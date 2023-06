Putin im O-Ton über die Ziele der russischen Operation

Treffen mit Kriegsreportern

Putin hat sich am Dienstag mit Kriegsreportern getroffen und zwei Stunden lang ihre Fragen beantwortet. Ich übersetze die interessantesten Fragen und Antworten.

Am Dienstag hat Putin sich mit russischen Kriegsreportern getroffen und sich zwei Stunden lang ihren Fragen gestellt. In Russland ist es ein offenes Geheimnis, dass solche Treffen schon öfter mehr oder weniger heimlich stattgefunden haben, dieses Mal wurden zwei Stunden des Treffens als Video veröffentlicht.

Ich kenne einige der Reporter persönlich, es sind die, die seit Monaten von „ganz vorne“ berichten und sehr gut über die Lage informiert sind. Putin ist bekannt dafür, nicht nur den offiziellen Berichten zu glauben, sondern auch mit Soldaten und Kommandeuren an der Front – und eben mit Kriegsreportern – zu sprechen, um aus erster Hand Information über die Lage zu bekommen, denn egal, wie gut ein Bericht des Generalstabs ist, zum Verständnis muss man auch die Meinungen, Erfahrungen und Nöte der Leute kennen, die vorne an der Front sind.

Hier werde ich die in meinen Augen interessanteste Fragen und Antworten übersetzen. In der ersten Frage ging es um die Ziele der russischen Operation und ob sie sich geändert hätten.

Beginn der Übersetzung:

Frage: Sie haben wiederholt davon gesprochen, dass alle Ziele, die Sie persönlich gesetzt haben, im Rahmen der Militäroperation erreicht werden sollen. Die Militäroperation läuft schon ziemlich lange. Die Situation ändert sich, die Lage ändert sich, die Ziele der Militäroperation ändern sich wahrscheinlich auch. Sagen Sie, wie sie sich verändert haben, wenn überhaupt?

Putin: Nein, sie ändern sich je nach der aktuellen Situation, aber insgesamt werden wir natürlich nichts ändern, und sie sind für uns grundlegend.

Hier sind sehr erfahrenen Leute, besonders nach dem letzten Jahr, Leute wie Sie, die im Kugelhagel waren. Das verändert das Bewusstsein, das weiß ich aus eigener Erfahrung. Vielleicht nicht aus der Erfahrung, die Sie haben, also ich war nicht im Kugelhagel, sondern aus der Zeit, als ich in einem Hubschrauber saß und von Leuchtspurgeschossen beschossen wurde. Wissen Sie, das alles verändert das Bewusstsein. (Anm. d. Übers.: Unmittelbar nach seinem Amtsantritt als Präsident ist Putin zu den Kommandeuren nach Tschetschenien gefahren, wo sein Hubschrauber unter schweren Beschuss geraten ist)

Was ist also der Sinn dessen, was wir hier tun? Man muss sich zwei Schritte von der Mitte des Feldes entfernen. Schließlich waren und sind wir entschlossen, nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion mit allen unseren Nachbarn die freundlichsten Beziehungen zu unterhalten. Wir tun das, wir haben uns mit der Tatsache abgefunden, dass das, was geschehen ist, schon geschehen ist, und dass wir damit leben müssen.

Und Sie wissen, ich habe das schon gesagt, es ist kein Geheimnis, dass wir unseren westlichen Partner, wie ich sie immer genannt habe, alles angeboten haben. Wir dachten, dass wir einander nicht fremd sind, dass wir wie sie Bourgeoisie sind, wir wollen in diese Familie der sogenannten zivilisierten Nationen. Und in die NATO habe ich die Fühler ausgestreckt: Lasst uns diese Möglichkeit in Betracht ziehen – sie haben uns zurückgewiesen, sie haben es nicht einmal in Betracht gezogen – und bei der Raketenabwehr habe ich vorgeschlagen, lasst es uns gemeinsam machen.

Wir verstehen, dass die Ereignisse der 1990er und frühen 2000er Jahre, zum Beispiel im Kaukasus, mit dem schweren historischen Erbe verbunden sind. Gegen wen haben wir Krieg geführt? Hauptsächlich gegen Al-Qaida. Und was haben unsere so genannten Partner getan? Sie haben sie materiell, informationell, politisch und sogar militärisch unterstützt. Es war ihnen egal, dass das Al-Qaida war, sie wollten nur uns erschüttern. Und auch in diesem Paradigma geht es nur darum, Russland zu erschüttern. Wir haben uns mit ihnen auf die eine oder andere Weise geeinigt, dass die NATO nicht erweitert wird. Wir haben alles angeboten! Aber die Antwort war nein.

Warum nicht? Unser Land ist einfach zu groß: ein solches Land in Europa, an einem solchen Ort, so groß, mit einem solchen Potenzial brauchen sie nicht. Und Stück für Stück versuchen sie, dieses Land zu zerstückeln.

Die Ukraine ist eine der Optionen, wie man Russland erschüttern kann. Eigentlich hätte man das natürlich im Auge behalten müssen, als die Entscheidungen über den Zusammenbruch der Sowjetunion getroffen wurden. Aber damals rechnete man offenbar damit, dass unsere tiefen Beziehungen die Richtung vorgeben würden. Aber aufgrund einer ganzen Reihe von Umständen – historischer, wirtschaftlicher und politischer – nahm die Situation einen anderen Verlauf.

Und was haben wir in dieser Richtung nicht alles getan. Jahrzehntelang haben wir ihre Wirtschaft gestützt, wenn nicht sogar gefüttert – Sie wissen, was ich dazu schon geschrieben und gesagt habe – mit billigen Energieträgern, diesem und jenem, Krediten und so weiter. Aber nichts hilft. Und wie ist es schließlich ausgegangen? Sie haben angefangen, unsere Anhänger auf den Straßen zu töten, es kam zu dem Staatsstreich.

Hören Sie, das ist nicht der erste Staatsstreich. Wie ist Juschtschenko in der Ukraine an die Macht gekommen? Etwa als Ergebnis legitimer Handlungen? Soll ich zeigen, wodurch er an die Macht gekommen ist? Wir wissen das doch. Sie haben einen dritten Wahlgang erfunden. Was für ein dritter Wahlgang? Der ist in der Verfassung nicht vorgesehen – das war ein Staatsstreich, aber zumindest wurde er relativ friedlich durchgeführt. Und wir haben mit ihnen gesprochen: Ich bin hingegangen, sie sind zu uns gekommen – bitte. Nein, es kam zu dem blutigen Staatsstreich. Mit anderen Worten: Es wurde offensichtlich, dass wir keine Chance haben, normale Beziehungen zu unserem Nachbarn, dem ukrainischen Brudervolk aufzubauen. Nun, einfach gar keine.

Und dann ging es los. Nach dem Staatsstreich wurde ihnen klar, dass wir die Krim nicht einfach sich selbst überlassen konnten, das war unmöglich, das wäre Verrat unsererseits gewesen, das ging einfach nicht. Dann begannen die Ereignisse im Südosten, da haben wir keinen Finger gerührt. Ja, unsere Freiwilligen waren dort, aber der russische Staat hatte nichts damit zu tun – das kann ich Ihnen versichern, überhaupt nichts. Ich kann Ihnen ganz offen, direkt und ehrlich sagen: gar nichts. Ja, es gab Leute aus Russland, die versucht haben, die lokale Bevölkerung zu unterstützen und so weiter.

Aber schließlich waren wir natürlich gezwungen, diese Leute zu verteidigen, wir waren einfach dazu gezwungen. Neun Jahre lang! Und wir haben aufrichtig versucht, zu verhandeln, es war schwierig, zu verhandeln, um den Südosten der Ukraine irgendwie mit dem ganzen Land zu „verkleben“, aber wir haben uns aufrichtig bemüht, das zu tun. Jetzt wissen wir, dass unsere sogenannten Partner uns einfach betrogen haben, wie man sagt, veräppelt. Und wie sich herausstellte, hatten sie nicht vor, irgendetwas zu tun, und so ist es zu der jetzigen Situation gekommen.

Und außerdem heben sie Bastarde wie Bandera auf ein Podest. Wenn sie den Kommunismus nicht wollen – Gott mit ihnen, aber wer will ihn heute noch? Sie stoßen den Gründer der Ukraine – Lenin – vom Podest. Gut, das ist ihre Sache. Aber sie stellen Bandera auf seinen Platz – er ist doch ein Faschist. Ich wundere mich überhaupt wie ein Mann, der jüdisches Blut in seinen Adern hat, der an der Spitze des Staates Ukraine steht, wie er Neonazis unterstützen kann. Ich verstehe das einfach nicht. Als sie die jüdische Zivilbevölkerung vernichteten, wurden Bandera und andere wie er zu Nationalhelden erhoben, und jetzt laufen sie mit diesen Plakaten herum. Was dort geschieht, wird uns natürlich historisch gesehen nie gefallen.

Als der Verhandlungsprozess lief, auch in Istanbul, haben wir diese Frage immer wieder gestellt. Uns wurde eine Gegenfrage gestellt: „Bei uns gibt es nichts Neonazistisches, was wollt ihr von uns?“ Nun, zumindest, dass sie entsprechende Einschränkungen im Gesetz einführen. Übrigens wurde das in dieser Verhandlungsrunde insgesamt auch vereinbart – vor dem Abzug unserer Truppen aus Kiew, denn danach haben sie alle unsere gemeinsamen Vereinbarungen weggeworfen.

Demilitarisierung. Wir arbeiten schrittweise und methodisch daran. Womit kämpfen die ukrainischen Streitkräfte? Produzieren sie Leoparden oder Bradleys oder sogar F-16, die sie noch nicht in Dienst gestellt haben? Sie stellen nichts her. Der ukrainische militärisch-industrielle Komplex wird bald überhaupt nicht mehr existieren. Was stellen sie her? Sie bekommen Munition, sie bekommen Ausrüstung, sie bekommen Gewehre – sie bekommen alles geliefert. So kann man nicht lange leben, so kommt man nicht weit. Die Frage der Demilitarisierung ist also eine sehr praktische Frage.

Und der Schutz der Menschen, die im Donbass sind. Ja, leider gibt es immer noch Beschuss und so weiter. Aber insgesamt gehen wir methodisch vor, arbeiten daran und lösen das. Und ich bin sicher, dass wir dieses Problem lösen werden.

Im Großen und Ganzen gibt es also keine grundlegenden Änderungen in Bezug auf die Ziele, die wir uns zu Beginn der Operation gesetzt haben. Es gibt keine Änderungen.

Ende der Übersetzung

