Politico: „Ukraine erklärt Russlands Schifffahrt im Schwarzen Meer den Krieg“

Ölpest kein Problem für Grüne

Die Ukraine hat der zivilen Schifffahrt im Schwarzen Meer den Krieg erklärt. Indem die Ukraine bereits einen zivilen russischen Tanker angegriffen und eine Ölpest in Kauf genommen hat, stellt sich auch die Frage, warum die Grünen, die angeblich für den Umweltschutz stehen, nicht protestieren.

Die Überschrift „Ukraine erklärt Russlands Schifffahrt im Schwarzen Meer den Krieg“ stammt nicht aus der Feder eines russischen Propagandisten, wie man annehmen könnte, sondern von dem stramm transatlantisch orientierten US-Magazin Politico. In der Einleitung zu dem Artikel erfahren wir sogar:

„Kiew warnt, es sei „völlig ungerechtfertigt“, dass westliche Schiffe weiterhin russisches Öl transportieren.“

Im Artikel selbst heißt es dazu ergänzend:

„Russische Häfen und Schiffe im Schwarzen Meer – darunter Tanker, die Millionen von Barrel Öl nach Europa transportieren – könnten zu Recht vom ukrainischen Militär angegriffen werden, um Moskaus Kriegsmaschinerie zu schwächen, warnte ein hoher Kiewer Beamter am Montag nach zwei jüngsten Angriffen auf russische Schiffe.

„Alles, was die Russen auf dem Schwarzen Meer hin- und herbewegen, sind unsere berechtigten militärischen Ziele“, sagte Oleg Ustenko, ein Wirtschaftsberater des ukrainischen Präsidenten Wladimir Selensky, gegenüber POLITICO“

Bereits in der Nacht zum 5. August hat Kiew einen russischen Tanker mit einer Drohne angegriffen und beschädigt. Auch deutsche Medien wie der Spiegel haben darüber berichtet. Was in den deutschen Medienberichten und auch bei westlichen Politikern allerdings fehlte, war jede Form von Kritik am vorgehen Kiews. Dass sie sich im Stillen freuen, wenn Kiew zivile russische Schiffe angreift, ist inzwischen kaum mehr verwunderlich.

Das verräterische Schweigen im Westen

Was allerdings verwundert, ist das Schweigen der Grünen. Die Grünen präsentieren ein weiteres Mal, dass sie eine prinzipienlose Partei sind, denn all ihre früheren Behauptungen, sie seien die Partei des Friedens haben sich bereits als Lügen erwiesen, schließlich sind die Grünen die führenden Kriegstreiber in Deutschland. Die aktuellen Vorfälle zeigen, dass auch die Legende, den Grünen ginge der Umweltschutz über alles, reine Lügen sind, denn würde Kiew einen vollbeladenen Tanker beschädigen oder versenken, dann würde das eine unvorstellbare Ölpest im Schwarzen Meer bedeuten.

Man stelle sich einmal die Reaktion der Grünen vor, wenn Russland Tanker, die auf dem Weg in die Ukraine sind, beschießen würde. Das Geschrei wegen der barbarischen Russen, die mit dem Beschuss von zivilen Öltankern eine Umweltkatastrophe riskieren, wäre gigantisch. Den Grünen scheint das jedoch egal zu sein, wenn Kiew das tut, denn sie üben am Kiewer Vorgehen keinerlei Kritik.

Anscheinend haben die Grünen nur ein unumstößliches Prinzip: Manischen Hass auf alles Russische, denn um Russland zu schaden, akzeptieren sie eine Ölpest im Schwarzen Meer, um Russland zu schaden, tauschen sie russisches Gas gegen amerikanisches, durch Fracking gewonnenes, Flüssiggas aus, obwohl das nicht nur teurer, sondern auch viel umweltschädlicher ist. Um Russland zu schaden, haben sie nach dem Verzicht auf russisches Gas alte Kohlekraftwerke wieder in Betrieb genommen, obwohl die Kohleverbrennung laut der von ihnen propagierten Klima-Religion zum baldigen Weltuntergang durch den Klimawandel führt.

Kurz gesagt: Wenn es Russland schadet, sind massive Umweltzerstörung und auch Weltuntergang durch den Klimawandel für die Grünen das kleinere Übel.

Wer greift zivile Ziele an?

Der Unterschied zwischen Russland, das nach dem Ende des Getreideabkommens angekündigt, hat zivile Schiffe, die ukrainische Häfen anlaufen, auf Waffen und andere verbotene Ladung zu kontrollieren, beginnt Kiew mit dem wahllosen Beschuss ziviler Schiffe, die Russland anlaufen. Nach dem Tanker hat Kiew, siehe Politico-Artikel, noch mindestens ein weiteres ziviles Schiff angegriffen.

Auch Russland hat seine Ankündigung wahr gemacht und das erste zivile Schiff kontrolliert, das die Ukraine anlaufen wollte. Aber im Gegensatz zur Ukraine hat Russland das Schiff gestoppt, durchsucht und danach weiterfahren lassen, ohne Zivilisten zu gefährden oder gar eine Umweltkatastrophe zu riskieren.

Dass Kiew bewusst zivile Ziele angreift und dabei sowohl den Tod von Zivilisten als auch mögliche Folgeschäden bis hin zu schwersten Umweltkatastrophen bewusst in Kauf nimmt, ist einer der Vorwürfe Russlands, weshalb die Ukraine unter der Herrschaft des jetzigen Regimes von der russischen Regierung als „Terrorstaat“ bezeichnet wird. Die russischen Vorwürfe sind nicht von der Hand zu weisen, sie werden ja sogar von westlichen Medien manchmal erwähnt, aber der Westen schweigt dazu.

Umgekehrt sind die Vorwürfe Kiews gegen Russland, bewusst zivile Ziele anzugreifen, inzwischen nicht mehr haltbar. Videos aus sozialen Netzwerken zeigen, dass viele Menschen in der Ukraine längst keine große Angst mehr vor russischen Luftangriffen haben, sondern ungerührt ihr Leben führen. Inzwischen weiß man in der Ukraine, dass Russland nicht absichtlich auf zivile Ziele schießt, sondern schlimmstenfalls auf Dual-Use-Ziele, wie zum Beispiel Stromkraftwerke. Wenn in der Ukraine zivile Ziele beschädigt werden, rühren die Schäden praktisch immer von abgestürzten oder fehlgeleiteten Raketen der ukrainischen Luftabwehr her, die bekanntlich eher schlecht funktioniert.

In den von Russland kontrollierten Gebieten ist das hingegen anders und das betrifft nicht nur die ehemals ukrainischen Gebiete. Die unbestritten russischen Regionen Kursk und Belgorod werden immer wieder von der Ukraine aus angegriffen und dabei werden ganz bewusst Wohngebiete, aber nie ein militärisches Ziel beschossen. Die Drohnen, die auf Moskau abgeschossen werden, sind gegen zivile Ziele gerichtet und treffen in der Regel Wohnhäuser. In den ehemals ukrainischen Gebieten ist es noch deutlicher, dort wird – wie ich selbst immer wieder gesehen habe – bewusst auf Wohngebiete, Krankenhäuser, Geburtsklinken, Schulen, Einkaufszentren und so weiter geschossen. Außerdem wirft die ukrainische Armee die berüchtigten Schmetterlingsminen bewusst über Wohngebieten ab, wo sie dann auch Kinder gefährden, von denen alleine in Donezk fast täglich welche mit fast oder tatsächlich abgerissenen Gliedmaßen im Krankenhaus landen.

Angesichts dieser Tatsachen muss man die Frage stellen, warum die westlichen Medien all das verschweigen und warum die westlichen Politiker ein Regime mit ungezählten Milliarden unterstützen, das so offen Kriegsverbrechen und Staatsterrorismus begeht.

In meinem neuen Buch „Das Ukraine Kartell – Das Doppelspiel um einen Krieg und die Millionen-Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Biden“ enthülle ich sachlich und neutral, basierend auf Hunderten von Quellen, bisher verschwiegene Fakten und Beweise über die millionenschweren Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Joe Biden in der Ukraine. Angesichts der aktuellen Ereignisse stellt sich die Frage: Ist eine kleine Gruppe gieriger Geschäftemacher möglicherweise bereit, uns für ihren persönlichen Profit an den Rand eines Dritten Weltkriegs zu bringen?

