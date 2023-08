Patriots erweisen sich als nutzlos: Die Lügen von Kiew und dem Spiegel fliegen auf

Kinzhal-Raketen

Im Mai hat Kiew gemeldet, die Ukraine habe mit Hilfe der Patriot-Luftabwehr russische Hyperschallraketen vom Typ Kinzhal abgeschossen. Nun zeigt sich, dass das, was auch der Spiegel stolz gemeldet hat, gelogen war.

Oft muss man nur ein wenig Geduld haben und einige Monate abwarten, bis die Lügen der westlichen Medien von selbst entlarvt werden. Im Mai hat Kiew stolz gemeldet, es habe mit Hilfe der Patriot-Luftabwehr russische Hyperschallraketen vom Typ Kinzhal abgeschossen und westliche Medien wie der Spiegel haben sich gefreut, weil die russischen Hyperschallraketen angeblich problemlos vom Himmel zu holen seien.

Das hat sich, wie viele Meldungen aus Kiew zuvor, als Lüge entpuppt, denn der Sprecher der Sprecher des ukrainischen Streitkräftekommandos hat inzwischen im ukrainischen Fernsehen eingestanden, dass die Ukraine noch nicht einmal eine einzige der schon 1964 von der Sowjetunion in Dienst gestellten Raketen vom Typ Raduga Kh-22 Burja (NATO-Codename AS-4 Kitchen) vom Himmel holen konnte. Selbst gegen diese alte Rakete ist die vielgepriesene westliche Luftabwehr machtlos. Das gilt erst recht für die modernen russischen Raketen.

Bevor wir zu den Details der aktuellen Meldung kommen, will ich noch einmal daran erinnern, was der Spiegel und andere westliche Medien im Mai berichtet haben. Schon damals war jedem Experten klar, dass Kiew lügt, aber laut Spiegel und anderen westlichen Medien war das nur „russische Propaganda“.

Die Feierlaune im Mai

Anfang Mai hat die Ukraine gemeldet, zum ersten Mal eine russische Hyperschallrakete von Typ Kinzhal abgefangen zu haben. Dann kam die Nacht auf den 16. Mai, in der es in Kiew heftige Luftangriffe gab. Die Ukraine hat daraufhin gemeldet, ausnahmslos alle russischen Raketen abgeschossen zu haben. Der Spiegel schrieb unter der Überschrift „Vermeintliche »Wunderwaffe« womöglich mehrfach abgewehrt – Ukraine will Putins »Dolch« erneut unschädlich gemacht haben“ begeistert:

„Am Morgen vermeldete der Oberbefehlshaber der ukrainischen Armee, Walerij Saluschnyj, man habe nicht nur sechs iranische Drohnen des Typs Shahed-136/131 sowie drei russische Aufklärungsdrohnen unschädlich gemacht, sondern insgesamt 18 Flugkörper unterschiedlicher Bauart. Alle anfliegenden Ziele. Besonders dabei: Abgeschossen wurden demnach neben neun »Kalibr«, die von Kriegsschiffen im Schwarzen Meer gestartet waren, sechs der von Russland als Wunderwaffe angepriesenen Hyperschallraketen des Typs Kinschal(»Dolch«). Diese seien zuvor von russischen MiG-31-Kampfflugzeugen gestartet worden.“

Russland hingegen meldete damals, alle Raketen hätten ihre Ziele erreicht. Außerdem sei in Kiew auch eine Patriot-Flugabwehrbatterie von einer Kinzhal zerstört worden. Aber der Spiegel wiegelte ab und feierte stattdessen die Patriot als Wunderwaffe:

„Zwar kursiert im Netz ein Film, der einen Treffer auf eine Flugabwehrstellung der Ukrainer zeigen soll. Zudem behauptete der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, am Dienstag, Moskau habe mit einem Kinschal-Präzisionsschlag ein Patriot-System in Kiew vernichtet. Doch weder lässt sich die Echtheit des Films prüfen, noch gibt es andere Beweise für solch eine Aktion.

Hoffmann hat an den Behauptungen ernsthafte Zweifel: »Wäre eine Patriot-Batterie zerstört worden, würde es zum jetzigen Zeitpunkt wahrscheinlich größere Anzeichen geben, die dafür sprächen.« Sein Fazit lautet daher: »Man muss sagen, dass die westliche Raketenabwehr richtig, richtig gut funktioniert hat.«“

Das Eingeständnis aus Kiew

Juri Ignat, der Sprecher des ukrainischen Streitkräftekommandos, hat schon im März eingestanden, dass die ukrainische Luftverteidigung nicht in der Lage ist, Iskander-M-Raketen, Lenkraketen des Boden-Luft-Raketensystems S-300, Überschall-Marschflugkörper Onyx, luftgestützte Anti-Radar-Raketen Kh-31P, Raketen des Mehrfachraketenwerfers Smertsch und Hyperschallraketen des Typs Kinzhal abzuwehren.

Man könnte nun meinen, dass die Ukraine seitdem dazugelernt habe und dass sie daher im Mai die nötigen Fähigkeiten zum Abschuss der genannten Waffen erlernt habe. Das ist aber nicht so, wie eine aktuelle Erklärung von Juri Ignat zeigt. Im ukrainischen Fernsehsender Rada erklärte er nun:

„Die ukrainische Luftabwehr hat nicht nur in dieser Nacht, sondern während der gesamten Dauer der Feindseligkeiten keinen einzigen Marschflugkörper Kh-22 zerstört“

Dazu muss man wissen, dass es sich bei der Kh-22 um eine von der Sowjetunion ab 1958 entwickelte und 1964 in Dienst gestellte Rakete handelt. Sie wurde zwar ständig modernisiert, aber ihr Grundkonzept ist 60 Jahre alt. Trotzdem ist es der Ukraine – auch den dorthin gelieferten Patriot-Systemen – bis heute nicht gelungen, auch nur eine einzige dieser Raketen abzuschießen.

Ignat fügte seiner Aussage schnell hinzu, er sei der Meinung, dass Patriot-Flugabwehrsysteme diese Raketen abschießen könnten. Nach seinen Angaben können die Patriots angeblich sogar die russischen Hyperschallraketen vom Typ Kinzhal abschießen.

Wie glaubwürdig ist das? Die gesamte ukrainische Luftabwehr, inklusive der modernen westlichen Systeme, ist nicht in der Lage, vor 60 Jahren entwickelte sowjetische Raketen vom Himmel zu holen, aber die hochmoderne Kinzhal, die Mach 10, also eine Geschwindigkeit von über 12.000 Stundenkilometer, erreicht und damit schneller ist als alles, was im Westen jemals entwickelt wurde, die kann die Ukraine laut Ignat vom Himmel holen?

Der Vorsprung der Russen

Man kann festhalten, dass sich die modernen Waffen, die der Westen an die Ukraine geliefert, bisher samt und sonders als weitgehend wirkungslos erwiesen haben. Darüber habe ich schon Ende Juli einen Artikel geschrieben, in dem ich auf die einzelnen Waffensysteme, die sich in der Ukraine als recht hilflos entpuppt haben, eingegangen bin.

Während zum Beispiel die HIMARS-Raketen den Russen zunächst echte Kopfschmerzen bereitet haben, sind die Russen inzwischen in der Lage, sie recht zuverlässig abzufangen. Das gleiche gilt für all die anderen aus dem Westen gelieferten Raketen, bis hin zu den Storm-Shadow/SCALP-Marschflugkörpern. Daher dürften übrigens auch die deutschen Taurus auf dem Schlachtfeld nicht viel bewirken.

Die Ukraine hingegen scheint selbst mit den im Westen als regelrechte Wunderwaffe gefeierten Patriots keine Erfolge im Kampf gegen eine moderne Armee wie die russische zu erzielen, was einen ziemlich ernüchterndes Licht auf den tatsächlichen Stand der westlichen Waffentechnologie wirft.

Die Patriots als Ziele

Dass die russische Version der Ereignisse vom Mai der Wahrheit entspricht, konnte man übrigens noch aus einem weiteren Grund schon länger ahnen. Bis Mitte Mai gab es in den westlichen Medien viele Lobgesänge auf die Patriots in der Ukraine.

Dann hat Russland gemeldet (und der Westen zunächst bestritten), dass eine russische Kinzhal eine Patriot-Batterie in Kiew zerstört habe. Später haben die USA eingeräumt, sie sei beschädigt worden.

Verräterisch ist, dass es in den westlichen Medien danach erstaunlich still um die Patriots in der Ukraine wurde. Sie werden heute in den Medien kaum noch erwähnt, was ebenfalls ein Beleg dafür ist, dass es keine Erfolgsgeschichten zu vermelden gibt.

Russland schaltet die Patriots mit einem einfachen Trick aus: Zunächst werden „normale“ Raketen und Drohnen abgefeuert, auf die die Patriots das Feuer eröffnen. Damit ist den Russen deren genauer Standort bekannt und ein russisches Flugzeug kann eine Kinzhal auf die Patriot abfeuern. Selbst, wenn die Distanz 1.000 Kilometer beträgt, ist die Kinzhal in etwa sechs Minuten im Ziel, was entschieden zu wenig ist, damit die Patriot zunächst feuern und dann ihren Standort verlassen kann.

Damit ist die Ukraine in einer Situation, in der sie sich genau überlegen muss, ob sie die Patriots bei Luftalarm überhaupt einsetzt, denn jeder Einsatz der Patriot (die immerhin etwa eine Milliarde Dollar kostet) bedeutet das Risiko, dass sie selbst zum Ziel und damit zerstört wird.

In meinem neuen Buch „Das Ukraine Kartell – Das Doppelspiel um einen Krieg und die Millionen-Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Biden“ enthülle ich sachlich und neutral, basierend auf Hunderten von Quellen, bisher verschwiegene Fakten und Beweise über die millionenschweren Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Joe Biden in der Ukraine. Angesichts der aktuellen Ereignisse stellt sich die Frage: Ist eine kleine Gruppe gieriger Geschäftemacher möglicherweise bereit, uns für ihren persönlichen Profit an den Rand eines Dritten Weltkriegs zu bringen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich direkt hier über den Verlag bestellbar.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen