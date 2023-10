Putin über Fragen der Energiemärkte und den Nahen Osten

Öl und Gas

Letzte Woche fand die Konferenz Russian Energyweek statt, auf der Präsident Putin traditionell an der Podiumsdiskussion teilnimmt. Hier ist eine Zusammenfassung seiner wichtigsten Erklärungen.

Ich habe die Russian Energyweek letzte Woche in einem Artikel erwähnt, bin aber nicht dazu gekommen, darüber mehr zu schreiben. Da die Konferenz auch Thema des wöchentlichen Nachrichtenrückblicks des russischen Fernsehens war, habe ich dessen Zusammenfassung übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Die Autos der hochrangigen Delegationen stehen vor den Toren des Forums in der Manege. Dieses ist aus Venezuela, und hier kommt Prinz Abdulaziz bin Salman, der Energieminister von Saudi-Arabien, an. Mehr als ein Drittel der weltweiten Öl- und Gasreserven sind im Nahen und Mittleren Osten konzentriert und die Risiken sind ebenfalls groß. Mit den jüngsten Ereignissen im Gazastreifen haben sie sich vervielfacht, und – was am wichtigsten ist – es fließt Blut, jeden Moment könnte die Situation endgültig außer Kontrolle geraten. Putin sagte dazu:

„Was geschieht, ist schrecklich. Wir wissen, dass die Verbitterung auf beiden Seiten sehr groß ist. Aber wie groß die Verbitterung auf beiden Seiten auch sein mag, man muss sich dennoch bemühen, die Verluste unter der Zivilbevölkerung, unter Frauen, Kindern und Alten so gering wie möglich zu halten oder auf Null zu reduzieren. Wenn Männer beschlossen haben, gegeneinander zu kämpfen, dann sollen sie miteinander kämpfen. Aber lasst Frauen und Kinder in Ruhe. Das gilt für beide Seiten.“

Der Gast des Forums ist der irakische Premierminister Mohammed Shia Al-Sudani. Der Irak ist ein Land, das alle Schrecken der amerikanischen Intervention erlebt hat. Und jetzt geht es in Gaza wieder einmal um Gewalt. Er sagte:

„Dies ist eine Beleidigung für die gesamte Menschheit. Heute muss die internationale Gemeinschaft offen sagen, ob es überhaupt Vereinbarungen und internationale Prinzipien gibt, die diese Situation und die Situation in der Welt regeln. Oder gibt es so etwas überhaupt nicht? Und jedes Land der Welt kann nach Belieben Maßnahmen ergreifen?“

Die Diplomatie sollte in der Region eigentlich vom so genannten „Nahost-Quartett“ aus Russland, der EU, den Vereinten Nationen und den USA übernommen werden, aber die USA haben beschlossen, alles allein zu entschieden, wie Putin erinnerte:

„In den letzten Jahren lag der Schwerpunkt auf der Befriedigung der materiellen Bedürfnisse der in den palästinensischen Gebieten lebenden Bevölkerung. Im Grunde hat man versucht, die Lösung grundlegender politischer Probleme durch materielle Zuwendungen zu ersetzen. Wir haben immer gesagt, dass das nicht ausreichen würde.“

Putins Antworten hören Vertreter mehrerer Länder der Region: Iran, Türkei und Syrien. Im Saal sitzt auch eine Nahost-Spezialistin, die ehemalige österreichische Außenministerin Karin Kneissl, die ihre Doktorarbeit über das heute äußerst relevante Thema verteidigt hat, „die Wechselbeziehung zwischen dem Völkerrecht und dem Konzept der Grenzen im Nahen Osten“.

„Es findet keine wirkliche Vermittlung statt. Die USA haben in den letzten 56 Jahren die Nahostpolitik bestimmt. Die Ergebnisse sehen wir, selbst wenn wir nicht einmal über den Krieg im Irak und in Libyen sprechen“, so Kneissl.

Alle Aufmerksamkeit richtet sich nun darauf, wie sich die Schlüsselländer des Ostens verhalten werden, darunter natürlich auch Saudi-Arabien. Moskau und Riad haben jedoch ihre eigene Agenda in Energiefragen. Die Delegation des Königreichs ist eine der repräsentativsten auf dem Forum. Auf die Klausurtagung folgt eine Sitzung des zwischenstaatlichen Ausschusses.

Eine der zentralen Veranstaltungen der Russian Energyweek sind die Verhandlungen zwischen Russland und Saudi-Arabien. Die beiden Länder sind auf dem Energiemarkt Konkurrenten und Partner und arbeiten im Rahmen der OPEC+ zusammen. Russland, Saudi-Arabien und 22 weitere Länder haben sich darauf geeinigt, die Förderung im nächsten Jahr um fast 1,5 Millionen Barrel pro Tag zu senken. Das Ergebnis ist ein stabiler Preis. Gegenwärtig liegt der Ölpreis bei rund 90 Dollar pro Barrel.

„Das stabile Funktionieren unserer Öl- und Gasindustrie ist wichtig. Und das ist das wichtigste Ergebnis: Die Einnahmen des Haushalts, die Sicherung der Verpflichtungen bei den Ausgaben, die Steuereinnahmen, Arbeitsplätze und Beschäftigung“, sagte der stellvertretende russische Ministerpräsident Alexander Novak.

Dabei hat der Präsident der Regierung die klare Aufgabe gestellt, einen starken Anstieg der Benzin- und Dieselpreise im Lande zu verhindern, wie Putin sagte:

„Die Regierung hat eine Reihe von Entscheidungen getroffen, die darauf abzielen, die Situation wieder zu normalisieren. Ich möchte noch einmal die Aufmerksamkeit unserer führenden Energieunternehmen auf sich ziehen. Vorrangig sollte die Lieferung von Treibstoff sein und zwar speziell an die heimischen Verbraucher. Ich bitte Sie, schneller zu handeln und Präventivmaßnahmen zu ergreifen“

(Anm. d. Übers.: Die Benzinpreise sind in Russland auf etwas über 60 Cent gestiegen, weshalb die Regierung eingegriffen hat, denn normalerweise liegen sie in Russland bei 50 Cent)

Das vorübergehende, aber vollständige Verbot der Ausfuhr von Benzin und Diesel aus dem Land hat eindeutig geholfen. Europa hat beschlossen, selbst russisches Gas abzulehnen, und hat Preiserhöhungen auf bis zu 2.000 Euro pro tausend Kubikmeter bekommen. Und schon vor der Sprengung verkündete es den Boykott von Nord Stream-2, aber gleichzeitig beziehen die EU-Länder weiterhin russisches Gas durch die Pipeline durch die Ukraine. Aber eine Röhre von Nord Stream funktioniert noch. Dazu sagte Putin:

„Europa könnte nun sagen: Gebt die Pipeline frei, wir brauchen sie, um unsere Wirtschaft zu unterstützen. Nein. Warum kann man Gas über die eine Route nach Europa transportieren, aber über die andere nicht?“

Und noch ein Paradoxon: Polen hat die Jamal-Europa-Gaspipeline geschlossen. Deutschland, der größte Geber für den europäischen Haushalt, hat darunter gelitten. Bis vor kurzem hat Warschau die meisten Subventionen aus dem Haushalt erhalten. Aber Berlin schweigt. Das Ergebnis ist, dass die Industrieproduktion in den entwickelten Ländern Europas ins Minus gerät. Das kommentierte Putin so:

„Warum muss man sich selbst Probleme schaffen, in der Hoffnung, dass wir zusammenbrechen? Aber wir brechen nicht zusammen, das ist ihnen allen schon klar. Wir haben ein Sprichwort: Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein.“

Der Moderator sucht immer noch nach einer Logik in den Aktionen der Europäer: Vielleicht steht der moralische Imperativ im Weg?

Putin sieht das anders:

„Nein, ich stimme Ihnen nicht zu. Denn wenn es einen moralischen Imperativ gäbe, hätten sie sagen müssen: Wir nehmen nichts durch Turkish Stream, wir nehmen nichts über das Gebiet der Ukraine. Dann könnte man davon ausgehen, dass alles abgeschnitten ist und dass sie nichts von Russland nehmen werden, sie werden Gras fressen, aber Russland keinen einzigen Euro verdienen lassen.“

Jedenfalls hat sich Russland schnell umgestellt. Es hat die Ströme nach Süden gelenkt und verflüssigt selbst zunehmend Gas. Russlands LNG-Produktion soll sich in den nächsten 10 Jahren auf 100 Millionen Tonnen pro Jahr verdreifachen.

„Unsere Projekte liegen in der arktischen Zone. Einerseits ist es schwierig, sie zu bauen, andererseits verschafft uns die durchschnittliche Jahrestemperatur zusätzliche Produktionskapazitäten. Wir arbeiten jetzt mit einem Plus von 20 Prozent. Ich glaube, dass unser Gas überall auf der Welt wettbewerbsfähig sein kann“, sagte Leonid Michelson, der CEO von NOVATEK.

Das gilt auch für die russischen Kernkraftwerke. Der Weltmarktführer Rosatom baut überall auf der Welt, und das, obwohl der Westen seine Partner buchstäblich einzuschüchtern versucht, wie Rosatom-Chef Alexej Lichatschow erklärte: „Wir verteidigen weiterhin unsere Linie der Ausweitung der Exporte und der Vertiefung der Zusammenarbeit mit befreundeten Ländern. Solche charismatischen Staatsoberhäupter, wie die Staatsoberhäupter Ägyptens, der Türkei, Bangladeschs, Chinas und Indiens, genießen die Unterstützung und das Vertrauen des Volkes und sie lassen sich nicht einschüchtern.“

Hat der irakische Premierminister keine Angst, zu Gesprächen nach Moskau zu kommen, fragte der Moderator, denn das würde den USA offensichtlich nicht gefallen? Seine Antwort war:

„Nein, ich habe keine Angst. Wir erlauben nicht, dass jemand dem Irak vorschreibt, wer unsere Freunde und Partner sind.“

Russland baut die Zusammenarbeit mit allen Ländern aus, die dazu bereit sind, und das sind die meisten. Und es behauptet seine führende Position auf den weltweiten Energiemärkten.

Ende der Übersetzung

In meinem neuen Buch „Das Ukraine Kartell – Das Doppelspiel um einen Krieg und die Millionen-Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Biden“ enthülle ich sachlich und neutral, basierend auf Hunderten von Quellen, bisher verschwiegene Fakten und Beweise über die millionenschweren Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Joe Biden in der Ukraine. Angesichts der aktuellen Ereignisse stellt sich die Frage: Ist eine kleine Gruppe gieriger Geschäftemacher möglicherweise bereit, uns für ihren persönlichen Profit an den Rand eines Dritten Weltkriegs zu bringen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich direkt hier über den Verlag bestellbar.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen