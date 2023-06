Putin im O-Ton über diejenigen, die Russland verlassen haben

Folge der Militäroperation

Bei der Podiumsdiskussion des Petersburger Wirtschaftsforums wurde Putin zu denn befragt, die Russland nach Beginn der Militäroperation verlassen haben. Seine Antwort fand ich interessant.

Beginn der Übersetzung:

Moderator: Eine der wirtschaftlichen Herausforderungen für Russland ist der Mangel an hochqualifizierten Arbeitskräften. Sie haben das angesprochen und über die Maßnahmen gesprochen, die hier ergriffen werden.

Interessant ist, dass eine gewisse Anzahl qualifizierter Leute, vor allem in der Informationstechnologie, Russland verlassen hat, als die Militäroperation verkündet wurde. Ich höre immer öfter, nicht nur in Moskau, sondern auch in der westlichen Presse, dass sie langsam zurückkommen.

Stimmt das? Und soweit das der Fall ist, heißen Sie diese Menschen bei ihrer Rückkehr in ihr Land willkommen?

Putin: Ich habe mich gerade mit dem Präsidenten der Vereinigten Arabischen Emirate getroffen und darüber gesprochen: Viele Russen leben und arbeiten jetzt in den Emiraten. Wahrscheinlich sogar noch mehr in unseren nächsten Nachbarländern: in Armenien, in Aserbaidschan, in Kasachstan, in Usbekistan.

Wissen Sie, ich sehe darin nichts Schlechtes. Die Menschen sollen dort leben, wo sie es für richtig halten, dort arbeiten. Aber es ist das eine, in Moskau zu leben, einer der besten Städte der Welt, mit all ihrer Infrastruktur, mit all ihren sozialen Vorteilen und Möglichkeiten, und etwas anderes, in einer anderen Stadt zu leben. Es ist das eine, inmitten der eigenen Sprache und Kultur zu leben, und etwas anderes, davon getrennt zu sein. Es ist das eine, unter seinen Freunden, seinem gewohnten Bekanntenkreis, seinen Verwandten und Bekannten zu leben, die man von Zeit zu Zeit sehen möchte, und etwas anderes, von ihnen getrennt zu leben. Nach unserer vorsichtigen Schätzung sind fünfzig Prozent derer, die weggegangen sind, bereits zurückgekehrt. Dieser Prozess geht weiter.

Aber wenn jemand woanders leben will, Gott mit ihm. Aber ich bin sicher, dass dieser Prozess eher positiv als negativ ist, denn er wird ein Element zusätzlicher Verbindungen zwischen Russland und den Ländern sein, mit denen wir bereits wirtschaftliche und humanitäre Kontakte pflegen.

Ende der Übersetzung

In meinem neuen Buch „„Putins Plan – Mit Europa und den USA endet die Welt nicht – Wie das westliche System gerade selbst zerstört ““ gehe ich der der Frage, worum es in dem Endkampf der Systeme - den wir gerade erleben - wirklich geht. Wir erleben nichts weniger als den Kampf zweier Systeme, in dem Vladimir Putin der Welt eine Alternative zum neoliberalen Globalismus anbietet. Wurden die Bürger im Westen gefragt, ob sie all das wollen, ob sie zu Gunsten des neoliberalen Globalismus auf ihren Wohlstand und ihre Freiheiten verzichten wollen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich hier direkt über den J.K. Fischer Verlag bestellbar.



