Politischer Streit in Kiew wegen der gescheiterten Mobilmachung

Die Schuldzuweisungen wegen des Scheiterns der ukrainischen Armee gehen in Kiew weiter. Nun beschuldigen sich Präsident und Armeeführung gegenseitig, für das Scheitern der Mobilmachung verantwortlich zu sein.

Der offene Streit zwischen dem ukrainischen Präsidenten Selensky und Armeechef Saluzhny hat ein weiteres Thema bekommen. Nun geht es um die gescheiterte Mobilmachung, die schon seit Monaten weit hinter den Erwartungen zurückbleibt, weshalb die ukrainische Armee ihre großen Verluste nicht mehr ausgleichen kann und immer mehr unter Druck gerät.

Die Skandale bei der Mobilmachung

Im Februar 2022 hat die Ukraine die allgemeine Mobilmachung verkündet und wiederholt verlängert, wobei die Regierung alles tut, um zu verhindern, dass sich Männer im wehrpflichtigen Alter dem Dienst entziehen. Vor allem ist es ihnen untersagt, ins Ausland zu reisen, und Einberufungsbefehle werden inzwischen überall, auch auf der Straße und an allen belebten Orten, ausgehändigt, woraufhin die Betroffenen sofort gewaltsam mitgenommen werden. Viele Männer verlassen seit langem buchstäblich nicht ihr Haus, um nicht in von der Straße direkt an die Front geschickt zu werden.

Die Mobilmachung hat zu vielen Skandalen geführt. Ukrainische Medien berichten regelmäßig über Soldaten, die bei der Übergabe der Einberufungsbefehle Gewalt anwenden, über Personen, die aus gesundheitlichen Gründen dienstuntauglich sind und trotzdem eingezogen werden, sowie über Abgeordnete und Beamte, die sich der Mobilmachung entziehen und ihre Söhne im wehrpflichtigen Alter ins Ausland bringen.

Im September hat die Ukraine die Liste der wehrpflichtigen Personen erweitert und die Liste der gesundheitlichen Einschränkungen, die vom Wehrdienst befreien, gekürzt, und im Oktober hat das Bildungsministerium eine Klarstellung an alle Universitäten geschickt, wonach Studenten, die eigentlich vom Wehrdienst befreit sind, während ihres Studienurlaubs eingezogen werden können. Außerdem wurde ein Gesetz verabschiedet, das alle Frauen zwischen 18 und 60 Jahren, die eine Ausbildung als Ärztin, Zahnärztin, Hebamme, Krankenschwester, Apothekerin oder Pharmazietechnikerin haben, verpflichtet, sich für eine mögliche Einberufung registrieren zu lassen.

Ende August und Anfang September veröffentlichten westliche Medien zahlreiche Artikel über die Veruntreuung ausländischer militärischer und humanitärer Hilfe und über andere massive Missstände in verschiedenen Regierungsstellen. Am bekanntesten wurde die Geschichte des ehemaligen Militärkommandanten von Odessa, Jewgenij Borissow, vder unter dem Deckmantel der humanitären Hilfe ein Auto für 250.000 Dollar importiert und für 4,5 Millionen Dollar Immobilien in Spanien gekauft hat. Danach hieß es, dass fast alle regionalen Militärkommissionen ein System der Bestechung und Erpressung für Personen entwickelt hatten, die sich vom Militärdienst „befreien“ wollten. In die Korruptionsfälle waren medizinische Einrichtungen und Bildungseinrichtungen verwickelt, die gefälschte Dokumente über den Gesundheitszustand oder die Einschreibung in Studiengänge ausstellten. Auch Grenz- und Zollbeamte, die Wehrpflichtigen gegen ein beträchtliches Schmiergeld Genehmigungen für Reisen ins Ausland ausstellten, waren involviert.

Hinzu kamen Skandale im Verteidigungsministerium und in anderen Dienststellen, wo laut westlichen Medienberichten mit dem Segen und unter Beteiligung hochrangiger Beamter versucht wurde, aus dem Kauf von Lebensmitteln, Uniformen, Treibstoff und anderer Ausrüstung für die Armee Profit zu schlagen. All das blieb im Westen natürlich nicht unbemerkt und in den USA verlangten die Republikaner, eine Rechenschaftspflicht und Kontrolle über die Verwendung der Kiew zur Verfügung gestellten Hilfe einzuführen. Ähnliche Vorschläge wurden auch in Europa laut.

Das zwang Selensky zu reagieren, um vor allem den westlichen Medien zu zeigen, dass er gegen die Korruption vorgeht. Die ersten Opfer waren die Leiter der Militärkommissionen, denn Selensky hat pauschal alle Leiter der Militärkommissionen des Landes entlassen und viele von denen werden nun strafrechtlich verfolgt.

Mobilmachung in der Ukraine gescheitert

Roman Kostenko, Sekretär des Ausschusses für nationale Sicherheit, Verteidigung und Nachrichtendienste der Werchowna Rada, erklärte nun, die Mobilmachung in die ukrainischen Streitkräfte könne als gescheitert bezeichnet werden, was die ukrainische Regierung vor große Probleme stellen könnte. In einem Radio-Interview sagte er:

„Wir alle wissen, dass wir jetzt Probleme mit der Mobilmachung haben, wir können von einem Scheitern der Mobilmachung sprechen“

Seiner Meinung nach begann das Scheitern, nachdem die Ukraine damit begonnen hatte, die Leiter und Mitarbeiter von Militärkommissionen wegen der Korruptionsfälle zu entlassen. Das ist keine verdeckte, sondern offene Kritik an Selensky.

Kostenko meint sogar, das „das Problem der Mobilmachung ist jetzt noch akuter als das Problem mit dem Mangel an Granaten“ und dass man es schnell lösen müsse, weil es ansonsten große Probleme geben werde.

Im Hinblick auf den innenpolitischen Streit zwischen Präsident Selensky und Armeechef Saluzhny ist bemerkenswert, dass Kostenko erklärte, dass die Regierung und nicht der Oberbefehlshaber der Streitkräfte das Problem lösen muss. Kostenko sagte auch, die Ukraine solle „unpopuläre Entscheidungen“ treffen, wie etwa die Herabsetzung des Einberufungsalter. Damit rief er de facto zur Einberufung von minderjährigen Jugendlichen auf.

Selensky reagiert mit Mobilmachungsplan

Präsident Selensky kündigte nach einer Sitzung des Oberbefehlshaberrates am gleichen Tag an, dass in der nächsten Woche ein neuer umfassender Plan für die Mobilmachung vorgestellt wird. Die ukrainische Agentur UNIAN veröffentlichte ein Video, in dem Selensky sagte:

„Sie wissen, wie komplex und dringend die Frage der Mobilmachung ist. Es wurden komplexe Aufgaben gestellt. Heute gab es einen umfassenden Bericht darüber, welche Herausforderungen es gibt und wie das Problem zu lösen ist. (…) Dieser ganze Plan wird ausgearbeitet werden, und alle Antworten werden da sein. Nächste Woche werde ich diesen Plan sehen“

Gleichzeitig erklärte Alexej Danilow, der Sekretär des ukrainischen Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates, die Regierung hätte sich bereit erklärt, Wehrpflichtige, deren Dienstzeit abgelaufen ist, zu demobilisieren:

„Auf der heutigen Sitzung des Rates des Obersten Befehlshabers hat der Präsident dieses Thema angesprochen und darum gebeten, und die Militärs haben zugestimmt, dass diese Menschen in naher Zukunft demobilisiert werden. Dieser Prozess wird stattfinden und wir wissen, wie es sind“

Es ist absurd, dass die Ukraine einerseits händeringend Soldaten sucht und sogar Minderjährige zwangsweise einziehen will, andererseits aber zuvor einberufene Soldaten wieder entlassen möchte.

„Die Hälfte der Menschen im Land einziehen“

David Arahamiya, Fraktionsvorsitzender der Pro-Präsidentenpartei „Diener des Volkes“ in der Werchowna Rada, erklärte, die Ukraine könne an der Front keine Soldaten ersetzen, weil es keinen fertigen Mobilmachungsplan gibt. Im Fernsehen sagte er:

„Eine Million Menschen stehen unter Waffen, eine halbe Million von ihnen kämpft, 250.000 von ihnen kämpfen an der vordersten Front, fast 100 Prozent von ihnen ohne Rotation. (…) Wie viele Menschen werden noch einberufen? Es gibt eine Mobilisierungsreserve, sie ist bekannt. Wenn wir eine Rotation durchführen, müssen wir die Hälfte der Menschen im Land einziehen“

Im Gegensatz zu Kostenko, der die Regierung in der Verantwortung sieht, ist Selenskys Fraktionschef Arahamiya der Meinung, dass der Generalstab den Mobilmachungsplan ausarbeiten sollte:

„Der Generalstab muss [einen Plan] haben. Er muss sagen: Wir brauchen so viele Leute, um nächstes Jahr zu kämpfen, so viele Leute, die [rotiert] werden, (…) und dafür brauchen wir so viel Geld. Niemand in diesem Land hat so einen Plan“

Nach Ansicht von Arahamiya ist es in dieser Situation für die Regierung schwierig, einen Plan zur Finanzierung der Streitkräfte aufzustellen, was vor dem Hintergrund der bevorstehenden Wahlen in westlichen Ländern, einschließlich der USA, problematisch werden könnte.

Man sieht, dass das Problem der gescheiterten Mobilmachung ein weiterer Baustein im Machtkampf zwischen Selensky und Saluzhny zu werden scheint.

Die Arroganz der Macht

Besonders zynisch war mal wieder die ehemalige stellvertretende ukrainische Verteidigungsministerin Anna Maljar, die im Sommer, als sie noch im Amt war, mit sehr zynischer Kriegspropaganda aufgefallen ist.

Maljar sagte, sie verstehe die Angst der Ukrainer vor der Mobilmachung nicht. Sie meinte, die ukrainische Gesellschaft sei „schon alt genug“, um zu verstehen, dass es nicht jeden Tag gute Nachrichten geben werde, und Maljar stellte fest, dass „die Zeit der populären Lösungen vorbei ist“.

Zynisch wurde es, als sie ihre Verwunderung darüber äußerte, dass „die Mobilmachung ein so beängstigendes Thema für die Gesellschaft ist“. Sie ist der Meinung, dass die Menschen, die im Land geblieben sind, dies bewusst getan haben und deshalb erkennen sollten, dass die russische Armee größer ist und die Ukraine weniger Waffen hat.

Zu behaupten, die Menschen, die in der Ukraine geblieben sind, hätten das bewusst getan, ist angesichts der Ausreiseverbote reiner Hohn. Dass Maljar nun behauptet, sie verstehe der Angst dieser Menschen nicht, an die Front geschickt zu werden, ist Zynismus pur. Ihr Mann, der übrigens im wehrfähigen Alter ist, ist nicht an der Front, sondern lebt als wohlhabender Unternehmer in Kiew. Vielleicht sollte man ihren Mann mal an die vorderste Frontlinie einziehen, damit sie besser versteht, wovor ihre Landsleute Angst haben?

