Putin im O-Ton über Arbeitsmigration nach Russland

Auch in Russland gibt es viele Arbeitsmigranten, was auch zu Problemen führt. Daher wurde Putin auf seiner Jahrespressekonferenz danach gefragt.

In Russland gibt es Millionen von Arbeitsmigranten aus den ehemaligen Sowjetrepubliken, was bei manchem Russen für Unzufriedenheit sorgt. Allerdings werden die Migranten gebraucht, weil der Wohlstand in Russland dazu geführt hat, dass es Jobs gibt, die Russen nicht mehr machen wollen. Außerdem hat Russland Vollbeschäftigung und sucht dringend nach qualifizierten Einwanderern. Da ich viele Mails von Lesern zum Thema Auswandern nach Russland bekomme, habe ich die Fragen, die Putin dazu auf der Jahrespressekonferenz gestellt wurden, und seine Antworten übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Sarubin: Wir können nicht umhin, ein anderes Thema zu erwähnen, das die Menschen sehr bewegt: die Arbeitsmigration. Jetzt gab es schwere Schneefälle in den großen Metropolen und viele Menschen sind den Migranten dankbar, weil sie geholfen haben, die Straßen zu räumen, damit man selbst zur Arbeit kommen konnte. Aber, um es milde auszudrücken, es gibt auch Bedenken hinsichtlich der Zahl der Migranten und der Folgen dieser Migration. In einigen Regionen gibt es sogar Beschränkungen für die Arbeit von Migranten. Was denken Sie über dieses Problem?

Putin: Es ist kein einfaches Problem. Es ist charakteristisch für viele Länder der Welt und auch für uns. Nach unterschiedlichen Schätzungen haben wir über zehn Millionen Arbeitsmigranten. Aber wir haben, wie ich eingangs sagte, eine Arbeitslosenquote von 2,9 Prozent, was bedeutet, dass es fast keine Arbeitslosigkeit gibt. Und es gibt Bedarf auf dem Arbeitsmarkt.

Das heißt aber nicht, dass wir die wirtschaftlichen Probleme um jeden Preis und auf Kosten der russischen Bevölkerung lösen müssen, um die Probleme des Arbeitsmarktes zu lösen. Müssen wir hier Arbeitskräfte anlocken? Ja. Aber wir sind natürlich in erster Linie an qualifizierten Arbeitskräften interessiert. Wir brauchen auch weniger qualifizierte Arbeitskräfte, aber wir müssen zunächst gemeinsam mit unseren Partnern aus den Ländern, aus denen diese Migranten kommen, arbeiten.

Und man muss sagen, dass unsere Freunde aus diesen Ländern dafür sind, russische Schulen mit russischer Sprache und Zweigstellen unserer Hochschulen und Universitäten zu eröffnen. Wir begrüßen das und werden das tun. Sie brauchen Lehrer und bitten uns, unsere Lehrer zu schicken, um die Lehrpläne zu erweitern und Lehrbücher zu schicken. Das sollte im Voraus vorbereitet werden. Das ist das Erste.

Zweitens: Alle Migranten müssen unsere Gesetze und die Traditionen der Völker der Russischen Föderation ohne jeden Zweifel respektieren und die zuständigen Behörden sollten diese Einhaltung überwachen und auf Verstöße rechtzeitig reagieren.

Drittens: Wir müssen normale menschliche Bedingungen für diese Migranten schaffen. Ich habe hier auf Tafeln und Bildschirmen die Frage gesehen: Wie viel Geld werden wir für die Lösung der sozialen Probleme der Familienangehörigen von Migranten ausgeben? Ja, natürlich, ich verstehe die Sensibilität dieser Frage, aber wäre es besser, wenn wir diese Menschen, diese Kinder und Ehefrauen der Migranten, ganz im Stich lassen würden? Wozu würde das führen? Wir sind besser dran, wenn wir auf sie einwirken können.

Ja, und hier ist es nicht so einfach, es gibt nicht nur schwarz und weiß. In manchen Schulen haben wir mehr Migrantenkinder als Einheimische. Aber wir müssen diese Probleme im Voraus lösen, wir müssen sie vorbereiten, wir müssen mit ihnen arbeiten und nicht so tun, als ob die Probleme erst jetzt auftreten.

Und vielleicht brauchen wir eine spezielle Behörde, nicht nur das Innenministerium, das sich mit juristischen Fachfragen befasst, wir brauchen eine spezielle Behörde, das dieses Problem als Ganzes betrachtet und für jeden Aspekt dieses Problems rechtzeitig eine Lösung findet.

Das ist eine Menge Arbeit, aber zweifellos müssen wir uns in erster Linie – und darauf möchte ich die Vertreter aller Bereiche und Ebenen der Regierung aufmerksam machen – in erster Linie von den Interessen der eigenen Bevölkerung, der Bürger der Russischen Föderation leiten lassen.

Sarubin: Übrigens haben Katerina und ich festgestellt, dass Bürger aus verschiedenen europäischen Ländern und aus den USA Ihnen Bitten und Nachrichten geschrieben haben, um ihnen die russische Staatsbürgerschaft zu verleihen.

Beresowskaja: Italien, Schweden, Deutschland. Übrigens sind die Geschichten, die die Menschen berichten, die uns beim „Direkten Draht“ kontaktiert haben, völlig verrückt. In Schweden zum Beispiel wurde eine Familie einfach aus ihrem eigenen Haus vertrieben, als die Militäroperation begann. Die Menschen wollen nach Russland zurückkehren und dauerhaft hier leben.

Putin: Wir haben gewisse Regeln, wir haben gesetzliche Regelungen, die die Fragen der Erlangung der russischen Staatsbürgerschaft regeln. Wir werden nur gesetzestreue Bürger anderer Länder aufnehmen, die nach Russland ziehen, hier leben, arbeiten und ihr Schicksal und das ihrer Kinder mit unserem Land verbinden wollen.

Vielleicht ist es kein solcher Strom von Auswanderern, wie sie beispielsweise aus Afrika und dem Nahen Osten in die westeuropäischen Länder oder aus Lateinamerika in die USA kommen. Dort verändert sich deshalb die ethnische Zusammensetzung, das Verhältnis der ethnischen Gruppen in den USA wird sich unweigerlich ändern, und eine Zunahme der hispanischen Bevölkerung ist unvermeidlich, wir müssen das genau im Auge behalten. Aber die Kategorie, von der Sie sprechen, Menschen, die bewusst, nicht einmal aus wirtschaftlichen Gründen, versuchen, zu uns zu ziehen, die werden wir nur willkommen heißen, aber wir werden im Einklang mit unserem Gesetz handeln.

Ende der Übersetzung

