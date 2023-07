Reisen nach Russland – Russland führt zum 1. August elektronische Visa ein

Wer nach Russland reisen möchte, wird es demnächst viel einfacher haben, denn ab dem 1. August kann man Russland-Visa bequem online beantragen und erhalten und sich damit bis zu 60 Tage in Russland aufhalten.

Im März habe ich berichtet, dass Russland die Visa-Erteilung vereinfachen will, nun ist es endlich soweit und Russland hat den Start der Ausgabe von elektronischen Visa für den 1. August angekündigt. Während der Westen die Vergabe von Visa an Russland massiv einschränkt, öffnet Russland seine Türen für ausländische Gäste noch weiter.

Russland ist immer eine Reise wert, das sage ich nicht zum ersten Mal. Egal, ob man die quirlige Metropole Moskau besuchen, in der prunkvollen Zarenstadt St. Petersburg Kultur erleben, oder die vielen Naturwunder Russlands in Kamtschatka, dem Baikalsee, dem Altaigebirge und so weiter sehen möchte, Russland hat für jeden was zu bieten.

Viele Touristen schreckt jedoch ab, dass man erstens ein Visum braucht und dass wegen der Sanktionen zweitens westliche Kreditkarten in Russland nicht funktionieren. Für die Visa-Frage hat Russland nun eine Lösung gefunden und es wird auch an einer Geldkarte für Touristen gearbeitet, damit sie in Russland nicht mit so viel Bargeld herumlaufen müssen.

Die Visa kann man ab dem 1. August bequem auf dieser Seite online beantragen und man bekommt das Visum, das für 60 Tage gültig ist, innerhalb von vier Arbeitstagen.

Hinweis: Da ich nach derartigen Artikeln immer wieder Leserfragen zu den Themen Reisen nach Russland, Visa für Russland und so weiter bekomme, gleich der Hinweis: Für solche Anfragen gibt es die russischen Konsulate in Deutschland, die solche Fragen offiziell beantworten. Ich bin nur ein „Schreiberling“, aber keine russische Behörde, die rechtsverbindliche Auskünfte geben kann. Und für die Beantwortung von Fragen zu individuellen Reisetipps habe ich leider keine Zeit.

