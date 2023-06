Putin im O-Ton über die Entdollarisierung der Weltwirtschaft

Sanktionen

Bei der Podiumsdiskussion des Petersburger Wirtschaftsforums wurde Putin auch zur Rolle des Dollars zur Entdollarisierung der Weltwirtschaft und Russlands Rolle dabei befragt.

Der russische Präsident Putin hat diese Politik der USA 2018 bereits sehr treffend charakterisiert, als er auf der Podiumsdiskussion des Petersburger Wirtschaftsforums danach gefragt wurde, warum Russland sich vom Dollar abwende. Putins Antwort begann wie folgt:

„Wir haben nicht das Ziel, uns vom Dollar abzuwenden, der Dollar wendet sich von uns ab. Und diejenigen, die die entsprechenden Entscheidungen treffen, schießen sich nicht nur ins Knie, sondern etwas höher. Denn eine solche Instabilität in den Abrechnungen in Dollar führt dazu, dass sehr viele Volkswirtschaften der Welt nach alternativen Reservewährungen suchen und vom Dollar unabhängige Zahlungssysteme schaffen.“

Damit hat Putin, wie die Zeit gezeigt hat, Recht behalten. Nun wurde er beim Petersburger Wirtschaftsforum wieder danach gefragt und ich habe die Frage und seine Antwort übersetzt. Der „Herr Präsident“, an den Putin sich in seiner Antwort wendet, ist der algerische Präsident, der ebenfalls an der Podiumsdiskussion teilgenommen hat.

Beginn der Übersetzung:

Moderator: Zu den Instrumenten, Herr Präsident. Instrumente werden nicht nur gegen Russland eingesetzt, sondern Ihnen wird auch ein interessantes Instrument gegen die USA zugeschrieben. Die wirtschaftliche und politische Macht der USA beruhte zu einem großen Teil auf der Rolle des Dollars im internationalen Finanzsystem. Und es heißt, dass Sie den aktuellen Konflikt, den Konflikt mit den USA, nutzen, um den Prozess der Entdollarisierung in Gang zu setzen und zu beschleunigen. Erstens: Stimmt das? Und zweitens, wenn das stimmt, was sind die Ergebnisse dieses Prozesses, das Ende des Dollars als Hegemon im internationalen Finanzsystem?

Putin: Zunächst einmal möchte ich sagen, und ich hoffe, dass der Herr Präsident mir zustimmt, dass unsere Freunde genau analysieren, was in diesem Bereich geschieht, auch in der arabischen Welt und in Afrika. Ich möchte Folgendes sagen: Wir hatten und haben nie das Ziel, Russlands Wirtschaft zu entdollarisieren. Und es gab und gibt auch nicht das Ziel der Entdollarisierung oder der Einflussnahme auf die Entdollarisierung der Weltwirtschaft. Der Einfluss einer Währung auf die Weltwirtschaft steht in direktem Zusammenhang mit der Wirtschaftskraft des Landes, das diese Währung emittiert. Und die US-Wirtschaft ist eine der größten Volkswirtschaften der Welt, auch wenn sie der chinesischen Wirtschaft jetzt nach Kaufkraftparität unterlegen ist. Die chinesische Wirtschaft hat die amerikanische Wirtschaft überholt, aber dennoch ist sie eine große Wirtschaft. Sie ist ein offensichtlicher Verdienst des amerikanischen Volkes, das talentiert und fähig ist, niemand bestreitet das. Es ist nur so, dass die heutige politische Führung das Vertrauen des amerikanischen Volkes missbraucht.

Ich sage dies in voller Kenntnis der Fakten. Zum Teil deshalb, weil sie durch die Verfolgung kurzfristiger politischer Ziele – und es ist noch die Frage, ob das vom Standpunkt der USA selbst aus gesehen die richtigen Ziele sind – ihre eigene Macht untergraben, auch im globalen Finanzwesen. Indem sie den Dollar als Instrument des bewaffneten Kampfes einsetzen – anders kann man es nicht ausdrücken -, wecken sie Zweifel an der Zuverlässigkeit der US-Währung sowohl als Zahlungsmittel im Welthandel als auch als Währungsreserve.

Die Reserven der wichtigsten Volkswirtschaften der Welt in Dollar schrumpfen von Jahr zu Jahr. Nicht so schnell, wie mancher es sich vielleicht gewünscht hätte, aber sie schrumpfen; genauso wie in der Weltwirtschaft die Bezahlungen in Dollar schrumpfen, schrumpfen sie in Euro. Die Abrechnungen in nationalen Währungen nehmen zu, zum Beispiel im Yuan und in einigen Währungen der arabischen Länder.

Lateinamerika hat nicht zufällig, unabhängig von den Ereignissen in Europa, Ideen und Projekte zur Schaffung eigener Währungen entwickelt, und es ist kein Zufall, dass die arabische Welt seit langem über die Schaffung einer einheitlichen Währung spricht, und auch Asien spricht darüber. Der Anteil des Yuan an den Abrechnungen wächst. Wenn die führenden arabischen Ölproduzenten jetzt sagen, dass sie bereit sind, ihr Öl in Yuan zu verkaufen, wissen Sie, dann haben wir damit absolut nichts zu tun.

Aber wenn sich dieser Trend an den Börsen oder anderen Börsen für Öl und Gas durchsetzt und die Zahlungen nicht in Dollar erfolgen – dann ist das der Anfang vom Ende für den Dollar. Mit uns hat das nichts zu tun. Sie sind diejenigen, die das alles alleine machen, was mir allen Grund zu der Annahme gibt, dass die heutigen politischen Eliten das Vertrauen des amerikanischen Volkes missbrauchen und den Weg zu den von mir genannten negativen Folgen bereiten.

Ende der Übersetzung

