Russland wirft den USA erneut vor, Covid geschaffen zu haben und warnt vor neuer „Pandemie“

US-Biowaffenprogramme

Das russische Verteidigungsministerium hat eine neue Erklärung über die US-Biowaffenprogramme in der Ukraine und anderen Ländern der Welt veröffentlicht und den USA erneut vorgeworfen, Covid-19 erschaffen zu haben und möglicherweise eine nächste "Pandemie" vorzubereiten

Ich erinnere daran, dass die russischen Erklärungen über das US-Biowaffenprogramm keine russische Propaganda sind, sondern dass mir und meinem Informanten, mit dem ich für das Buch „Inside Corona“ recherchiert habe, viele der jetzt von Russland veröffentlichten Informationen schon lange aus öffentlich zugänglichen Quellen bekannt waren. Das Pentagon hat das meiste jedoch nach Beginn der russischen Veröffentlichungen vom Netz genommen, um die Spuren zu verwischen, wie ich hier aufgezeigt habe. Wenn Sie nicht wissen, worum es in dem Buch geht, lesen diese beiden aufeinander aufbauenden Artikel dazu, zuerst diesen und dann diesen.

Die neueste Erklärung des russischen Verteidigungsministeriums ist sehr interessant, obwohl sie aufgrund ihrer Kürze und den anscheinend wenigen neuen Informationen gar nicht danach aussieht. Da die wenigsten Leser tiefgehende Hintergrundinformationen zu dem Thema haben, will ich zunächst erklären, warum die neue russische Erklärung in meinen Augen so interessant ist. Anschließend werde ich sie, wie immer, komplett übersetzen, damit Sie selbst entscheiden können, ob Sie meine Einschätzung teilen.

Vorwurf erneuert: Covid ist eine US-Biowaffe

Ich habe mich Mitte Februar 2022 öffentlich festgelegt und in einem langen Artikel (siehe hier) erklärt, warum ich der Meinung bin, dass Covid-19 von US-amerikanischen Organisationen und mit Geldern der US-Regierung erschaffen wurde. Interessant ist, dass das russische Verteidigungsministerium Anfang August 2022 in einer Erklärung ebenfalls mitgeteilt hat, dass es Covid-19 für eine Biowaffe aus US-Produktion hält.

Diese Vorwürfe hat das russische Verteidigungsministerium in seiner neuesten Erklärung zu den US-Biowaffenprogrammen nun wiederholt, wobei es als „Schuldige“ die gleichen Organisationen genannt hat, wie ich. Darunter wären:

USAID, eine Behörde des US-Außenministeriums, die alle Fragen zu dem Thema abblockt (siehe hier)

Die New Yorker Organisation EcoHealth Alliance, die mit Geldern der US-Regierung in Wuhan an der Übertragung von Fledermaus-Coronaviren auf den Menschen geforscht hat, und die an einem Projekt zur weltweiten Sammlung von Fledermaus-Coronaviren beteiligt ist, wobei Teile der Projekte offenbar so heikel waren, dass sie – nachdem Russland seine Militäroperation in der Ukraine gestartet und angefangen hat, über die US-Biowaffenprogramme zu berichten – aus dem Netz genommen wurden. Das betreffende Projekt nannte sich BOHRN (Bat Open Health Research Network) und hat weltweit an Fledermäusen geforscht, Details dazu finden Sie hier.

Außerdem wirft das russische Verteidigungsministerium auch US-Pharmakonzernen vor, an der Schaffung von Covid-19 beteiligt gewesen zu sein, und betont darüber hinaus, dass alle US-amerikanischen Bemühungen zur angeblichen Erhöhung der „Biosicherheit“ vor allem darauf abzielen, den US-Pharmakonzernen fette Gewinne zu verschaffen.

Der WHO-Pandemievertrag

In alternativen Medien wird in den letzten Wochen und Monaten vor dem geplanten WHO-Pandemievertrag gewarnt, bei dem es darum geht, die International Health Regulations (IHR) zu verändern. Die IHR sind eine von den WHO-Mitgliedsstaaten beschlossene Vereinbarung, die die Staaten in ihre nationale Gesetzgebung aufnehmen müssen. Das ist an sich nicht neu, zuletzt wurden die IHR vor 18 Jahren verändert, weshalb die IHR aktuell auch „IHR 2005“ genannt werden.

Nun möchte die WHO ihre in den IHR festgeschriebenen Kompetenzen massiv ausweiten, was die WHO – sobald sie mal wieder eine Pandemie ausruft – de facto zu einer Art „Weltregierung“ machen würde. Das zumindest ist der Vorwurf der Kritiker des Planes, dem ich mich ausdrücklich anschließe.

Viele Leser und Freunde haben mich daher in den letzten Monaten gefragt, wie Russland zu der geplanten Änderung der IHR und dem WHO-Pandemievertrag steht, wobei ich dazu bisher keine offizielle Stellungnahme der russischen Regierung gefunden habe, aber aufgrund der generellen Linie der russischen Politik, die eigene Souveränität zu schützen und den Einfluss der US-amerikanischen NGOs, um den bei den IHR in Wahrheit geht, zu bekämpfen, sicher bin, dass Russland die Änderung der IHR nicht unterstützen wird.

Dass das so ist, kann man auch aus der aktuellen Erklärung des russischen Verteidigungsministerium heraushören, denn es warnt explizit vor den Plänen der USA für eine „globale biologische Kontrolle“:

„Der nächste Schritt der USA zur Umsetzung ihrer strategischen Pläne für die globale biologische Kontrolle war die Einrichtung des Office of Pandemic Preparedness and Response Policy.“

Dass das russische Verteidigungsministerium so eindringlich vor der neuen US-Behörde, die auch noch engste Verbindungen zum Pentagon hat und von ehemaligen Offizieren der US-Streitkräfte geleitet wird, warnt, ist für mich ein weiterer Hinweis darauf, dass Russland beim WHO-Pandemievertrag und den von der WHO gewollten Änderungen der IHR nicht mitmachen wird. Im Gegenteil warnt Russland die nicht-westlichen Länder seit anderthalb Jahren aktiv vor den Machenschaften der USA im Bereich der Biosicherheit und dabei dürfte Russland auch vor den Risiken der IHR-Änderungen warnen.

Neue P(l)andemie

Das russische Verteidigungsministerium warnt in seiner altuellen Erklärung eindringlich:

„So haben die USA, wie schon 2019, damit begonnen, sich auf eine neue Pandemie vorzubereiten, indem sie nach Virusmutationen suchen.“

Das russische Verteidigungsministerium wiederholt damit seinen Vorwurf, die USA hätten schon die Covid-19-Pandemie im Vorwege organisiert (und auch das Virus erschaffen), und es warnt, dass die USA nun eine neue Pandemie vorbereiten. Dabei weist das russische Verteidigungsministerium darauf hin, an welchen Viren die US-Regierung verstärkt forscht oder forschen lässt, wobei diese Informationen keineswegs geheim, sondern (zumindest zum Teil) öffentlich zugänglich sind. Übrigens forschen auch britische staatliche Stellen an den gleichen Viren, wie der britische Sender Sky News erst kürzlich gemeldet hat.

Die neue russische Erklärung

Ich fand die aktuelle russische Erklärung bemerkenswert, weil sie vor allem diese deutliche Wiederholung von bekannten Vorwürfen gegen die USA enthielt, wobei die Vorwürfe verschärft wurden. An konkreten Neuigkeiten enthielt die aktuelle russische Erklärung eine Reihe von Namen leitender Mitarbeiter der US-Biowaffenprogramme in der Ukraine. Auch das ist für Fachleute sicherlich interessant, aber mein Eindruck ist, dass diese Erklärung vor allem an die Länder des Globalen Südens gerichtet war, die bei den Erklärungen des russischen Verteidigungsministeriums zum Thema US-Biowaffenprogramme sehr aufmerksam zuhören.

Kommen wir nun zur Übersetzung der kompletten Erklärung, wobei ich die Links und Bilder aus dem Original übernommen habe. Im Anschluss an die Übersetzung finden Sie noch eine Chronologie der russischen Veröffentlichungen zu dem Thema.

Beginn der Übersetzung:

Wie wir wiederholt mitgeteilt haben, stellen die militär-biologischen Aktivitäten der USA eine Sicherheitsbedrohung für viele Länder der Welt dar.

Obwohl die erklärten Ziele der US-Programme darin bestehen, das Auftreten von Krankheiten zu überwachen und Entwicklungsländer zu unterstützen, sehen wir de facto, dass das Pentagon unkontrollierte Dual-Use-Forschung betreibt und damit seine internationalen Verpflichtungen gemäß der Biowaffenkonvention umgeht.

Die Projekte des US-Verteidigungsministeriums zielen in erster Linie auf die Erforschung potenzieller Erreger für Biowaffen wie Milzbrand, Tularämie, Coronaviren, sowie von Erregern wirtschaftlich bedeutender Infektionen wie pathogene Vogelgrippe und Afrikanische Schweinepest ab.

Dabei wird ein klarer Trend verfolgt: Erreger, die in den Interessenbereich des Pentagon fallen – beispielsweise COVID-19, Vogelgrippe, Afrikanische Schweinepest -, werden später zu Pandemien, und amerikanische Pharmaunternehmen werden zu Nutznießern.

Wir haben bereits früher über die mögliche Beteiligung von Big Pharma und USAID an der Entstehung des neuen Coronavirus berichtet.

Die Schlüsselrolle bei der Durchführung von Projekten zur Erforschung dieses Erregers kommt der zwischengeschalteten Organisation EcoHealth Alliance zu. Seit 2015 untersuchen Spezialisten dieses Unternehmens die Vielfalt der Fledermauspopulation und suchen nach neuen Coronavirus-Stämmen und Mechanismen ihrer Übertragung vom Tier auf den Menschen. Insgesamt wurden mehr als 2.500 Objekte untersucht.

Ich möchte daran erinnern, dass die Johns Hopkins University in New York am 18. Oktober 2019 – zwei Monate vor den ersten offiziellen Berichten über das Auftreten einer neuen Coronavirus-Infektion in China – die Übung Event 201 durchgeführt hat.

In der Übung wurden die Handlungen unter den Bedingungen einer Epidemie eines bisher unbekannten Coronavirus ausgearbeitet, das der Legende nach über einen Zwischenwirt, das Schwein, von Fledermäusen auf den Menschen übertragen wurde.

Die Entwicklung der Pandemie im Rahmen dieses Szenarios sowie die Durchführung von Projekten der EcoHealth Alliance werfen Fragen über den möglichen vorsätzlichen Charakter von COVID-19 und die Beteiligung der USA an diesem Vorfall auf.

Der nächste Schritt der USA zur Umsetzung ihrer strategischen Pläne für die globale biologische Kontrolle war die Einrichtung des Office of Pandemic Preparedness and Response Policy.

Die Einrichtung des Amtes wurde am 21. Juli 2023 auf der Website des Weißen Hauses offiziell bekannt gegeben.

Die neue Einrichtung soll für die Festlegung des Kurses und die Koordinierung von Maßnahmen zur Bewältigung bekannter und unbekannter biologischer Herausforderungen, einschließlich Krankheitserregern, die einen weiteren globalen Notfall auslösen könnten, zuständig sein.

Zu den vorrangigen Bereichen dieser Einrichtung gehören die Entwicklung von Impfstoffen und Medikamenten gegen Viren und ihre genetisch veränderten Varianten sowie die Einführung fortschrittlicher Technologien in der Bioproduktion.

Der Generalmajor der Luftwaffe im Ruhestand Paul Friedrichs, Sonderberater des Präsidenten und leitender Direktor für globale Gesundheitssicherheit und biologische Verteidigung im Nationalen Sicherheitsrat, wird die Einrichtung leiten.

So haben die USA, wie schon 2019, damit begonnen, sich auf eine neue Pandemie vorzubereiten, indem sie nach Virusmutationen suchen. Wir schließen nicht aus, dass die USA sogenannte Defensivtechnologien zu offensiven Zwecken einsetzen und durch die Schaffung von Krisen biologischer Art eine globale Führung anstreben.

Dabei versucht das Weiße Haus, die Bedenken der Weltgemeinschaft über seine illegalen Aktivitäten im biologischen Bereich zu zerstreuen, indem es eine neue staatliche Struktur schafft.

Die führende Rolle im militär-biologischen Programm des US-Verteidigungsministeriums wird das US Army Research Institute of Infectious Diseases spielen, das derzeit von Colonel Constance Jenkins geleitet wird.

Es sei darauf hingewiesen, dass das Institut in Fort Detrick auf der Basis einer Einrichtung zur Entwicklung von Biowaffen gegründet wurde und über ein Biolabor der höchsten biologischen Isolationsstufe BSL-4 verfügt.

Es ist ein wichtiger Teil des globalen biologischen Überwachungssystems des Pentagon EIDSS.

Aus Dokumenten, die im Rahmen der Militäroperation sichergestellt wurden, geht hervor, dass diese Einrichtung unmittelbar an der Sammlung gefährlicher Krankheitserreger aus verschiedenen Regionen der Welt, an der Erprobung nicht zugelassener Arzneimittel und an der Durchführung von Dual-Use-Programmen im Auftrag des US-Verteidigungsministeriums, der Threat Reduction Agency, DTRA, beteiligt ist.

Das U.S. Army Institute of Infectious Diseases war an den biologischen Programmen der USA in der Ukraine beteiligt. So waren Vertreter des Instituts aktiv an Projekten mit den Codenamen UP-1 und UP-8 beteiligt. Diese Projekte untersuchten die Möglichkeit, Arthropoden zur Verbreitung von Rickettsien, des von Zecken übertragenen Enzephalitis-Virus sowie von Erregern des hämorrhagischen Kongo-Krim-Fiebers und von Hantaviren einzusetzen.

Vertreter des Instituts arbeiten aktiv in Südamerika, Afrika, Transkaukasien und Südostasien. Zu diesem Zweck werden die Laboreinrichtungen der Einheiten des Navy Medical Research Centre und des Walter Reed Institute der US-Armee genutzt.

Der Ebola-Ausbruch 2014 bis 2016 in Uganda, Kenia, Guinea und Liberia führte zu einer erheblichen Ausweitung der Präsenz von Mitarbeitern des U.S. Army Institute of Infectious Diseases in diesen afrikanischen Ländern, um Proben von lebenden Viren lebensgefährlicher Krankheiten zu gewinnen.

So ermöglicht es die bestehende Basis des Instituts für Produktions und Esperimente, an der weltweiten Überwachung der biologischen Situation teilzunehmen und das gesamte Spektrum von militärisch genutzten Arbeiten mit gefährlichen Krankheitserregern – Komponenten von Biowaffen – durchzuführen, einschließlich Arbeiten zur Verbesserung der pathogenen Eigenschaften von Erregern gefährlicher menschlicher und tierischer Krankheiten.

Das russische Verteidigungsministerium hat Dokumente erhalten, die es ihm ermöglichen, das ukrainische militär-biologische Dossier zu erweitern.

Heute möchten wir diese Liste mit Vertretern ukrainischer staatlicher Einrichtungen und privater Unternehmen ergänzen, die an der Durchführung der militär-biologischen Programme der USA beteiligt sind. Das sind:

Natalia Dudko, sie war Projektkoordinatorin und leitende Spezialistin beim Ukrainischen Wissenschaftlichen und Technischen Ceter. In 25 Jahren hat sie mehr als 250 Projekte des Centers in verschiedenen wissenschaftlichen Bereichen koordiniert.

Lyudmyla Tschernenko, sie ist Generaldirektorin des Zentrums für öffentliche Gesundheit des Gesundheitsministeriums der Ukraine. Sie steht auf der Liste der ukrainischen Fachleute, die an von den USA finanzierten Forschungsprojekten teilgenommen haben.

Aleksander Matsko, er ist Stellvertretender Generaldirektor des Zentrums für öffentliche Gesundheit des Gesundheitsministeriums der Ukraine und beaufsichtigte die Gesamtdurchführung des von den USA finanzierten Dual-Use-Projekts zu COVID-19.

Das russische Verteidigungsministerium veröffentlicht weiterhin die Namen von Mitarbeitern und Beamten von Biotechnologieunternehmen und anderen Auftragnehmern des Pentagon, die an der Durchführung der militär-biologischen Programme der USA in der Ukraine beteiligt sind.

Ende der Übersetzung

Die Chronologie der russischen Veröffentlichungen

Hier zeige ich noch einmal alles auf, was Russland über die US-Biowaffenlabore in der Ukraine veröffentlicht hat.

Schon Anfang März hat das russische Verteidigungsministerium Dokumente veröffentlicht, die belegt haben, dass die Ukraine nach Beginn der russischen Militäroperation in aller Eile gefährliche Krankheitserreger vernichtet hat. Im Westen wurde derweil bestritten, dass es diese Krankheitserreger in der Ukraine überhaupt gegeben hätte. Und ebenfalls Anfang März hat das russische Verteidigungsministerium Details über die Krankheitserreger veröffentlicht, an denen geforscht wurde und auch mitgeteilt, welche amerikanischen Organisationen daran geforscht haben.

Was Anfang März noch „russische Propaganda“ war, hat die stellvertretende US-Außenministerin Nuland ein paar Tage später bei einer Anhörung im US-Parlament unter Eid indirekt bestätigt, aber die westlichen Medien hielten das nicht für berichtenswert. Auch dass die WHO Kiew wiederum nur ein paar Tage später aufgefordert hat, „hochgefährliche Krankheitserreger“ zu vernichten, die Kiew laut westlichen Medien und Politikern angeblich gar nicht hatte, fanden die westlichen Medien nicht interessant genug, um darüber zu berichten. Daher weiß davon im Westen auch kaum jemand, während russische Medien im Detail darüber berichtet haben.

Ende März hat das russische Verteidigungsministerium weitere Details und Dokumente zu dem US-Biowaffenprogramm in der Ukraine veröffentlicht, aus denen unter anderem hervorging, dass unter anderem eine New Yorker Firma namens Rosemont Seneca an der Finanzierung beteiligt war. Stammlesern des Anti-Spiegel ist die Firma ein Begriff, denn sie hat in einem anderen Zusammenhang eine wichtige Rolle in der Ukraine gespielt. Die Firma gehört übrigens Hunter Biden, dem Sohn des US-Präsidenten.

Wie kurz danach öffentlich wurde, haben die US-Spezialisten in der Ukraine auch Tests an Menschen durchgeführt. Weitere Details wurden Mitte April und Anfang Mai veröffentlicht. Außerdem hat der ehemalige US-Präsident Bush Junior Mitte Mai die Existenz der unter ihm in der Ukraine begonnenen US-Biowaffenprogramme, wenn auch unfreiwillig, zugegeben.

Anfang Juni fand in Moskau eine Konferenz über die Biowaffenprogramme des Pentagon in der Ukraine statt, in der die der Öffentlichkeit bekannten Fakten zusammengetragen wurden und an der auch ich teilgenommen habe. Darüber habe ich in zwei Artikeln (hier und hier) berichtet. Nur wenige Tage später hat das Pentagon zugegeben, 46 Biolabore in der Ukraine finanziert zu haben, allerdings sei es dabei nur um Gesundheitsvorsorge gegangen, Details dazu inklusive Link zur Erklärung des Pentagon finden Sie hier.

Mitte Juni hat das russische Verteidigungsministerium viele Details über die US-Biowaffenprogramme und die Erreger, an denen geforscht wurde, veröffentlicht, denen Anfang Juli weitere Details folgten.

Anfang August hat das russische Verteidigungsministerium erklärt, dass es Covid-19 für eine US-Biowaffe hält und Anfang September wurden weitere Details über die US-Biowaffenprogramme in der Ukraine veröffentlicht.

Russland hat im September eine Sondersitzung der Vertragsstaaten der Biowaffenkonvention erwirkt, den Vertragsstaaten seine Erkenntnisse präsentiert und den USA und der Ukraine 20 Fragen gestellt, von denen sie nicht eine beantworten konnten oder wollten. Darüber hat das russische Verteidigungsministerium im Dezember weitere Details veröffentlicht. Ende Januar 2022 hat das russische Verteidigungsministerium dem weitere Details hinzugefügt.

Anfang März 2022 hat das russische Verteidigungsministerium sich erstmals zu den mRNA-Impfstoffen geäußert und Anfang April 2022 weitere Details über die gefährlichen Impfstoffe veröffentlicht.

Anfang Mai 2023 hat das russische Verteidigungsministerium weitere Details über die Erforschung von Zugvögeln in der Ukraine, die zur Verbreitung von Infektionskrankheiten genutzt werden können, durch das Pentagon veröffentlicht. Ende Mai 2023 wurden weitere Details darüber veröffentlicht.

Im Juni 2023 hat das russische Verteidigungsministerium begonnen, über die Rolle von Bill Gates und über die Forschungen an Mücken und Zecken im Rahmen der US-Biowaffenprogramme zu berichten und im Juli 2023 weitere Informationen darüber veröffentlicht.

In meinem neuen Buch „Das Ukraine Kartell – Das Doppelspiel um einen Krieg und die Millionen-Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Biden“ enthülle ich sachlich und neutral, basierend auf Hunderten von Quellen, bisher verschwiegene Fakten und Beweise über die millionenschweren Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Joe Biden in der Ukraine. Angesichts der aktuellen Ereignisse stellt sich die Frage: Ist eine kleine Gruppe gieriger Geschäftemacher möglicherweise bereit, uns für ihren persönlichen Profit an den Rand eines Dritten Weltkriegs zu bringen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich direkt hier über den Verlag bestellbar.



