Nur 90 Meter von den ukrainischen Stellungen entfernt: Besuch an der Front

Am Freitag haben wir den bisher gefährlichsten Frontbesuch gemacht, denn wir waren nur 90 Meter von den ukrainischen Stellungen entfernt.

Nachdem wir von der zweitägigen Fahrt an die Front in Saporoschschje nach Donezk zurückgekehrt waren, wurde uns am Donnerstagabend eröffnet, dass man am Freitag eine besonders interessante Fahrt vorbereitet hätte.

Am Freitagmorgen ging es von Donezk in eine Basis in der Nähe. Dabei handelte es sich um die Basis der „15er“, eine im Donbass legendäre Einheit. Wir haben den Chef der Einheit interviewen können und er hat uns eröffnet, dass wir – wenn wir wollen – „ganz nach vorne“ gehen können. Als wir damit einverstanden waren, wurden wir wieder mit Helm und Schuzuweste ausgestattet und dann sind Alina Lipp, unser Kameramann Alfred Chlebin und ich zusammen mit einem Kriegskorrespondeten des russischen Ersten Fernsehkanals und seinem Kameramann in einen Transporter gestiegen, der uns in halsbrecherischem Tempo nach vorne gebracht hat.

Das Tempo war auch nötig, da die Straße zur Front immer wieder beschossen wird, weshalb der Fahrer alles aus der alten „Buchanka“ (die Kenner wissen, was das für eine alte, aber unverwüstliche Karre ist) herausgeholt hat. Einige Kilometer vor der Front ist uns ein Hinterreifen geplatzt, was aber kein Grund war, anzuhalten oder auch nur langsamer zu fahren, weil das viel zu gefährlich gewesen wäre.

Die Stellung, die wir besucht haben, liegt bei Avdeewka, das denen, die sich für de Donbass-Konflikt interessieren, ein Begriff ist. Avdeewka ist ein Vorort von Donezk und wurde von der ukrainischen Armee seit 2014 systematisch zu einer Festung ausgebaut. Dort ist alles in Beton gegossen und unter der Stadt sind riesige Tunnelsysteme angelegt worden, weshalb die russische Artillerie dort wenig ausrichten kann. Schwere Bomben einzusetzen geht jedoch auch nicht, weil dabei in erster Linie die immer noch dort lebenden Zivilisten gefährdet wären. Daher versuchen die Russen dort mit Infanterie Gelände zu gewinnen, was aufgrund der Befestigungen entsprechend schwierig ist. Daher ist Avdeewka nur schwer einzunehmen.

In der Stellung angekommen wurden wir, wie immer, herzlich von „den Jungs“ empfangen und nach einer kurzen Verschnaufpause von der Fahrt ging es zu Fuß über Trampelpfade weiter.

Wir waren zu dem Zeitpunkt weniger als einen Kilometer von den ukrainischen Linien entfernt und es waren ständig Explosionen zu hören, seien es Abschüsse der russischen Artillerie oder Einschläge der ukrainischen. Außerdem hörten wir ständig das Pfeifen der Granaten über unseren Köpfen, was ich bis dahin nur sehr selten gehört habe.

Ich orientiere mich in solchen Situationen immer an den erfahrenen Soldaten, die uns begleiten. Wenn die entspannt sind, bin ich es auch.

Wir sind schließlich in einem Unterstand angekommen, der nur 90 Meter von den ukrainischen Stellungen entfernt war. Dort haben wir mit den Soldaten gesprochen und unsere Aufnahmen gemacht, wobei wir immer darauf achten mussten, dass unsere Köpfe nicht aus dem Schützengraben herausragen.

Als wir auf dem Rückweg waren, begann plötzlich heftiges Maschinengewehrfeuer, sodass „unser“ Soldat uns schnell in einen nahen Unterstand schickte, wo wir mit anderen Soldaten darauf gewartet haben, dass die Schießerei wieder aufhört. Alina hat dabei gefilmt, jedoch ist es leider so, dass Handykameras Mikrofone mit einem Filter haben, der plötzliche laute Geräusche ausblendet. Daher ist die Schießerei in dem Video nicht zu hören. Aus diesem Grund sind übrigens auch die dort allgegenwärtigen Explosionen auf Videos meist nur leise oder gar nicht zu hören.

Nach einiger Zeit konnten wir uns wieder auf den Weg machen und zum Ausgangspunkt zurückkehren, wo wir von den Soldaten mit Tee, Kaffee und Wasser bewirtet wurden, bevor wir uns wieder auf den Rückweg gemacht haben. Der Reifen unserer „Buchanka“ war bereits gewechselt.

In der Basis haben wir noch ein sehr interessantes Interview mit Soldaten geführt, das wir demnächst mit Untertiteln veröffentlichen werden.

Da Alfred all die Tage mit uns unterwegs war, werden wir in den nächsten ein bis zwei Wochen viele Videos von der Reise veröffentlichen, sobald sie montiert, übersetzt und untertitelt sind.

Leider wird es hier auch in den nächsten Tagen wenig Artikel geben, denn auch wenn meine Reise in den Donbass sich dem Ende zuneigt, steht mir die Rückreise über Rostow nach Moskau noch bevor, die leider fast einen Tag in Anspruch nimmt, weil der Flughafen Rostow immer noch geschlossen ist.

