerne tue, möchte ich keine Abstriche machen und zum Beispiel den Newsticker wieder abschalten oder die russische Seite einstellen. Daher analysiere ich derzeit meine Arbeit, um zu sehen, was ich in andere Hände geben kann, zum Beispiel das Veröffentlichen von Newsticker-Meldungen oder übersetzten Artikeln, denn beides ist letztlich „Copy-Paste“, aber diese „Handarbeit“ kostet mich inzwischen bis zu zwei Stunden Zeit täglich.

Ich möchte mich im nächsten Jahr wieder mehr auf das Schreiben und Recherchieren konzentrieren, vielleicht noch ein Buch schreiben, und auch die Fernsehprojekte möglicherweise ausbauen. Übrigens ist Fernsehen in Russland keineswegs gut bezahlt, meistens bekommt man keine Gage für einen Auftritt. Die Sender in Russland sind der Meinung, die in Sendungen eingeladenen Experten müssten nicht (oder fast nicht) bezahlt werden, weil sie durch die Auftritte im Fernsehen bekannter werden, was ihnen dann nutzt.

Kurz und gut, ich werde im nächsten Jahr jemanden einzustellen müssen, der mich bei solchen Arbeiten entlastet, um meine Pläne umsetzen zu können.

Da ich den PayPal-Knopf schon vor einiger Zeit abgeschaltet habe, weil ich das gespendete Geld aufgrund der Sanktionen nur sehr unregelmäßig bekommen konnte, habe ich die Spenden per Telegram und Coins eingeführt. Ich möchte in den nächsten Monaten beobachten, ob diese Spenden ausreichen, damit ich die stabile finanzielle Grundlage habe, meine weiteren Ideen umzusetzen, die leider Geld kosten.

Daher werde ich künftig ab und zu auf die Spendenmöglichkeiten hinweisen. Früher habe ich das nie getan, denn ich mache meine Arbeit, weil sie mir Spaß macht und ich sie aus Überzeugung mache. Es ging mir nie um Geld, was man auch daran sehen kann, dass ich – außer für (meine) Bücher – keine Werbung schalte.

Aber nun hängt der weitere Ausbau des Anti-Spiegel von den Spenden der Leser ab.

Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende (ich werde das sicher haben, denn am Sonntag ist mein Geburtstag) und

Bleiben Sie kritisch!

