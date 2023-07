Schoigus Bericht, das Treffen in Saudi-Arabien und kroatische Häfen: Die Ereignisse des 31. Juli

Ukraine

Hier übersetze ich die Zusammenfassung der Ereignisse in und um die Ukraine des 31. Juli, wie sie in der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht wurde.

Die russische Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht fast jeden Abend eine Zusammenfassung der Ereignisse des Tages in und um die Ukraine. Ich versuche, möglichst jede Zusammenfassung zu übersetzen, auch wenn ich nicht garantieren kann, dass ich das jeden Tag leisten kann, zumal die Zusammenfassung mal am frühen Abend, mal spät in der Nacht erscheint.

Hier übersetze ich die Zusammenfassung des 31. Juli.

Beginn der Übersetzung:

Schoigus Bericht, Pläne für ein Treffen in Saudi-Arabien und kroatische Häfen: Die Entwicklungen rund um die Ukraine

Die erfolglose „Gegenoffensive“ der ukrainischen Streitkräfte hat dazu geführt, dass sich Kiew, unterstützt von seinen „westlichen Sponsoren“, auf die Durchführung von Terroranschlägen auf russischem Gebiet konzentriert. Das erklärte der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu. Ihm zufolge haben die ukrainischen Streitkräfte im Laufe des Monats mehr als 20.800 Männer und über 2.200 Waffen verloren.

Darüber hinaus äußerte sich der Kreml zum bevorstehenden Treffen über die ukrainische Lösung in Saudi-Arabien, zu dem Moskau nicht eingeladen war, Kiew kündigte ein Abkommen über die Nutzung kroatischer Häfen für Getreideexporte an und ein russisches Gericht beschlagnahmte das Vermögen des ukrainischen Geschäftsmanns Rinat Achmetow.

Die TASS hat die wichtigsten Ereignisse des Tages rund um die Ukraine zusammengestellt.

Schoigus Bericht

Das russische Militär setzt seine aktiven Operationen in alle Abschnitten fort und konzentriert sich darauf, den Gegner zu schwächen, so Schoigu. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums hat die Ukraine im Laufe des Monats 20.824 Mann und 2.227 Waffen verloren, darunter 10 Leopard-Panzer, 11 US-Schützenpanzer Bradley, 50 selbstfahrende Artillerieeinheiten westlicher Bauart und 40 Haubitzen M777.

Nach Angaben des Ministers befreite das russische Militär Kowalewka und Sergejewka bei Krasnoliman und den Bahnhof Moltschanowka bei Kupjansk.

Kiew, dessen „Gegenoffensive“ sich als erfolglos erwies, „konzentrierte sich auf die Durchführung von Terroranschlägen auf die zivile Infrastruktur“ in Russland, betonte der Verteidigungsminister. In diesem Zusammenhang seien zusätzliche Maßnahmen zum besseren Schutz der Infrastruktur ergriffen und die Intensität der Angriffe auf ukrainische Militäreinrichtungen deutlich erhöht worden.

Verlauf der Operation

Allein in den letzten 24 Stunden hat die Ukraine mehr als 710 Menschen verloren, wie aus der Zusammenfassung des russischen Verteidigungsministeriums hervorgeht.

Nach seinen Angaben versuchten die ukrainischen Streitkräfte, eine Offensive bei Donezk, südlich von Donezk und bei Saporoschschje durchzuführen.

Das russische Militär zerstörte eine ukrainische Drohnenmontagehalle in der Region Charkow, das Hauptquartier und die Residenz des Einsatzstabes der 35. ukrainischen Marineinfanteriebrigade in der Region Saporoschschje sowie ein Munitionsdepot auf dem Gebiet der Volksrepublik Donezk, so das Verteidigungsministerium.

Treffen in Saudi-Arabien

Moskau werde das Friedenstreffen zur Ukraine verfolgen, das am 5. und 6. August in Saudi-Arabien ohne russische Beteiligung stattfinden soll, sagte Peskow vor Reportern. Er wies darauf hin, dass die Ziele dieses Treffens noch nicht bekannt seien, aber „jeder Versuch, irgendwie zu einer friedlichen Lösung beizutragen, ist positiv zu bewerten“.

Gleichzeitig, so Peskow, sehe der Kreml noch keine Vorbedingungen für eine solche Lösung: „Das Kiewer Regime will und kann keinen Frieden wollen, solange es nur als Werkzeug im Krieg des kollektiven Westens gegen Russland benutzt wird.“

Die New York Times berichtete unter Berufung auf saudische Diplomaten, dass unter anderem Vertreter Brasiliens, Indiens und Chinas zu dem Treffen eingeladen wurden. Der mexikanische Präsident Andrés Manuel López Obrador betonte auf einer Pressekonferenz, sein Land sei bereit, zu einer Lösung beizutragen, aber nur, wenn sich sowohl Kiew als auch Moskau an Friedensinitiativen beteiligen.

Patruschews Erklärungen

Die westlichen Strippenzieher koordinieren ukrainische Angriffe auf verschiedene Regionen der Russischen Föderation mit Hilfe von Drohnen, sagte Patruschew in Karelien.

Ihm zufolge „haben die USA und ihre Satelliten, die erkannt haben, dass es unmöglich ist, Russland allein durch militärische Aktionen zu besiegen, begonnen, auch aktiv terroristische Methoden einzusetzen“, so dass Washington und seine Verbündeten „de facto Sponsoren des Terrorismus sind“.

Der Sekretär des russischen Sicherheitsrates sagte auch, dass die ukrainische Regierung die Bevölkerung ihres Landes „als Verbrauchsmaterial“ benutze, nicht nur „indem sie sie in die so genannten Fleischwölfe werfen, was zu enormen Verlusten führt, sondern auch, Berichten zufolge, indem sie verwundete ukrainische Kämpfer als Biomaterial benutzen und heimlich Organe zur Transplantation entnehmen.“

Kroatische Häfen für ukrainisches Getreide

Die kroatischen Häfen sollen für den Export ukrainischen Getreides genutzt werden, aber die Einzelheiten werden noch ausgearbeitet, sagte der ukrainische Außenminister Dmitri Kuleba nach Gesprächen mit seinem kroatischen Amtskollegen Gordan Grlić Radman in Kiew.

Am 17. Juli lief das Getreideabkommen aus, in dessen Rahmen die Ukraine Lebensmittel über Schwarzmeerhäfen exportieren konnte. Wie die russische Seite betonte, wurde keine der Bedingungen für die Aufhebung der Beschränkungen für russische Getreide- und Düngemittelexporte erfüllt, doch kann das Abkommen „in neuer Form“ erneuert werden.

Beschlagnahmung von Achmetows Vermögen

Das Moskauer Basmanny-Gericht hat das Vermögen des ukrainischen Geschäftsmannes Achmetow im Zusammenhang mit der Finanzierung der ukrainischen Streitkräfte beschlagnahmt, heißt es in der Entscheidung des Gerichts. Es handelt sich um Anteile an drei Unternehmen, 41 Gebäude und Anlagen, acht Autos, einen Traktor und Geld.

Ende der Übersetzung

In meinem neuen Buch „„Putins Plan – Mit Europa und den USA endet die Welt nicht – Wie das westliche System gerade selbst zerstört ““ gehe ich der der Frage, worum es in dem Endkampf der Systeme - den wir gerade erleben - wirklich geht. Wir erleben nichts weniger als den Kampf zweier Systeme, in dem Vladimir Putin der Welt eine Alternative zum neoliberalen Globalismus anbietet. Wurden die Bürger im Westen gefragt, ob sie all das wollen, ob sie zu Gunsten des neoliberalen Globalismus auf ihren Wohlstand und ihre Freiheiten verzichten wollen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich hier direkt über den J.K. Fischer Verlag bestellbar.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen