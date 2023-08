Ergebnisse des BRICS-Gipfels

Das BRCIS-Treffen in Südafrika hat einige handfeste Ergebnisse gebracht. Die BRICS wurden erweitert und sind nun ein wirtschaftlich stärkerer Verbund als die G7.

Die Ergebnisse des BRICS-Gipfels zu analysieren, wird sicher noch ein wenig dauern, aber schon die kurze Zusammenfassung der Ergebnisse ist interessant. Die BRICS haben ab Januar sechs neue Mitglieder und sie werden zukünftig weitere Mitglieder aufnehmen.

Die mit Spannung erwartete Frage einer möglichen BRICS-Währung nimmt ebenfalls Formen an. Schon beim nächsten BRICS-Gipfel 2024 sollen dazu konkrete Vorschläge gemacht werden, wobei es nicht um die Einführung einer „echten“ gemeinsamen Währung für alle Länder gehen soll, sondern um eine Verrechnungseinheit für den internationalen Handel, was nur als Kampfansage an den Dollar verstanden werden kann.

Die BRICS-Länder Russland und China sehen die BRICS als Gegengewicht zum Westen, was allerdings Indien und Brasilien so nicht formulieren wollen. Faktisch sind die Entscheidungen der BRICS jedoch konträr zu dem, was der Westen weltweit durchsetzen möchte.

Die russische Nachrichtenagentur TASS hat die Ergebnisse des BRICS-Gipfels zusammengefasst und ich habe die Zusammenfassung übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Sechs neue Länder und bequeme Finanztransaktionen: Die Ergebnisse des 15. BRICS-Gipfels

Die Staats- und Regierungschefs der BRICS-Länder – Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika – haben zum Abschluss des 15. Gipfels der Fünf die Erklärung von Johannesburg angenommen. Sie wurde am Donnerstag nach dem Treffen der Staats- und Regierungschefs der Länder in Südafrika vorgestellt. Wie der russische Präsident Wladimir Putin feststellte, war das Dokument nicht leicht auszuhandeln, aber der südafrikanische Präsident Cyril Ramaposa „zeigte erstaunliches diplomatisches Geschick“.

Sechs neue Länder sind der Assoziation beigetreten. Darüber hinaus werden die Finanzinstitutionen der Mitgliedsstaaten bis zum nächsten Treffen im Jahr 2024 Vorschläge für die Verwendung nationaler Währungen und gemeinsamer Zahlungsinstrumente ausarbeiten.

Due TASS hat das Wichtigste über die Abschlussreden der BRICS-Staats- und Regierungschefs zusammengetragen.

Erweiterung der Vereinigung

Die Staats- und Regierungschefs der BRICS-Staaten haben sich auf Leitlinien, Standards und Kriterien für die Erweiterung des Verbundes geeinigt. Zum 1. Januar 2024 werden den BRICS sechs neue Länder beitreten: zwei afrikanische Länder (Ägypten und Äthiopien), ein lateinamerikanisches (Argentinien) und drei Länder des Nahen Ostens (Iran, die Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabien).

Nach der Aufnahme der neuen Staaten wird das gemeinsame BIP der BRICS 37 Prozent des weltweiten BIP betragen, so der brasilianische Präsident Luiz Inacio Lula da Silva. Auf die Vereinigung werden 46 Prozent der Weltbevölkerung entfallen.

Die Aufnahme der neuen Mitglieder in die BRICS wird die Gruppe stärken und der Entwicklung und Stärke der Vereinigung neuen Schwung verleihen, ist der indische Premierminister Narendra Modi überzeugt. Sie wird auch den Glauben vieler Länder an die Möglichkeit einer multilateralen Weltordnung stärken. Der chinesische Präsident Xi Jinping pflichtete Modi bei und bezeichnete die Erweiterung als Beweis für die Entschlossenheit der Mitgliedsländer, sich stärker für die Entwicklungsländer einzusetzen und die internationale Zusammenarbeit auszubauen.

Russland werde sich dafür einsetzen, den Einfluss der BRICS in der Welt auszuweiten, versicherte der russische Präsident Wladimir Putin, als er den neuen Mitgliedern gratulierte. Sowohl sie als auch die Partner der Vereinigung werden praktische Arbeit leisten, und die BRICS-Länder werden sich gegenseitig beraten.

Die Teilnehmer des Gipfels waren sich einig, dass die aktuelle Erweiterung nicht die letzte sein wird, weitere werden folgen.

Finanzsystem

Die BRICS-Länder haben die Notwendigkeit festgestellt, alternative Zahlungssysteme zu verwenden. Um die Stabilität des globalen Finanzsystems zu erhöhen, wurden die Finanzministerien und Zentralbanken der BRICS-Länder angewiesen, die Verwendung von Landeswährungen und „einer Reihe von Zahlungsinstrumenten“ bei Abrechnungen zu erwägen, betonte Ramaposa.

Putin bezeichnete die Schaffung einer einheitlichen Verrechnungseinheit und die Verwendung nationaler Währungen im Handel zwischen den BRICS-Ländern als wichtig, die Vereinigung werde sich auf die eine oder andere Weise um die Lösung dieser Probleme bemühen.

Nach Ansicht des brasilianischen Präsidenten kann die Einführung einer einheitlichen Verrechnungseinheit die Zahlungsmöglichkeiten der Mitgliedsländer erweitern und ihre Schwächen ausgleichen.

Die Ergebnisse werden den Teilnehmern der BRICS auf dem nächsten Gipfel mitgeteilt.

Errungenschaften des Gipfels

Das Gipfeltreffen wurde als Erfolg gewertet und Ramaposa sagte zu den Ergebnissen des Johannesburger Treffens, dass die BRICS ein neues Kapitel in ihrer Geschichte aufgeschlagen hätten. Es war das erste persönliche Treffen, nachdem die Formate aufgrund der COVID-19-Pandemie jahrelang per Video stattfanden. Ramaposa sagte auch, dass an dem Wirtschaftsforum mehr als 1.500 Personen teilgenommen und über Investitionsanreize und die Zusammenarbeit zwischen Südafrika, afrikanischen Ländern und BRICS-Mitgliedern diskutiert haben.

Die Staats- und Regierungschefs der fünf Länder hörten einen Bericht der Leiterin der Neuen BRICS-Entwicklungsbank, Dilma Rousseff, über die Aussichten für die wirtschaftliche Zusammenarbeit in der Vereinigung.

Ramaposa betonte, dass die Staats- und Regierungschefs der BRICS-Staaten bei den Gesprächen die Bedeutung einer gleichberechtigten Entwicklung in der Welt sowie die Notwendigkeit einer friedlichen Lösung von Konflikten auf dem Planeten hervorgehoben hätten.

Laut dem brasilianischen Präsidenten Lula da Silva tragen die Unterschiede zwischen den BRICS-Mitgliedern nur dazu bei, den Kampf für eine neue Weltordnung zu stärken, „die den wirtschaftlichen, geografischen und politischen Pluralismus des 21. Jahrhunderts berücksichtigt“. Die BRICS zeigen sich Quelle kreativer Lösungen für die Herausforderungen, vor denen die Mitgliedsländer stehen.

Ende der Übersetzung

In meinem neuen Buch „Das Ukraine Kartell – Das Doppelspiel um einen Krieg und die Millionen-Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Biden" enthülle ich sachlich und neutral, basierend auf Hunderten von Quellen, bisher verschwiegene Fakten und Beweise über die millionenschweren Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Joe Biden in der Ukraine. Angesichts der aktuellen Ereignisse stellt sich die Frage: Ist eine kleine Gruppe gieriger Geschäftemacher möglicherweise bereit, uns für ihren persönlichen Profit an den Rand eines Dritten Weltkriegs zu bringen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich direkt hier über den Verlag bestellbar.



