Putin im O-Ton über die Fehler der „sogenannten Grünen“ in der Wirtschaftspolitik

Laut Putin sind sie die "sogenannten Grünen" die Profiteure der Ukraine-Krise, weil sie damit die eigenen Fehler in der Wirtschafts- und Energiepolitik Russland in die Schuhe schieben können.

Bei der Podiumsdiskussion des Petersburger Wirtschaftsforums hat Putin sich auch zur Wirtschaftspolitik der „sogenannten Grünen“, wie Putin sie bezeichnet hat, geäußert. Die von mir zitierte Aussage Putins war Teil einer längeren Antwort Putins zu Fragen der weltweiten Rohstoffmärkte. Ich habe den Teil seiner Antwort übersetzt, in dem es um die EU und die Grünen geht.

Beginn der Übersetzung:

Sie verstehen, dass es in der heutigen Welt schwierig und manchmal praktisch unmöglich ist, andere Länder einfach zu zwingen, die Interessen eines anderen zu verfolgen. Wie kann man ein Land mit einer Millionenbevölkerung zwingen, zu sagen: „Kauft kein Getreide aus Russland, verhungert, lasst euer Volk verhungern!“

Wer kann das schon sagen? Und wenn es jemand kann, irgendein Trottel, der das sagt, werden sie nicht zuhören – sie werden nicht zuhören, das ist das Problem.

Und die Leute, die das tun, die müssen endlich begreifen, dass das nicht nur kontraproduktiv für die Weltwirtschaft ist, sondern dass es auf den ersten Blick unverständlich ist, dass das inakzeptabel für Millionen von Menschen ist. Inakzeptabel.

Die haben davon gesprochen, dass man für die Umwelt kämpfen muss. Europa hat die Kohleverstromung stark ausgeweitet. Und dieselben Leute, die sogenannten Grünen, die noch gestern am lautesten über die Notwendigkeit der vollständigen Abschaltung der Kohlekraftwerke und des vollständigen Ausstiegs aus der Kernenergie geschrien haben, tun genau das heute. Heute gibt’s alles: Sowohl die Kernkraftwerke als auch die Kohlekraftwerke werden eingeschaltet, und im Strommix einiger europäischer Länder ist der Anteil der Kohle bereits um ein Vielfaches größer als in Russland.

Alles ist vergessen, das ganze Gequatsche ist in der Tonne! Das liegt auch daran, dass die bisherigen Entscheidungen aus wirtschaftlicher Sicht völlig ungerechtfertigt waren.

Für sie ist die heutige Situation, die heutige Krise in der Ukraine, von Vorteil. Sie ist eine Ausrede, um ihre wirtschaftlichen Fehler zu vertuschen – sowohl im Energie- als auch im Finanzbereich.

Sie haben einen starken Anstieg der Inflation verursacht. Warum? Na, weil sie gedankenlos Billionen in ihre Wirtschaft gepumpt haben, in den USA, ich fürchte, ich kann mich irren, neun Billionen, und in Europa fünf Billionen Euro. Und die Inflation war geschaffen.

Das haben nicht wir getan – das haben sie noch vor der Situation in der Ukraine getan. Jetzt vertuschen sie ihre Fehler, indem sie sagen, dass sie Russland bestrafen müssen und Russland zum Schuldigen machen. Nein, so wird das nichts.

Ende der Übersetzung

In meinem neuen Buch „„Putins Plan – Mit Europa und den USA endet die Welt nicht – Wie das westliche System gerade selbst zerstört ““ gehe ich der der Frage, worum es in dem Endkampf der Systeme - den wir gerade erleben - wirklich geht. Wir erleben nichts weniger als den Kampf zweier Systeme, in dem Vladimir Putin der Welt eine Alternative zum neoliberalen Globalismus anbietet. Wurden die Bürger im Westen gefragt, ob sie all das wollen, ob sie zu Gunsten des neoliberalen Globalismus auf ihren Wohlstand und ihre Freiheiten verzichten wollen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich hier direkt über den J.K. Fischer Verlag bestellbar.



