Russisches Außenministerium äußert zum Jahrestag der Nord-Stream-Sprengung scharfe Vorwürfe

In einer Woche ist der Jahrestag der Sprengung der Nord Streams. Aus diesem Anlass hat das russische Außenministerium dem Westen, vor allem Deutschland, heftige Vorwürfe gemacht.

Maria Sacharowa, die Sprecherin des russischen Außenministeriums, hat auf ihrer regulären Pressekonferenz eine Erklärung zum bevorstehenden Jahrestag der Nord-Stream-Sprengung abgegeben. In ihrer Erklärung hat sie vor allem der deutschen Regierung heftige Vorwürfe gemacht und Deutschland als „Kolonie“ bezeichnet. Und natürlich kam sie bei dem Thema nicht ohne den Sarkasmus aus, für den sie bekannt ist. Ich habe ihre offizielle russische Erklärung komplett übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Am 26. September ist es ein Jahr her, dass die Terroranschläge auf die Nord Stream-1- und Nord Stream-2-Pipelines vor der Küste Dänemarks und Schwedens verübt wurden. Die Vorfälle, die sich ereignet haben, sind beispiellos. Es handelt sich um ein abscheuliches Verbrechen, um eine eklatante Sabotage an einer wichtigen gesamteuropäischen Energieinfrastrukturen. Bereits am 28. September 2022 wurde in der Russischen Föderation ein Strafverfahren nach dem Paragrafen über einen Akt des internationalen Terrorismus, Teil 1 von Paragrafen 361 des Strafgesetzbuches der Russischen Föderation, eingeleitet. Die Ermittlungen der zuständigen russischen Behörden dauern noch an. Natürlich verweigerte uns der Westen, wie immer, die Zusammenarbeit, den Austausch von Daten und sachlichen Informationen.

Diejenigen, die den Terroranschlag auf die Nord-Streams befohlen haben, verfolgten ein ganz bestimmtes Ziel: die für beide Seiten vorteilhaften Energiebeziehungen zwischen Russland und Europa zu kappen. Das Vorgehen der Regierungen der europäischen Länder zeigt, dass diese ganze Aktion in Auftrag gegeben wurde und von einem einzigen Zentrum aus gesteuert wird. Trotz zahlreicher offizieller Ersuchen der russischen Seite an die Führungen Deutschlands, Schwedens und Dänemarks, die ihren Untersuchungsbehörden vorliegenden Informationen zu diesem Thema zu teilen, weigern sie sich weiterhin hartnäckig, zu kooperieren und geben keine klaren Antworten. Kopenhagen und Stockholm erklären, dass gewisse Ermittlungsmaßnahmen fortgesetzt werden, deren Enddatum nicht angegeben wird.

Die im Oktober 2022 vom Vorsitzenden der Regierung der Russischen Föderation, Michail Mischustin, an die Regierungschefs dieser Staaten gesendeten Botschaften über die Notwendigkeit einer umfassenden und offenen Untersuchung der Explosionen der Gaspipelines unter Beteiligung von Vertretern der russischen Behörden und von Gazprom bleiben unbeantwortet.

Im November 2022 haben die dänischen und schwedischen Behörden die Beantwortung der Rechtshilfeersuchen, die die Generalstaatsanwaltschaft der Russischen Föderation an die Königlich Dänische Polizei und die Schwedische Staatsanwaltschaft geschickt hat, mit der Begründung abgelehnt, dass die Erfüllung unseres Ersuchens eine Bedrohung der nationalen Sicherheit darstellen würde. Aber sie haben keine Antwort auf die Frage gefunden, worin die genannte Bedrohung für die nationale Sicherheit der westeuropäischen Länder bestand, als diese Infrastruktureinrichtung zerstört wurde.

Auf die Initiative zur Bildung gemeinsamer Ermittlungsgruppen hin teilten Kopenhagen und Stockholm mit, dass die dänischen und schwedischen Strafverfolgungsbehörden kein Interesse daran hätten. Dass der „kollektive Westen“ etwas zu verbergen hat, wird auch durch das fieberhafte Handeln der schwedischen Staatsanwaltschaft bestätigt, die bereits Ende Juni dieses Jahres erklärte, sie schließe nicht aus, dass alle Daten zum Fall der Nord-Stream-Explosionen als geheim eingestuft werden könnten. Vor wem? Von den Bürgern dieser Länder? Von der Weltgemeinschaft? Von den Unternehmen, die direkte Verluste erlitten haben? Von Umweltschützern, die „Mitleid mit den Vögeln und den Fischen“ haben, was selbst unter ökologischen Gesichtspunkten schwer zu analysieren ist? Was ist mit dem Recht auf Zugang zu Informationen? Sie werden sagen, das ist wieder Doppelmoral. Es sind fehlende Standards, antworte ich.

Dänemark und Schweden haben wiederholt erklärt, dass sie unserem Land angeblich alle notwendigen Informationen über die laufenden Ermittlungen zur Verfügung gestellt haben, was nicht stimmt. In den Medien werden immer neue Versionen des Geschehens verbreitet, die unsere Zweifel an dem Willen dieser Staaten, die Organisatoren und Täter des Terroranschlags auf die kritische Energieinfrastruktur zu ermitteln, nur noch verstärken. Wäre dieser Wille vorhanden, würden sie sich anders verhalten.

Nehmen wir nur die „fesselnde“ Geschichte über gewisse ukrainische Saboteure auf dem Segelboot, die die westlichen Geheimdienste überlistet und es geschafft haben, zu den Nord-Streams zu gelangen. Der Zweck ist offensichtlich: Man will den Verdacht von denen ablenken, die wirklich hinter der Sabotage der wichtigen Energieinfrastruktur stecken, die kolossale wirtschaftliche und ökologische Folgen hat. Alle haben vergessen, dass der US-Präsident und seine zahlreichen Beamten im Februar 2022 erklärten, sie würden dieses Infrastrukturprojekt zerstören. Aber Westeuropa darf nicht einmal über eine Untersuchung nachdenken, geschweige denn eine durchführen.

Dabei lenken sie nicht nur von den Kernfragen ab, sondern „säubern“ auch die Spuren des Verbrechens und schaffen ein falsches „Bild“ von Russlands Beteiligung daran. All das geschieht in den Medien. Danach werden gemäß dem bekannten Genre die „Schuldigen“ verkündet. Dieses Szenario wurde bereits mehrfach durchgespielt.

In diesem Zusammenhang fällt mir die Provokation in Butscha ein. Als die russischen Truppen die Stadt verließen, gab der Bürgermeister ein Interview und sagte, dass es dort ruhig sei, den Bewohnern gehe es gut, es gebe keine Vorfälle. Einen Tag später änderte sich das „Konzept“: Es gab Fotos von Straßen, die mit Leichen übersät waren. Doch bisher hat niemand (- weder internationale Organisationen, noch das Kiewer Regime, noch Freiwillige, noch die Zivilgesellschaft, noch Menschenrechtsorganisationen – die Namenslisten der Personen gesehen, um die es geht. Wir haben sogar das UN-Sekretariat darum gebeten. Der russische Außenminister Sergej Lawrow hat diese Frage bei Generalsekretär Guterres angesprochen. Es gab und gibt keine Listen.

Ebenso gab es keine ehrlichen Ermittlungen im „Fall Skripal“. Ich erinnere mich an das Geschrei von Theresa Mary im britischen Parlament, an englische Boulevardzeitungen, an zahlreiche Sendungen im britischen Fernsehen, an die Ausweisung russischer Diplomaten, daran, wie die Tochter von US-Präsident Trump Bilder von „unglücklichen Enten“ in den Teichen von Salisbury zeigte. Das Einzige, woran ich mich nicht mehr erinnern kann, ist, was Scotland Yard über die Skripals gesagt hat.

In all den Jahren muss es doch etwas gesagt haben? Es ist Jahre her, aber kein einziges Wort. So machen sie das ständig. Es war dasselbe mit Litwinenko und mit der „Vergiftung“ von Nawalny. Jede dieser theatralischen Inszenierungen war nur nötig, um Druck auf unser Land auszuüben. Um noch einmal zu erklären, warum es notwendig ist, russische Diplomaten auszuweisen, warum es notwendig ist, sich zu weigern, bilaterale oder multilaterale Verpflichtungen zu erfüllen, um ihr Publikum davon zu überzeugen, an keiner russischen Konferenz teilzunehmen, nicht in Russland zu investieren, Versprechen im Visabereich nicht zu erfüllen. Um insgesamt die Zusammenarbeit mit unserem Land in vollem Umfang zu verweigern. Jedes Mal haben sie ein Spektakel aufgeführt.

Es gibt keinen „Beweis für die Schuld“ für unser Land und es kann ihn auch gar nicht geben. Trotz massiver Propaganda ist es den westlichen Eliten nicht gelungen, ihre eigene Öffentlichkeit hinters Licht zu führen. Man erinnere sich nur an ihre hysterische Reaktion auf das im Februar dieses Jahres von dem bekannten amerikanischen Enthüllungsjournalisten Seymour Hersh veröffentlichte hochkarätige Material: Schweigen. Diesen Journalisten gibt es in den USA nicht mehr. Es gab mal den Pulitzer-Preisträger, aber dann war er plötzlich „weg“, obwohl er noch lebt und sein Material veröffentlicht.

Nach einer detaillierten Analyse der Umstände des Terroranschlags auf die Nord Streams wies Seymour Hersh direkt darauf hin, dass die Explosion der Gaspipelines das Ergebnis einer verdeckten Operation der US-Marine und des norwegischen Militärs war. Aber im März und Juni dieses Jahres berichtete das Wall Street Journal, dass westliche Geheimdienste wussten, dass das Kiewer Regime den Terroranschlag auf Nord Stream vorbereitet hat. Wie konnten sie das nicht wissen? Joe Biden und Victoria Nuland sagten sechs Monate vor dem Terroranschlag, dass die USA dieses Infrastrukturprojekt zerstören würden.

Heute sagen die deutschen Medien unter Berufung auf Quellen, die mit den Ermittlungen zu den Explosionen bei Nord Stream-1 und Nord Stream-2 vertraut sind, ganz offen, dass die Fäden des Verbrechens zum Kiewer Regime führen. So wie die Fäden zum Kiewer Regime führen, so fließt auch das Geld über dieselben Fäden zum selben Ort. Als sie das Szenario um die Skripals abspielten, wurde Russland für alles verantwortlich gemacht. Fast alle NATO-Länder – und die, die sich mit ihnen solidarisierten – haben unsere Diplomaten ausgewiesen.

Die interessante Frage ist, was gewesen wäre, wenn die britische Regierung uns Geld geschickt hätte, als die britische Boulevardpresse geschrieben hat, dass Russland an allem schuld ist, was mit den Skripals zusammenhängt. Wie wäre das? Das ist interessant.

Die deutschen Medien sagen, dass alle Fäden zum Kiewer Regime führen. Und die Nord Streams waren ein Projekt, in das deutsche Investoren ihr Geld gesteckt haben. Aber trotzdem sagt der deutsche Verteidigungsminister, dass die Ukraine mit noch mehr Waffen und Geld versorgt werden muss. Wie kann das sein? Es ist merkwürdig, dass Vertreter des westlichen politischen Establishments, obwohl sie es nie öffentlich zugeben, diese Einschätzungen teilen. Es genügt, sich an die Einschätzungen von Henry Kissinger in dem Gespräch mit russischen Prankstern im Juli dieses Jahres zu erinnern. (Anm. d. Übers.: Die russischen Prankster Vovan und Lexus haben im Sommer ein Telefonat mit Henry Kissinger geführt, bei dem er glaubte, mit Selensky zu sprechen und in dem er Kiew beschuldigt hat, die Nord Streams gesprengt zu haben)

Nach einem Jahr ist jedem klar geworden: Die Regierungen der EU-Staaten, allen voran Deutschland, weigern sich bewusst, eine unvoreingenommene Position zu Russlandfragen einzunehmen. Sie haben deutlich gezeigt, dass sie unfähig und sogar desinteressiert sind, die wahren Täter des Terroranschlags auf die Gaspipeline zu ermitteln. Und das, obwohl sich alles im Zuständigkeitsbereich der EU und der NATO, vor ihren Küsten, abgespielt hat und die Europäer selbst Kosten zu tragen und die Verluste erlitten haben.

Als unmittelbare Folge dieser Rückgratlosigkeit und des zwanghaften Unwillens, ihre Interessen zu verteidigen und ihre eigene Energiesicherheit zu schützen, hat die EU selbst theoretische Chancen auf „strategische Autonomie“ verloren. Die derzeitigen Regierungen in Deutschland und fast allen anderen EU-Mitgliedern haben sich bedingungslos dem unverhohlen anti-russischen Kurs unterworfen, der ihnen von den Angelsachsen diktiert wurde. Es ist eine historische Anekdote: Deutschland träumte immer davon, ein Kolonisator zu werden. Dieser Wunsch hat es zu einer Kolonie gemacht.

Russland wird das in seiner außenpolitischen Planung berücksichtigen, auch beim Aufbau von Außenwirtschaftsbeziehungen. Wir beabsichtigen, die Untersuchung des Terroranschlags vom vergangenen September auf die Nord-Stream-Pipeline abzuschließen. Wir werden alle Anstrengungen unternehmen, auch im Rahmen der multilateralen Formate, um die Wahrheit ans Licht zu bringen.

Zu den nächsten Schritten gehört die für den 26. September geplante Unterrichtung des UN-Sicherheitsrats anlässlich des „Jahrestags“ des Terroranschlags auf die Nord Stream-Pipelines. Ich möchte Sie daran erinnern, dass unser Land dieses Thema im vergangenen Jahr wiederholt im UN-Sicherheitsrat zur Sprache gebracht hat. Auf unsere Initiative hin fanden am 21. Februar und am 11. Juli dieses Jahres Ratssitzungen zu diesem Thema statt. Am 27. März dieses Jahres erhielt der russische Resolutionsentwurf, der die Einrichtung eines internationalen Mechanismus zur Untersuchung der Sprengungen von Gaspipelines vorsah, aufgrund des aktiven Widerstands der westlichen Delegationen keine ausreichende Stimmenzahl. Der Westen ist nicht an einer objektiven internationalen Untersuchung interessiert und hat daher den entsprechenden Resolutionsentwurf blockiert.

Ende der Übersetzung

