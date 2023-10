Ukraine

Hier übersetze ich die Zusammenfassung der Ereignisse in und um die Ukraine des 31. Oktober, wie sie in der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht wurde.

Die russische Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht fast jeden Abend eine Zusammenfassung der Ereignisse des Tages in und um die Ukraine. Ich versuche, möglichst jede Zusammenfassung zu übersetzen, auch wenn ich nicht garantieren kann, dass ich das jeden Tag leisten kann, zumal die Zusammenfassung mal am frühen Abend, mal spät in der Nacht erscheint.

Hier übersetze ich die Zusammenfassung des 31. Oktober.

Beginn der Übersetzung:

Niederlage Kiews ohne Geld aus den USA und die Zuschüsse aus der EU im Oktober: Die Lage rund um die Ukraine

Russland wird den Konflikt in der Ukraine gewinnen, wenn die USA die Unterstützung des Kiewer Regimes einstellen, sagte US-Verteidigungsminister Lloyd Austin.

US-Außenminister Anthony Blinken brachte seine Kinder mit ins Weiße Haus, um Halloween zu feiern. Er verkleidete seinen Sohn im Stil des ukrainischen Präsidenten Wladimir Selensky und seine Tochter trug ein Kleid und Kopftuch in den Farben der ukrainischen Flagge.

Die TASS hat die wichtigsten Informationen über die Ereignisse rund um die Ukraine zusammengetragen.

Verlauf der Operation

Russische Truppen haben fünf Angriffe der ukrainischen Streitkräfte bei Kupjansk, drei Angriffe bei Krasnoliman und einen bei Saporohschje abgewehrt, teilte das russische Verteidigungsministerium mit. Der Gegner verlor im Laufe des Tages mehr als 735 Kämpfer.

Operativ-taktische und militärische Flugzeuge, Drohnen, Raketentruppen und Artillerie der Truppengruppen der russischen Streitkräfte haben in den vergangenen 24 Stunden in 132 Gebieten Personal und militärische Ausrüstung der Ukraine getroffen, so das Ministerium. In der Region Odessa wurden insbesondere Produktionsstätten für Drohnen und unbemannte Boote getroffen.

Russische Luftabwehrsysteme haben nach Angaben des Verteidigungsministeriums in der Nacht acht Storm Shadow-Marschflugkörper, zwei Neptun-Anti-Schiffsraketen und sechs HIMARS-Raketen abgefangen. Im Laufe des Tages wurden ebenfalls 33 ukrainische Drohnen zerstört.

Die Ukraine als Testgelände

Die USA hätten die Ukraine zu einem Testgelände für militärische und biologische Experimente gemacht und sie auf militärische Operationen gegen Russland vorbereitet, sagte der Sekretär des russischen Sicherheitsrates Nikolaj Patruschew. Er bezeichnete die Äußerungen von US-Präsident Joe Biden, die Militärhilfe für die Ukraine und Israel sei „eine kluge Investition, die der amerikanischen Sicherheit über Generationen hinweg zugute kommen wird“, als nicht zufällig.

Patruschew verwies auf Äußerungen von Vertretern der NATO-Länder, wonach Russland sie daran hindere, sich den Grenzen Russlands zu nähern, und die Ukrainer ein Werkzeug des Westens seien, um Russland einzudämmen“. „Außerdem haben die USA mit Hilfe der Ukraine-Krise erreicht, dass die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Europa und Russland abgebrochen und wirtschaftliche Konkurrenten ausgeschaltet wurden. Sie lösen ihre wirtschaftlichen Probleme auf Kosten anderer Länder. Und um zu verhindern, dass Europa Gas aus Russland erhält, haben sie Nord Streams in die Luft gejagt“, sagte er und stellte fest, dass der Vertrauenskredit der USA und der Länder des kollektiven Westens erschöpft sei.

Die USA skizzieren Perspektiven

Washington ist der Ansicht, dass der Ausgang der Konflikte in der Ukraine und im Nahen Osten die künftige Sicherheitslage in der Welt bestimmen wird, erklärte Pentagon-Chef Lloyd Austin vor dem US-Kongress. Seiner Meinung nach wird Russland den Konflikt in der Ukraine gewinnen, wenn die USA die Unterstützung des Kiewer Regimes einstellen.

Austin erinnerte daran, dass das Pentagon 44,4 Milliarden Dollar beantragt hat, um die Verteidigung der Ukraine gegen die „russische Aggression“ sicherzustellen. Dieser Betrag umfasst 12 Milliarden Dollar für den direkten Kauf von wichtigen Waffen für Kiew, 18 Milliarden Dollar für die Aufstockung der Waffenbestände des US-Verteidigungsministeriums, 10,7 Milliarden Dollar für Cybersicherheit und nachrichtendienstliche Unterstützung sowie eine verstärkte Präsenz des in Europa stationierten US-Militärs und 3,7 Milliarden Dollar für den Ausbau der amerikanischen Produktionskapazitäten.

Westliche Finanzierung

Wie der Pressedienst des ukrainischen Finanzministeriums mitteilte, erhielt der ukrainische Haushalt im Oktober Zuschüsse und konzessionäre Finanzierungen aus der EU und den USA in Höhe von fast 2,8 Milliarden Dollar. Das Ministerium fügte hinzu, dass die EU 1,6 Milliarden Dollar an konzessionärer Finanzierung und die USA 1,15 Milliarden Dollar an Zuschüssen gewährten haben.

Die EU-Mittel seien die neunte Tranche im Rahmen der groß angelegten Makrofinanzhilfe für 2023, so das Finanzministerium. Insgesamt hat Kiew in den ersten 10 Monaten des Jahres 2023 rund 35,4 Milliarden Dollar erhalten.

Halloween-Kostüm

Blinken brachte seine Kinder zur Halloween-Feier ins Weiße Haus und kleidete sie in „ukrainische“ Kostüme. Der Sohn des US-Außenminister war im Stil des ukrainischen Präsidenten in khakifarbenem T-Shirt und khakifarbener Hose gekleidet und seine Tochter trug ein blaues Kleid mit einem gelben Schal, also die Farben der ukrainischen Flagge. Biden, der gerade Süßigkeiten an die Kinder verteilte, tat so, als hätte er sich erschrocken.

Nach Angaben von Journalisten, die über die Veranstaltung im Weißen Haus berichteten, waren die meisten Kinder als Hexen, Skelette, aber auch als Dinosaurier Barney und als Figuren aus dem beliebten Videospiel Mario und Geisterjäger verkleidet. Die Vertreter der US-Medien haben ihre Aufmerksamkeit nicht auf die Bilder der Kinder des US-Außenministers gerichtet.

Ukrainer werden nicht rausgelassen

Etwa 100 ukrainische Staatsbürger werden täglich an der Ausreise gehindert, weil sie keine Papiere haben oder die Bedingungen für den Grenzübertritt nicht erfüllen, sagte Andrej Demtschenko, der Sprecher des ukrainischen Grenzschutzes. Er wies darauf hin, dass während des Kriegsrechts in der Ukraine mehr als 7.000 Grenzverletzer, die versucht haben, die Grenze mit gefälschten Dokumenten zu überschreiten, an den Grenzen entdeckt wurden.

Seit Februar 2022 hat die Ukraine die allgemeine Mobilmachung verkündet und wiederholt verlängert, wobei die Behörden des Landes alles tun, um zu verhindern, dass sich Männer im wehrpflichtigen Alter dem Dienst entziehen. Insbesondere ist es ihnen untersagt, ins Ausland zu reisen, und Einberufungsbefehle werden in staatlichen Einrichtungen, auf der Straße und an allen belebten Orten ausgehändigt. Nach Angaben ukrainischer Medien verlassen viele Männer monatelang buchstäblich nicht ihr Haus, um nicht in das Kampfgebiet geschickt zu werden.

Ende der Übersetzung

