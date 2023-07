Ukraine

Hier übersetze ich die Zusammenfassung der Ereignisse in und um die Ukraine des Wochenendes, wie sie in der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht wurde.

Die russische Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht fast jeden Abend eine Zusammenfassung der Ereignisse des Tages in und um die Ukraine. Ich versuche, möglichst jede Zusammenfassung zu übersetzen, auch wenn ich nicht garantieren kann, dass ich das jeden Tag leisten kann, zumal die Zusammenfassung mal am frühen Abend, mal spät in der Nacht erscheint.

Hier übersetze ich die Zusammenfassung des des Wochenendes.

Beginn der Übersetzung:

Das Schicksal des Getreideabkommens und die Verhinderung von Mordanschlägen auf Journalistinnen: Die Ereignisse rund um die Ukraine

Das Schicksal des Getreideabkommens, das am 17. Juli ausläuft, ist noch nicht geklärt. Das Gemeinsame Koordinierungszentrum in Istanbul, das die Genehmigungen für die Durchfahrt der Schiffe erteilt, berichtete, dass die ärmsten Länder im Rahmen des Getreideabkommens nur 10 Prozent des Mais und 40 Prozent des Weizens erhalten haben, während die Ausfuhr von Düngemitteln aus Russland noch nicht geregelt wurde.

Darüber hinaus hat sich Russland in den letzten Tagen auf verschiedenen Ebenen gegen die Verhaftung des Metropoliten Pawel, des Vikars des Kiewer Höhlenklosters, sowie gegen die Verfolgung der kanonischen Ukrainischen Orthodoxen Kirche (UOC) in der Ukraine ausgesprochen.

Am Samstag wurde auch die Festnahme derer bekannt, die ein Attentat auf Margarita Simonyan, die Chefredakteurin des Fernsehsenders RT, und die Journalistin Xenia Sobtschak vorbereitet haben. Nach Angaben des FSB handelten die Mitglieder der Neonazi-Gruppe „Paragraph-88“ auf Anweisung des ukrainischen Geheimdienstes SBU.

Die TASS hat die wichtigsten Ereignisse der letzten zwei Tage rund um Ukraine zusammengefasst.

Verlauf der Operation

Der russische Präsident Wladimir Putin lobt die Fortschritte der Militäroperation und betont, dass das russische Militär heldenhaft handelt. In einem Interview mit Pavel Sarubin für die Sendung „Moskau. Kreml. Putin“ sagte er auch, dass die ukrainische Armee bei ihrer Gegenoffensive keine Erfolge verzeichnen konnte.

Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums haben die ukrainischen Streitkräfte in den vergangenen zwei Tagen versucht, bei Donezk, Krasnoliman und südlich von Donezk vorzustoßen.

Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums beliefen sich die Verluste Kiews in dieser Zeit in den Abschnitten Süd-Donezk und Saporoschschje auf etwa 470 Personen, bei Kupjansk auf etwa 70 und bei Krasnoliman auf bis zu 170. Bei Donezk verlor die Ukraine nach Angaben des Ministeriums etwa 585 Menschen, bei Cherson 80.

Die russische Luftverteidigung hat sechs HIMARS-Raketen und zwei S-200-Raketen abgefangen und 19 ukrainische Drohnen abgeschossen.

Die Lage an der Antonow-Brücke

Die russischen Streitkräfte kontrollieren den größten Teil der Inseln im Dnjepr-Delta, während die Reste der ukrainischen Gruppen in der Nähe der Antonow-Brücke blockiert sind. Gleichzeitig wurde das taktisch wichtigste Gebiet in der Nähe der Antonow-Brücke von den ukrainischen Kräften geräumt und vom russischen Militär unter Kontrolle gebracht, sagte Wladimir Saldo, der amtierende Gouverneur der Region Cherson, gegenüber der TASS.

Ihm zufolge hat die Ukraine an der Brücke mindestens 100 getötete und weitere verwundete Soldaten verloren.

Angriff auf Sewastopol

In der Nacht zum Sonntag wurde ein Angriff ukrainischer Drohnen auf Sewastopol über dem Meer bei Cherson, der Bucht von Sewastopol und Balaklawa abgewehrt. Nach Angaben von Michail Raswoschajew, dem Gouverneur von Sewastopol, wurde eine Drohne über dem Meer abgeschossen, fünf weitere wurden von radioelektronischen Einheiten abgewehrt. Auf der äußeren Reede wurden ebenfalls zwei Überwasserdrohnen zerstört. Später meldete er zwei weitere Drohnen.

Das russische Verteidigungsministerium erklärte, das russische Militär habe einen Angriffsversuch der Ukraine auf Einrichtungen in der Nähe von Sewastopol vereitelt. Es gab keine Verletzten oder Schäden.

Lieferungen von Streumunition

Putin geht davon aus, dass die USA die Ukraine mit Streumunition beliefern, weil ein allgemeiner Mangel an Granaten herrscht. Gleichzeitig äußerte er sich zuversichtlich, dass die Lieferung und der Einsatz von Streumunition als Verbrechen betrachtet werden sollte.

Der russische Staatschef warnte, dass Russland sich das Recht vorbehält, Streumunition einzusetzen, wenn die Ukraine sie einsetzt.

Getreideabkommen

Nach den neuesten Daten der Gemeinsamen Koordinierungsstelle in Istanbul wurden im Rahmen der Umsetzung des Getreideabkommens rund 33 Millionen Tonnen landwirtschaftlicher Erzeugnisse exportiert. Die Länder mit niedrigem und mittlerem Einkommen erhielten nur 10 Prozent des Maises und 40 Prozent des Weizens, die im Rahmen des Getreideabkommens verschifft wurden.

Die Koordinierungsstelle erklärte, sie habe seit dem 27. Juni keine Genehmigungen für neue Schiffsinspektionen mehr erteilt. Das letzte türkische Trockenladungsschiff „TQ Samsun“ verließ den Hafen von Odessa am 16. Juli im Rahmen des Getreideabkommens. Gleichzeitig räumte das Koordinierungszentrum ein, dass die Ausfuhr von russischem Ammoniakdünger im Rahmen des Abkommens nicht angelaufen ist.

Eine diplomatische Quelle in der Türkei sagte gegenüber der TASS, dass die Entscheidung über die Verlängerung des Abkommens im letzten Moment getroffen wird. Die Verlängerung ist möglich, wenn die Parteien Kompromisse finden, über die es bisher keine Informationen gibt.

Jake Sullivan, der Nationale Sicherheitsberater des US-Präsidenten, sagte, dass die US-Regierung auf die Möglichkeit vorbereitet sei, dass Russland das Getreideabkommen nicht für eine weitere Frist verlängern werde.

Verfolgung des Vikars des Kiewer Höhlenklosters

Patriarch Kirill von Moskau und ganz Russland hat sich an die Oberhäupter orthodoxer Kirchen, religiöser Führer und Vertreter internationaler Organisationen, darunter Papst Franziskus und UN-Generalsekretär Antony Guterres, gewandt. Er berichtet über die Verfolgung von Metropolit Pawel von Wyschgorod und Tschernobyl, dem Vikar des Kiewer Höhlenklosters, und bittet um Unterstützung bei der Beendigung der Verfolgung gegen ihn. Wie der Patriarch feststellte, droht dem Vikar durch die Inhaftierung eine ernsthafte Verschlechterung seines Gesundheitszustandes, die zu seinem Tod in der Untersuchungshaftanstalt führen kann.

Das russische Außenministerium forderte ebenfalls die sofortige Freilassung von Metropolit Pavel und rief die internationalen Strukturen auf, auf die Verfolgung der UOC durch Kiew zu reagieren.

Die russische Ombudsfrau für Menschenrechte Tatjana Moskalkowa beabsichtigt, sich an den UN-Menschenrechtsrat zu wenden und den Schutz des Vikars des Kiewer Höhlenklosters zu fordern.

Vereitelte Attentate auf Sobtschak und Simonyan

Nach Angaben des FSB wurden am 14. Juli Mitglieder der Neonazi-Gruppe „Paragraph-88“ in Moskau und im Gebiet Rjasan festgenommen, die an den Arbeits- und Wohnadressen der Journalistinnen Margarita Simonyan und Xenia Sobtschak Erkundungen durchführten. Während der Ermittlungen bestätigten die Festgenommenen, dass sie im Auftrag des ukrainischen Geheimdienstes Attentate vorbereitet haben, für die eine Belohnung von 1,5 Millionen Rubel pro Mord ausgesetzt war.

Am Samstag wurden die Beschuldigten in diesem Fall, darunter auch Minderjährige, verhaftet.

Ende der Übersetzung

