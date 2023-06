Putin im O-Ton über die Allgemeinbildung westlicher Politiker

Kleine Sensation

Bei der Podiumsdiskussion des Petersburger Wirtschaftsforums gab es eine kleine Sensation, denn der russische Präsident hat sich erstmals, wenn auch allgemein gehalten, über Politiker anderer Länder geäußert, was er vorher nie getan hat.

Putin wurde oft danach gefragt, was er über diesen oder jenen westlichen Politiker denkt, aber Putin hat es stets abgelehnt, darauf zu antworten. Selbst über Selensky hat er sich nie geäußert. Nun wurde ihm bei der Podiumsdiskussion des Petersburger Wirtschaftsforums wieder diese Frage gestellt und ich war sehr überrascht, dass er erstmals darauf geantwortet hat.

Putin ist seiner Regel, keine Namen von Politikern zu nennen, zwar treu geblieben und hat sich nur sehr allgemein geäußert, aber selbst das gab es früher nie, weil er niemanden – vor allem in Europa – verärgern wollte, denn Putin hatte bis zuletzt die Hoffnung, dass sich in Europa der „gesunde Menschenverstand“, wie er es immer formulierte, durchsetzt, und dass die europäischen Politiker sich auf die Interessen ihrer Länder besinnen und eine eigene Politik machen. Der Traum vom „gemeinsamen wirtschaftlichen und kulturellen Raum von Lissabon bis Wladiwostok“ war bis zuletzt das große Ziel von Putin.

Inzwischen hat man in Russland verstanden, dass das mit der heutigen politischen Elite in Europa, die sich endgültig als Befehlsempfänger Washingtons entpuppt hat und offen eine Politik gegen ihre eigenen Interessen macht, unrealistisch ist. Das dürfte der Grund sein, warum Putin von seinem seit über 20 Jahre geltenden Prinzip, nicht über seine Kollegen zu sprechen abgerückt ist und die Frage zumindest allgemein beantwortet hat, anstatt die Antwort höflich zu verweigern.

Ich habe die ganze Frage und Putins Antwort übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Frage: Sie hatten mit westlichen Staatsoberhäuptern wie Präsident Chirac, wie Bundeskanzler Schröder, wie Ministerpräsident Berlusconi zu tun.

Ich habe den Eindruck, dass Sie es bei den heutigen Staats- und Regierungschefs, zumindest in Europa und wahrscheinlich auch in den USA, mit Menschen eines anderen Kalibers zu tun haben. Ein Unterschied zu früheren Staats- und Regierungschefs, denen ich keine übermäßige Liebe zu Russland vorwerfen würde, besteht darin, dass diese Staats- und Regierungschefs einen Sinn für gesunden Pragmatismus hatten – Realismus in dem Sinne, dass Aktionen Gegenaktionen nach sich ziehen, dass, wenn man Schritte gegen eine andere Großmacht unternimmt, das ernste Konsequenzen für einen selbst haben kann.

Wenn ich mir die derzeitigen westlichen Staats- und Regierungschefs anschaue, habe ich das Gefühl, dass sie, wenn Sie so wollen, eine Art Realitätsferne haben. Konkret: Bundeskanzler Scholz und Präsident Macron beklagen sich darüber, dass sie zu wenig Kontakt zu Ihnen, im weiteren Sinne zur russischen Führung, haben, während sie gleichzeitig immer mehr, um Ihren Ausdruck zu gebrauchen, in den Krieg in der Ukraine verwickelt sind.

Die Frage ist: Betrachten Sie die NATO als Kriegspartei in der Ukraine? Und wenn die NATO eine Kriegspartei in der Ukraine ist, dann ist es überhaupt schwer vorstellbar, dass es Raum für eine konstruktive Diplomatie gibt. Oder liege ich da falsch?

Putin: Die NATO ist natürlich in den Krieg in der Ukraine verwickelt. Sie liefert militärische Ausrüstung, auch schwere. Jetzt wird die Option der Lieferung von Flugzeugen erwogen. Ich habe heute ja schon gesagt, dass in einem Abschnitt versucht wird, mit zwei Kompanien, unterstützt von fünf Panzern, anzugreifen. In dem anderen Abschnitt sind es anderthalb Kompanien, die von etwa zwei Panzern unterstützt werden. Die Panzer brennen, mehrere Panzer sind zerstört worden, darunter auch Leoparden. Das war auch gestern so, auch gestern waren es Leoparden. Sie brennen. Die F-16 werden auch brennen, daran gibt es keinen Zweifel.

Aber wenn sie auf Luftwaffenstützpunkten außerhalb der Ukraine stationiert sind und in Kampfeinsätzen eingesetzt werden, müssen wir uns überlegen, wie und wo wir diese Mittel, die in Kampfeinsätzen gegen uns eingesetzt werden, treffen können. Das birgt die ernste Gefahr, dass die NATO weiter in diesen bewaffneten Konflikt hineingezogen wird. (Anm. d. Übers.: Das war die klare Warnung, dass Flughäfen, von denen F-16 zu Kampfeinsätzen in der Ukraine starten, von Russland angegriffen werden. Auch, wenn es sich um Flughäfen in NATO-Staaten handelt)

Was die westlichen Staats- und Regierungschefs anbelangt, so wissen Sie, dass ich meine Kollegen nie bewerte. Unabhängig davon, wie sich unsere persönlichen Beziehungen entwickeln, halte ich das für nicht korrekt.

Ich habe übrigens auch nie etwas über Herrn Selensky gesagt. Aber das Einzige, was meine totale Abneigung hervorruft, ist, wie kann man Neonazi-Abschaum unterstützen und ihn in den Rang von Nationalhelden erheben, unabhängig von der ethnischen Zugehörigkeit dieser oder jener Person? Darum geht es doch, das ist das Wichtigste.

Ich wiederhole, dass ich niemals eine Bewertung von irgendjemandem vornehme. Aber wissen Sie, was ich gerade gedacht habe? Ich entschuldige mich beim Publikum. Vor kurzem ist der ehemalige italienische Ministerpräsident Berlusconi verstorben. Er hat viel zum Aufbau normaler, langfristiger Beziehungen zwischen Russland und den NATO-Ländern beigetragen, wie Sie bereits erwähnt haben. Er war ein sehr kluger und ein sehr aktiver und energischer Mensch, und es ist nicht übertrieben zu sagen, dass er meiner Meinung nach eine Persönlichkeit von Weltformat war. Ich bitte das Publikum um Verzeihung, aber ich möchte darum bitten, eine Schweigeminute zu seinem Gedenken einzulegen.

(Die Menschen im Saal erheben sich für eine Schweigeminute)

Danke.

Was Chirac betrifft, so war er ein Mann mit im wahrsten Sinne des Wortes enzyklopädischem Wissen. Einige der heutigen Staatsoberhäupter haben nicht einmal eine Hochschulausbildung, aber das ist eine Besonderheit des politischen Systems in einigen Ländern, dass es Menschen mit, sagen wir mal, einer schwachen Allgemeinbildung und einem geringen kulturellen Niveau an die Spitze bringt.

Jacques Chirac gibt es auch nicht mehr, er war eine große politische Persönlichkeit. Ich habe ihn mal gefragt: Warum handelt die amerikanische Führung in manchen Fällen so aggressiv und so kurzsichtig? Er antwortete mir auf Russisch: „Weil sie unkultiviert sind.“ Das waren seine Worte.

Und das hat mit dem Niveau der Allgemeinbildung und dem Verständnis für die Entwicklung objektiver Prozesse zu tun, oder mit dem mangelnden Verständnis dieser objektiven Prozesse. Aber trotz allem und egal was passiert, wir haben Respekt vor allen unseren Partnern. Ich hoffe, dass die Herausforderungen, mit denen wir heute konfrontiert sind, auch im Bereich der Sicherheit, uns zu der Einsicht führen werden, dass Sicherheit für alle gleich sein muss, wie wir es unseren Partnern gegenüber immer gesagt haben.

Moderator: Herr Präsident, trotz der Rolle der NATO und des „kollektiven Westens“ im Krieg in der Ukraine schließen Sie also nicht die Tür der Diplomatie mit westlichen Führern und sind offen für die Suche nach einer friedlichen Lösung? Richtig?

Putin: Wir haben sie nie geschlossen. Sie sind es, die beschlossen haben, sie zu schließen. Und sie schauen durch die Ritzen zu uns, unter anderem mit Ihrer Hilfe. (Gelächter).

Wissen Sie, ein sehr gutes Thema waren die Weltwährungen. Ich weiß nicht, Herr Präsident, in welchem Stadium der Überlegungen, aber gibt es in der arabischen Welt im Moment irgendetwas, das darauf hindeutet, dass unsere Kollegen weiterhin über die Schaffung einer einheitlichen arabischen Währung nachdenken? Passiert hier etwas? Ich habe das ein bisschen verpasst.

Tebbun (Präsident Algeriens): Ich wünschte, da wäre etwas. Ich denke, einige Währungen wurden der Welt jetzt aufgedrängt. Aber ich spreche im Namen meines Landes, im Namen Algeriens, wir würden es gerne sehen, wenn wir in naher Zukunft den BRICS beitreten würden, um unsere Wirtschaft von einem Teil des Drucks zu befreien, unter dem wir stehen.

Was eine einheitliche Währung angeht, so haben wir, so Gott will, sehr starke Währungen in der arabischen Welt, zum Beispiel die Währung von Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Vielleicht werden die Entscheidungen, die Sie jetzt als möglich bezeichnen, getroffen, wir werden sehen.

Ende der Übersetzung

