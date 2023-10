Westliche Werte

In Moldawien geht die pro-westliche Regierung gegen die Opposition vor, indem sie Oppositionsparteien verbietet, deren Politiker verfolgen lässt und ihnen das Recht nimmt, bei Wahlen anzutreten.

Dass Moldawien von seiner von Soros ausgebildeten Präsidentin Sandu in eine Diktatur verwandelt wird, habe ich schon öfter berichtet. Sie regiert seit fast zwei Jahren unter Ausnahmezustand, was ihr erlaubt, gegen Demonstranten vorzugehen, die gegen die zunehmende Verarmung ihres Landes protestieren. Der Grund ist auch in Moldawien die Absage an russisches Gas, das Moldawien früher zu Vorzugspreisen bekommen hat. Als die moldawische Regierung jedoch faktisch die Zahlungen an Gazprom für alte Rechnungen eingestellt hat, hat auch Gazprom schließlich die Lieferungen gestoppt. Nun bezieht Moldawien Gas zu europäischen Preisen aus der EU.

Die Medien in Moldawien wurden gleichgeschaltet und oppositionelle Medien wurden verboten. Dazu wurde die Einrichtung eines „Nationalen Zentrums für Informationsschutz und Propagandabekämpfung“ beschlossen und den Geheimdiensten wurde erlaubt, die sozialen Netzwerke zu kontrollieren. All diese Dinge wurden im Sommer gegen den Widerstand der Menschen und der Oppositionsparteien durchgedrückt, die Details finden Sie hier.

Anti-russische Linie

Der Kern der Politik von Sandu ist die anti-russische Linie und der unbedingte Wunsch, Moldawien in die EU und die NATO zu bringen, obwohl das Land sich in seine Verfassung geschrieben hat, dass es ein neutrales Land ist. In der Bevölkerung ist eine klare Mehrheit gegen den NATO-Beitritt, was Sandu aber nicht interessiert, sie beschuldigt einfach alle Gegner ihres Kurses, russische Einflussagenten zu sein.

Moldawien ist auch Mitglied der GUS, aber Sandu will die Organisation verlassen. Die moldawische Regierung könne nicht mit Russland und anderen GUS-Partnern zusammenarbeiten, unabhängig von deren geopolitischer Ausrichtung, da dies nicht mit den Grundsätzen der europäischen Integration vereinbar sei, erklärte Sandu am 26. September in einer Sendung des Fernsehsenders TV8:

„Es reicht nicht zu sagen, dass wir zu Europa gehören, aber wir gehören auch zu Moskau und zu allen anderen und so weiter. Entweder man glaubt an die Demokratie und zeigt das jeden Tag bei der Arbeit, oder das ist nur Gerede“

Sandu zufolge ist es wichtig, dass die Menschen nicht nur sagen, dass sie die europäischen Werte unterstützen, wie sie hinzufügte:

„Für uns ist es wichtig, dass die Menschen leben und zeigen, dass sie nach diesen europäischen Werten arbeiten und leben, besonders wenn es um Politiker geht“

Das passt zu Sandus Kurs, alle ihre Kritiker als „Gegner der Demokratie“ zu bezeichnen und sie mit der ganzen Macht des Staatsapparates zu bekämpfen.

Umfragen zufolge lehnt die Mehrheit der Moldawier den Kurs von Sandu und ihrer Regierungspartei ab, die Beziehungen zu Russland und den GUS-Staaten abzubrechen und das Land den anti-russischen Sanktionen anzuschließen. Das zeigte auch wieder eine Umfrage, die Ende Juni im Auftrag des Instituts für Europapolitik und Reform (IPRE) durchgeführt wurde, das von Julian Groza, einem Mitglied des Obersten Sicherheitsrates Moldawiens, geleitet wird. Der Kurs der Regierung, mit Russland und der GUS zu brechen, wurde von den ehemaligen Präsidenten Igor Dodon und Wladimir Woronin sowie von anderen Oppositionsführern scharf kritisiert.

Die Haltung der moldawischen Regierung gegenüber der GUS begann sich zu ändern, nachdem Sandu, die nie an den Gipfeltreffen der Organisation teilgenommen hat, die Präsidentschaftswahlen 2020 gewonnen hatte. In den letzten zwei Monaten beschloss das Parlament, das Übereinkommen über die Interparlamentarische Versammlung der GUS-Mitgliedsstaaten zu kündigen und seinen Vertreter daraus abzuziehen, und Moldawien trat auch von einer Reihe von Abkommen mit der GUS zurück. Im August forderte die Regierung in Moldawien, dass das Personal der russischen Botschaft in Chisinau auf die Größe der moldawischen Botschaft in Moskau reduziert wird, also auf 10 diplomatische Mitarbeiter und 15 Personen, die für administrative und technische Aufgaben zuständig sind. Der moldawische Außenminister Nicolai Popescu begründete diese Entscheidung mit dem Verdacht, dass russische Diplomaten „unfreundliche“ Handlungen, „Spionage“ und Versuche zur „Destabilisierung“ der innenpolitischen Lage im Lande unternähmen.

Finanzielle Repressionen

Bei Bürgermeisterwahlen in Moldawien haben in letzter Zeit Kandidaten der Opposition gewonnen, was Sandu natürlich ein Dorn im Auge ist. Daher hat sie beschlossen, diese Städte zu bestrafen und ihnen die Finanzierung zu kürzen. Das war vor allem eine Drohung für die Anfang November anstehenden Bürgermeisterwahlen, mit der sie Wahlsiege ihrer Kritiker zu verhindern versucht.

Igor Dodon, Sandus Vorgänger als Präsident, hat Sandus Warnung, Kommunen, die bei den Kommunalwahlen am 5. November keine prowestlichen Kräfte wählen, von den Hilfsgeldern der EU abzuschneiden, Ende September als illegal bezeichnet:

„Niemand hat jemals eine solche Gesetzlosigkeit zugelassen. Das ist Erpressung. Das ist nicht Ihr Geld, sondern das sind Haushaltsmittel oder Kredite, die die Regierung jetzt massenhaft in Anspruch nimmt und die auch von allen Bürgern bezahlt werden müssen“

Im Sommer 2022 begannen in dem Land Massenproteste, bei denen die Teilnehmer den Rücktritt von Sandu und vorgezogene Parlamentswahlen fordern. Sie werfen der Regierung vor, die Wirtschaftskrise und den sinkenden Lebensstandard nicht in den Griff zu bekommen. Einem Ende September veröffentlichten Regierungsbericht zufolge stieg die Armutsquote im Jahr 2022 in Moldawien von 24,5 Prozent auf 31,1 Prozent, was der höchste Stand seit 10 Jahren ist.

Sandu hat alle Errungenschaften, die ihr Vorgänger Dodon für die Lebensverhältnisse in Moldawien erreicht hat, in nur zwei Jahren zerstört. Die Inflationsrate des Landes lag 2022 zum ersten Mal seit 20 Jahren wieder über 30 Prozent, die Preise für Gas haben sich innerhalb der zwei Jahre versiebenfacht und die Strompreise haben sich verdreifacht.

Die Opposition von der Wahl ausschließen

Das moldawische Verfassungsgericht hat den ersten Versuch von Sandu, den Abgeordneten der inzwischen verbotenen Oppositionspartei Schor per Gesetz die Teilnahme an kommenden Wahlen zu verbieten, am 3. Oktober gekippt. Daher hat die Regierung am 4. Oktober im Eiltempo eine neue Version des Gesetzes ins Parlament gebracht, die am gleichen Tag von der Regierungsmehrheit angenommen wurde.

Ilan Schor, der Vorsitzende der nach ihm benannten Partei, kommentierte den Vorgang, in dem er erklärte, die moldawisch Regierung errichte eine totale Diktatur im Land, indem sie entgegen der Entscheidung des Verfassungsgerichts ein Verbot der Teilnahme von Vertretern der Oppositionsparteien an den Wahlen beschlossen hat:

„Heute hat das Parlament verkündet, dass die Republik Moldawien eine totale Diktatur ist, dass das Gesetz und das Gericht keine Macht haben, dass die verfassungsmäßige Ordnung als solche einfach nicht existiert. Der 4. Oktober ist ein schwarzer Tag in der Geschichte unseres Landes“

Weiter schrieb er, Moldawien könne den 4. Oktober nun als „Tag der Abhängigkeit von erbärmlichen Politikern, die sich aus irgendeinem Grund als pro-westliche Kraft bezeichnen“, feiern.

Um das Urteil des Verfassungsgerichts zu umgehen, schlugen die Abgeordneten der Regierungspartei vor, Mitglieder von Parteien von der Teilnahme an Wahlen auszuschließen, gegen die ein Verbotsverfahren läuft, die zuvor wegen Verstößen gegen die Wahlkampffinanzierung von der Teilnahme an Wahlen ausgeschlossen wurden oder die auf Sanktionslisten ausländischer Staaten und Organisationen stehen.

Der Vorgang ist beachtlich, denn Sandu übergibt damit die Entscheidung, wer in Moldawien bei Wahlen kandidieren darf, an den Westen. Brüssel oder Washington müssen, wenn Sandu das Gesetz durchsetzt, eine Partei nur auf die Sanktionsliste setzen und schon könnte ihnen die Teilnahme an Wahlen untersagt werden.

Die Opposition boykottierte die Parlamentssitzung und der von der Opposition gestellte stellvertretende Parlamentssprecher erklärte, dass die Legitimität der bevorstehenden Kommunalwahlen am 5. November aufgrund des Verbots in Frage gestellt werden könnte.

