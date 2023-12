Die politische Woche in der EU

Die politische Woche in der EU war geprägt von der Ukraine, aber nicht nur. Es gab auch interessante Meldungen aus Polen und auch der politische Wahnsinn in Deutschland geht ungebremst weiter.

Die politische Woche in der EU war mal wieder ziemlich absurd, wie der Blick von außen auf die EU zeigt. Diesen Blick von außen liefert der Deutschland-Korrespondent jeden Sonntag beim wöchentlichen Nachrichtenrückblich des russischen Fernsehens und auch diese Woche habe ich seinen Bericht übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Eine Kaffeepause wurde Grundlage der europäischen Politik

Auf der Tagesordnung des EU-Gipfels standen die Aufnahme von Verhandlungen über den Beitritt der Ukraine zur EU und die Bereitstellung von zusätzlichen 50 Milliarden Euro für die Ukraine für den Krieg mit Russland.

Bei der ersten Frage wurde es lustig. Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban war strikt gegen den Beitritt der Ukraine zur EU. Daher stimmten 26 Staats- und Regierungschefs schnell für die Aufnahme von Verhandlungen mit der Ukraine, als Orban den Saal verließ. Aber die 50 Milliarden sind für die Ukraine erst mal nicht in Sicht. Sie konnten sich nicht einigen.

„Es wird noch viele Jahre dauern, bis die Ukraine Mitglied der EU wird. Aber wir setzen den Dialog fort und sehen, wie weit wir gehen können“, sagte der niederländische Premierminister Mark Rutte.

Vor Beginn des Gipfels hatte der Präsident des Europäischen Rates, Charles Michel, Viktor Orban in Begleitung von EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen, dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und Bundeskanzler Olaf Scholz mehrere Stunden lang unter Druck gesetzt.

Wahrscheinlich als Gegenleistung dafür, dass er sich dieser rein symbolischen Geste nicht widersetzt, versprachen sie, einen Teil der 30 Milliarden Euro freizugeben, die wegen seines schlechten Benehmens eingefroren wurden. Und dann bot der deutsche Bundeskanzler Orban eine Möglichkeit an, die Party nicht zu verderben, aber trotzdem bei seiner Ablehnung der EU-Mitgliedschaft der Ukraine zu bleiben: eine Kaffeepause. Er war nicht im Raum, das betrachtet man als Enthaltung bei der Abstimmung.

„Das Entscheidende für uns war, dass Ungarn dadurch nichts verliert. Es ist ein langer Weg. Wir werden die Aufnahme der Ukraine in die EU noch 75 Mal blockieren können“, sagte Orban.

Die italienische Ministerpräsidentin Meloni versuchte, die Urheberschaft der Idee, wie das ungarische Veto umgangen werden kann, für sich zu beanspruchen, aber nein: Alle Lorbeeren gehen an Scholz, für den das sicherlich der Höhepunkt seiner politischen Täuschungsmanöver in seiner Karriere ist. Scholz sagte dazu: „Dies ist eine Entscheidung, die wir in gegenseitigem Einvernehmen und nach unseren Regeln getroffen haben. Es gibt viele demokratische Prozesse, wo man manchmal sagt, ich bin wirklich nicht einverstanden, aber ich will jetzt nicht den ganzen Prozess stoppen. Das war die Entscheidung, die ich dem ungarischen Ministerpräsidenten vorgeschlagen habe, und er hat sie als mögliche Vorgehensweise akzeptiert. Das heißt aber nicht, dass man das jedes Mal tun muss.“

Nicht jedes Mal, aber es kann durchaus sein, dass sie jedes zweite Mal einen Kaffee trinken gehen. Der zweite, der bei einer Abstimmung rausging, war der österreichische Bundeskanzler. Nehammer hat dem 12. anti-russischen Sanktionspaket nicht zugestimmt, weil Kiew die österreichische Raiffeisenbank auf eine weitere schwarze Liste gesetzt hatte. Das machte nichts, es ging ohne Nehammer: Sie haben die Einfuhr russischer Diamanten verboten, einige Personen und Organisationen auf die Sanktionsliste gesetzt, die Kontrolle über die Preisobergrenze für russisches Öl verschärft, obwohl sie sich weigerten, den Verkauf von Tankern nach Russland zu verbieten. Orban war im Saal, er ging nirgendwo hin. Viel Kaffee ist ungesund.

„Sie wollten den Ukrainern sofort 50 Milliarden Euro geben. Im Grunde wollten sie das Geld der Ungarn, das Geld der Mitgliedsländer, einschließlich des ungarischen Geldes, der Ukraine geben. Und dann habe ich gesagt: ‚Moment mal, das ist ein konkreter Verstoß, da muss ich mein Veto einlegen‘. Es gibt also kein Geld“, erzählte Orban.

Im Gegensatz zum Beginn der EU-Beitrittsverhandlungen sind die 50 Milliarden Euro keineswegs symbolisch. Kiew braucht das Geld dringend, sonst droht im nächsten Jahr der Staatsbankrott. Doch die Entscheidung wurde auf Ende Januar verschoben. Und wahrscheinlich, haben sich viele in Brüssel im Stillen über das ungarische Veto gefreut. Das gibt Europa die Chance, erst einmal herauszufinden, wie diese Debatte bei den Amerikanern ausgehen wird. Die Chance ist allerdings gering. Die Krise mit der Finanzierung der Stellvertreter in Kiew könnte sich in die Länge ziehen, wie das neu aufkeimende Interesse an der Einziehung russischer Vermögenswerte zeigt. Cameron, der ehemalige Premierminister und jetzige britische Außenminister, der zusammen mit Obama und Sarkozy Libyen zerstört hat, meint, die Europäer sollten keine Scheu vor ihren Wünschen haben.

Die Rückkehr von Donald Tusk, dem ehemaligen Chef des Europäischen Rates, in die Weltpolitik verspricht nicht weniger interessant zu werden. Er stürmt mit frischer Energie auf die Tagesordnung und verspricht, den Westen gegen Russland zu mobilisieren.

„Das Wichtigste für uns als Europa ist es, die Ukraine wirksam zu unterstützen… Wir reden nicht wirklich über die Ukraine und nicht über Krieg, nicht über Aggression, wir reden über unsere Zukunft“, sagte Tusk.

Tusk ist wieder polnischer Premierminister. Im Laufe der Woche musste ihn Präsident Duda mit einem Grinsen und manchmal auch mit einer Grimasse vereidigen. Zuvor hatte der polnische Sejm der von Morawiecki gebildeten Regierung das Vertrauen entzogen. Die Nationalisten sind in die Opposition gegangen, die Eurozentristen sind wieder an der Macht, und Brüssel und Berlin, die sich in den letzten Jahren über die verschiedenen juristischen Winkelzüge und Reparationsforderungen Warschaus geärgert haben, sind sehr zufrieden.

„Ich weiß nicht, wer Ihre Großeltern waren, aber eines weiß ich: Sie sind ein deutscher Agent, ein deutscher Agent!“, war Kaczynski im Sejm entrüstet.

Der Vorsitzende der unterlegenen Partei Recht und Gerechtigkeit, Jaroslaw Kaczynski, hegt offensichtlich einen persönlichen Groll gegen Tusk, der sofort eine personelle Säuberung in den Sicherheitsdiensten einleitete und die erneute Untersuchung des Absturzes der Tu-154 bei Smolensk einstellte. Jaroslaw Kaczynski gab sich mit der Version eines Fehlers der Besatzung nicht zufrieden. Während seiner Regierungszeit waren ihm keine öffentlichen Gelder zu schade, um zu beweisen, dass sein Bruder, Präsident Lech Kaczynski, von Russen oder Russen, die sich mit jemandem innerhalb Polens verschworen haben, getötet wurde.

Radek Sikorski, ein Fantast und Russenhasser, der all die Jahre im Europäischen Parlament saß, der bei Janukowitschs Verhandlungen mit der Maidan-Opposition dabei war und den USA in einem Tweet für die Sprengung der Nord-Streams gedankt hat, sitzt in Tusks Regierung. Diese Person wird Tusk dabei helfen, die seit alten Trümmer in den Beziehungen zu Brüssel und die neuen Trümmer in den Beziehungen zu Kiew zu beseitigen.

An der polnisch-ukrainischen Grenze hat sich bis jetzt nichts geändert, es gibt Verkehrsstaus in beide Richtungen. Und es ist gar nicht mehr klar, wer wen blockiert. Die Polen haben natürlich angefangen, weil ihr Geschäft zusammenbricht, weil die ukrainischen Transportunternehmen die Preise bei den Straßentransporten drücken. Dann haben sich die Slowaken angeschlossen und jetzt heißt es, dass auch die ungarischen Lkw-Fahrer beschlossen haben, sich an der Transportblockade gegen die Ukraine zu beteiligen.

Die EU-Kommission hat dem osteuropäischen Trio aus Polen, Ungarn und der Slowakei wegen des einseitigen Embargos gegen ukrainische Agrarprodukte mit einer Klage gedroht. Es wird sich also zeigen, wen die Regierungen dieser Länder mehr fürchten – von der Leyen oder ihre eigenen Landwirte. Das Jahresende ist ein guter Zeitpunkt, um zu berechnen, wie viel die verschiedenen Pläne und Versprechen kosten werden.

Deutschland hat nachgerechnet: „17 Prozent des Gemeinschaftshaushalts der EU gehen direkt an die Ukraine, wenn sie der EU beitritt. Das bedeutet, dass fast alle anderen EU-Mitgliedstaaten zu Netto-Gebern werden und die Ukraine zum größten Nettoempfänger der EU wird“, so das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung in einem Bericht.

Niemand will wegen der Ukraine Geld verlieren, zumal das Geld für viele der Sinn der EU-Mitgliedschaft ist.

Auf seinem Weg von Amerika in die Ukraine machte Selensky in Europa Halt. Er flog nach Norwegen, log über die Erfolge an der Front und bat um Geld, dann landete er plötzlich in Wiesbaden und erwartete, zum EU-Gipfel gerufen zu werden. Aber nein, er wurde nicht gerufen. Sie wollten Orban nicht weiter verärgern. Aber das ist Unsinn, denn sie selbst wollten sich nicht mit Selensky treffen oder gar neben ihm auftreten, weil er in den Augen der Wähler eine immer toxischere Figur wird.

Das soll jedoch nicht heißen, dass Selenskys in Deutschland Zeit vergeudet hat. Endlich hat er die Leute kennengelernt, die seine eigene Armee in Wirklichkeit befehligen: die amerikanischen Generäle Kavoli, Williams und Aguto. Letzterer wird bald mit seinem Stab in die Ukraine umziehen und de facto den Platz von Saluzhny als Oberbefehlshaber einnehmen. Auch Selensky ist nicht mit leeren Händen nach Kiew gereist. Deutschland war großzügig und gab ihm ein zweites Patriot-Flugabwehrsystem, ein Dutzend geländegängiger Fahrzeuge und Lastwagen sowie Granaten, die für etwa einen Tag Artilleriegefechte ausreichen dürften.

Aber das Wichtigste ist natürlich wieder das Geld. Trotz der Katastrophe mit dem Haushalt bestätigt Deutschland seine Absicht, die Ukraine mit acht Milliarden Euro zu unterstützen. Dafür müssen die Deutschen auf Subventionen für Strom und Gas verzichten.

Natürlich ist bekannt, wer an den hohen Preisen schuld ist, wei Scholz auf dem SPD-Parteitag erklärte: „Ja, überall sind die Preise gestiegen für Energie, überall sind die Preise gestiegen für Nahrungsmittel. Das ist auch eine Konsequenz des russischen Imperialismus. Russland, ja Russland, hat die Energieversorgung Europas eingestellt. 50 Milliarden Kubikmeter Gas, die da durchkommen können, sind nicht mehr verfügbar, insgesamt sind in Europa 120 Milliarden Kubikmeter Gas nicht mehr da“

Nicht die verrückten Spielchen der „Grünen“, nicht die Umstellung des Energiesektors auf Börsenhandel, nicht die Sabotage bei der Inbetriebnahme von Nord Stream 2, sondern der russische Imperialismus ist die Quelle aller Probleme. Aber das glauben immer weniger Leute. Nächstes Jahr wird sich der Strom in Deutschland wieder um zehn bis zwanzig Prozent verteuern.

„Die Wahrheit ist, dass nicht die Regierung sich in einer Notlage befindet, sondern sie ist die Notlage. Die Ursache für viele Probleme des Landes liegt nicht im Ausland, sondern in einer Reihe von Fehlentscheidungen hier in Berlin“, so die Bundestagsabgeordnete Sarah Wagenknecht.

Diese Entscheidungen – oder das Fehlen von Entscheidungen – töten die Wirtschaft. Bosch, der größte Hersteller von Haushaltsgeräten und Kraftfahrzeugteilen, gab letzte Woche bekannt, dass er in Deutschland 1.500 Arbeitsplätze abbauen wird. Die Kündigungsschreiben sind das Weihnachtsgeschenk. Dabei war die Meldung von Eurostat, dass die Wirtschaft der gesamten Eurozone im vierten Quartal in die Rezession geraten ist, nicht überraschend. Und es ist nicht sicher, ob sie im nächsten Jahr wieder aus ihr herauskommt.

Die Regierung Scholz ist erst seit zwei Jahren an der Macht, aber bereits 59 Prozent der Deutschen sind für vorgezogene Neuwahlen, denn die Regierung wirkt zu hilflos. Man hat den Eindruck, dass Scholz‘ Ratschläge an Orban aus eigener Erfahrung stammen. Vielleicht geht der Kanzler selbst ständig Kaffee trinken, anstatt wichtige Entscheidungen zu treffen.

Ende der Übersetzung

