NATO-Mitgliedschaft im Tausch gegen Gebiete und Sturm des Klosters: Die Situation rund um die Ukraine

Die Ukraine könnte NATO-Mitglied werden, wenn sie sich bereit erklärt, Gebiete abzutreten, die sie nicht als Teil Russlands anerkennen will, so der Generalstabschef des NATO-Generalsekretärs Stian Jenssen. Der stellvertretende Vorsitzende des russischen Sicherheitsrates, Dmitri Medwedew, bezeichnete diese Idee als merkwürdig. Gleichzeitig äußerte er die Meinung, dass „die Kiewer Regierung, um dem Block beizutreten, sogar Kiew selbst, die Hauptstadt der alten Rus‘, aufgeben müssten“.

Ukrainische Sicherheitskräfte besetzten am Dienstag die Gebäude des Kiewer Höhlenklosters, in dem Pilger und einige Mönche leben.

Die TASS hat die wichtigsten Informationen über die Ereignisse rund um die Ukraine zusammengetragen.

Verlauf der Operation

Die russischen Streitkräfte haben in den letzten 24 Stunden elf Angriffe bei Donezk und sechs Angriffe bei Kupjansk sowie drei Angriffe von Einheiten der ukrainischen Streitkräfte bei Krasnoliman abgewehrt, sagte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums Generalleutnant Igor Konaschenkow.

Südlich von Donezk unterdrückten die russischen Streitkräfte die Aktivitäten einer ukrainischen Sabotage- und Aufklärungsgruppe , fügte er hinzu.

Die operativ-taktische und militärische Luftwaffe, die Raketentruppen und die Artillerie der Truppengruppen der russischen Streitkräfte haben im Laufe des Tages in 172 Gebieten Soldaten und militärische Ausrüstung des Gegners vernichtet, sagte Konaschenkow. Er wies auch darauf hin, dass sich die ukrainischen Verluste im Laufe des Tages auf insgesamt 645 Soldaten beliefen.

Die Luftabwehr fing vier in Frankreich hergestellte Langstrecken-Marschflugkörper SCALP und zwei Raketen des Mehrfachraketen-Systems Uragan ab, so der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums weiter. Darüber hinaus führten die russischen Streitkräfte nachts einen konzentrierten Angriff auf wichtige Unternehmen der Rüstungsindustrie des Kiewer Regimes durch, der ihm erheblichen Schaden zufügte, betonte Konaschenkow.

NATO im Tausch gegen Gebiete

Die Ukraine könnte NATO-Mitglied werden, wenn sie sich bereit erklärt, Gebiete abzutreten, die sie nicht als Teil Russlands anerkennen will, sagte der Stabschef des NATO-Generalsekretärs Stian Jenssen. Es sei nun notwendig, darüber zu diskutieren, „wie man das durchsetzen kann“, fügte er hinzu und stellte fest, dass „die Ukraine selbst entscheiden muss, wann und zu welchen Bedingungen sie verhandeln will“. Jenssen sagte auch, dass Diskussionen über einen möglichen Status nach dem Krieg bereits laufen und dass Fragen über die Abtretung von Gebieten an Russland von anderen aufgeworfen würden.

Kiew schließe sich den Worten des französischen Präsidenten Emmanuel Macron an, der davon ausgehe, dass sich Russland und die Ukraine früher oder später an den Verhandlungstisch setzen würden, sagte Michail Podoljak, ein Berater des ukrainischen Präsidenten. Gleichzeitig ist er der Meinung, dass eine Bedingung für die Aufnahme eines Dialogs der Rückzug der russischen Truppen vom „ukrainischen Gebiet innerhalb der Grenzen von 1991“ sein sollte.

Stürmung der des Höhlenklosters

Ukrainische Sicherheitskräfte stürmten am Dienstag die Gebäude des Kiewer Höhlenklosters, in denen Pilger und einige Mönche leben. Die Polizei brach die Schlösser auf und brach in das 57. und 58. Gebäude des Klosters ein. Später sagte der stellvertretende Direktor der staatlichen Museumsreserve „Kiewer Höhlenkloster“ Maksim Ostapenko, dass eine Kommission des ukrainischen Kulturministeriums die beiden Gebäude inspiziert habe, in denen sich die Menschen aufhielten, die sich weigerten, das Gebiet des Klosters zu verlassen.

Er fügte hinzu, dass diese Gebäude, in denen etwa 26 Personen untergebracht waren, nun „unter Polizeischutz gestellt werden“ und die Kommission „ihre Arbeit wie geplant fortsetzen wird“.

Nach Ansicht des Direktors des russischen Auslandsgeheimdienstes Sergej Naryschkin wird die kanonische orthodoxe Kirche in der Ukraine physisch zerstört und für Kiew gibt es hier keine roten Linien. Der ukrainische Politologe Ruslan Bortnyk wiederum sagte, das Vorgehen der ukrainischen Behörden gegen die ukrainisch-orthodoxe Kirche führe zu einer Spaltung der Gesellschaft und schade dem Ansehen des Landes auf der internationalen Bühne.

Bei Metropolit Pawel von der ukrainisch-orthodoxen Kirche, dem Vikar des Kiewer Höhlenklosters, der unter Hausarrest steht, wurde ein akuter Herzinfarkt diagnostiziert, wie sein Anwalt Nikita Tschekman mitteilte. Am Vortag hatte sich Metropolit Pawel einer Herzoperation unterzogen.

Selensky in den Stellungen

Der ukrainische Präsident Wladimir Selensky hat die Standorte einiger ukrainischer Brigaden in dem von Kiew kontrollierten Teil der Region Saporoschschje besucht, wie die Website des Präsidialamtes berichtet. Das Staatsoberhaupt traf sich mit dem Kommandeur der operativ-strategischen Truppengruppierung „Tavria“ Aleksander Tarnavsky und besuchte die vorgeschobenen Stellungen von neun ukrainischen Brigaden und der ukrainischen Nationalgarde, wo er Berichte der Kommandeure über den Verlauf der Kampfhandlungen in den Frontgebieten hörte und mit ihnen über die Probleme dieser Einheiten sprach.

Insbesondere ging es um die Notwendigkeit, die Luftverteidigung zu verstärken und die Brigaden mit Geräten zur elektronischen Kriegsführung, Drohnen, Evakuierungstransporten und anderer Spezialausrüstung auszustatten. Als Ergebnis des Besuchs wies Selensky an, die Forderungen der Soldaten unter Berücksichtigung des gestrigen Besuchs im Donbass zu systematisieren, sie zur Diskussion zu stellen und an die westlichen Verbündeten Kiews weiterzuleiten. Am Tag zuvor besuchte Selensky die Stellungen der ukrainischen Truppen, die bei Artjomowsk operieren.

Republikaner für die Ukraine

Eine Gruppe von Anhängern der Republikanischen Partei in den USA, die für die Ukraine sind, wird eine zwei Millionen Dollar teure Kampagne starten, um ihre Parteifreunde im US-Kongress davon zu überzeugen, dass sie sich angesichts der Ermüdung über den Ukraine-Konflikt auf die Seite Kiews stellen, berichtet die Washington Post. Die Initiative „Republikaner für die Ukraine“ sieht vor, von diesem Monat bis Ende des Jahres entsprechende Anzeigen im Internet, im Fernsehen und auf Plakatwänden zu schalten.

Sarah Longwell, die Initiatorin der Kampagne und Leiterin von Defending Democracy Together, sagte, der Anstoß für die Initiative sei der Rückgang der Unterstützung für die Ukraine in Kreisen der Partei gewesen. Longwell, die regelmäßig Fokusgruppen mit republikanischen Wählern durchführt, stellte den Trend fest, dass die „die Unterstützung für die Ukraine wirklich abnimmt“ und auch, dass die republikanischen Wähler die Ukraine und Präsident Selensky verachten.

Legalisierung von Pornografie

Die Abgeordneten der Werchowna Rada schlagen vor, nur noch die Verbreitung von pornografischen Inhalten ohne Zustimmung der abgebildeten Personen, von Pornos mit Beteiligung von Kindern sowie von Gewaltszenen strafbar zu machen, so der ukrainische Abgeordnete Jaroslaw Zheleznjak. Er merkte an, dass die Entkriminalisierung von Pornos die Strafverfolgungsbehörden entlasten soll.

Die vorgeschlagenen Änderungen betreffen zwei Paragrafen des Strafgesetzbuches, die sich mit der Einfuhr, der Herstellung und dem Vertrieb von Pornografie befassen. Gleichzeitig werden Zuhälterei, Beteiligung an Prostitution und Menschenhandel weiterhin als Straftaten eingestuft, für die es einen eigenen Paragrafen im Strafgesetzbuch gibt. Nach Angaben von Zheleznjak wurde der Gesetzentwurf bereits in das elektronische Dokumentenmanagementsystem der Rada eingegeben.

